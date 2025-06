Kosatky zvou lidi na oběd a sdílejí masáže

Více než 30 případů divokých kosatek, které se pokoušely sdílet svou kořist s lidmi, je předmětem studie zveřejněné dnes (30. června). Incidenty, které se rozprostíraly ve čtyřech oceánech, byly zdokumentovány během více než dvou desetiletí a týkaly se kosatek, které lidem nabízely řadu čerstvě získaných ryb, savců a bezobratlých.

Kosatky se přiblížily k lidem, upustily předmět a čekaly na reakci, tvrdí vědci, kteří toto chování sami viděli – a strávili čas snahou ho vysvětlit.

Kosatka na Novém Zélandu nabízí potápěči kousek jater rejnoka orla (Orca Research Trust)

Kosatka nabízí celou mobulu rejnoka člověku na lodi u mexického pobřeží, viděno z hladiny i pod ní (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

Došli k závěru, že kosatky využívaly příležitostí k procvičování naučeného kulturního chování, zkoumání nebo hraní ve snaze učit se o lidech a potenciálně si s nimi rozvíjet vztahy.

„Kosatky jsou velmi společné a často je vídáme, jak se dělí o potravu,“ uvedla druhá autorka studie Dr. Ingrid Visserová. „Je fascinující zdokumentovat a popsat jejich chování při snaze sdílet potravu s lidmi na různých místech po celém světě.“

„Kosatky jsou vrcholoví predátoři, kteří často jedí jiné velké savce, ale pokud jde o lidi, občas dávají přednost sdílení, což naznačuje jejich zájem o budování vztahů mimo vlastní druh,“ dodala třetí autorka Vanessa Prigollini.

Kosatky rády komunikují s lidmi (Orca Research Trust)

„Zdá se, že v těchto případech existuje prosociální prvek, který svědčí o mezidruhové generalizované reciprocitě, což je u jakéhokoli jiného než lidského zvířete extrémně neobvyklé a naznačuje evoluční konvergenci mezi kosatkami a lidmi,“ uvedl hlavní autor studie Jared Towers.

teorie mysli

Ekolog a spisovatel Dr. Carl Safina, který se na studii nepodílel, k tomu uvedl: „Z mnoha a rozmanitých myslí v moři jsou pravděpodobně největší ty kosatky. Existuje spousta náhodných historek o jejich téměř surrealistické inteligenci.“

„Ale tito vědci zde systematicky shromáždili působivou litanii případů, kdy volně žijící kosatky prokázaly, že disponují ‚teorií mysli‘, což znamená, že jejich mysl chápe, že i lidé mají mysl. Psychologové často trvají na tom, že ‚teorie mysli‘ patří pouze lidem.“

„Kosatky by s tím nesouhlasily. Kosatky se s námi opakovaně snaží komunikovat a jsou na nás zvědavé. Poté, co jsme miliony let žili v moři, jim my v našich lodích musíme připadat jako mimozemšťané na návštěvě.“

„A vskutku, jsme cizinci na podivném místě, které sotva známe a o kterém se ještě máme téměř všechno co učit.“ Výzkumu se zúčastnily organizace Bay Cetology, Orca Research Trust a Marea. studie je publikována otevřený přístup v Žurnál srovnávací psychologie.

Kosatky si dělí jídlo (Jared Towers)

Poškrábeš mi záda, já poškrábu ta tvoje

Mezitím se jedna populace kosatek dostala na titulní stránky novin kvůli svému nečekanému sklonu používat mořské řasy k vzájemné masáži – údajně jde o první zaznamenaný důkaz výroby nástrojů u mořských savců.

Záběry kosatek pořízené dronem v Salishském moři ve vnitrozemských vodách státu Washington odhalily toto chování. Kosatky ukously konec stonku řasy, umístily ho mezi své tělo a tělo partnera a po delší dobu ho mezi sebou kutálely.

Přestože byla populace formálně studována po dobu 50 let a popisována jako „nejlépe prozkoumaní kosatky na planetě“, tento postup nebyl na dřívějších záběrech pořízených z letadel zaznamenán kvůli jeho relativně špatné definici.

Bylo známo, že několik druhů velryb se oddávalo „kelpingu“, tedy pohybu řas hlavou, ploutve a těla pro hru nebo pro udržení zdravé kůže. Nicméně při tom, čemu se nyní říká „allokelping“, je řasa vybírána, zastřihávána a manipulována dvěma kosatkami pracujícími společně.

Dvě kosatky se chytají na allokel – mezi jejich těly jsou sotva vidět mořské řasy (Centrum pro výzkum velryb)

Studii vedlo Centrum pro výzkum velryb ve spolupráci s britskou Univerzitou v Exeteru. „Když jsme si tohoto chování poprvé všimli, byli jsme ohromeni,“ řekl CWR vedoucí výzkumu Dr. Michael Weiss. „Stonek mořské řasy je pevný, ale ohebný, jako naplněná zahradní hadice, s kluzkým vnějším povrchem. Domnívám se, že tyto vlastnosti z něj dělají ideální nástroj pro péči o srst.“

„Na tomto chování shledávám pozoruhodným, jak je v populaci rozšířené. Samci i samice všech životních stádií a ze všech tří jižních rezidentních skupin byli pozorováni, jak tímto způsobem používají řasu. Všechny důkazy naznačují, že je to důležitá součást jejich společenského života.“

Nemůžu přestat s allokelpingem

Tým pozoroval allokelping po osm z dvanácti dnů zahrnutých do studie a domnívá se, že by se mohlo jednat o univerzální chování v této populaci. Kosatky si s největší pravděpodobností vybíraly jako partnery pro allokelp blízké mateřské příbuzné a osoby podobného věku.

„U primátů – včetně lidí – dotek zmírňuje stres a pomáhá budovat vztahy,“ komentoval profesor Darren Croft z Exeterské univerzity a výkonný ředitel CWR.

„Víme, že kosatky často navazují kontakt s ostatními členy své skupiny – dotýkají se svými těly a…“ ploutve – ale použití řasy jako je tato by mohlo tento zážitek vylepšit.

V tlamě kosatky vlevo je vidět čepel řasy (Centrum pro výzkum velryb)

„Může to být také důležité pro zdraví kůže. Velryby a delfíni mají řadu strategií, které jim pomáhají odlupovat odumřelou kůži, a tohle může být další adaptace pro tento účel.“

„Hnědé řasy, jako je mořská řasa býčí, mají také antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti, které mohou velrybám přinést další výhody. Nyní pracujeme na dalším výzkumu, abychom potvrdili tato počáteční zjištění a prozkoumali sociální a kožní přínosy tohoto chování.“

U některých populací kosatek bylo pozorováno, jak si třou těla o hladké kamenné pláže, pravděpodobně za účelem odstranění odumřelé kůže a parazitů, ale jižní rezidentní populace mezi ně nepatří.

Bezútěšná budoucnost

Při posledním sčítání obyvatel CWR v roce 2024 zbývalo pouze 73 obyvatel jižních oblastí, což je kriticky nízký počet. Čeká je „velmi bezútěšná“ budoucnost, říká Weiss, kterou ještě zhoršuje nízká porodnost.

Jejich hlavní kořist, losos čavyča, ubývá kvůli nadměrnému rybolovu, změně klimatu a ničení tření a ubývá i řasových lesů, ve kterých kosatky nacházejí své nástroje pro péči o srst. Dalšími narušiteli jsou znečištění a hluk z lidské činnosti.

„Allokelping je dalším důkazem jedinečnosti obyvatel Jihu,“ říká Weiss. „Pokud je ztratíme, ztratíme mnohem více než 73 jednotlivých zvířat nebo genetickou linii. Ztratíme komplexní společnost a hluboký, jedinečný soubor kulturních tradic.“

Studie, na které se podílela i Northeastern University v Bostonu, je zveřejněn in Current Biology.

