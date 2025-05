Objev potápěčského zvonu vyvrací mýtus o ztroskotání lodi

at 11: 41 am

Korvetu Královského kanadského námořnictva obklopoval „mýtus o zvonu“. Trentonský, která byla potopena v Lamanšském průlivu německou ponorkou v únoru 1945, podle známého britského technického potápěče Doma Robinsona.

Podle pověstí byl artefakt nalezen, ale nebyl vyzvednut před lety, během vůbec prvního ponoru k vraku v hloubce 65 metrů. Poté už nebyl spatřen a předpokládalo se, že se navždy ztratil v bahně na mořském dně.

„Takže jsem ani v nejdivočejších snech nevěřil, že ho skutečně najdu – ale někdy jsou mýty pravdivé,“ říká Robinson, kterému se nedávno podařilo zvon najít a o svůj zážitek se podělil na svém populárním blogu. Hluboký potápěč vraků Youtube kanál (viz.níže).

Nejen to, ale do čtrnácti dnů od vyzvednutí zvonu jej Robinson prohlásil za správce vraku a vrátil zástupcům kanadského námořnictva. Nyní bude zvon restaurován k vystavení v Námořním muzeu v Halifaxu.

HMCS Trentonian

HMCS Trentonský (K368) byl upravený Květkorveta třídy - a poslední ztracená během 2. světové války. Zúčastnila se bitvy o Atlantik a sloužila jako doprovod konvoje pod velením Plymouthu, když byla torpédována německou ponorkou. U-1004 nedaleko Falmouthu. Korveta se potopila za méně než 10 minut a zahynulo při ní šest členů posádky.

Potřetí štěstí

Robinson se už potápěl Trentonský dvakrát a potřetí ji navštívili jen proto, že ostatní potápěči ve skupině chtěli vidět pozůstatky 63 metrů dlouhé válečné lodi.

Zpátky na potápěčské lodi – nadšený Dom Robinson (Deep Wreck Diver / Youtube)

Vrak leží těžce poškozený a mírně nakloněný na levobok. Robinsonovo video provede diváky kolem kotlů Yarrow k explodujícímu hasicímu přístroji na zádi. Jsou zde zbytky okénka a potrubí a něco, co by mohlo být rozbitou hlubinnou náloží.

Blíže k přídi Robinson popisuje „místnost vyrobenou z bronzu“ nebo jiného neželezného materiálu, o které se předpokládá, že byla místností s kompasem. Dále vpředu je spousta kabelů, rozvodných krabic a potrubí, ale když zahlédne okraj zvonu a pokusí se ho vyprostit, bahno vybuchne.

Protože jeho GoPro stejně docházela k výpadku napájení, byl v tomto okamžiku naštěstí po ruce podvodní fotograf Rick Ayrton, který převzal nahrávací povinnosti.

Zvonek v rukou Doma Robinsona (Rick Ayrton) ve žlutých rukavicích

Vrak není chráněn a námořní historik Roger Litwiller reagoval na zprávu o objevu kanadskou stanicí CTV News slovy, že si myslí, že Trentonský by měl být považován za válečný hrob a „předměty z minulosti“, jako jsou mosazné artefakty, by měly být ponechány na místě.

Litwiller uvedl, že potápěči z vraku již v předchozích letech vyndali mnoho artefaktů. „Kdyby zaměstnanci jednoho z hřbitovů v Normandii přišli ráno do práce a našli by v celém hřbitově vykopané díry a odstraněné mosazné rukojeti z rakví, jaká by byla reakce? Vyvolalo by to mezinárodní pobouření,“ řekl stanici.

Správná věc

Robinson souhlasí s tím, že vrak byl „často potápěn přinejmenším od začátku roku 2000“ a, jak už bylo řečeno, „spousta potápěčů se ho neúspěšně snažila najít, včetně mě – až do tohoto ponoru“.

„Když jsem se setkal se všemi těmi kanadskými důstojníky, byl jsem trochu nervózní, protože jsem měl pocit, že budou trochu naštvaní, že jsme zvon vyndali z vraku lodi, kde očividně zemřeli členové kanadského námořnictva,“ říká.

Setkání s Kanaďany ve Spojeném království (Aidan Davies Webb)

Člen Královského kanadského námořnictva zkoumá zvon během předávání (Aidan Davies Webb)

Veškeré takové obavy však rychle rozptýlil jeden z důstojníků, když mu řekl: „Podívejte, to, co jste udělal, bylo naprosto správné. Za krátkou dobu tam dole nic nezbude. Tyto věci se jen rozkládají, padají a nakonec se stanou součástí mořského dna.“

Kanadský důstojník Robinsonovi řekl: „Je mnohem lepší mít ten zvon na povrchu, v muzeu, kam si ho bude moci prohlédnout spousta lidí a kde budou uctíváni lidé, kteří zemřeli a sloužili.“

„Jsem neuvěřitelně nadšený, nejen proto, že jsem ten zvon našel, i když to je očividně úžasné, ale také proto, že se vrací do Kanady na palubě další kanadské válečné lodi,“ říká Robinson. „A jakmile se tam dostane, bude vystaven v muzeu na památku těch, kteří zahynuli, ale i těch, kteří sloužili.“

„Byl to naprosto epický ponor, skvělý zážitek a víte, myslím, že jsem udělal správnou věc.“ Podívejte se na Trentonský potápění a další videa o potápění k vrakům at Hluboký potápěč vraků.

