Wakatobiho potápěčská jachta Pelagian

Potápění ve vysokém stylu na palubě Pelagian odhaluje nekonečné bohatství indonéské podmořské říše

Každý večer těsně před západem slunce ožívají hromady korálů zdobených skal kolem základny Magic Pier, když se ze svých úkrytů vynořují desítky mandarinek pro svůj soumrakový rituál. Samice se shromažďují v malých skupinách po 3 až 5 a čekají, až se samci objeví. Když dorazí nápadník, zahájí svůj složitý párový tanec a třepotá prsem ploutve jako kolibřík, když krouží kolem jedné až dvou o něco menších samic.

Namlouvání mandarinek (Synchiropus splendidus), člena dračí rodiny.

Jakmile mužský umělec úspěšně upoutá pozornost ochotné ženy, dvojice zahájí spirálovitý tanec, když se zvednou dvě až tři stopy nad korál. Tato choreografie zahrnuje přesné načasování, protože mandarinfish jsou vysílací jikry; a jak vajíčka, tak spermie jsou současně uvolňovány do vodního sloupce, aby byly odnášeny proudy.

K dosažení optimálního oplodnění se samice drží v blízkosti pánve samce ploutve jak krouží. Pak, ve vrcholném okamžiku jejich výstupu, vypustí vajíčka. Jakmile je jejich mise splněna, oba se třepotají zpět na dno, kde se samec opět pustí do námluv a přesune se k dalšímu dostupnému partnerovi. Vezměte si, že někteří kluci mají všechno štěstí.

Tato noční show je jen jedním z mnoha vrcholů plavby na palubě potápěčské jachty Pelagian.

Vintage Luxus s pětihvězdičkovými službami

Pelagian Dive Yacht na kotvě (nahoře), interiér hlavního salonu (vlevo dole), šéfové pracující v lodní kuchyni (vpravo dole).

Pelagian není váš průměrný liveboard. Pelagian o délce 115 stop/36 metrů s mohutným paprskem 24 stop/7.5 metrů a zaoblenou vějířovitou zádí začal žít jako elegantní motorová jachta světového rozměru postavená v loděnici Batservice Verft A/S v Mandalu v Norsku v roce 1965.

Na začátku 1980. let noví majitelé překonfigurovali hlavní palubu jachty tak, aby vyhovovala potápěčským operacím, a založili loď v Rudém moři. Poté známá jako Fantasea, jachta změnila místo konání, aby na několik let křižovala Seychely a Indický oceán, než našla nový domov v Indonésii. Poté, co prošla kompletní přestavbou a aktualizací, byla Fantasea znovuzrozena jako Pelagian a brzy se stala dokonalým doplňkem pozemních potápěčských operací Wakatobi.

Kamera na potápěčské jachtě Pelagian

Zatímco linie Pelagian jsou vintage, ubytování a společenské prostory jsou moderní jako jakákoli luxusní jachta nejvyšší třídy. Wakatobi nešetřil žádnými náklady, aby Pelagian dosáhl stejně pečlivých standardů, kterými je letovisko tak známé. Jachtou se nese luxusní výzdoba, která nabízí veškerý očekávaný komfort pro stvoření, jako je individuálně ovládaná klimatizace a moderní mediální centrum se zábavou na ploché obrazovce.

Kajuta Pelagian master suite (nahoře), sabin superlux (vlevo dole) a standardní kajuta (vpravo dole).

Pro ty, kteří hledají výjimečný luxusní zážitek, Pelagianovo hlavní apartmá poskytuje ubytování hodné luxusního hotelu a je jedním z největších a nejlépe vybavených, které lze nalézt na potápěčské palubě. Toto apartmá se rozprostírá po celé šířce plavidla a zabírá celou přední část hlavní paluby, což poskytuje jak soukromí, tak snadný přístup do všech částí jachty.

Funkce, které skutečně odlišují Pelagian od většiny špičkových potápěčských liveaboardů, jsou služby a exkluzivita. Seznam cestujících je omezen na deset hostů umístěných v pěti prostorných kajutách. S 12člennou posádkou mají cestující jistotu, že se jim dostane nejvyšší úrovně osobní pozornosti, která je vhodnější pro soukromou jachtu. Palubní kulinářský tým každý den připravuje jídla hodná michelinské restaurace a zahrnuje čerstvé místní chutě do menu, které zahrnuje i mezinárodní oblíbená jídla.

„Wakatobi a Pelagian nadále stanovují standardy pro luxusní potápění světové třídy. Posádka byla fenomenální. Jídlo bylo vždy naprosto chutné. Potápění z Pelagian je nepřekonatelné. Všude nedotčené útesy a tuny života. Tento výlet nemohl být lepší." Michael a Barbara Mayfieldovi

Stolování se odehrává v hlavním salonu nebo na vějíři, podávané na úžasném pozadí moře a oblohy. Jachta nabízí klimatizované jídelní a odpočinkové prostory, vyhrazenou kamerovou místnost a kryté a otevřené venkovní odpočinkové prostory ideální pro čtení nebo klidnou relaxaci.

Špičkový étos služeb Pelagian se dotýká všech aspektů života na palubě, od pozorných služeb v kabině a jídelních služeb až po potápěčské přípravy a podporu ve vodě. Potápěčské aktivity jsou prováděny z dvojice zakázkově vyrobených potápěčských nabídek, přičemž posádka se stará o správu veškerého vybavení.

Jeden ze dvou 17stopých potápěčských tendrů Pelagian používal potápěče na potápěčská místa.

Potápěčští průvodci poskytují podporu ve vodě, když je to požadováno nebo potřeba, a jsou odborníky na vyhledávání vzácných mořských předmětů. Protože ponory se provádějí buď v mělkých vodách, nebo na strukturách s výraznými vertikálními reliéfy, které jsou ideální pro víceúrovňové profily, časy dna běžně přesahují 70 minut a plán umožňuje až čtyři ponory denně, včetně nočních ponorů.

Po každém ponoru je hostům poskytnut mátový ručník a občerstvení, protože jsou vítáni zpět na palubu, aby si odpočinuli, zatímco posádka připraví vše na další ponor.

Připravit, nastavit, ponořit se

Sedmidenní plavby Pelagianem přes souostroví Wakatobi vás zavedou do rozmanitých podvodních prostředí, od strmých stěn perforovaných převisy podél vnějšího okraje atolů Karang Kaledupa a Karang Kapota až po výjimečné možnosti potápění v zálivu Pasar Wajo na ostrově Buton.

Potápěčské místo Rybí trh poblíž Wangi Wangi, Wakatobi, Indonésie

Pelagian také lemuje jihozápadní okraje ostrovů Wangi Wangi a Kaledupa a poskytuje další kolo nádherných útesů, dramatických vertikálních srázů a vrcholů, z nichž každý odhaluje kaleidoskopický zvěřinec mořského života. Svahy a stěny, které se noří do hlubin, pokrývají velké, zářivě zbarvené měkké korálové stromy a gorgonie v červené, oranžové, růžové a žluté. Díky dramatickým poklesům a viditelnosti, která obvykle přesahuje 75 metrů, jsou tato místa ideální pro pořízení velkého obrazu a někdy slouží k výskytu druhů na volné vodě, jako jsou barakudy černé, mořské želvy a rejnoci.

Kromě dramatických mořských scenérií je zde i množství drobných nálezů. Vrcholem každé plavby po pelagiánech jsou bohaté příležitosti k nalezení trpasličích mořských koníků, protože se potápí v oblastech, kde žijí tři nejvýznamnější druhy: Bargibant, Denise a Pontoh's.

Muck potápění

Charakteristickým prvkem pelagiánského výletu je muck diving na jihovýchodní straně ostrova Buton. Mezi místa, která ztělesňují zážitek z potápění, patří Cheeky Beach, Banana Beach a In Between. Tato místa se vyznačují pozvolnými svahy od pobřeží až do 100 stop, se dnem podobným poušti tvořeným převážně pískem a štěrkem pokrytým trochou lehkého sedimentu, který lze snadno rozvířit nesprávně umístěným ploutev.

Shrimp Goby se svým krevetovým spolubydlícím

Pro začínajícího potápěče může být otázka „Proč jsem tady?“ – dokud nezačnete vidět, co tam je! Prvním pozorováním by mohla být skvrnitá červená tvář plazího hadího úhoře vyčnívajícího z písku. Nebo možná podivín chobotnice, na procházku. Bližší pohled odhalí krevety Coleman na vrcholcích ohnivých ježků a mimozemské krevety kudlanky podobné pavím spolu s krevetovými gobiemi, kteří se drží doma se svými spolubydlícími z alfeidních krevet, kteří, jak se zdá, dělají veškerou práci.

Potápění na molech

Jakákoli sebeúctyhodná destinace pro potápění by měla zahrnovat ponor na molu a v zálivu Pasar Wajo má Pelagian tři k ochutnání: Asphalt Pier, New Pier a Magic Pier. Každý poskytuje svůj vlastní charakter a atrakce.

Plazí hadí úhoř

Mezi oblíbené fanoušky patří Asphalt Pier. Potápěči mohou bezpečně lovit v přední části mola a hromádek, aby našli krevetky, žabince, štíry a robustní duchy, pruhované ryby a další.

Hromady v New Pier jsou skvělým místem pro hledání úhořů modrých, rourek kroužkových a štírů ostnatých, přilehlé pole s troskami je dobrým místem k lovu. chobotnice a gobies, které se uchýlí do mušlí, plechovek a lahví.

Oranžová žabí rybka.

A pak je tu Magic Pier. I když může být web produktivní ve dne, jsou to hodiny mezi soumrakem a úsvitem, které jsou skutečně magické. Kromě známého mandarinka je na lokalitě domovem zvěřince bezobratlých ze sépie a modroprsté chobotnice na nudivětve až po ploštěnky, stejně jako žabince a perutýny dvouskvrnné.

Útesy, stěny a vrcholky

Třetí úsek itineráře Pelagian se zaměřuje na mělčiny bohaté na korály, svahy a strmé srázy, které leží mezi ostrovem Wangi Wangi a Hoga. Na mnoha místech se profily útesů zvedají do jednoho nebo dvou metru od povrchu, což potápěčům poskytuje snadné víceúrovňové profily pro maximalizaci doby dna 70 minut nebo více.

Potápěčská lokalita Karang Kapota

Mezi širokým seznamem míst v okolí Wangi Wangi je Komang Reef. Tato protáhlá mořská hromada je živá živými porosty měkkých korálů a hub živených proudy a hemžících se množstvím rybího života, který vrcholí, když se změní příliv. Další lokalita se výstižně jmenuje Rybí trh pro vysoký počet hejnových ryb, které přitahuje, včetně poměrně velkého hejna barakud černých.

Pelagian se zastavuje na místech na vnějším okraji dosahu denních člunů, jako jsou podmořské hory Blade.

Na cestě do a ze své domovské základny v letovisku Wakatobi se Pelagian může zastavit na místech na vnějším okraji areálu denních lodí, jako jsou podmořské hory Blade. Tato neobvyklá struktura se skládá z řady nožových čepelí běžících paralelně a spojených spodním hřebenem, který dává celé konstrukci vzhled zoubkované čepele nože nasazené na ostří.

To jsou jen některé z mnoha nezapomenutelných míst, která potápěči zažijí na palubě Pelagian. A spojením plavby s pobytem v letovisku Wakatobi mohou hosté zažít to nejlepší, co Indonésie nabízí.

"Jako obvykle standardy na Pelagian nikdy nezklamou." Potápění bylo úchvatné, posádka je prostě úžasná, jídlo a služby pokaždé předčí očekávání. Takový úžasný tým. Určitě si velmi brzy zarezervuji další výlet na Pelagian! “ ~ Simon Bowen

Můžete si přečíst o tom, jak spojit svůj výlet na Pelagian s pobytem v resortu

