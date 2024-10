Jak jsme našli tvora nového na Kajmanu

Známí britští potápěči a spisovatelé-fotografové LAWSON WOOD a LISA COLLINSOVÁ narazili při společné práci na ilustraci nové knihy na něco nečekaného. Lawson vysvětluje

Poté, co jsem mnoho let žil na Cayman Brac, než jsem se později vrátil do Skotska, a napsal jsem několik knih o Kajmanských ostrovech, oslovil mě Bloomsbury Publishing, abych napsal a ilustroval fotografiemi novou knihu: Průvodce identifikace mořského života v Karibiku; Florida; ostrovy v Perském zálivu a západní Atlantik.

Rozšiřující se až na východ jako Bermudy a Barbados by to byla třetí ze série průkazů totožnosti, které jsem pro společnost udělal (první se týkala Středozemního moře a druhá Severního moře a Lamanšského průlivu).

Připravuje se nová identifikační kniha mořského života

Vypadalo to jako docela úkol, ale z doby na Kajmanských ostrovech jsem věděl, že jsou perfektní základnou pro objevování zbytku Karibiku.

Už jsem publikoval potápěčské průvodce na Bermudy, Trinidad a Tobago, Americké a Britské Panenské ostrovy, Cozumel a Yucatan a Bahamy, a během toho jsem nashromáždil obrovské množství fotografického materiálu o kostnatých rybách, žralocích a rejnocích, mořské trávy, řasy a bezobratlí – korýši, ostnokožci, měkkýši, houby a červi.

Moje velmi dobrá přítelkyně profesorka Mary Wickstenová z Texas A&M University mi v minulosti pomáhala s identifikací podivných korýšů, takže bylo přirozené, že jsem ve své snaze udělat novou knihu co nejobsáhlejší znovu využil její odborné znalosti.

Zavolal jsem také další dobré kamarádce, Lise Collinsové z Capture Cayman, aby se zeptala, zda má nějaké fotografie zvířat, kterými si není jistá. Ve skutečnosti jsem ji požádal, aby byly fotky jakýchkoli divných věcí!

Lisa se vytáhla ze všech sil a navzdory svému velmi nabitému pracovnímu programu mi mohla poslat úžasnou rozmanitost ryb a bezobratlých, z nichž mnohé jsem nikdy předtím neviděl.

Další fotografie Lisy Collinsové s neidentifikovanou „krevetou“

Její výběr zahrnoval štiky blennies; maskovaná vesnička; několik typů Elysie mořští slimáci; krevety, šneci – a jeden velmi zvědavý tvor, který připomínal krevetu a byl zjevně členem superrodiny korýšů.

Záměna za krevetu

Lisina fotografie byla řádně zaslána profesoru Wickstenovi, který dokázal tvora identifikovat. Velmi ji také vzrušilo zjištění, že tento druh nebyl nikdy předtím fotografován ani zaznamenán v Karibiku, natož na Kajmanských ostrovech.

To, že byl původně mylně považován za druh krevety, nebylo překvapivé, protože vzhledově je docela podobný, i když si můžete všimnout, že největší cheliped (dráp) má na konci zřetelný háček.

Profesorka Wicksten provedla další výzkum a zjistila, že jeden z jejích kolegů skutečně nechal tento druh zaznamenat z Kuby jen krátce předtím.

Existují dva další druhy ve stejném Pagurotanais rodinná skupina: P bouryi a P kytara, ačkoli předtím byly zaznamenány pouze ze severozápadního Atlantiku. Tvarem jsou velmi podobné tvoru, který našla Lisa na Kajmanu, takže mohla existovat možnost chybné identifikace, ale profesor Wicksten řekl, že byl identifikován především drápem.

Neexistoval však žádný karibský záznam o tom, takže to, co Lisa vyfotografovala, byl nový druh, pokud jde o Kajmanské ostrovy. Tvor byl pozitivně identifikován jako stejnonožec žijící v trubici, Pagurotanais largoensis.

Bližší pohled na Pagurotanais largoensis

Agresivní povaha

Tento mořský stejnonožec byl dříve zaznamenán pouze z pobřežního severovýchodního Pacifiku a následně byl nalezen také podél pobřeží Floridy, kde je známo, že obývá staré trubice trubkovců a lastury malých plžů.

O tomto druhu se vědělo jen velmi málo a Lisina fotografie byla dostatečným důkazem pro potvrzení mořského vědeckého světa, že existoval v kajmanských vodách.

Na drobná zvířata narazila, když hledala nahé větve mezi listy řas, které se často vyskytují v písčitých oblastech na potápěčských lokalitách kolem Kajmanu. Všimla si také jejich agresivní povahy, když spolu bojovali a hojně se krmili.

Jejich fotografování se ukázalo jako problematické kvůli tomu, jak rychle se pohybovali a jak byli malí. Lisa si myslela, že jde o druh krevet, a byla ohromena, když zjistila, že jde o stejnonožce, které dříve v kajmanských vodách nepopsali.

Pro všechny potápěče, kteří se zajímají o nalezení těchto tvorů, je Lisa k dispozici pro pobřežní průvodce, aby vám ukázala, kde jsou. Jako an podvodní fotografie instruktor, může vám také pomoci je vyfotografovat. Další informace naleznete na adrese Capture Cayman.

