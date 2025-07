Super prostorné potápěčské čluny Wakatobi

Projeďte se na ikonických potápěčských lodích potápěčského střediska Wakatobi

Potápěč prozkoumává populární potápěčskou lokalitu Wakatobi, Zoo, krátkou jízdu lodí od přístavního mola v letovisku.

Většina výletů za potápěním a šnorchlováním začíná jízdou na lodi. Platí to ve většině destinací po celém světě, včetně Wakatobi Resort. Ano, je tu House Reef, který je jedním z nejuznávanějších pobřežních ponorů na světě. Ale abyste objevili celý rozsah mořské rezervace resortu, budete se muset dostat na palubu něčeho, co plave. Rádi bychom vám představili flotilu Wakatobi a podělili se o některé důvody, proč si mnoho potápěčů myslí, že jsou ideálními loděmi pro pohodlí, osobní pozornost a potápění.

Seznamte se s flotilou

Wakatobi Resort provozuje flotilu devíti vyhrazených potápěčských/šnorchlovacích lodí. Tady vidíte čtyři na raftu, jak se připravují na ranní odjezd.

Potápěčský resort Wakatobi provozuje flotilu devíti specializovaných potápěčských/šnorchlovacích člunů, všechny o délce přibližně 20 metrů/67 stop, s šířkou paprsku 4.5 metru/14.7 stop. Protože každý je ručně vyroben řemeslnými řemeslníky, žádné dva nejsou totožné, ale všechny následují podobný design a uspořádání. Ačkoli tradiční design, každý je vybaven moderním bezpečnostním a navigačním zařízením, jako je kyslík, GPS a námořní rádia.

Jedním z nejdůležitějších společných rysů lodí Wakatobi jsou střechy po celé délce. Ochrana před sluncem je zásadní, ale příliš často přehlížený aspekt potápění a šnorchlování v tropech. Chladivé účinky vody a větru mohou pasažérům zabránit, aby si všimli plného dopadu slunečního záření, ale netrvá dlouho, než dojde k vysilujícímu spálení nebo dehydrataci. To je důvod, proč jsou lodě Wakatobi zakryté od přídě až po záď a nevyžadují, aby se cestující namazali opalovacím krémem nebo si nasadili přikrývky, aby se nespálili. A pro ty, kteří chtějí chytit nějaké paprsky, je k dispozici prostorná otevřená část pro relaxaci na přídi.

„Už jsem se hodně potápěl na lodi a vím, jak nepříjemné to může být, když je na menší lodi 12 nebo 14 lidí, kteří se snaží zařadit bez prostoru pro lokty. Zamiloval jsem se do lodí Wakatobi. Jsou otevřené, prostorné a super pohodlné.” ~ Host Mitchell Bennett

Dalším designovým prvkem, který hosté na lodích Wakatobi opravdu oceňují, je umístění koupelny, neboli to, čemu námořníci říkají „hlava“. Na palubě mnoha lodí cesta k hlavě zahrnuje sjezd po žebříku dolů do přední kajuty a poté vstup do omezeného prostoru, kde se postarají o nezbytnosti, zatímco loď poskakuje přes vlny. Potápěčské čluny Wakatobi umisťují do stabilnější zádi a na úroveň paluby prostornou hlavu s plnou sprchou s teplou vodou.

Osobní prostory

Dlouhé profily člunů Wakatobi umožňují dostatek místa k sezení na lavici a dostatek místa pro lokty pro řazení a pohyb. Teoreticky by každá loď mohla pohodlně pojmout velké množství potápěčů, ale objemná kapacita není styl Wakatobi. Například největší loď resortu pojme maximálně 16 potápěčů, zatímco jejich o něco menší lodě jezdí s maximálním počtem 12 hostů.

Potápěčské lodě Wakatobi jsou o prostoru a pohodlí, každá měří přibližně 20 m/67 stop na délku, s 4.5 m/14.7 stop širokým paprskem, který hostům zajišťuje spoustu místa pro lokty. Kromě toho, že jsou velmi stabilní na vodě, mají střechu po celé délce pro dostatek úkrytu před sluncem.

Předměty jako obličej masky, ploutve, botičky a další osobní věci jsou uloženy v jednotlivě číslovaných úložných koších pod lavicemi s obrannými valy. Každému hostovi je při prvním přihlášení do potápěčského centra přidělen očíslovaný koš a tyto koše jsou poté potápěčským personálem přenášeny na loď az lodi po celou dobu pobytu hosta.

Vyhrazený kamerový stůl a oplachovací stanice jsou umístěny v blízkosti zadní části lodi, zatímco výstup do a z vody je širokými bočními vstupními dveřmi na obou stranách lodi. Tyto otvory jsou umístěny uprostřed mezi stolkem pro fotoaparát a předními lavicovými sedadly, což umožňuje fotografům prostor pro sestavení jejich vybavení, aniž by byli v cestě jiným potápěčům a šnorchlistům, kteří vstupují nebo vystupují z vody.



„Postranní vstupní body na lodích Wakatobi jsou skutečným plusem. Usnadňují nastupování a vystupování z vody a nejste vystaveni žádnému výfuku motoru, díky čemuž je mnohem pohodlnější než většina potápěčských člunů, na kterých jsem během svých cest byl.“ ~ Host Ken Glaser

Vstup do vody je spíše krokem než obřím krokem, s nohou a půl spadnutím do vody. Potápěči, kteří potřebují snazší vstup z důvodů, jako jsou problémy s dolní částí zad, mohou jednoduše sedět a dovolit palubní posádce, aby jim pomohla nasadit a vylézt výstroj. Nastupování zpět do člunů je také snadné, protože je zde velmi robustní žebřík se snadno použitelnými držadly. Další výhodou bočních vstupních bodů je oddělení od výfuku motoru lodi, který je daleko na zádi.

Soukromé záležitosti

Wakatobi VII, vyhrazená soukromá potápěčská/šnorchlovací loď, má super prostornou krytou palubu, která zahrnuje zastíněný jídelní kout, kuchyňský kout, šatnu s koupelnou a sprchou, sadu lehátek na přední palubě a plně otevřenou palubu na střeše. na večerní prohlídky nebo pozorování hvězd.

Flotila Wakatobi zahrnuje dvě plavidla postavená speciálně pro soukromé chartery a poskytují jednotlivcům nebo malým skupinám skutečně osobní potápěčský zážitek. Namísto laviček po celé délce, které se nacházejí na ostatních člunech resortu, zahrnuje prostorná krytá paluba stinný jídelní kout, přední opalovací lehátka, kuchyňskou stanici a šatnu s plnou koupelnou a sprchou. Zvláštností je horní paluba, kterou lze využít k prohlídkám památek, opalování nebo k večeři pod hvězdami. Více o soukromých lodích >zde.

Místní praxe

Možná se divíte, proč by tak prvotřídní potápěčské a šnorchlovací letovisko, jako je Wakatobi, provozovalo flotilu něčeho, co vypadá jako tradiční indonéské trajekty. Kde jsou elegantní sklolaminátové starty vybavené dvojicí hrdelních turbodieselů a lesklými kovovými kolejnicemi?

Wakatobi VI přijíždí k molu resortu.

Existuje mnoho důvodů, proč se vydali tradiční cestou, počínaje jejich závazkem k udržitelnosti a správou komunity. Jako součást poslání Wakatobi vytvářet ekonomický prospěch pro místní komunitu, spíše než dovážet továrně vyrobené potápěčské lodě, pověřili místní stavitele lodí, aby vytvořili naše ikonické lodě.

Budování na místě nejen udrželo příjmy v rámci komunity, ale také přineslo určité výhody pro životní prostředí. Volba udržitelných dřevin před pryskyřicemi ze skleněných vláken snížila emise spojené se stavebnictvím, zatímco stavba blízko domova také snížila uhlíkovou stopu, kterou vytváří dovoz lodí ze vzdálených míst.

Kromě aspektů „dobrý pocit“ při místním budování existuje mnoho praktických důvodů pro Wakatobiho rozhodnutí. První je spolehlivost. Vzhledem k tomu, že lodě staví místní řemeslníci, lze je opravit rychle a snadno – bez čekání, až přiletí proprietární díl z továrny vzdálené tisíce kilometrů. V důsledku toho jejich tým efektivněji řeší mechanické problémy a údržbu.

A pak je tu efektivita. Dlouhý a relativně štíhlý tvar jejich potápěčských člunů umožňuje, aby byly poháněny jedním motorem, spotřebovávaly mnohem méně paliva a produkovaly méně emisí než vysokorychlostní starty s turbodieselem. Lodě resortu plují rychlostí 17 km/11 mph, což je dostatečně rychlé pro náš styl potápění. Ve Wakatobi je většina míst obvykle vzdálena pouhých 30 až XNUMX minut a dokonce i naše nejvzdálenější místa jsou dosažitelná za méně než hodinu.

Tím se dostáváme ke třetí výhodě jejich tradičního designu, kterou je pohodlí. Při uvolněných rychlostech, kterými se naše lodě pohybují, nedochází k žádnému bušení ani škubání a hluk motoru je snížen na mírné bublání, které umožňuje normální konverzaci. Konstrukce trupu jsou extrémně stabilní jak při jízdě, tak v klidu na kotvišti. Cestující mohou na cestě na místo relaxovat a pohybovat se, aniž by se museli držet zábradlí, aby udrželi rovnováhu. A i když se s rozbouřenou vodou setkávají jen zřídka, ostré přídě a strmé profily člunů Wakatobi jim umožňují snadným pohybem prosekat seky a vlny.

Lidský živel

Jedna z neustále se usmívajících posádek potápěčských člunů ve Wakatobi.

Jednou z nejdůležitějších a nejcennějších vlastností potápěčských člunů Wakatobi není fyzický prvek, ale lidský prvek. Posádky našich lodí a potápěčský personál jsou velmi hrdí na poskytování nejvyšší úrovně osobních služeb a pozornosti. Začíná to ještě předtím, než hosté vstoupí na palubu. Potápěčský personál se postará o veškeré přesuny vybavení na loď az lodi a nastaví vaše vybavení. Pokud si chcete nastavit vlastní zařízení, je to v pořádku a my vám v případě potřeby pomůžeme.

Celý potápěčský tým je vynikající. Po instruktážích jsem měl pocit, že se po stránkách dokážu téměř pohybovat sám, a tak podrobné a personalizované popisy jsou.“- Joe Bennett

Před každým ponorem průvodci Wakatobi nejen poskytnou důkladnou instruktáž o tom, co lze očekávat, ale také prodiskutují očekávání s každým hostem a podle toho přizpůsobí ponor. Naši potápěčští průvodci jsou ve vodě experty na poskytování správné úrovně pozornosti, ať už tam pomáhají méně zkušeným potápěčům, umožňují zkušenějším potápěčům určovat tempo nebo slouží jako zkušení pozorovatelé tvorů. Stejná pozornost je věnována i milovníkům šnorchlování, kteří často doprovázejí potápěče na mnoha místech v mořské rezervaci Wakatobi s rozsáhlými mělkými útesy.

Pohodlí a osobní pozornost jsou v popředí étosu služeb Wakatobi, včetně vašich zážitků z potápěčské lodi, takže vaše vzpomínky na dovolenou jsou o to velkolepější.

Po každém ponoru dostanou hosté chladivý ručník s vůní máty a nabídnou občerstvení a nápoje. Kuchaři Wakatobi vyhoví i dietním požadavkům nebo přáním na lodích; hosté se stačí zeptat a než loď opustí molo, ujistí se, že tam je. Právě doteky, jako je tento, dělají z času na lodi Wakatobi víc než jen povrchový interval nebo nezbytnou předehru k zážitku ve vodě. Ve skutečnosti mnoho hostů považuje relaxační čas strávený plavbou do az potápěčských lokalit za velmi příjemnou část celkového zážitku z resortu.

Pokud jste ještě nezažili, jak příjemný může být potápěčský člun, přejděte na wakatobi.com, zarezervujte si návštěvu a naloďte se.