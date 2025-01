Smrt korálů v Karibiku

at

at 10: 12 am

Mořský biolog JOHN CHRISTOPHER FINE se v posledních měsících věnoval potápění a šnorchlování na nejméně 15 karibských ostrovech. Zní to hezky – až na to, že všude, kde se odhlásil, ho stínila depresivní skvrna na mořské krajině

"Co to způsobuje?" To je otázka, která vyvstává, když popisuji smrt kamenných korálů ostatním potápěčům a šnorchlům. Neexistuje žádná pevná odpověď a žádné rychlé řešení. Zánik korálů přímo souvisí s příliš mnoha lidmi a našimi aktivitami, které znečišťují moře a oceány.

Oprava: někteří obhajují smíchání penicilinu s goo a jeho namazáním na umírající korály, aby se zachránilo to, co ještě nebylo zasaženo chřadnoucí nemocí. Jedná se o pracně náročný nápravný krok, který však nemá dlouhodobou hodnotu pro řešení příčiny.

Mrtvý losí korál v Turks & Caicos

Zastavit bující rozvoj na nedotčených karibských ostrovech? Pokud jde o velké peníze, to se nikdy nestane. Udržet růst populace pod kontrolou? Nikdy.

Udržujte insekticidy, pesticidy, herbicidy a hnojiva mimo golfová hřiště, trávu a zemědělství? Pak tam nebudou žádné rostliny kromě těch, které jsou určeny k životu v tropickém podnebí. Není na tom nic špatného.

Bez vytrvalé odpovědi se podívejme na situaci na některých z 15 ostrovů, které jsem kontroloval během prosince 2024 a do ledna 2025. Neexistují žádné tvrdé a rychlé statistiky, se kterými bychom se měli vypořádat: korál je mrtvý. Před rokem to na stejných místech žilo.

Začneme dobrými zprávami. Bahamský ostrov Eleuthera má stále živé mozkové korály rostoucí v mělkých hloubkách.

Eleuthera je omývána větrem a surfuje podél jejího dlouhého pobřeží. Rozvoj venkova je minimální; zatímco cestovní ruch je populární a letoviska slouží návštěvníkům a zatímco výletní lodě vypouštějí tisíce hostů na pláže Eleuthery, rozlehlost mořského prostředí ostrova se dokázala vyrovnat, aniž by na jižním poloostrově zažila významnou smrt kamenných korálů, jak bylo pozorováno několik let .

Na druhé straně Grand Turk neměl žádné znatelné živé kamenné korály. Dlouhé odumřelé porosty losích a jelenovitých korálů jsou porostlé řasami. Všechny mozkové a hvězdné korály byly mrtvé v oblastech, které jsem navštívil.

Grand Turk v TCI: Mrtvý mozkový korál

Na hluboké římse, kde kdysi vzkvétaly nedotčené korály, kde převládal mozkový korál, pozorování odhalilo pouze mrtvé korálové hlavy. Mělké dosahy kolem Horseshoe Reef také odhalily pouze mrtvé kamenité korály.

Nebyla tam pozorována ani jedna živá kamenná korálová hlava, ani na místě zvaném Library Reef, kde zeď klesá hluboko. Tyto útesy byly kdysi plné živých tvrdých korálů.

Opláchněte se opalovacím krémem

Útesy Amerických Panenských ostrovů u St Thomas a St John, kdysi nedotčené s hojným výskytem tvrdých korálů, si nevedly o nic lépe než Grand Turk.

Provozovatelé šnorchlovacích člunů dávají najevo, že na ostrovech se neprodávají žádné opalovací krémy zabíjející korály, přesto se tisíce návštěvníků potírají čímkoli, co si přivezli, a většina z toho je pro korály škodlivá.

Možná by to nebylo, kdyby se nad útesy šnorchlovalo jen pár lidí, kteří se právě otřeli opalovacím krémem, ale tyto útesy každý týden vidí tisíce šnorchlujících a plavců.

Používání škodlivých opalovacích krémů může být jedním z vysvětlení úhynu korálů a množství uvolněných škodlivých chemikálií vytváří na vodě skvrnu viditelnou každý den pouhým okem.

Potápění na Champagne Reef u ostrova Dominika, krásného vulkanického ostrova, opět odhalilo mrtvé kamenité korály a také vybělení korálových hlav. Před rokem tomu tak na stejném útesu nebylo.

Mrtvý mozkový korál v Dominice

Bělení na Dominiku

Celé korálové hlavy byly mrtvé; jiné byly v procesu bělení. Zánik byl jistý. Hluboké průduchy na Zemi vytvářejí plynové bubliny, které přitahují potápěče a šnorchlaře k těmto skalnatým útesům poblíž pobřeží. Smrt korálů byla evidentní všude v pobřežních oblastech těchto oblíbených potápěčských zón.

Na velkolepém vulkanickém ostrově Martinik byla patrná i smrt korálů. Zelené želvy požíraly mořské trávy, které vypadaly zdravě, přestože kamenné korály byly vybělené na bílo.

Martinik vyčlenil rozsáhlé mořské oblasti jako rezervace, což je důležitý krok k zajištění zachování zdrojů. Stejné nemoci, které napadají korály od Floridy po Jižní Ameriku, převládají na moři.

Vrakové korály

Svatý Kryštof a Nevis jsou kouzelné ostrovy a tvoří nezávislý národ. Turismus je zde velmi důležitý a pobřežní útesy jsou aktivem, které si ostrované musí vážit, má-li být cestovní ruch udržitelný.

Převládala pozorování mrtvých korálů, což naznačuje, že tyto ostrovy nejsou osvobozeny od moru smrti korálů.

Okolní útesy St Maarten, které jsem navštívil ve stejnou dobu loni, nyní také ukazují mrtvé a vybělené korály. Madrepores se bělily na skalách, které podporovaly živé korály.

Mrtvý madrepore v St Maarten

Tento holandsko-francouzský ostrov je okouzlující a oblíbená turistická destinace. Gorgonští seafani zůstávají zdraví, ale tvrdé korály byly zasaženy do té míry, že nebyla pozorována jediná živá korálová hlava.

Při šnorchlování u Curaçaa v nizozemském Karibiku, jednoho ze tří chráněných ostrovů ABC, mezi které patří potápěčský ráj Bonaire a oblíbená turistická destinace Aruba, jsem viděl korály, které byly vypěstovány a vysazeny mrtvé. Tvrdé korály byly mrtvé.

Na vnější straně poloostrova, kde byla vystavena oceánské vodě, zůstala krásná živá větev korálů staghorn. To je dobré znamení, důkaz toho, že tam, kde může oceán účinně splachovat pobřežní oblasti, je prostředí s tvrdými korály zdravé.

Ponory na Arubě na dvou slavných vrakech lodí odhalily další mrtvé kamenité korály. Růst korálů na vraku a kolem něj Antily projevila nemoc. Korály mezi roztroušenými zbytky vraku lodi Pedernalis byli mrtví. Měkké korály byly hojné a zdravé.

Grenada je také nádherný ostrov, jehož útesy jsou rovněž obtížné, stejně jako útesy u Barbadosu. Barbados, jedna z oblíbených turistických destinací v Karibiku, již dlouhou dobu trpí nadměrným rybolovem a zneužíváním korálových útesů.

Vybělený korál na vraku lodi na Barbadosu

Potopený remorkér měl loni živý korál, ale letos byl mrtvý a vybělený. Smutný komentář o ostrově podpořený jeho přírodní krásou a mořským prostředím.

Němé svědectví

Svatá Lucie na tom nebyla o nic lépe. Úhyn korálů na mělkých útesech na moři nabízí němé svědectví o tom, co bylo kdysi prosperujícím mořským ekosystémem. Na oblíbené pláži pro šnorchlování a koupání bylo provedeno pouze omezené pozorování, takže nelze vyvozovat žádné obecné závěry o celkovém zdraví korálů na ostrově.

Antigua je dalším velkolepým ostrovem, který láká návštěvníky na své město rejnoků, pobřežní písčinu, kde je krmení paprsky přivádí do těsného kontaktu s turisty. Většina turistů jen plave a někteří nosí masky a přinést kamery.

Mrtvý mozkový korál v Antigue

Choroba plýtvání tkání v Antigue

Provozovatelé lodí přivádějí na písčinu každý týden tisíce návštěvníků a každá skupina krmí bodavé paprsky. Turisté se namydlí opalovacím krémem, který se smyje, jakmile vstoupí do vody, a to vše je toxické pro korály na pobřežních útesech.

Útesy kolem písčiny odhalovaly mrtvý korál. Část z nich pokryly řasy a mrtvé madrepory byly vybělené na bílo. Není lákavé pro toto významné turistické místo.

Mrtvé staghorn korály v Antigua

Rychlý průzkum stejných oblastí teprve před rokem odhalil zmenšený výskyt korálů. Turistika potápění a šnorchlování významně přispívá k ostrovní ekonomice. Mohli by se návštěvníci bez nedotčeného mořského prostředí začít vyhýbat dovolené v Karibiku?

Zatímco pěstování korálů v laboratořích před vysazením na útesy nabízí spásnou naději; zatímco vědci s dobrými úmysly se snaží zmírnit onemocnění chřadnoucí korálovou tkání tím, že na nemocná místa natíráme špínu s antibiotiky; zatímco bakteriologové pokračují ve snaze přesně určit, proč dochází k onemocnění chřadnutí korálové tkáně, kombinace pravděpodobných příčin je dostatečně jasná.

Příliš mnoho rozvoje, příliš mnoho odpadních proudů z pevniny, skládkování, odpařené chemikálie, které se vracejí do oceánu deštěm: to vše je zodpovědné za škody na životním prostředí. Toto je jen jedna zpráva přidaná k mnoha pozorováním potápěčů po celém světě: korálové útesy jsou v nebezpečí.

Také na Divernetu: CORAL CRASH: LZE ZACHRÁNIT NAŠE Útesy?, FARMÁŘI KORÁLŮ PŘEVÁDĚJÍCÍ BUDOUCNOST, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO POMOC KORÁLOVÝM Útesům, 10 ZPŮSOBŮ TECH ZACHRAŇUJE KORÁLY