Může to být perfektní potápěčská dovolená: Začněte návštěvou jednoho z nejznámějších světových potápěčských středisek, kde prozkoumáte nedotčené korálové útesy a zároveň si budete užívat dokonalé služby, prvotřídní stolování a prvotřídní ubytování. Dále se nalodíte na luxusní potápěčskou jachtu plavící se Bandským mořem, navštívíte podmořskou krajinu, kterou zná jen málokdo, a zároveň si budete užívat stejnou příkladnou úroveň služeb a vybavení, jaké jste měli na souši. Tento dvojitý ponor výjimečných podvodních zážitků a relaxace na vrcholu je k dispozici výhradně hostům Potápěčský resort Wakatobi.

At Wakatobi, it's all about the reefs and the way you can dive them.

„Velmi vysoké standardy jsou na Pelagian prostě normou. Potápění bylo úchvatné, posádka je prostě úžasná, jídlo a služby na Pelagian pokaždé předčí očekávání. Určitě si velmi brzy zarezervuji další výlet!” ~ Simon Bowen, říjen 2022

ZAČÍNÁ TO NA BALI

Rýžová pole rozprostírající se po Bali jsou zajímavá, protože jsou krásná. Typicky vestavěné do svahu ve tvaru teras, způsob zemědělství starý téměř 2000 let, většina těchto polí byla vytesána ručně.

Wakatobi je ztělesněním „pryč od všeho“. Toto idylické přímořské letovisko leží na malém ostrově ve vodách indonéského Banda Sea, daleko od všedního dne. Ale i když je vzdálený, je překvapivě snadno dostupný přímé charterové lety resortu a služby concierge transferu.

Když hosté přistanou na Mezinárodní letiště na Bali, setkají se s nimi zástupci Wakatobi, kteří se postarají o všechny detaily příletu, transferu a přenocování. Tým Wakatobi může také naplánovat ubytování a výlety pro hosty, kteří chtějí strávit několik dní navíc na Bali, než se vydají na Wakatobi. Ráno v den letu do Wakatobi čekají hosté ve VIP salonku, než nastoupí do velkého příměstského letadla na pohodlný let na soukromé letiště Wakatobi.

RELAXACE V AREÁLU A VÝJIMEČNÉ POTÁPĚNÍ

Wakatobiův zážitek z dvojitého potápění 13

Potápěčský resort Wakatobi se nachází v soukromé mořské rezervaci, která je domovem některých z nejvíce nedotčených a biologicky rozmanitých korálových útesů na planetě. Přímo u pláže se nachází útes House Reef, který byl vyhlášen nejlepším potápěním na světě. Potápěči a šnorchlaři mohou tuto rozlehlou podvodní zahradu prozkoumávat ve dne i v noci. Flotila prostorných potápěčských člunů na míru poskytuje každý den exkluzivní přístup k více než třem desítkám výjimečných míst pro potápění a šnorchlování. Pozorní potápěčští průvodci poskytují služby na úrovni concierge jak na lodích, tak pod vodou.

Život na útesu ve Wakatobi. Fotografie od Marca Fierliho

„Potápění ve Wakatobi je nepřekonatelné. Všude nedotčené útesy a tuny života. Tento výlet nemohl být lepší." ~ Michael a Barbara Mayfieldovi, září 2022

Na břehu mohou hosté relaxovat v tradičně zařízených bungalovech v kokosovém háji na pláži nebo se kochat výhledem na západ slunce z paluby vily na nábřeží. V ubytování se mísí nadčasový indonéský šarm s moderním komfortem a poskytuje relaxační zážitek z dovolené. Mezi další aktivity patří vodní sporty, lázeňské služby a aktivity, jako jsou výlety po ostrovech a kurzy indonéského vaření.

Stravování u moře ve Wakatobi

Wakatobi je známé pro poskytování nejvyšší úrovně osobních služeb a pro svou kuchyni. Talentovaný kulinářský tým resortu povyšuje kulinářský zážitek na gurmánskou úroveň a podává lákavou směs oblíbených mezinárodních a regionálních nabídek spolu s menu na míru pro ty, kteří mají speciální dietní požadavky. Zaměstnanci mohou vytvořit soukromý zážitek ze stolování při svíčkách na pláži nebo připravit speciální piknikový oběd. Resort nabízí řadu doplňkových speciálních služeb, jako jsou soukromé potápěčské a šnorchlovací průvodce nebo celodenní chartery na soukromé lodi.

Tři z velkých prostorných potápěčských člunů Wakatobi Dive Resort připluly k molu.

JINÝ DRUH LIVEABOARD

Wakatobi's Pelagian luxury dive yacht passing by in front of the resort which also serves at its home port.

Perfektním doplňkem pobytu ve Wakatobi Resort je výlet na palubě Pelagian potápěčská jachta. Při pohledu z dálky se toto lesklé bílé 36metrové plavidlo může zdát jako jedna ze soukromých rekreačních lodí, které lemují nábřeží okouzlujících přístavů, jako je San Tropez nebo Newport. A na rozdíl od většiny potápěčských člunů, Pelagian neuspokojuje masy a je nakonfigurován tak, aby pojal maximálně pouhých deset hostů. To umožňuje pohodlné ubytování podobné jachtě, které se více podobá hotelovému pokoji než stísněné kabině. Dvanáctičlenná posádka zahrnuje šéfkuchaře a stevardy, což umožňuje vynikající kulinářský zážitek a pětihvězdičkové služby.

Součástí itineráře Pelagian je návštěva zálivu Pasarwajo na ostrově Buton, kde na potápěčské lokalitě zvané Magic Pier poskytuje ponor za soumraku skvělou příležitost k fotografování páření mandarinek (Synchiropus splendidus). Fotografie od Walta Stearnse

Ale ačkoli jeho prostorné kajuty a společenské prostory předvádějí luxusní interiér jachty, Pelagian je do značné míry potápěčská loď. Plavidlo křižuje široký pás souostroví Wakatobi a vydává se do jižní části ostrova Buton. Sedmidenní itineráře a sezónní 10denní výlety zahrnují rozmanitou škálu podvodních prostředí, od stěn Karang Kaledupa a Karang Kapota až po výjimečné možnosti potápění v zálivu Pasarwajo na ostrově Buton. Trasa Pelagian také obchází jihozápadní okraje ostrovů Wangi Wangi a Kaledupa a poskytuje další kolo nádherných útesů, dramatických vertikálních srázů a vrcholů, z nichž každý odhaluje kaleidoskopický zvěřinec mořského života.

Pelagian Dive Yacht's Salon Pelagian Master Salon Pelagian Galley (kuchyň) Potápěči připravují jeden ze dvou nafukovacích tendrů Pelagian s pevným trupem 18 stop/5.5 m.

Potápěčské aktivity jsou prováděny z dvojice zakázkově vyrobených potápěčských nabídek, přičemž posádka se stará o správu veškerého vybavení. Ponory jsou vedeny jedním ze zkušených průvodců Wakatobi, kteří poskytují podporu ve vodě, když je to požadováno nebo potřeba, a jsou odborníky na vyhledávání vzácných mořských předmětů. Protože ponory se provádějí buď v mělkých vodách, nebo na strukturách s výraznými vertikálními reliéfy, které jsou ideální pro víceúrovňové profily, časy dna běžně přesahují 70 minut a plán umožňuje až čtyři ponory denně, včetně nočních ponorů.

VYTVOŘENÍ SPOJENÍ

Protože všechny plavby Pelagian začínají a končí v letovisku Wakatobi, propojení pozemních a námořních tras je snadné. Lety z Bali obvykle přilétají do letoviska před polednem, což dává hostům resortu dostatek času vychutnat si oběd, usadit se a před večeří se poprvé ponořit na výlet. Potápěči, kteří jsou naplánováni přímo na palubu Pelagian, mají také možnost relaxovat a vychutnat si oběd v jídelně na pláži, zatímco se personál přesune. zavazadla a potápěčské vybavení do kabin a skříněk. Brzy odpoledne je vše na svém místě a Pelagian odjíždí k místnímu útesu, kde mohou hosté provést kontrolní ponor, aby se ujistili, že je vše v pořádku. Ale i tento první ponor se často protáhne na 70 minut nebo více, což udává tón pro příští týden.

Když se Pelagian na konci každé plavby vrátí do přístaviště Wakatobi, mohou odlétající hosté relaxovat a užívat si vybavení resortu, než stihnou odpolední let. Hosté, kteří se přesunou do letoviska, si mohou čas na dně naskočit na loď pozdě ráno nebo odpoledne nebo se ponořit na útesu House Reef. U všech těchto transferů se hosté nikdy nemusí obtěžovat s přestupem zavazadla nebo vybavení, protože personál Wakatobi řeší všechny detaily, odstraňuje potíže s cestováním a zůstává pouze relaxace.

Chcete si vytvořit svůj vlastní zážitek z dovolené ve Wakatobi Double Dip?, navštivte wakatobi.com, kde můžete vyplnit rychlý dotaz na výlet a začít plánovat svou cestu.

