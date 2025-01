Ráj Wakatobi's Wall to Wall

Pokud máte rádi potápění na stěně, budete ve Wakatobi v ráji ode zdi ke zdi

Bez ohledu na to, kolikrát jste to zažili, ten první okamžik, kdy se dostanete na okraj naprosté podvodní stěny, bude vždy vzrušující. Jednu vteřinu proplouváte mělkým korálovým útesem, v další chvíli jste zavěšeni nad okrajem propasti. Tento topografický kontrast je obzvláště výrazný v potápěčském resortu Wakatobi, kde mnoho potápěčských lokalit zahrnuje strmé stěny, které začínají ve velmi malých hloubkách – některé méně než 10 stop hluboko a vrhají se po vertikální trajektorii do hloubek daleko za přijatými limity sportovního potápění. Připojte se k nám pro toto virtuální potápěčské dobrodružství s létáním na stěně, které jde vertikálně.

Za vrcholem útesu na slavném House Reefu ve Wakatobi je strmá stěna pokrytá barevným polem tvrdých a měkkých korálů, mořských vějířů, hub a pláštěnců.

Přes okraj

Potápěčský člun na okraji stěny Je to úžasný pohled, když se potápěčský člun přiblíží k jedné ze stěn Wakatobi a příď se vznáší nad korálovým útesem, který se zdá být dostatečně blízko na dotek. Fotografie od Didi Lotze

Kapitán potápěčského člunu jemně manévruje blízko okraje útesu. Ranní sluneční světlo proniká klidnou hladinou vody a poskytuje dramatický pohled na to, co leží pod ní. Kontrast mezi hlubokou hypnotickou modří oceánu a náhlým zvednutím hřebene útesu, který vypadá dostatečně mělce, aby se tam mohl postavit, je ohromující. Při pohledu přes stranu můžete sledovat velkou část strmé stěny stěny dlouhou cestu dolů křišťálově čistou vodou.

Po poslední kontrole převodového stupně a obřím kroku později jste konfrontováni s mělkou říší nahoře a hluboko dole, když začnete klesat s jemným odvzdušněním vašeho BCD. Cestou vás upoutá velká barevná nefritově zelená sasanka s řadou klaunů blízko okraje zdi, ale mohou počkat. Právě teď je čas navštívit suterén. Všichni tři, obklopeni vaším kamarádem a vaším potápěčským průvodcem, sestupujete ve formaci jako parašutisté volným pádem ve zpomaleném záběru. Cestování v klidném tempu vaše potápěčský počítačHodnoty hloubky začínají klesat do trojciferných číslic, zatímco krajina prošla několika dramatickými změnami.

Houby dole v tomto temném světě, aby nabraly úžasné vzhledy.

Tady dole, chráněni před působením povrchových vln a bouří, se věci zvětšují. Líc zdi je posetý háji velkých měkkých korálových stromů a mořskými vějíři širšími než dvojnásobek vašich natažených paží. Houby dole v tomto temnějším světě začínají nabývat podivnějších rozměrů, jako sudové houby, které vyrostly mnohem větší než skutečný sud. Přáli byste si, abyste dnes ráno stříleli na širokoúhlý záběr, ale opět je zde více zdí, než dokážete spočítat, a mezi štěrbinami zdi se samozřejmě najdou i záhadní tvorové.

Potápěč s ventilátorem červeného moře a bičovými korály. Pinki's Wall se nachází na západní straně systému Sawa Reef a vyznačuje se obrovskými sudovými houbami a velkými gorgonskými mořskými vějíři rostoucími na římsách, ve kterých se ukrývají různé tvory.

Existuje také několik druhů ryb, kterých jste si při některých mělčích ponorech nevšimli, jako jsou anthie a bassleti s pruhovanými znaky nebo skvrnitými barevnými vzory v živých odstínech, které vypadají téměř elektrifikovaně. Výbuch pohybu a barev upoutá váš pohled. Je to drobná oranžová a růžová ryba, která se drží u zdi a pak se do ní pravidelně řítí otevřená voda, vzplanutí jeho ploutve a zdá se, že se změní na ještě jasnější odstín oranžové, růžové a fialové. Když si vzpomenete na instruktáž před ponorem, poznáte to jako samce pyskouna, který má za cíl upoutat pozornost potenciálního partnera.

Potápěčský průvodce Wakatobi upoutá vaši pozornost pohybem „přejít“. Vznáší se blízko velké gorgonie a ukazuje na to, co vypadá jako další větve gorgonie. Vypadáš. Pak se podívej blíž. Nic. Pak to konečně uvidíte: maličkého mořského koníka, dostatečně malého na to, aby vám ležel přes nehet, s barvou a texturou, která dokonale napodobuje jeho gorgonského hostitele. Můžete být omluveni, že nevidíte toto malé stvoření. Kamufláž trpasličího mořského koníka je tak dokonalá, že vědci většinu druhů objevili až po roce 2000.

Pohled na dokonale maskovaného trpasličího mořského koníka je pohled, na který se jen zřídka zapomíná. Tento malý chlápek byl vyfotografován na Fan 38 East, což je charakteristická zeď Wakatobi známá mnoha a mnoha mořskými fanoušky.

Vaše fotografická snaha zachytit malého chlapce z vás začne dostávat to nejlepší, když se snažíte zůstat stabilní a zdánlivě nic pod vámi. Než však dojde k nějaké frustraci, váš průvodce zakročí, aby fungoval jako lidský stativ. S jednou rukou pevně drženou kusem neživé skály, druhou pod paží nebo za vršek tanku se úkol najednou stává snadným. Klikněte na spoušť a máte ho. I když si myslíte, že máte štěstí, že jste jednoho viděli, nezapomeňte poděkovat své potápěčské průvodkyni za její bystré oči a její stálou pomoc.

Middle Grounds: Návštěva starověkého pobřeží Wakatobi

Zdá se, že čas se zastavil, když se nehybně držíte podél tyčící se stěny zdi. Ale dusíkové hodiny běží a je toho k vidění mnohem víc. Váš průvodce vás vede pomalým traverzem směrem nahoru do větších hloubek, kde je stěna poseta rozsáhlou sítí podříznutí a jeskyní plných stínů. Na večerní prezentaci v Longhouse před pár dny manažer potápěčského centra vysvětlil, že části stěny v tomto rozsahu hloubky byly tvarovány působením vln před tisíci lety, kdy byla hladina moří nižší.

Dole kolem 100 stop (30.5 metru) hloubkové potápěče často narazí na převisy a římsy na stěnách, které byly tvarovány působením vln před tisíci lety, kdy byla hladina moří nižší.

Tyto prastaré eroze nyní poskytují útočiště různým samotářským tvorům, které odhalí opatrný přístup a uvážlivé použití malého potápěčského světla. Výmluvná anténa, jak humři vyčnívají ze štěrbiny, další výklenek odhaluje zelenou želvu.

Poleva, pokud je vypnutá

Postupovat mělčí do hloubky by většina zůstala na bezpečnostní zastávce, ponor ještě zdaleka nekončí. Rychlý pohled na vás počítačovýDisplej ukazuje, že váš zbývající čas bez zastávky ani nezačal dosahovat jednociferných čísel. Váš manometr ukazuje, že stále máte pohodlnou rezervu, abyste mohli pokračovat a co nejlépe využít 70minutové profily Wakatobi, které jsou typické pro Wakatobi.

Přesun do mělčích hloubek znamená více slunečního světla, protože útes začíná získávat jiný vzhled. Fotografie od Walta Stearnse

Posledních deset až 15 minut tedy využijete k prozkoumání mělké náhorní plošiny pokryté korály. Nahoru má útes v silném slunečním světle jiný vzhled. Velké červené a oranžové gorgonie a mořské vějíře jsou nahrazeny skvrnami kožených korálů a složitými formacemi talířových a stolních korálů. Vzhledem k tomu, že příliv je téměř mrtvě nízký, korály vystupují téměř k hladině a jejich odrazy se zrcadlí v klidné mělčině vody a vytvářejí neskutečnou dvojitou expozici útesu.

Po obdivování velkého obrazu se vaše pozornost vrátí k detailům a začnete lovit vrcholy a údolími korálového hřebene. Kolem prochází hejno černých spouštěcích ryb, běžně označovaných jako černí durgoni, jejich prsní a hřbetní ploutve vlnící se mávajícím pohybem více podobným letu než plavání.

Kolem prochází hejno triggerfishů, jejich prsní a hřbetní ploutve vlnící se mávajícím pohybem více podobným letu než plavání.

Při pohledu na průvodce vám dva pokyne, abyste se posunuli nahoru a pryč od útesu, aby vás loď mohla vyzvednout. Vaše počítačový říká, že během ponoru uplynulo 74 minut. Zpátky na palubě, když zíráte přes bok a hledáte sépie, která se s vámi loučí, váš průvodce se široce usměje a zeptá se: „Připraven na další ponor? Pak si uvědomíte, že bude spousta dalších příležitostí k objevení těchto kradmých lovců a mnoha dalších úžasných tvorů, kteří nazývají zdi Wakatobi domovem.

