3D model vytrvalostního závodu „přesně na milimetr“ na Festivalu rychlosti

První 3D tištěný model vraku lodi ikonického Sira Ernesta Shackletona Vytrvalost a jeho digitální protějšky byly odhaleny na výstavě Future Labs v rámci Goodwood Festivalu rychlosti v Západním Sussexu, která byla zahájena včera (11. července) a pokračuje až do nadcházejícího víkendu.

Výstava zdůrazňuje, jak „špičkové technologie skenování, umělé inteligence a vizualizace způsobují revoluci v přístupu k některým z nejvzdálenějších a nejkřehčích památek světa,“ říká Elena Lewendonová, provozní ředitelka Falklandského námořního dědictví (Falklands Maritime Heritage Trust).FMHT), charitativní organizace registrovaná ve Spojeném království, která stojí za tím, co popisuje jako „významnou ukázku“ vraku antarktické lodi.

Vytrvalost byl rozdrcen ledem a potopen v roce 1915 a 100 let po Shackletonově smrti byl nalezen v hloubce 3 km ve Weddellově moři sondou FMHT. Endurance22 expedice, vyvrcholení desetiletí trvajícího pátrání.

Vytrvalostní fotogrammetrie (FMHT)

Vytištěno 3D Vytrvalost Model je považován za milimetrově přesný a jedná se o jeden z nejdetailnějších modelů vraků, jaké kdy byly vyrobeny. Byl vytvořen s využitím ultra přesných skenovacích dat pořízených během expedice a návštěvníci si také mohou prohlédnout proces jeho stavby.

Vedle toho interaktivní dotykové obrazovky zvou veřejnost k prozkoumání vraku na vlastní oči, k navigaci po palubě lodi a mořském dně a objevování artefaktů zamrzlých v čase.

Sešité dohromady

Práce na výrobě modelů byly provedeny společností Voyis Imaging si Hluboký oceán hledáníVíce než 25,000 XNUMX fotografií ve vysokém rozlišení bylo spojeno dohromady pomocí fotogrammetrie a zkombinováno s daty z laserových skenů, aby se odhalil vrak tak, jak ležel, až po zrnění dřeva lodi.

Laserové skenování (FMHB)

Byly použity speciální techniky korekce barev, aby se odhalilo, jak Vytrvalost vypadalo by to za denního světla a zvýrazňovalo by rysy, které by se jinak ztratily v hlubinách černočerné oblohy.

„Tento nový standard digitální rekonstrukce otevírá vraky jako Vytrvalost „veřejnosti, vědcům a studentům po celém světě nabízí nový a účinný způsob, jak zkoumat, studovat a chránit křehké podmořské dědictví,“ říká předseda FMHT Saul Pitaluga.

Záď Endurance po aplikaci barvení (Voyis / FMHT)

Future Labs, imerzivní výstava Festivalu rychlosti, představuje špičkové technologie v oblasti robotiky, mobility a vesmíru s exponáty navrženými tak, aby se do ní mohli zapojit lidé všech věkových kategorií.

Nové technologie použité na Endurance22 mají údajně přímé uplatnění v mapování mořského dna, mořské biologii, energetice na moři, obraně a ochraně přírody, ačkoli to pravděpodobně sníží poptávku po potápěčských službách v hloubkách, kde se člověk potápí, zejména ve vysoce rizikových situacích.

Součástí projektu 2025 Future Labs je také projekt „Seabed 2030: Mapování neviditelných oceánů Země“, který odráží projekt Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030, jehož cílem je zmapovat celé mořské dno v příštích pěti letech s využitím kombinace hlubinných AUV, vícepaprskového sonaru, dálkových senzorů, umělé inteligence a dat získaných od crowdsourcingu.

Jedno Festival of Speed Říká se, že Goodwood House poblíž Chichesteru v Západním Sussexu každoročně přiláká více než 200,000 75 návštěvníků. Vstupné stojí XNUMX liber pro dospělé a děti zdarma.

