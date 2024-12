Dunia Baru z Wakatobi

Dunia Baru, číslo 35 dál Potápěčský resort WakatobiSeznam potápěčských lokalit je hrdě umístěn na seznamu „Top Ten“, protože ti, kteří je znají, jej vidí jako útes téměř rovnocenný jinému oblíbenému fanouškovi Jedno zoologická zahrada. Je to proto, že tato lokalita je podobná v těsné blízkosti letoviska a má podobnou topografii jako Zoo, s tvrdým korálem pokrytým šikmým profilem vedoucím k písečné plošině, než se znovu odvalí na 20 metrů (70 stop). dolů po zdi. Dunia Baru má "ahh atmosféru", kde si potápěči mohou užívat dlouhé víceúrovňové profily ve středních hloubkách a zároveň hledat rozmanitou a zajímavou sbírku mořského života.

Dunia Baru, jen pár minut od mola Wakatobi Dive Resort, se vyznačuje nádherným tvrdým korálovým útesem se svažujícím se profilem vedoucím k písečné plošině, než se znovu odvalí ve výšce 20 metrů (70 stop) po stěně.

Ponory začínají sestupem kotviště do hloubky 12 metrů (40 stop), kde je písečné dno přerušováno středními reliéfními korálovými hlavami. Svah nad kotvištěm přechází do skal porostlých korály a na horním toku dominuje jelenovitý a prstnatý korálový les, který stoupá do hloubek pro šnorchlování. Většina potápěčů si horní část svahu šetří na odplynění na konci ponoru, ale fotografové občas za jeleny vyrazí vzdušnou čarou, aby prohledali četné druhy kardinálských ryb, které číhají mezi větvemi, včetně toho nejvyhledávanějšího, pyžama. Cardinalfish.

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

Pyžamový cardinalfish je oblíbený fotograf, protože má jeden z nejjasnějších a nejneobvyklejších barevných vzorů ze všech ryb na útesu. Nápadné červenooranžové oči ryby vynikají ze zelenožlutého obličeje, který náhle přechází uprostřed těla do stříbřité zadní části ověnčené hlubokými karmínovými skvrnami. Tento neobvyklý barevný vzor vytváří vzhled spáče s kalnýma očima, který má na sobě puntíkované spodky pyžama – což je vhodná analogie vzhledem k tomu, že tyto ryby jsou noční lovci.

Potápěči, kteří sledují svah směrem dolů od kotviště, najdou množství dalších témat, která stojí za pozornost. Písečné skvrny jsou posety norami garnátů s jejich korýšovým partnerem. Je dobrou zábavou sledovat tyto zaneprázdněné krevetky, jak se zabývají hloubením společné nory.

Skrček krevetový se svým korýšovým partnerem, který spolu žije, se postarají o dobrou zábavu, zatímco zaneprázdněná krevetka dělá veškerou práci při hloubení jejich společné nory, zatímco krevetka nedělá nic jiného, ​​než že dává pozor na nebezpečí.

Objížďka k hromadám suti nalezených na severním okraji lokality v hloubkách až 20 metrů poskytuje příležitost k lovu pyskouna obecného. Často považován za jeden ze „svatých grálů“ makra fotografováníTyto nádherně zdobené ryby mohou pro podvodní štěnice představovat velkou výzvu, protože zřídka vydrží dostatečně dlouho na portrét.

Kolem se pravidelně míhají pyskouni a papoušci, příležitostně jestřábník nebo želva zelená. Dunia Baru má také svůj podíl na pestrých nahých větvích a je jedním z lepších míst v mořské rezervaci Wakatobi, kde lze vyhledávat ploštěnky duhové barvy.

Na tomto místě jsou také kudlanky, které si v písku staví propracované podzemní komory. Ačkoli se někdy objevují během denních hodin, tato zvířátka z jiného světa jsou častěji viděna během nočních ponorů. A Dunia Baru je oblíbeným místem pro potápění po setmění, protože se nachází jen krátkou jízdu lodí od letoviska a zažívá minimální proudy. Po západu slunce se objeví zcela nové obsazení postav, které potěší potápěče tím, co mnozí z těch, kteří tuto lokalitu navštívili, popisují jako jednu ze svých nových oblíbených.

Celkově vzato je Dunia Baru skvělým ponorem mezi tak skvělou směsí krásných tvrdých korálů, hlubokého spádu a jedinečných předmětů mořského života. Ale nezapomeňte, Wakatobi má více než 50 dalších pojmenovaných potápěčských lokalit, které stojí za návštěvu, což z něj dělá ráj pro fotografy, kteří dělají všechno, od zdokonalování svých dovedností nebo přidávání nových a vzrušujících snímků – ať už jde o širokoúhlé, makro nebo obojí. vaše fotografie knihovna.

Chcete-li se dozvědět více o Wakatobi, navštivte Webové stránky Wakatobi nebo Wakatobi Dive Resort's blogový web, Wakatobi Tok.

Fotografie kredity: Walt Stearns