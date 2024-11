Prodloužený víkend potápění v Dominikánské republice

Možnost navštívit Dominikánskou republiku na několik dní se naskytla náhle a pro MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER B WEAVER se ukázala jako neodolatelná – ale bylo by pod vodou dost k vidění, aby uspokojily nároky potápěčů, kteří se oklepali víc než trochu?

Trvalo to tři a půl hodiny přímým letem z New Yorku do Punta Cana a náš prodloužený víkend potápění byl v plném proudu.

Před mnoha lety jsme tuto zemi projeli. Byl to výchozí bod dobrodružství na palubě lodi do legendárních Silver Banks, ležících mezi ostrovem Hispaniola, který Dominikánská republika sdílí s Haiti, a Turks & Caicos.

Stříbrné banky jsou zimní líhní pro severoatlantickou populaci keporkaků a v té době jsme se celé zaměřili na velryby. Během dlouhé a rozsáhlé potápěčské kariéry, která po této cestě následovala, jsme se do Dominikánské republiky nikdy nevrátili a tento víkendový výlet byl příležitostí konečně se potápět na tomto často přehlíženém (potápěči) ostrově.

Rozhodli jsme se potápět oblast známou jako Bayahibe kvůli její blízkosti k významnému vraku lodi St George. Po příjezdu jsme se rychle spojili s Potápění Caribe, jeden z místních potápěčských operátorů, a zařídil náš rozvrh potápění. Brzy ráno jsme byli na lodi směřující k našemu prvnímu potápěčskému místu, útesu známému jako Guaraguao1.

Pláž v Bayahibe

Nalodění na potápěčský člun

Guaraguao1 je mělký, zvlněný útes se skvrnami písku smíchanými s pruhy útesu. Okamžitě jsme si všimli, že některé korály bělely, což je důsledek brutálně horkého léta a připomínka ničivých dopadů, které má globální změna klimatu na citlivé světové systémy korálových útesů. S příchodem chladnějšího zimního počasí doufáme, že se koráli vzpamatují.

Nicméně, mnoho korálů zde prosperuje a útesy jsou domovem obvyklé řady karibských útesových obyvatel. Blackbar soldierfish hledal úkryt pod korálovými převisy spolu s pohlednou veverkou dlouhoostrou.

Plachá veverka dlouhopátá

Filefish bíle skvrnitý

Mezi výchozy korálů se prohánělo několik druhů papouščích ryb a zkušení potápěči si mohli všimnout stanic na čištění útesů, které obsluhovaly jasně žluté čistky, které čekaly na svou další práci. Sledovali jsme také páry čtyřokých motýlů, kteří si vybírali cestu mezi mořeplavce a gorgonie.

Papoušci červenopásí jsou nápadně zbarveni

Pro potápěče se zájmem o historii je útes Guaraguao domovem unikátního podvodního muzea vraků lodí. Dělo, velká kotva, muškety a dělové koule sem byly přemístěny z nedalekých lokalit španělských galeon.

Dělová koule spočívající na konci děla v podmořské archeologické rezervaci Guadalupe

Ve skutečnosti to bylo přímo u břehu Bayahibe, kde byly pozůstatky Naše dáma z Guadalupe byl nalezen vrak lodi a dnes je určen jako živé muzeum podmořské archeologické rezervace Guadalupe.

Značka připomínající Nuestra Senora de Guadalupe

Přes Shallow

Náš druhý ponor byl na Via Shallow, nedalekém útesovém systému podobném Guaraguao1. Zde jsme se zastavili, abychom pozdravili divoce vyhlížející murénu skvrnitou, která se ze všech sil snažila zastrašit skupinu potápěčů, kteří soupeřili o příležitost podívat se na krásného tvora.

Skvrnitá muréna se snaží vypadat zuřivě

Nedaleko, zastrčený pod fialovou mřížkou mořského fanouška, jsme našli krásného kauře s jazykem plameňáků, perfektní objekt pro naše 60mm makro objektivy. Našli jsme také páskovanou korálovku se snůškou vajíček – další pěkná fotopříležitost.

Flamingo jazyk cowrie

Páskované korálové krevety se snůškou vajec

Pokračovali jsme v mírném plavání nad útesem a zírali na obyvatele korálového systému, kteří prováděli své každodenní rituály. Pak jsme spatřili vetřelce, invazivního perutýna, jak se nehybně vznáší vedle hromady korálů.

Perutýni se dostali do Atlantiku a Karibiku z Indo-Pacifiku a navzdory svému krásnému vzhledu jsou nevítaní, protože se jedná o nenasytné predátory, kteří sami nemají přirozeného predátora. Přesto nemůžeme odolat vytvoření portrétu tohoto vetřelce.

Perutýni jsou invazivní a do Karibiku nepatří

Vícebarevný pyskoun kreolský

Jednalo se o relativně mělké ponory s maximální hloubkou 16 m, což je činí ideálními pro potápěče všech úrovní. Připadaly nám spíše jako potápěčské lokality vhodné pro začínající potápěče a uvnitř jsme toužili po něčem náročnějším.

Nicméně, Penon Perfundo a Acuario byly potápěčskými místy pro druhý den, další dvojice mělkých útesů s houpajícími se mořskými fandy a trsy tvrdých korálů. V Penon Perfuno damselfish ohrožoval všechny potápěče, kteří se přiblížili k jejich doupětům příliš blízko.

Dvoubarevná slečna

Hlavní seržanti znervózněli, když jsme přeplavali jejich masy fialových vajíček a žluté paprsky žihadla létaly nad písčitými místy jako malé arabské kouzelné koberce.

Krátce po ponoru v Acuariu byl spatřen pod korálovým převisem odpočívající žraločí ošetřovatelka velikosti člověka, což vzrušovalo ty potápěče ve skupině, kteří nikdy předtím žraloka neviděli.

O kousek dál se nám naskytla zajímavější, ale méně nápadná podívaná. Tam, na vršku poměrně velkého sloupového korálu, pobíhala sem a tam hromada tyčových jacků ve zjevné honbě za něčím.

Máta peprná na korálové hlavě

A ano, chtěli jsme říci „hromada“ spíše než „škola“, protože ty ryby byly ve skutečnosti spíše v chaotickém svazku než v organizovaném průvodu. Nemohli jsme vidět, co hledali, ani jsme nezjistili, co dělají, ale uprostřed skrumáže byl osamělý španělský prasečí rybka a zdálo se, že se k tomu přidal!

Než ponor skončil, potkali jsme pár velkých zelných nahých větví, tečkovanou rybu, pilulku čmáranou a trumpetu. Křiklavé barvy, tvary a velikosti obyvatel korálových útesů nepřestávají udivovat.

Podél útesu se plíží zelná nudibranch

Svatý Jiří

Navzdory těmto setkáním to bylo St George vrak, který nás nejvíce lákal, a tento web byl naplánován na další den.

Jedno St George byl postaven v roce 1962 ve Skotsku, původně pojmenovaný Norbrae. Jeho účelem bylo přepravovat pšenici a ječmen mezi Norskem a Amerikou a sloužilo 20 let, než bylo opuštěno v přístavu Santo Domingo.

Bylo přejmenováno St George po ničivém hurikánu, který zasáhl Dominikánskou republiku (a celý Karibik a Mexický záliv) v září 1998. V červnu 1999 byla loď potopena asi půl míle od pláže v hloubce 40 m vody. Vrak je dlouhý 72 metrů a vrchol je dosažitelný asi za 15 metrů.

Zábradlí na vraku St George

Chvíli trvalo, než jsme sestupovali po kotvícím laně k vraku, než jsme spatřili temný obrys potopené lodi, protože na místě byla snížená viditelnost. Ale naše úsměvy zesílily, jak se vršek vraku ostřeji zaostřil. Lákavá část mostu upoutala naši pozornost a brzy jsme se ocitli uvnitř a prozkoumávali nástavbu.

Hluboká modř okolních vod znamenala ostrý kontrast s rezavě hnědým vnitřkem vraku, když jsme se dívali ven dveřmi, průlezy a okny.

Jakmile jsme byli venku, plavali jsme podél zádi lodi a fotografovali zábradlí porostlé barevnými mořskými organismy. Fialové houby si zde vytvořily svůj domov spolu s mnoha menšími útesovými rybami, které vířily ve vodách nahoře.

Fialové houby na Svatém Jiří

Jedno St George je zajímavým vrakem, který vyžaduje několik ponorů. Pro ty s certifikací Advanced láká příď v hlubší vodě spolu s nákladovými prostory. Jeden ponor na vraku nestačí, ale byl to celý povolený prodloužený víkend a my jsme toužili po návratu.

Objektiv nového potápěče

Později, když jsme si v hotelovém pokoji sbalili výstroj a připravovali se na odlet domů, uvažovali jsme o potápění v Dominikánské republice. Měli jsme okamžitý dojem, že útesy jsou zajímavější pro potápěče, kteří tento sport teprve začínají. Naše potápěčské zkušenosti po celém světě nás možná unavily až k těmto útesům.

Ale jak jsme dále zvažovali, spojili jsme se s něčím hlubším, důležitějším. Opravdu jsme se začali dívat na ponory optikou nového potápěče.

Ostrý čumák

Zlý úsměv ještěrky

Vzpomněli jsme si na úžasné pocity z našich úplně prvních nádechů pod vodou před všemi těmi lety a na úžas, který jsme měli, když jsme poprvé přeplavali korálový útes nebo se z boku lodi dívali do křišťálově čisté vody tropů.

Většinu toho, co jsme viděli v Dominikánské republice, jsme již určitě viděli dříve; nebylo to „nic nového“. Ale ve skutečnosti je vždy něco nového. Jako hejno barového jacka jsme viděli freneticky plavat nad korály v Acuariu. Pořád přesně nevíme, co tam dělali!

Z jeho ochranného otvoru vykukuje blenny

Potápěčská komunita zahrnuje potápěče na všech úrovních. A všichni se neustále učí. Dokonce i zkušení potápěči vidí nové věci a učí se při každém ponoru – i když je to jen proto, aby se naučili nové potápěče učit o divech podmořského světa.

Náš prodloužený víkend v Dominikánské republice skončil příliš rychle. A naučili jsme se ještě jednu věc: musíme naplánovat návrat!

Také na Divernetu: PORTÁL DO TUBBATAHY, JUPITER: Z TOHO SVĚTA, DIVOKÁ ALASKA, KDE SE VODA STYKÁ S NEBEHEM