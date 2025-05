Fascinující štamgasti z Wakatobi House Reef

Zde je jen malá ukázka toho, co lze nalézt na Wakatobi's House Reef. A jak může potvrdit mnoho potápěčů a šnorchlářů, kteří zažili tento podmořský zvěřinec mořského života, skutečně si zaslouží svůj titul nejlepšího potápění na pobřeží světa.

Wakatobi's House Reef encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

Wakatobiho Podivný pár

Randallův krevetový goby (Amblyeleotris randalli) se obvykle spáruje s krevetami Alpheus randalli.

Pečlivé prohledávání písku nebo sutin na Domovém útesu může odhalit Wakatobiho vlastní „Podivný pár“. Randallův krevetový goby (Amblyeleotris randalli) je ryba žijící v norách, která není náročná na domácí práce. Na rozdíl od čelistnatců a jiných druhů, které si vyhrabávají vlastní obydlí na mořském dně, tato chytrá rybička nechává pracovat svého spolubydlícího. Když narazíte na jednu z těchto výrazně pruhovaných ryb, pravděpodobně vedle ní uvidíte malou krevetu. Je to tento korýš, který přebírá odpovědnost za vybudování a údržbu jejich společného podzemního sídla. Výměnou za údržbu půjčování se téměř slepé krevety těší bdělé ochraně bystrozrakého gobyho, který udržuje peripatetické skenování okolí, zatímco krevety dřou při odstraňování trosek.

Odsouzení práce

Někteří potápěči je nazývají trestanci blennies (Pholidichthys leucotaenia), jiní říkají inženýrské gobies. S největší pravděpodobností se setkáte s mláďaty tohoto druhu, protože tvoří hejna čítající stovky, aby se hemžili útesy živícími se řasami.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Tyto mláďata by se mohli mylně považovat za sumce pruhovaného, ​​protože napodobují znaky tohoto vysoce toxického druhu, aby oklamali potenciální predátory. Dospělí jsou daleko více samotářští a většinu dne tráví koukáním z ústí tunelů, které hloubí v písku – odtud technický odkaz. Pokud náhodou spatříte vynořovat se dospělého, pochopíte označení odsouzenec, protože dospělé ryby získávají profily podobné úhořům s výraznými bílými pruhy na černém pozadí, podobně jako klasický vězeňský oděv.

The Cleaning Con

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

Horní plochy útesu Wakatobi's House Reef jsou pokryty čistícími stanicemi, kde pyskouni pyskouni tančí a střílejí, aby přilákali zákazníky. Když se útesový predátor zastaví s otevřenými čelistmi, je v tom zabudován určitý stupeň důvěry, což umožní falangě malých rybek a krevet, aby se vyrojila přes jeho tělo a do tlamy, aby odstranila parazity, odumřelou kůži a znepokojivé infekce.

Existuje však jeden nevyzpytatelný obyvatel útesů, který využívá étos čistící stanice.

Plagiotremus rhinorhynchos

Modře pruhovaný fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos) napodobuje vzhled a chování mláděte pyskouna modrého. Ale místo toho, aby sbíral parazity, tento fangblenny se kousne do masa. Tesáky jmenovce této ryby dokážou vydávat bolest znecitlivující jed obsahující opioidy podobné morfinu, které oběti brání cítit sevření.

A Star Is Born

Hollywood vytvořil hvězdu z malé jasně modré rybky jménem Dory. Její protějšek ze skutečného světa můžete najít na Wakatobi's House Reef, i když pokud jde o jména, můžete být stejně zmatení jako kreslená postavička. Chirurg obecný (Paracanthurus hepatus), jak se jmenuje královský modrý tang, praporčík obecný a ryba s písmenem šest, je jen několik z téměř tuctu jmen, která tato ryba dostala.

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Ať už se jedná o jakýkoli název, není pochyb o výrazném indigovém a tmavě modrém barevném vzoru, který mají dospělí tohoto druhu. Stejně ikonický jako jeho zbarvení je špičatý, čenichovitý nos, malá ústa a vkusné zuby tohoto chocholatka. Tato drobná zubařská práce se používá k odstranění malých kousků řas z korálů a kamenů, což dává Doriiným skutečným příbuzným důležitou roli při udržování korálů před přemnožením řas.

Claws of Fury

Kreveta kudlanka paví (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Skrývá se na očích

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Grazers a Munchers

Na útesu Wakatobi's House Reef je pozorování želv téměř zaručeno a s největší pravděpodobností se setkáte se dvěma druhy. Mladé zelené želvy shánějí potravu v trávě blízko pobřeží, honí medúzy a pomocí zobáků bagrují mořské dno při hledání malých korýšů a bezobratlých.

Velká zelená želva stolování na mořských trávách na mělčině

Později v životě přejdou na vegetariánskou stravu a sami se budou pást na mořských trávách. Zelené mořské želvy hrají důležitou roli ve zdraví ekosystému mořské trávy, protože okusují vrchní části trav, aniž by narušovaly kořeny rostlin, což slouží ke zlepšení zdraví a růstu lůžek mořských tráv.

Želva Hawksbill při pohledu do kopule portu fotoaparátu fotografa.

Přesuňte se na svah útesu a je pravděpodobnější, že narazíte na želvu jestřábí. Hawksbills si pochutnávají na pestřejší stravě než jejich vegetariánští příbuzní a budou žvýkat smíšené menu s houbami, sasankami, řasami, chobotnicemi a krevetami. Často shánějí potravu kolem hromad kamenů a používají své úzké hlavy a zobákovité čelisti, aby dosáhli do zákoutí.

Dartfish Trifecta

Dartfish se pyšní oslnivou škálou duhových odstínů a patří mezi nejbarevnější nálezy na útesech Wakatobi. Rybí vody a fotografové, kteří se přibližují příliš agresivně, však brzy objeví stejnojmennou vlastnost těchto snadno vystrašitelných obyvatel dna. Při prvním náznaku potíží se dartfish vrátí zpět do výpůjček, které si vyhloubí v písku nebo suti mořského dna.

Pozorovatelé Dartfish mají ve Wakatobi trio možností. První z nich je dvoubarevná dartfish (Ptereleotris evides) se obvykle vyskytuje na mělkých útesech, což z nich činí ideální nález pro šnorchlaře. Tyto ryby patří mezi největší druhy dartfish, dorůstají délky až 6 palců.

TwoTone Dartfish (Ptereleotris evides)

Potápěči, kteří se vydají do středních hloubek 6 až 15 metrů, mohou hledat šipky ohnivé (Nemateleotris magnifica), které se často vyskytují v párech, a mají výrazné plamenné zbarvení od střední části až po ocas.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Ještě hlouběji jsou zdobené šipky (Nemateleotris decora), které upřednostňují pískem pokryté police a rokle na útesových svazích v hloubkách od 15 do 30 metrů.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Luxusní řasy

Ploskohlavec De Beaufortův (Cymbacephalus beauforti), běžněji nazývaný krokodýl.

Na útesech Wakatobi žije tajný lovec, ale většina potápěčů proplave přímo kolem této ryby, aniž by si její přítomnosti všimla. Stejně jako jejich stejnojmenný plaz je i krokodýl dravec ze zálohy, který většinu času tráví nehybným ležením na útesu a trpělivě čeká na jídlo, aby mohl plavat v dosahu dobře načasovaného výpadu. Tyto ryby jsou mistry v maskování a dokážou přizpůsobit zbarvení svého těla a vzorování tak, aby odpovídalo jejich okolí.

Oko krokodýla

Krokodýli také překonávají jednu z běžnějších dárečků, které trápí lovce stealth – oči. Aby zakryly svůj bystrý okrouhlý vzhled, vyrůstají těmto rybám dlouhé výrůstky podobné řasám známé jako lappets. Nepravidelné krajkové tvary těchto lalokových výrůstků pomáhají rozbít tmavé, reflexní obrysy očí, které by jinak mohly potenciální kořist upozornit na přítomnost tohoto predátora.

Opravdu nekoušu

I když je často vidět na některých potápěčských lokalitách ve Wakatobi, jeden z nejsmrtelnějších lovců ve vodě ve skutečnosti není obyvatelem útesu. Páskovaní mořští kraitové jsou ve skutečnosti plazi dýchající vzduch, kteří žijí na břehu a loví dech mezi korály a mořskými trávami. Mořský krait může zůstat pod vodou až půl hodiny, kdy je dostatek času na nalezení kořisti a podání smrtelně paralyzujícího kousnutí.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

Jed mořského kraitu je desetkrát silnější než jed kobry, ale potápěči se nemají čeho bát. Tito hadi nejsou agresivní – i když by bylo krajně nemoudré strkat prstem příliš blízko hrozivým způsobem. Wakatobi je také domovem podvodníka. Páskovaní hadí úhoři vykazují stejné zřetelné bílo-černé pruhy mořského kraitu, počítajíce s tímto vizuálním nesprávným nasměrováním k oklamání potenciálních predátorů. Bližší pohled odhalí jemné rozdíly, protože kraitovo tělo je více zaoblené a má malou, tupou hlavu.

Potápěčské středisko Wakatobi, domov nejlepších korálových útesů v Indonésii

Potápěčský resort Wakatobi se nachází v jihovýchodním Sulawesi v Indonésii, v srdci korálového trojúhelníku. Tento idylický ostrovní ráj, který je známý svými nádhernými a vysoce chráněnými korálovými útesy – od slavného útesu House Reef a 42 dalších pojmenovaných potápěčských lokalit –, který se nachází 750 km východně od Bali, je snadno dostupný přes soukromý let pro hosty resortu.

