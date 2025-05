Realita: obnova korálů nezachrání světové útesy

at 8: 30 am

Není to zpráva, kterou by chtěl slyšet každý potápěč, ale nezávislý výzkum projektů obnovy korálů po celém světě vedl COREY JA BRADSHAW z Flinders University, CLELIU MULÀ z University of Western Australia, GIOVANNIHO STRONU z University of Helsinki a jejich tým k nelehkému závěru.

Korálové útesy jsou mnohem víc než jen krásné místo k návštěvě. Patří mezi nejbohatší ekosystémy světa a hostí přibližně třetina všech mořských druhů.

Tyto útesy také přímo těží více než miliarda lidí, zajišťující obživu a potravinovou bezpečnost, jakož i ochranu před bouřemi a erozí pobřeží.

Bez korálových útesů by byl svět mnohem chudším místem. Když tedy korály uhynou nebo se poškodí, mnoho lidí se je snaží obnovit. S tím, jak se klima dále otepluje, však tento úkol nabývá na rozsahu.

In náš nový výzkum, prozkoumali jsme plný rozsah stávajících projektů obnovy korálů po celém světě. Zaměřili jsme se na to, co je hnací silou jejich úspěchu nebo neúspěchu a kolik by ve skutečnosti stálo obnovení toho, co již bylo ztraceno. Obnova útesů, které jsme již po celém světě ztratili, by mohla stát až 26 bilionů australských dolarů (12.5 bilionu liber).

Bělené Acropora korály na Maledivách (Davide Seveso / Univerzita v Miláně)

Globální ztráty

Korálové útesy bohužel trpí po celém světě. Globální oteplování a mořské vlny veder jsou hlavními viníky, ale nadměrný si znečištění zhoršit věci.

Když teplota moře po delší dobu stoupne nad sezónní průměr, korály se mohou stát bělenéZtrácejí barvu, jak vypuzují své symbiotické řasy při stresu odhalují bílou kostru pod nimi. Silné bělení může korály zabít.

Bělení korálů a jejich hromadné úhyny jsou nyní běžné. Minulý měsíc masivní teplovodní oblak vybělené velké plochy útesu Ningaloo na severozápadním pobřeží Austrálie, stejně jako velké části severního Velkého bariérového útesu bělily na severovýchodním pobřeží.

Od začátku roku 2023 dochází v celém regionu k masovému bělení korálů. tropy a části Indického oceánu.

Za posledních 40 let se rozsah korálových útesů se snížil na polovinuS pokračující změnou klimatu dochází k bělení a úhynu korálů. stávají běžnějšími. Více než 90% korálových útesů hrozí do konce století dlouhodobá degradace.

Mrtvé korály na Maledivách po bělení (Simone Montano / Univerzita v Miláně)

Přímý zásah

Obnova korálových útesů může trvat mnoho forem, včetně odstraňování druhů živících se korály, jako například papoušek, přenášení korálových potěrů nebo dokonce manipulovat s místní komunita mikrobů ke zlepšení přežití korálů.

Ale zdaleka nejběžnějším typem restaurování je „korálové zahradnictví“, kde jsou úlomky korálů vypěstované ve školekách přesazovány zpět na útes.

Problém je v rozsahu. Obnova korálů může být úspěšná pouze v malém měřítku. Většina projektů se pohybuje pouze na několika stovkách nebo tisících metrech čtverečních. V porovnání s téměř 12,000 XNUMX km²... ztráta a degradace mezi lety 2009 a 2018. Projekty obnovy se ani zdaleka neblíží rozsahu potřebnému k vyrovnání ztrát způsobených změnou klimatu a dalšími hrozbami.

Ochránci přírody pracují na pěstování korálů a pomáhají chránit tyto jedinečné formy života.

Nebesky vysoké náklady

Obnova korálů je drahý, v rozmezí od přibližně 10,000 226 do 4,800 milionů dolarů (109 XNUMX–XNUMX milionů liber) na hektar. Široké rozpětí odráží variabilní náklady na různé použité techniky, snadnou dostupnost a náklady na pracovní sílu.

Například pěstování korálů (úlomky korálů vypěstované ve školek a přesazené zpět na útes) je relativně levné (medián nákladů 558,000 270,000 dolarů neboli 830,000 400,000 liber na hektar) ve srovnání s vyséváním larev korálů (medián 226 109 dolarů neboli XNUMX XNUMX liber na hektar). Budování umělých útesů může stát až XNUMX milionů dolarů (XNUMX milionů liber) na hektar.

Odhadli jsme, že to bude stát více než $ 1.6 miliard (772 milionů liber) na obnovu pouhých 10 % degradovaných korálových oblastí na celém světě. Toto je za použití nejnižších nákladů na hektar a za předpokladu, že všechny projekty obnovy budou úspěšné.

I náš konzervativní odhad je čtyřikrát vyšší než celkové investice do obnovy korálů za poslední desetiletí (410 milionů dolarů neboli 198 milionů liber).

Je však rozumné použít nejvyšší náklady na hektar vzhledem k vysoké míře selhání, nutnosti použití několika technik na stejném místě a vysokým nákladům na práci na odlehlých útesech. Obnova 10 % degradovaných korálových oblastí na celém světě by za 226 milionů dolarů na hektar stála více než 26 bilionů dolarů (12.5 bilionu liber) – téměř desetinásobek nákladů Austrálie. ročního HDP.

Je proto finančně nemožné řešit probíhající úbytek korálových útesů obnovou, i když místní projekty mohou stále přinášet určité výhody.

Lanové školky pečují o úlomky korálů, dokud nejsou připraveny k vysazení (Luca Saponari / Univerzita v Miláně)

Umístění, umístění, umístění

Náš výzkum Také jsme se zabývali tím, co ovlivňuje výběr míst pro obnovu. Zjistili jsme, že to závisí především na tom, jak blízko se útes nachází k lidským sídlům.

Samo o sobě to nemusí být nutně špatná věc. Zjistili jsme však také, že k obnově s větší pravděpodobností dochází na útesech již degradovaných lidskou činností a s menším počtem druhů korálů.

To znamená, že se nutně nezaměřujeme na lokality, kde je největší pravděpodobnost úspěšné obnovy nebo kde mají největší ekologický význam.

Dalším omezením je, že korálové zahradničení obvykle zahrnuje pouze několik druhů korálů – nejsnadnější na chov a přesazování. I když to může stále zvýšit korálový porost, neobnovuje korálovou rozmanitost do té míry nezbytný pro zdravé a odolné ekosystémy.

Měření „úspěchu“

Další smutnou realitou je, že více než třetina veškerého úsilí o obnovu korálů selhatMezi důvody může patřit špatné plánování, neověřené technologie, nedostatečné monitorování a následné vlny veder.

Bohužel neexistuje žádný standardní způsob, jak shromažďovat data nebo podávat zprávy o projektech obnovy. To ztěžuje – nebo znemožňuje – identifikaci podmínek vedoucích k úspěchu a snižuje tempo zlepšování.

Uspěj teď, selži později

Většina transplantací korálů je monitorována méně než 18 měsícůI když toto období přežijí, neexistuje žádná záruka, že vydrží déle. Dlouhodobá míra úspěšnosti není známa.

Když jsme zkoumali pravděpodobnost extrémních teplot bezprostředně po rekonstrukci a v nadcházejících desetiletích, našli jsme že většina obnovených lokalit již krátce po restaurování zaznamenala silné vybělení. Bude obtížné najít lokality, které budou ušetřeny budoucího globálního oteplování.

Někdy je mladý korál vybělen ještě před dokončením restaurátorského projektu (Davide Seveso / Univerzita v Miláně)

Nic nenahradí opatření v oblasti klimatu

Obnova korálů má potenciál být za určitých okolností cenným nástrojem: pokud podporuje zapojení komunity a řeší místní potřeby. Zatím však není – a možná nikdy nebude – proveditelné ji dostatečně rozšířit, aby měla smysluplné dlouhodobé pozitivní účinky na ekosystémy korálových útesů.

Tato kontrola reality by měla podnítit konstruktivní debatu o tom, kdy a kde se vyplatí obnova. Bez omezení tempo a rozsah klimatických změn, my máme málo síly na záchranu korálových útesů z masivních ztrát v nadcházejícím století a dále.

Jiné přístupy k ochraně, jako je stanovení, udržování a vymáhání chráněné mořské oblasti a zlepšení Kvalita vody by mohlo zvýšit šanci, že projekt obnovy korálů bude fungovat. Toto úsilí by také mohlo podporují místní lidské komunity s pobídkami pro ochranu přírody.

Posílení doplňkových strategií by proto mohlo posílit odolnost ekosystémů, a tím rozšířit dosah a úspěch projektů obnovy korálů.

Také na Divernetu: Na Maledivách přivítali korálový projekt ReefSeed, Vědci objevili tepelně odolné korály skryté na očích, Naše digitální 3D modely by mohly pomoci oživit obrovské korálové útesy, Velké zvýšení tepelné odolnosti díky superkorálům Secore