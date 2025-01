Noronha: Potápěčský hotspot v Atlantiku

PIERRE CONSTANT navštívil ostrov Fernando de Noronha, východně od Brazílie, aby ochutnal jeho jedinečnou atmosféru a především jeho potápění.



Kdybyste byli jihoamerický mořský pták, mohli byste letět 525 km od Recife nebo 350 km od Natalu na severovýchodním pobřeží a přistát na nepatrných kouscích pevniny. Fernando de Noronha je pro Brazílii tím, čím jsou Galapágy pro Ekvádor na druhé straně kontinentu.

Kocourek červenonohý

Obě souostroví jsou si svým způsobem velmi podobná. Obě leží mírně jižně od rovníku a jsou vulkanickými hotspoty zrozenými ze zlomových zón v oceánu a hojným útočištěm pro mořské ptáky. A v obou je potápění jednou z nejoblíbenějších aktivit.

21 ostrovů Noronha je mnohem starších než Galapágy. Leží na jihoamerické desce se sérií vulkánů včetně atolu Rocas, který se rozprostírá na západ.

Souostroví bylo objeveno 24. července 1503 portugalským průzkumníkem Gonçalo Coelho, financované Fernaem de Noronhou, ale podle příběhu bylo připsáno Americu Vespuccimu, italskému členovi expedice, který jako první popsal ostrovy.

Potápěči unášení v kanálu

Později ho obsadili Holanďané, než připadli Francouzům, a nakonec ho v roce 1737 převzali Portugalci. Postavili několik opevnění, včetně pevnosti Nossa Senhora dos Remedios, a Fernando de Noronha se stal nechvalně známým jako cíl politických vězňů.

Charles Darwin se zastavil na HMS Beagle v roce 1832 a na počátku 1900. století byly založeny italské a francouzské osady pro obchod a pokládání podmořských kabelů. Komerční lety Aeropostale spojovaly Jižní Ameriku s Evropou a Afrikou a během 2. světové války se Noronha stala základnou amerického letectva.

Národní mořský park

Brazilská armáda spravovala ostrovy v letech 1942 až 1988, kdy byly ostrovy prohlášeny za národní mořský park, a dnes turismus pohání ekonomiku. Noronha se stala vysněným prázdninovým ostrovem bohatých Brazilců.

Vstup do národního mořského parku

Fernando de Noronha byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO v roce 2001 a spravuje jej Chico Mendes Institute for Conservation of the Biodiversity (ICMBio), přidružený k ministerstvu životního prostředí. Rocas je spravován samostatně jako biologická rezervace zakázaná návštěvníkům.

Pro mořský park byl zaveden plán udržitelného rozvoje s pomocí místního obyvatelstva. Turistická místa a infrastruktura jsou přísně kontrolovány.

Potápěč s máslovým bodnutím paprskem v kanálu

Let GOL z Recife trvá hodinu. Při příjezdu zaplatíte TPA (Permanency Tax), která je účtována ve výši 76 realů (asi 10 GBP) za noc, ale zvyšuje se, čím déle zůstanete. Kancelář mořského parku účtuje nebrazilským občanům vstupné ve výši 222 R$ (30 liber), platné 10 dní.

Většina ubytování je v hostince nebo penziony. Život a jídlo jsou na ostrově drahé.

Tři potápěčská centra fungují mimo Porto na severovýchodním pobřeží a potápěčské obchody se nacházejí také v koloniálním portugalském městě Vila dos Remedios s historickými budovami, jako je Palacio Sao Miguel a kostel Nossa Senhora dos Remedios. .

Marina v Portu

Pláž Pico do Meio při pohledu z pevnosti Nossa Senhora dos Remedios

Impozantní pevnost Nossa Senhora dos Remedios na útesu s výhledem na město nabízí dobrý výhled na Porto, Praia do Meio (pláž uprostřed) a ikonickou skálu ve tvaru palce Pico de Meio, atrakci při západu slunce.

Ostrovy jsou vystaveny východozápadnímu jižnímu rovníkovému proudu a jihovýchodním pasátům. „Vnitřní moře“ na severním pobřeží je mezi dubnem a listopadem klidné, ale v jiných ročních obdobích přebírají kontrolu severovýchodní pasáty.

„Vnější moře“ na jižním pobřeží je obvykle drsné, ale viditelnost je jasnější, takže potápěčské operace vybírají svá místa podle ročního období.

Teplota vody je celoročně 28°C, viditelnost 25-40m. Se svými 25 potápěčskými lokalitami je potápění v Noronze považováno za nejlepší v Brazílii.

Podmořská krajina, která se v podstatě skládá z černých sopečných čedičů, je poněkud nudná, s balvany, hřebeny, někdy kaňony, průplavy a jeskyněmi. Tam, kde v kanálech tečou proudy, houby pokrývají skály, které se barví velmi barevně, často jasně červené. Jinak jsou záhony se zelenými řasami a mořskými hrozny normou.

Houby poskytují stacionární barvu

Potápěčské dny

Nákladní auta vyzvedávají potápěče u nich hospoda v 7.15:10 a průvodci provedou instruktáž o vybavení lodi a potápěčských lokalitách. Někteří mluví anglicky nebo španělsky, i když brazilština je normou. Potápěčské lokality jsou vzdálené 30–XNUMX minut.

Během mého pobytu v prosinci se většina potápění odehrávala ve Vnitřním moři mezi východním a západním bodem severního pobřeží Noronhy.

Cordilhieras, poblíž severovýchodního cípu, je ponořený hřeben se spoustou řas. Běžným jevem je malá škola modrozlatého pruhovaného gruntu (Haemulon chrysargyreum). Brazilský papoušek (Sparisoma amplum) jsou u samic na hřbetě zelené a na břiše červené, zatímco dospělí samci se zbarvují do světle modré s červeným půlměsícem na ocase.

Žlutě pruhované chrochtání v jeskyni

Juvenilní brazilský papoušekfish

Šedý bermudský tloušť (Kyphosus sectatrix) pohybují se v malých smečkách, stejně jako černé margate (Anisotremus surinamensis), vysokého těla se strmou hlavou a stříbřité s černou skvrnou za žábrami.

Bermudský tloušť

Černá Margates

Narazil jsem na želvu hawksbill (Eretmochelys imbricata) lhostejný k potápěčům a modrý tang (Acanthurus coeruleus), jeden z nejvzácnějších druhů chřipkových ryb v okolí.

Pasoucí se želva hawksbill

Ilha do Meio (Střední ostrov) leží mezi Ilha da Rata (Krysí ostrov) a Portem. Hlavní myšlenkou je v podstatě prozkoumat jeskyně a průplavy v mělké vodě, plížit se dovnitř a ven za potápěčským průvodcem, zatímco podvodní fotograf společnosti All Angle na vás čeká na druhé straně. Fotografie jsou k dispozici večer v potápěčském obchodě za 30 dolarů za kus (asi 4 £).

Jeskyně jsou živé s měděnými zametacími stroji (Pempheris Schomburgki), kanic malý s modrými skvrnami a žlutým bříškem (Cephalopholis fulva), páry francouzských skalárů (Pomacanthus paru) a modré tanga. Zpátky na hladině vesele poletují černí kývači a žlutoocasí tropickí ptáci.

Coney

Francouzské skaláry v kanálu

Obratník žlutý

Na západním cípu ostrova je Ponta da Sapata hnízdištěm kozlíků rudonohých. Caverna da Sapata, podvodní oblouk s písčitým dnem, poskytuje útočiště pro jižní rejnoky (Dasyatis Americana), s peprně zbarvenými hroty na zádech. Nerušeni potápěči si udržují zenový postoj.

Potápěči v jeskyni

"Některé želvy se ztratí v odlehlých koutech jeskyně a skončí jako kostry..." potvrzuje Julio, šťastný, že všechny úsměvy pózuje vedle lebky. Dobrá viditelnost podporuje dobré snímky. Mini stěna na vnější straně odhaluje tři načmárané filefish (Aluterus scriptus) a bíle tečkovanou oranžovou filetu (Cantherhines macrocerus).

Tři načmárané filery…

…a bíle skvrnité oranžové filety

Cagarras, na východní straně Noronha, západně od Rat Island, je hnízdištěm pro maskované kozy. Hlubší ponor v zóně 32 m, je to také místo pro kapverdské langusty (Panulirus charlestoni), černý jack (Caranx lugubris), francouzská skalár a nápadný brazilský papoušek.

Humr ostnatý kapverdský

V kanálu

Buraco das Cabras, hloubka 20 m, je pro fotografy produktivnější. Toulavá žraločí sestra (Ginglymostoma cirratum) vytváří rozruch a nakonec se ke mně beze strachu přiblíží. Velké bodavé paprsky pokryté pískem sledují, jak procházejí potápěči.

Zběsilá přehlídka brazilských „youpie“ potápěčů předvádí s otevřenou náručí za želvou a před oficiálním fotografem svou nevázanost. Trpělivě čekám, až na mě přijde řada a přiblížím se k tvorovi pasoucímu se mezi kameny.

Oceánská spoušťová ryba (Canthidermis sufflamen) proplouvá kolem a bermudský tloušť vybuchl v malých mracích. Na konci ponoru do kanálu, mezi ostrovy Rat a Middle, mě upoutá velká stará portugalská kotva pokrytá červenými houbami. Unáším se v proudu a letím nad krásným platýsem pavím (Bothus lunatus) koberce zaoblené skály.

Stará kotva pokrytá houbami

Cabritos, na severovýchodním cípu, začíná v průzračných vodách Vnějšího moře a vstupuje do kanálu. Mělké, barevné místo se může pochlubit mnoha skalami ve tvaru houby pokrytými houbami.

Black jack a hejno lékařských ryb (Acanthurus chirurgus), zvedák s koňskýma očima (Caranx latus) s rozeklanými žlutými ocasy a žlutopásou kozou (Mulloidichthys martinicus) dokončit představení. Druhá stará kotva, ještě větší, mi nechává pusu dokořán.

Černý jack v plavání

Mé přání na poslední potápěčský den splní Leo a Julio. U západního cípu ostrova je podvodní vrchol Cabeço da Sapata obvykle vystaven silným proudům a pohybům vody, ale zažíváme jen mírné vlnobití.

Nad bílým písčitým dnem přechází jako stín velký žralok. Kolem víří malá škola jacka s koňskýma očima. Chňapal psů (Lujanus jocu), stříbrná s pruhy na hřbetě, unášejí se jako mírumilovní zeppelini.

Žralok zdravotní sestra

Mraky žlutého chromu (Chromis multilineata) houpat se proudem nad vrcholem, zatímco hejna černých spoušťových ryb (Melichthys niger) podržte se v modrém.

Černá spoušťová rybka

Trinta Reis v Mar de Fora se nachází uprostřed jižního pobřeží mezi vznikajícími skalními ostrůvky. Oceán je tak rozbouřený, jak se očekávalo, ale pod vodou je vše klidné. Bílý písek je vytesán rýhovanými značkami přes obrovskou rozlohu s dobrým fotografickým efektem.

Proplouváme průplavem a vplouváme do kaňonu s rejnoky jižními a černým jackem. Objevuji se, jsem svědkem útesového žraloka (Carcharhinus perezi) majestátně bloudící po obrovské rozloze bílého písku.

Karibský útesový žralok v dálce

Leo relaxuje na bezpečnostní zastávce

Je to atmosférické prostředí se spoustou světla, takže člověk zapomíná, že Fernando de Noronha byl v letech 1992-1998 místem rozsáhlého řemeslného rybolovu žraloků. Černá hálka, útes, hedvábná, citronová, ošetřovatelka, tygr a kladivoun všichni byli bohužel cílem.

Život na zemi

Divoká zvěř na oceánských ostrovech je extrémně omezená. Savci se v Noronze prakticky nevyskytují, s výjimkou krys a krys hlen, kaštanově zbarvený hlodavec zavedený ranými osadníky za potravou.

Moco

Ještěrka Teju

Černobílá ještěrka Teju, která se vyskytuje především v lese, byla vysazena ze severovýchodu Brazílie v 1950. letech minulého století, aby se starala o krysy, a dorůstá asi 40 cm. Má růžový rozeklaný jazyk jako varan, ale protože útočí na místní ptáky, je na ostrově nechtěným predátorem.

Když Charles Darwin 20. února 1832 (tři roky před návštěvou Galapág) vystoupil na břeh Noronhy, žasl nad bujným tropickým lesem s magnóliemi, vavříny zdobenými jemnými květinami a stromy nesoucími ovoce.

Lesní krab

Tyto původní lesy přestaly existovat poté, co se Noronha stala trestanecká kolonie, a koncem 19. století byl ostrov téměř úplně odlesněn, ale v roce 1988 začala pomalá obnova se statusem mořského národního parku.

Projekty ochrany jsou řízeny ICMBio. Kromě biologické rezervace atolu Rocas existuje projekt Tamar na ochranu pěti druhů mořských želv, o kterých je známo, že tyto ostrovy navštěvují: zelené, jestřábník, hřbet, olivovník a kůň, ačkoli potápěči obvykle vidí pouze první dva.

Druhý projekt se týká delfínů spinnerových (Stenella longirostris), které mají obyvatelstvo v odlehlém Baia dos Golfinhos na severozápadě. Návštěvníci přicházejí brzy ráno pozorovat delfíny hrající si v zátoce.

Baia dos Porcos

K dispozici je řada tras, i když některé vyžadují rezervaci předem, protože jsou vedeny v konkrétních časech licencovaným ICMBio průvodce. Většina vede na pláže nebo vyhlídky a může trvat od 15 minut do tří hodin.

Řada agentur nabízí i soukromé zájezdy s vlastní dopravou nebo dokonce plavby za šnorchlováním či pozorováním delfínů.

Nezávislí cestující s nízkým rozpočtem mohou chytit bezplatný autobus „Coletivo“, který jezdí tam a zpět mezi Portem na severovýchodě a Sueste na jihozápadě po BR-363 a poskytuje přístup na začátek všech stezek a exotické pláže. Fernando de Noronha je skutečně brazilský zážitek, kde je cizinec velmi vítán, ale rozhodně je to zvláštní!

Ke konci pobytu míjím dům s barevným vývěsním štítem na bráně s nápisem „Sorria voce esta na paraiso“ – „Usměj se, jsi v ráji“.