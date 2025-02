U-352 - Vrak lodi z druhé světové války v Severní Karolíně

U-352 – Ztroskotání z druhé světové války v Severní Karolíně

Ve vodách u pobřeží Severní Karolíny je sbírka vraků lodí, které jsou připomínkou bitev vedených u našeho pobřeží během poslední světové války.

Jedním z nejslavnějších je U-352, německá ponorka, která je ve 110 stopách vody stále z velké části nedotčená.

Jak většina atlantických potápěčů vraků ví, mnoho míst vraků Outer Bank v Severní Karolíně bylo výsledkem "Bitva o Atlantik." Během raných fází 2. světové války německé loupeživé ponorky přinesly svou oceánskou ničivou kampaň přímo na náš práh a ukázaly se jako jedna z nejděsivějších a nejúčinnějších zbraní v historii námořní války.

Pod velením admirála Karla Donitze, německé U-bootwaffe (německy lodní flotila), zahájili svou první sérii úderů proti americké námořní dopravě v posledních dnech roku 1941. Útočící síla známá jako operace Paukenschlag (Drumbeat) IX třídy, čluny dlouhého doletu.

Německá ponorka U-352 dnes sedí u pobřeží Severní Karolíny.

Mezi jejich příchodem do teritoriálních vod USA 27. prosince 1941 a 6. února 1942 potopili bubnovači 25 lodí. Na konci téhož roku se operace ponorek podél amerického kontinentálního šelfu rozrostly do zdánlivě nezastavitelné síly, která řádila od Maine až do Mexického zálivu. Můj otec, jako chlapec vyrůstající poblíž Outer Banks, sledoval, jak hoří ohně jejich obětí, pak se rozplynou v černém závoji noci. Během jednoho roku dosáhl počet sestřelů ponorek téměř 100, přičemž utrpěl pouze 21 vlastních ztrát.

V reakci na tuto skrytou hrozbu zorganizovaly spojenecké síly konvoje s námořním doprovodem. Obranné síly vlasti nasadily hlídky letadel na dlouhé vzdálenosti a křižníky vyzbrojené hlubinnými pumami a zároveň pilně pracovaly na vývoji sofistikovanějších opatření k lovu ponorek. Tato opatření zahrnovala vše od vylepšení aktivních sonarových systémů až po rádiovou triangulaci a prolomení kódovaných zachycených zpráv.

Bylo to prolomení kódu záhady, které nakonec způsobilo, že služba na ponorkách byla téměř sebevražedná. Do konce roku 1942 dosáhl počet zničených ponorek 64. Během prvních měsíců následujícího roku bylo potopeno 94 člunů, což vyvrcholilo nejtemnějším obdobím flotily, Black May, kdy bylo zabito 41 ponorek a dalších 37 bylo poškozeno. za jeden měsíc. Jednou z obětí tohoto náporu byl U-352.

Záďová část německé ponorky U-352 z pobřeží Severní Karolíny

Při délce 218 stop byl U-352 konstrukce VIIC, která zahrnovala 88mm palubní dělo namontované před velitelskou věží. Překvapivě tato loď neměla na kontě ani jeden sestřel. Ještě horší bylo, že 9. května 1942 druhá – a brzy poslední – loď, na kterou vystřelila, byla americká pobřežní stráž Cutter Icarus. Icarus se vyhnul torpédům U-352 a zahájil svůj vlastní útočný běh, rozmístil pět hlubinných pum, které vnitřně vážně poškodily ponorku, zničily velitelskou věž a odpálily palubní dělo.

Další dva útoky hlubinných pum donutily U-352 k hladině, kde její velitel KL Rathke nařídil své posádce potopit se a opustit loď. Nakonec bylo zabito 17 členů její posádky a zbytek byl odvezen do Charlestonu jako váleční zajatci.

Dekáda hledání

V bitvě, která byla tak dobře zaznamenaná, nikdo nevěděl přesné místo pobytu U-352, dokud kapitán George Purifoy (muž, který začal Potápěčské centrum Olympus v Morehead City, NC) se spolu s Rodem Grossem, Dalem McCulloughem a Claudem Hallem (skupina, která zahájila pátrání prostřednictvím rozsáhlého výzkumu námořních archivů 10. světové války) rozhodli sestřelenou ponorku vyhledat. Jejich lov trval 1975 let, než byl v dubnu XNUMX nalezen, celou míli a čtvrt od původních souřadnic zaznamenaných Ikarem.

Potápěči zkoumající německou ponorku U-352 u pobřeží Severní Karolíny

Dnes je U-352 jedním z charakteristických míst vraků Severní Karolíny. Pro potápěče, kteří se vydávají na cestu do Morehead City, stojí v horní části seznamu. I když máte v živé paměti instruktáž o ponoru, vidět U-352, jak se zhmotňuje ze dna, jak sedí s 45stupňovým seznamem na pravoboku, je úžasný pohled. U-35 se nachází asi 352 mil od pobřeží a leží v těsné blízkosti Golfského proudu, který často odměňuje potápěče viditelností nad 100 stop.

Dva potápěči, jeden na rebreatheru a druhý na otevřeném okruhu potápějící se na německé ponorce.

Po sestupové linii směrem ke dnu byl můj první dojem z vraku naprostým překvapením jeho relativně štíhlého průměru. Obytné prostory na většině středních válečných lodí útočné třídy z této éry nebyly ani zdaleka luxusní. Život na ponorce o maximální šířce pouhých 20 stop mi přišel nepochopitelně klaustrofobický – i když na vás nikdo nestřílel ani neházel výbušniny.

I když je z velké části nedotčená, většina z toho, co vidíte na dně, jsou zbytky tlakového trupu, protože většina vnějšího pláště ponorky zrezivěla.

Šnorchl U-352 ležel v písku poté, co spadl z velitelské věže německé ponorky, když byla potopena.

Když jsem pracoval na vraku pro několik vybraných snímků, nefotograf ve mně putoval jinou cestou. Během let jsem měl možnost potopit velké množství vraků, většinu obětí bouří, kolizí s útesy a dokonce i několik potopených německými ponorkami. Ale to, že jsem mohl poprvé skutečně položit ruku na jednoho z těchto umělých predátorů, byla mocná věc.

Sestup na U-352

Potápěči zavěšení na stahovacím systému, který také zahrnuje dvě šňůry běžící paralelně s potápěčskou lodí pro potápěče rozložené na během jejich bezpečnostní zastávky na konci ponoru.

Dokonce i mezi zkušenými potápěči z Outer Banks je největší výzvou při potápění U-352 – stejně jako u většiny vraků v hloubkách větších než 70 stop – čekání, až se potápěčská loď zavěsí na vrak a nastaví lana. Postup vyžaduje, aby člen posádky nesl šňůru a fyzicky se přivázal k vraku. V případě U-352 se jedná o 120 stop plavání ke dnu, než kdokoli jiný může vstoupit do vody.

V závislosti na podmínkách může vrtání trvat 15 až 20 minut. Pro urychlení tohoto procesu jsou potápěči Olympus Diving Center vybaveni podvodním komunikačním zařízením. Ze dna může potápěč poradit kapitánovi, zda potřebuje přesunout loď nebo vyplatit více linek, a také může podat podrobnou zprávu o podmínkách shora dolů.

Podmínky potápění v Severní Karolíně

Řídicí proměnnou při potápění vraků Outer Banks v Severní Karolíně je počasí. Jeden den to může být skvělé, s klidným mořem a modrou vodou, zatímco druhý den se může stát naprosto špatným, buď se silným větrem a rozbouřeným mořem, nebo s pouhou ponurou viditelností v rozmezí 10 až 30 stop.

Nejvlivnější přírodní sílu přináší Golfský proud, který omývá východní výběžek břehů, když teče na sever. V důsledku proudu mohou letní teploty vody dosahovat průměrně vysokých 70 let, někdy stoupají až k nízkým 80. letům, s viditelností pod vodou nad 100 stop. Na mnoha místech vraků v této oblasti je často dostatek proudu na to, aby bylo nutné použít spodní linii.