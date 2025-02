On The House – Wakatobi's House Reef

Co přesně dělá Wakatobi's House Reef hodný mnoha ocenění?

Je to kombinace faktorů, které zahrnují snadný přístup, zdraví stanovišť, rozmanitost ekosystémů, množství jedinečného mořského života a samotnou velikost lokality.

Na útesu Wakatobi's House Reef najdete jiný druh karty Hermit. Místo použití odhozené hlemýždí ulity jako domovské korálové poustevníky (rod Paguritta) ve skutečnosti žijí v malé díře v korálu. Chce to bystrý zrak, abyste někoho takového spatřili, protože jen zřídka jsou větší než slunečnicové semínko.

Je známo, že hosté věnují celé dny do noci potápění na pobřeží před letoviskem a mnozí se sem rok co rok vracejí, aby si tento zážitek zopakovali.

Hřiště s mělkou vodou

Mezi pláží a hlubokou vodou je rozsáhlý úsek mělčin plných travnatých porostů, písečných ploch, barevných porostů měkkých korálů a rozptýlených tvrdých korálových útvarů, to vše je pozoruhodně zdravé a místy docela husté. Je to něco, co byste nečekali tak blízko letoviska. Mnohem více než jen přeplaváním mezi břehem a útesem je tato oblast hlavním místem pro hojnost mořského života, který zahrnuje žabí rybky, kamínky, zdobené, robustní a halimedské strašidelné ryby, murény, rejnoky modroskvrnné a různé hlavonožce (chobotnice, chobotnice, sépie), čelistnatci, krevety a goby páry, nepřeberné množství nahých větví, sépie, orlí rejnoci prolétající v určitých obdobích roku a další.

Šnorchlování na mělčině House Reef.

Mělké hloubky této oblasti House Reef umožňují dostatek slunečního světla zaplavit mořské dno a odhalit jasné barvy, které by se ve větší hloubce ztratily. Tento velkorysý přísun okolního světla v kombinaci s množstvím objektů poskytuje fotografům ideální podvodní studio. Mělčiny mají zvláštní přitažlivost také pro šnorchlaře, kteří si mohou vychutnat pohled zblízka na mořské dno, aniž by se museli odvážit daleko od břehu.

Potápění na hraně

Wakatobiho molo sahá až k okraji útesu House Reef.

Asi 70 metrů (80 yd) od pláže obrysy útesu House Reef náhle přecházejí z mělké vody. Ohromující zeď se vine na sever a na jih od konce mola Wakatobi. Zde začíná hřeben útesu pouhé dva metry od povrchu a vrhá se do hloubky více než 70 metrů. Tato dramatická topografie vytváří jedinečnou příležitost pro víceúrovňové profily potápění. Tento podvodní val je posetý převisy a štěrbinami. Prosperující řada hub, tvrdých a měkkých korálů ukrývá rozmanitou populaci bezobratlých a ryb, přičemž směs druhů se mění s rostoucí hloubkou.

Kde se mělčina setká s odpadem na útesu Wakatobi's House Reef.

Průzračnost vody v rozsahu více než 30 metrů umožňuje dostatečné množství okolního světla filtrovat do hlubin, což přispívá k vizuálnímu dramatu stěn a podříznutých svahů. Tato rozmanitá krajina poskytuje nekonečné příležitosti k lovu tvorů mezi korály a stíny zahalenými útočišti, která štěpí svahy. Potápěči mohou sledovat své zájmy do zvolené hloubky, pak se pomalu propracovávat zpět k hladině a vytvářet profily, které umožňují dlouhé hodiny na dně a končí bezpečnostními zastávkami mezi živými korálovými formacemi. Želvy zelené a Hawksbill jsou běžně k vidění, jak křižují okraj vody nebo podřimují pod převisy ve stěně.

Nedaleko mola

Podmořský život pod molem Wakatobi House Reef Jetty.

Molo ve Wakatobi sahá až k vnějšímu okraji útesu House Reef a poskytuje potápěčům, kteří nemají chuť plavat ze břehu, pohodlný přístup k výpadovce. Molo je také pozoruhodným ponorem samo o sobě. Nosné pilíře mola vytvářejí úkryt a stín, který drží velká hejna ryb. Bližší pohled odhalí velké množství makro objektů. Velké betonové sloupy a trámy mola jsou domovem řady krevet, krabů a krokodýlů a okolí je známé četnými koloniemi sasanek a jejich doprovodných klaunů a damselfishů. Více než půl tuctu druhů těchto fotogenických malých ryb lze nalézt mezi chapadly jejich hostitele, což poskytuje snadné příležitosti pro jeden z nejznámějších podvodních snímků.

Tento pár bílých štírů byl nalezen právě u základny mola Wakatobi.

Pod molem a kolem něj také číhají exotičtější tvorové, včetně štírů listových, ghost pipefish, sépie často v párech a pro ty, kteří mají bystrý zrak, Pegasus Seamoth. Plavání do mělčin může také vést k setkání s některými obyvateli páskovaných mořských kraitů, kteří tuto lokalitu preferují k lovu.

Taxi čluny a drifty

Potápěč křižující stěnu naráží na velký korál z třešňového květu na House Reef

Molo je pouze středem útesu House Reef, který se táhne do dalších pojmenovaných potápěčských lokalit na sever a na jih od letoviska. Tato obrovská rozloha útesů a mělčin poskytuje téměř neomezené možnosti k prozkoumání. Aby pomohla potápěčům dostat se do vzdálenějších částí útesu, Wakatobi udržuje flotilu taxi lodí pro spouštění proudu z mola. V závislosti na tom, jakým směrem se voda pohybuje, taxi lodě vysadí potápěče severně nebo jižně od letoviska na prodloužený ponor, který končí u schodiště mola. Tyto 5 až 7 metrové starty jsou poháněny elektrickým pohonem pro minimální dopad na životní prostředí a mohou pohodlně přepravit pět potápěčů nebo šnorchlovačů na zvolené místo. Taxi čluny fungují každý den od úsvitu do soumraku a hosté si mohou zarezervovat jízdu nebo se jednoduše zeptat v potápěčském centru a počkat na další volnou loď, aby odletěli. To umožňuje úžasný drift podél útesu zpět k molu. Informujte se v potápěčském centru o změnách přílivu a odlivu.

Wakatobi's House Reef může produkovat některé velmi vzácné nálezy, jako je tento White Cap Goby (Lotilia graciliosa) se svým spolubydlícím s krevetou Alpheus (Alpheus rubromaculatus).

K provedení driftů, které trvají o 90 minut déle, mohou potápěči požádat potápěčské centrum o velkoobjemové nádrže, aby zajistili dostatek plynu. Tyto drifty jsou také oblíbené u rebreatherových potápěčů, kteří jsou schopni rozšířit ponory na vícehodinové výlety. Současný rekord v driftovém ponoru s rebreatherem na House Reef je více než šest hodin!

Temná strana domu

The House Reef je hostům Wakatobi k dispozici ve dne i v noci. Pro některé, západ slunce je nejlepší čas na návštěvu. S ubývajícím světlem začnou stvoření aktivní během dne hledat úkryt, zatímco jiní vylézají ze svých doupat, aby se nakrmili ve tmě. Vychytralí hlavonožci měnící barvu, jako jsou sépie a chobotnice, mohou získat řadu živých růžových, fialových, červených a žlutých odstínů a vzorů, které lze použít k maskování, komunikaci nebo dokonce k hypnotizaci potenciální kořisti.

Papouščí rybka, zabalená do ochranného zámotku, je na noc uložena.

Potápěčská světla odhalují úhoře, kteří se plazí mezi korály, želvy dřímající s hlavami zastrčenými v převisech na stěně. Pozorní potápěči mohou najít surovce a další členy denní směny zasazené hluboko do výklenků a štěrbin útesu. Vzhledem k tomu, že ryby nemají víčka k zavírání, nemusí se zdát, že spí, ale ve skutečnosti si užívají svou verzi nočního odpočinku. Některé ryby dokážou víc než jen ulehnout na noc. Papoušci provádějí na útesech jeden z nejznámějších rituálů před spaním a vylučují rosolovitou slizniční bublinu, která obaluje celé jejich tělo.

Scorpionfish střapecitý (Scorpaenopsis oxycephala) fluoreskuje zajímavou kombinaci zelené a oranžové pod Fluo osvětlením během nočního ponoru na House Reef.

Noční ponory také představují jedinečnou příležitost stát se svědky fenoménu mořské fluorescence díky resortnímu programu Fluo-dive. Namísto běžných potápěčských světel dostávají fluo-potápěči a fluo-šnorchlaři speciální modrá světla spolu se žlutými filtry, které se hodí přes potápěčská maska. Když se paprsky těchto světel přenesou podél útesu, určité korály a zvířata se rozzáří v děsivě zářících barvách a promění noc v bizarní světelnou show.

Chcete přidat House Reef do svého potápěčského repertoáru? Wakatobi nyní přijímá rezervace na rok 2024 a dále. Ale protože se časové úseky rychle zaplňují, je to nejlepší kontaktujte zástupce Wakatobi brzy, pokud uvažujete o výletu. Mohu vás ujistit, že útes Wakatobi House a stěny a útesové systémy za ním stojí za návštěvu. Ve skutečnosti se hosté na toto kouzelné místo vracejí rok poté, někteří svou návštěvu opakovali více než půl tuctu.

