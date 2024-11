Turecká pláž Wakatobi – potápěčská lokalita č. 1

Pokud potápěčská lokalita Turkey Beach ve Wakatobi není o krůtách, tak o čem je?

Mezi památky, které na Turkey Beach uvidíte, patří velká běloskvrnatá pufferfish (Arothron hispidus), zlatý rýžovník (Platax boersii) a samozřejmě zelené mořské želvy (Chelonia mydas).

Podívejte se na mapu Wakatobi's Reefs a všimnete si, že potápěčská lokalita známá jako Turkey Beach je uvedena jako #1. To dává smysl, protože — šetřit na House Reef — je to jedno ze dvou nejblíže pojmenovaných míst k molu letoviska. jak je to blízko? Pokud byste seděli s ranní kávou v pobřežní restauraci Wakatobi a dívali se přes vodu, dívali byste se přímo na její začátek.

Hosté ubytovaní v nových bungalovech Turtle Beach ve Wakatobi budou mít také výhled na toto místo ze své verandy, protože se nachází na jižním okraji areálu letoviska. Jak název napovídá, podél pobřeží je pláž s bílým pískem a toto je oblíbené místo pro rodiny, které hledají místo vhodné pro děti ke koupání nebo šnorchlování.

Potápěčská lokalita Turkey Beach ve Wakatobi je pokračováním stejného útesového systému, který tvoří útesy House Reef kompletní korálové útesy a vertikální stěny.

Z pohledu potápění a šnorchlování je Turkey Beach vlastně pokračováním stejného útesového systému, který tvoří House Reef. Pobřežní oblasti, která je mnohem větší než House Reef, dominuje široká rozloha mořských trav o hloubce 1 až 3 metry. Navenek plošina mění složení na bohatý a živý korálový útes, který podobně náhle klesá do hlubin, ale s několika jemnými rozdíly v topografii.

Spíše než mít téměř svislý profil běžící nepřetržitě, útesová stěna periodicky mění tempo od stěny ke strmému svahu a zpět. Když se budete pohybovat po jeho stěně, objevíte říši divů tvrdých a měkkých korálů a hub od vrcholu útesu (v hloubce 2 až 3 metry) dolů za značku 50 metrů.

School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

Když proudy dosáhnou zenitu, shromáždí se hejna ryb, aby se nakrmily poblíž hřebene útesu. Mezi barevnými anthiemi a střelci pobíhají ve svých pokusech ulovit jídlo, aniž by se jím sami stali. Kdykoli se můžete setkat s prolétajícím rejnokem nebo dvěma nebo s potulujícím se hejnem papoušků hrbolatých. Bližší pohled do záhybů a štěrbin útesu odhalí širokou škálu korýšů a dalších bezobratlých.

Turkey Beach je známá jako jedno z nejlepších míst v mořské rezervaci Wakatobi k nalezení želv.

Zelená mořská želva (Chelonia mydas) se usadila na útesu na Turkey Beach, aby si zdřímla.

K této rozmanitosti mořského života se přidává i to, že většina terénu je poseta mělkými převisy a podříznutími, které poskytují mnoha zeleným želvám v lokalitě útulná místa, kde si zdřímnout. Ve skutečnosti je Turkey Beach známá jako jedno z nejlepších míst v mořské rezervaci Wakatobi k nalezení želv. Ve dne i v noci se potápěči setkají se zdravou populací zelených mořských želv. Při přílivu připlouvají do mělčin, aby okusovali mořské trávy, a na hlubších svazích se k nim může připojit několik želv jestřábích, které koukají na houby.

Vzhledem k počtu želv nalezených na této stránce se možná divíte, proč se nejmenovala Turtle Beach? Odpověď souvisí s vícejazyčnou povahou klientely Wakatobi. V začátcích letoviska byl host z Německa uchvácen mnoha mořskými želvami, se kterými se setkal během potápění, ale také měl problémy s pochopením toho, jak se anglicky řekne „želva“, a mylně je označoval jako „krocany“. Od té chvíle název Turkey Beach utkvěl.

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

Podobně jako u House Reef mohou proudy na Turkey Beach kolísat v síle a směru a tečou jak na sever, tak na jih na základě cyklu přílivu a odlivu. V důsledku toho na tomto místě není žádná kotvící bóje a všechny ponory jsou vedeny jako drifty. V závislosti na síle proudu mohou plány ponorů zahrnovat mírné unášení nebo být více vzrušující.

Kromě pravidelných návštěv potápěčských člunů resortu je Turkey Beach obsluhována taxi loděmi Wakatobi. Když proudy tečou na sever, mohou potápěči jet na místo pětiminutovou jízdou taxíkem a poté si užít prodloužený ponor, který je přivede zpět k molu letoviska.

Pláž Turkey Beach je díky své těsné blízkosti letoviska a tím, co nabízí, jedním z oblíbených míst pro noční potápění ve Wakatobi. Po setmění pravděpodobně najdete želvy zastrčené pod římsou a spí. Najdete zde také obvyklé obsazení nočních tvorů, včetně perutýnů na lovu, chobotnice plazící se mezi korály, chobotnice na hlídce, papouščí ryby zastrčené ve svých slizničních zámotcích a všemožní krabi pobíhající kolem.

Ve dne nebo v noci je potápění na Turkey Beach obohacujícím zážitkem a zůstává jedním z nejoblíbenějších potápěčských míst ve Wakatobi.

