Pekelné zvony a další yucatanské jeskynní speciály

PIERRE CONSTANT byl v Mexiku a neustále se do něj chtěl ponořit hlouběji cenotes – zvláště v době, kdy by alespoň některé z nich mohly být ohroženy. Napsal zprávu a pořídil všechny fotografie…

Yucatan je fascinující země nejen pro svou kulturu, jedinečnou přírodu a divokou zvěř nebo starověká archeologická naleziště Mayů, ale také proto, že je rájem jeskynních potápěčů.

Byla to moje pátá návštěva za posledních pět let. V roce 2017 jsem se zúčastnil jeskynního kurzu TDI sidemount v Playa del Carmen. V roce 2018 jsem se potápěl cenotes kolem Meridy a následující rok se vrátili pro další.

V roce 2020 moje jeskyně-výcvik byl posunut o krok dále s jevištním kurzem v Playa a DPV výcvik v Tulumu. Bylo to vzrušující, ale náročné – na této úrovni nemůžete používat podvodní kameru, protože k manipulaci s vybavením potřebujete obě ruce.

Elliot v hloubce v Regině slané pasáži Alexis

Těžko můžete předstírat, že jste udělali Yucatan po jediné cestě. An open Water Potápěč v a cenote smí provádět pouze jeskynní ponory s denním světlem vždy na dohled. Cokoli v prostředí nad hlavou vyžaduje specifickou jeskyni výcvik následuje pokročilá jeskyně výcvik, vše v dostatečném předstihu před dosažením úplné úrovně sidemount v jeskyni a tak dále.

Většina potápěčů zažívá cenotes poprvé by si užili jen omezený přístup a poznali klasické lokality potápěné většinou turistů. S tisíci cenotes ze kterého si vybrat, trvalo by celý život, než bychom to všechno prozkoumali.

Nejoddanější, nejtvrdší a místní potápěči budou pokračovat v objevování nového cenotes tu a tam, nebo tlačit dále do neznámých končin existujících jeskynních systémů.

Elliott mezi sloupy v Tortuze

Gondwana

Před rozpadem starověké Gondwany, zahrnující kontinenty Severní a Jižní Ameriky a Afriky, byl Yucatan dočasně připojen k tomu, co se jednoho dne stane Venezuelou. Když se před 140 miliony let začal formovat praatlantik a Mexický záliv, odtrhl se a stal se izolovanou deskou.

Yucatan rotoval proti směru hodinových ručiček a unášel se na západ po dalších 50 milionů let a srazil se s Mexikem. Na východě poloostrova se objevila zlomová zóna a vznikla Yucatanská pánev.

Yucatánská plošina byla vytvořena z křídového vápence, bez povrchových řek, ale s podložím, kterým prosakuje voda. Meteorický dopad, který zanechal na Yucatánu obrovský kráter a způsobil druhé masové vymírání světa, také vytvořil rozsáhlou síť zlomů v podzemí a během milionů let déšť rozpouštěl vápenec dále a vytvořil podzemní vodní toky a ponory.

Nejdelší podzemní řeky světa, klasifikované jako „systémy“, se nacházejí v pobřežní oblasti Quintana Roo, východně od Yucatánu.

Max svítí na sbírku sloupů v Xulo

Doba ledová zasáhla poloostrov před 150,000 20,000 až 65 XNUMX lety. Poslední viděl příjezd lidí z Asie přes pozemní most přes Beringovu úžinu. V extrémních mrazech je to přitahovalo žít pod zemí. Hladina moře byla o XNUMX m níže než dnes.

Prehistorická zvířata, jako jsou medvědi, obří zemní lenoši a šavlozubí tygři, sdíleli jeskyně, zatímco nad zemí se potulovali mamuti, mastodonti a glyptodonti spolu s lamami, velbloudy a koňmi.

Na konci poslední doby ledové, asi před 8,000 XNUMX lety, se zvedla hladina moře a většina jeskyní byla zaplavena mořskou vodou. Sladká voda z dešťů stoupala nahoru jako zřetelná vrstva a tvořila rozmazanou haloklínu, kde se mezi nimi mísí slaná a sladkovodní voda.

Max čelí stalaktitům a sloupům v Xulo

Mnohem později sehrály jeskyně důležitou roli v mayské kultuře. Slovo cenote pochází od Mayů dzonot, což znamená propast nebo jeskyně naplněná vodou, symbolizující vstup do Xibalba, podsvětí mrtvých, ale také úrodného místa, kde vzniká život – symbolická cesta mezi Zemí a infrasvětem.

Gran Acropolis, Yaxchilan

V prohlubních byla nalezena keramika spolu se zbytky obětních darů, jako jsou mladé dívky. Cenotes někdy poskytoval pohřebiště pro starší lidi nebo hodnostáře. V dnešní době Mayové považují za cenotes s úctou, jako místo pro jeskynní duchy.

Můj osvěžovač

Let Air France přistál v Cancúnu v noci. Vyřídil jsem si půjčené auto a s deštěm na dálnici jsem dojel do hotelu v Playa del Carmen o hodinu později, takže jsem šel spát dlouho po půlnoci.

Povinný byl přechodový den, abych si připravil potápěčskou výstroj a podvodní kameru. Další den jsem se měl setkat s Maxem, mým průvodcem po jeskynním potápění. Setkali jsme se o čtyři roky dříve na výletě do Meridy.

Jeskynní potápěč Max

Velmi profesionálně, Max začal důkladnou revizí mého vybavení, stěžoval si na některé aspekty, jako je absence dlouhé hadice na mém druhém regulátor, řezačka vlasce a cívky.

Dva roky jsem se nepotápěl v jeskyních, takže bylo nutné opakování. Cítil jsem trochu napětí při pomyšlení, že jsem znovu v prostředí nad hlavou, a věděl jsem, že se musím plně soustředit. Když necvičíte pravidelně, může se na věci zapomenout a při této činnosti není prostor pro chyby.

Udělal jsem 25 cenotes / jeskyně a hledal něco nového, vzrušujícího a pokud možno „speciálního“.

Naše počáteční cesta nás zavedla na sever do Puerto Morelos, odkud jsme odbočili na západ na Ruta de los Cenotes. Yucatánská džungle je spíše suchá, s maximální výškou stromů 15 metrů a je domovem úžasných ptáků a fascinujících zvířat, jako jsou jaguáři a pumy, které Max rád fotografuje pomocí infračervených kamer umístěných na odlehlých místech.

Zapote: strom a zvonky

Vývěsní štít v Zapote cenote

Zapote cenote ve slunečním světle

Plánovali jsme se ponořit do Zapote, propadu ve tvaru přesýpacích hodin, který se ukázal docela tmavý, jakmile jsme byli pod vodou, s jedovatou vrstvou sirovodíku hlubokou 30-35 m. Z toho se jako duch vynořil kmen 4,500 let starého stromu zapote, vyrůstající z 54 metrů hlubokého lůžka.

Max a obrácené houbové stalaktity v Zapote

To, co dělá Zapote jedinečným, jsou „pekelné zvony“ neboli obrácené krápníky ve tvaru hřibů, které visí ze stěn. Tyto útvary se vytvářejí ve vodě biogeochemickým mechanismem, ačkoli jsou to bakterie zachycené ve vrstvě sirovodíku, která vytváří zvony.

Tyto bakterie, známé jako „extremofily“, se daří v extrémních prostředích, zpracovávají síru a zvyšují pH vody, aby vytvořily jedinečné útvary nad haloklínou. Takže zvonky jsou navenek živé a organismy poháněné sírou přispívají k hromadění vápníku.

Pekelné zvony zblízka

Potápěč mezi houbovými stalaktity

Zvony vyžadují prostředí se slabým osvětlením a tvoří se pouze v blízkosti vrstvy do 35 m. V roce 2020 jeden výzkumník předpokládal, že vznikly tímto způsobem kvůli bublinám oxidu uhličitého stoupajícím z hlubin a zachycení téměř vodorovného stropu.

Radiometrické datování některých zvonů naznačuje, že rostly během středního a pozdního holocénu. Některé z těchto legračních CO 2 -konzumující houby mohou dosáhnout délky 1-2 m a šířky 80 cm a sousední propady obsahují podobné struktury. Samotný strom zapote zobrazuje „zvonky miminka“.

Zapote kmen stromu s potápěči sestupně

Max na bezpečnostní zastávce v Zapote

Maravilla dome

Nedaleko ležela Cenote Maravilla – kruhový propad, částečně vyhozený majitelem do povětří, do kterého se šplhalo strmé dřevěné schodiště. Jakmile byl pod vodou, objevil se nápadný tvar kopule.

Nebyly tam žádné formace, které by stály za zmínku, ale byla tam skvělá viditelnost a nádherný paprsek brzkého odpoledního světla, které pronikalo do hlubin.

Stránka nabízí prostředí pro podvodní fotografie stejně jako být a výcvik stránky pro freedivery. Teplota vody byla 25°C.

Trénink freedivers v Maravilla

Fosilie škeble na stěně, Maravilla

Dalších pár dní jsme zamířili na jih, do blízkosti Dos Ojos a systému Sac Actun. Tohle bylo založené v 2018 jako nejdéle známý podvodní jeskynní systém na světě, spojující 187 cenotes a ohromujících 365 km dlouhých.

V březnu 2008 tři členové Proyecto Espeleogico de Tulum prozkoumali jámu Hoyo Negro a našli pozůstatky mastodonta ve výšce 60 metrů. V hloubce 43 m byla lebka a kosti mladé mayské ženy, paleoameričanky nyní označované jako Naia, staré 12-13,000 XNUMX let.

Nástup do Tak Be Ha cenote

Tajná voda

V Cenote Tak Be Ha (Tajná voda) byly naše tanky vyneseny na laně skrz komínový otvor ve stropě na hladinu vody. Strmé kamenné schodiště umožňovalo sejít dolů do velké, široké místnosti se spoustou dekorací a umělým světlem.

Meandrování mezi stalagmity v Tak Be Ha

Sloupce v Tak Be Ha

Výstražná tabule, Tak Be Ha

Pod stropem krápníků a heliktitů Tak Be Ha

Dále vedla 8 km děravá polní cesta lesem k nalezišti Concha, napůl zřícené prohlubni s obrovským stromem Alamo, který vyčníval ze svých kořenů jako chapadla plazícího se člověka. chobotnice. Pocit džungle byl ohromující.

Sloupy a stalaktity v Concha

Pod helictites v Concha

Max míří do tunelu u Conchy

Jeskynní potápěči vycházející z ponoru v Concha cenote

Přístup do vody byl přes bílý písek velmi mělký. Venku před jeskyní byly vysoké listnaté stromy a kolem létali krásní motmotí ptáci. Proplížili jsme se úzkou branou ve vápenci a okamžitě jsme se po zbytek ponoru propadli do hloubky 14 metrů. Viditelnost byla jasná.

Na první T-křižovatce jsme sledovali linii doleva a procházeli jsme se různými komůrkami se sloupy, stalagmity, stalaktity a heliktity visící ze střechy jako šipky.

Po 30 minutách, když moje měřidla ukazovala 140 barů, Max ukázal na převis nad podlahou jeskyně. Ke svému překvapení jsem uviděl celou kostru obřího pozemního lenochoda, Xibalba oviceps, ležící tam, kde zemřel před více než 10,000 XNUMX lety během poslední doby ledové.

Kostra obřího zemního lenochoda v Concha

Obří zemní lenochod (Museo de la Prehistoria)

Na zpáteční cestě mě Max odtáhl stranou do malé komory. Malý vývěsní štít s číslem „285“ označoval kosti malého gomfota, Cuvieronus tropicus, impozantní mastodont s rovnými dopředu směřujícími kly.

Po úzké stezce v džungli zpět k autu s tankem na rameni jsem si s úžasem všiml malého hada, který se úhledně stočil na skále, a spěchal jsem ho vyfotit.

"Buďte velmi opatrní, to je nauyaca!“ varoval kolemjdoucí mexický jeskynní potápěč. Konečný pit zmije Bothrops asper je prudce jedovatý had známý také jako fer-de-lance který dokáže plivat jed na vzdálenost až 2 m. "Můj přítel byl pokousán a zůstal čtyři dny na jednotce intenzivní péče..."

Konečný pit zmije spočívající na skále v Concha

Když jsem střílel, nebyl jsem dál než 50 cm. Brzy poté Max narazil na chlupatou yucatecanskou tarantuli, Brachypelma epicureanum, na lesní půdě. Černý s načervenalým břichem se rychle schoval do své díry.

Tanin spektakulární

Na můj čtvrtý den jeskynního potápění mě Max vzal na jedno ze svých oblíbených míst, 20 km od Tulumu a 8 km do vnitrozemí. Další tarantule nás přivítala na parkovišti, když jsme si připravovali vybavení a nádrže a na 50m procházku ke Koi cenote 60cm proměnlivý korálový had z jižního Yucatánu, Micrurus apiatus, klouzal po lesní půdě.

Chlupatý sklípkan se přichází podívat na Koi

Tmavě červená s černými pruhy ohraničenými úzkými žlutými pruhy, bylo to nádherné stvoření, poněkud plaché, ale jedovaté.

Rezavé železné schodiště se vinulo dolů do cenotemalý otvor, přímo k hladině podzemní vody. Cementové bloky pomohly při pokládání nádrží v mělké vodě. Byla tam široká kupole, nízký strop s krápníky a pár netopýry – podlaha byla z černého těkavého netopýřího guana, zatímco stěny byly z bílého vápence.

Dvojitý lom světla v Koi cenote

V hloubce 10-14m mě Max zavedl pod vodu do Xuxi cenotE. "Ukážu ti něco speciálního," řekl, a teď jsem nad tím pohledem žasla.

Max zblízka proti taninu v Xuxi cenote

Během období dešťů má přítomnost půdy a listů za následek velké množství taninu prosakujícího do vodního podpovrchu. To se promítá do úchvatné červené, oranžové, žluté a zelené ve vodním sloupci – apokalyptická vize. Tlačili jsme dále do různých komor.

Po pikniku z tacos, vrátili jsme se ke Koi, ale tentokrát skočili doleva a pak doprava k nevýrazné hromadě sloních kostí, ke které jsme se dostali po 30 minutách plavání. Malé bílé kužely INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) byly umístěny jako indikátory pro vědecký výzkum.

Značky označují zkamenělé kosti slona

Na Xulo

Jižně od Tulumu, krátce před Muyil, je Uku Cuzam, nazývaný také Xulo po místním majiteli Mayů. Původně jej prozkoumal Alvaro Roldan v roce 2013, nyní je připojen k Systema Caterpillar a po proudu od ní. "Pěthvězdičkový." cenote“, zvolal Max.

Schodiště dolů do Xulo cenote

Starší muž jménem Emilio byl správcem místa spolu se svými dvěma psy. Po zaplacení vstupního poplatku 300 peso (11.60 GBP) jsme pokračovali po schodech dolů do nízko položené cenote. Hladina vody byla ve tmě a já jsem si musel rozsvítit světlo na helmě, abych se dal nastavit.

Linka se velmi rychle propadla na 10 metrů a objevily se velmi zdobené komnaty s úžasnými sloupy, sprškami stalaktitů, stalagmitů ve tvaru prstů nebo lustrů a stěnami závěsů a heliktitů.

Očarování bylo krátkodobé. Max najednou skočil doprava do chodby omezení pod nízkým stropem. Otočit se bylo nemyslitelné a potřeboval jsem umístit fotoaparát s nataženými stroboskopickými rameny stranou, abych mohl postupovat vpřed. Bylo to dost nepříjemné.

Nakonec jsme dohnali hlavní linii procházející bočním tunelem. Další skok a odtud to bylo zpět na základnu, během 56minutového ponoru. Stroboskopy přestaly správně fungovat a měl jsem podezření na vybité baterie. Rozhodl jsem se, že nechám fotoaparát na další ponor.

To se ukázalo jako moudré rozhodnutí, protože můj potápěčský průvodce po třetí sadě dvojitých šipek skočil doleva a vedl mě přes omezení a velmi úzké průchody pod střechou, přičemž se bez přestání plazil do stran. Dokonce mi v klíčových okamžicích naznačil, abych se zastavil, aby mě mohl natočit na svém GoPro.

Max vycházející z jeskyně v Xulo

Po 67 minutách, spokojený s mým výkonem a vztlakem, mi Max pozitivně potřásl rukou, než odešel.

Emilio, pokojně seděl před svou dřevěnou chatrčí, na nás čekal s a caguama, litrovou láhev piva, jeho psi spočívají na zemi. Nad hlavou nám přeletělo pár tukanů, přistáli na větvi, aby na nás nakoukli, a vzlétli, jakmile jsem popadl fotoaparát.

Emilio si užívá pivo před svým domem v Chulo

Pasáž Alexis

Příští tři noci jsem měl sídlo v Tulumu a můj poslední potápěčský den byl s Elliotem a lokalitou Cenote Regina. Původně ho prozkoumal v roce 2004 Robbie Schmittner, nyní je připojen k systému Sistema Ox Bel Ha (přes mayskou modř), ale je málo známý, kromě těch šťastných!

Do hlavního tunelu pod střechou krápníků u Reginy

Velký bazén s vodou s dřevěnou palubou byl obklopen palmami. Zakalený vstupní otvor začínal v omezení, pak ústil do docela temné jeskyně s širokým tunelem. Plán byl T-vlevo, T-vlevo, dokud jsme se neponořili hluboko do kaňonu v hloubce 25m.

Najednou se to jako mávnutím kouzelného proutku rozjasnilo v pasáži Alexis, podzemním řečišti v bílé a světle modré barvě, kde se vyskytuje haloklína, a vše bylo na 30 sekund rozmazané. Bylo to fascinující prostředí – ale už byl čas, abych se otočil.

Světle modrý tunel vpřed

Pilíře a stalagmity, Regina

Pro další ponor byl plán akce T-vpravo, T-vlevo a T-vpravo. Opět jsme spadli do hluboké slané chodby přesahující 18 metrů.

Když jsem se díval na Elliota mizejícího v oparu haloklíny, pod tlakem mě začalo bolet pravé ucho a uvědomil jsem si, že se nemohu dostat hlouběji, aniž bych riskoval vážné potíže. Během několika sekund se z toho může stát noční můra.

Zběsile jsem na Elliota mával světlem, dokud můj signál nepochopil jako odvolání ponoru. Lepší bezpečí než litovat.

Pierre Constant po ponoru v Concha cenote

Mayský vlak V září 2018 oznámil zvolený mexický prezident Andres Manuel López Obrador 1,525 XNUMX km dlouhý projekt „Mayský vlak“ kolem poloostrova Yucatán. Ve vlastnictví mexických ozbrojených sil by ve smyčce spojovala města Palenque, Escarcega, Merida, Cancún, Tulum a Bacalar. Referendum ve městech ukázalo 92 % lidí pro, poté, co jim byl přislíben rozvoj cestovního ruchu a další výhody a finanční prostředky ve výši 321 miliard pesos (asi 16 miliard USD) pocházejí především z regionální turistické daně. Stavba byla zahájena v červnu 2020 a měla být dokončena v letošním roce, Ekologičtí aktivisté a aktivisté za práva domorodců protestovali proti stavbě nových cest přes džungli a předpovídali katastrofu pro přírodu. Jak projekt pokračoval, tvrdili, že džungle byla kácena, aniž by byly provedeny jakékoli environmentální studie. Ale v listopadu 2021 ministerstvo vnitra vyňalo Mayský vlak a další infrastrukturní projekty z environmentálního přezkumu. V lednu 2021 posádky během vykopávek odkryly více než 8,000 XNUMX starověkých artefaktů a struktur. Jeskynní potápěčská komunita předpověděla, že projekt vyvolá kolaps mnoha lidí cenotes a jeskyně, a bohužel se říká, že se to již stalo nejméně ve 100 bodech. V Quintana Roo, kde se protestovalo proti práci, dýchá 1,800 km jeskyní a podzemních řek tisíci cenotes které naruší Mayský vlak. Divoká zvířata, jako jsou jaguáři, pumy, pavoučí opice, oceloti, aguti a ptáci pijí z cenotes ale mayská vodonosná vrstva je nyní vystavena vysokému riziku znečištění. Původní plány zahrnovaly elektrické lokomotivy táhnoucí vlaky, ačkoli vláda později oznámila přechod na diesel, aby snížila náklady. V roce 2020 uvedla, že polovina trasy Merida-Cancún-Chetumal bude stále elektrifikována. Zdá se však, že negativní aspekty projektu byly před veřejností pečlivě ukryty a mexický prezident AMLO je odhodlán dokončit práci před koncem svého funkčního období. Na mé cestě k různým cenotes Viděl jsem, jak yucatánskou džunglí protínají široké dálnice ničení – a rozsah odlesňování se zdá být děsivý.

