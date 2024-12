Nové mapy ukazují vysoce rizikové zóny pro srážky velrybářských lodí

Omezení rychlosti plavidel a přesměrování mohou snížit mýtné pro velryby, říká ANNA NISI z University of Washington

Představte si, že jste modrá velryba plující po pobřeží Kalifornie, jako každé jaro. Hledáte krill v Kanál Santa Barbara, oblast, která se hemží rybami, chaluhovými lesy, mořskými trávami a dalším podmořským životem, ale také vibruje hlukem z lodní dopravy. Najednou hluk zesílí.

Začnete dělat pomalý, mělký ponor, ale bez velké naléhavosti – konec konců, váš druh se vyvíjel miliony let bez tohoto záhadného hluku, tak proč byste věděli, co dělat, když ho slyšíte? O minutu později vás smrtelně zasáhne kontejnerová loď.

Vaše tělo pomalu klesá na dno oceánu, kde bude vyživují hlubokomořské tvory po celá desetiletí ale bude nikdy nebýt vidět opět lidmi. Opravdu, vaše smrt zůstává bez povšimnutí; plavidlo sotva zaregistruje dopad zásahu příslušníka největšího živočišného druhu na Zemi.

Srážky s loděmi jsou kritickou hrozbou pro mnoho velkých druhů velryb. I když je obtížné tyto události studovat, vědci to odhadují tisíce velryb jsou ročně zabity loděmi. V některých regionech velryby umírají v důsledku úderů plavidel rychlostí, která je tato překročit to, co je považováno za udržitelné po desetiletích lovu velryb. Některým hrozí srážky s plavidly kriticky ohrožený druh.

Výzkumy a zkušenosti to ukazují jednoduchá opatření mohou tyto kolize omezit – například přesměrování lodních tras, aby se zabránilo důležitým oblastem pro velryby, nebo snížení rychlosti plavidel. Aby však mohli tyto zásahy provést, vědci a tvůrci politik potřebují vědět, kde jsou velryby nejvíce ohroženy. Srážky s výletními a kontejnerovými loděmi jsou jednou z nejvážnějších hrozeb pro ohrožené druhy velryb.

Mapování rizik pro velryby

V nově publikované studii v Věda, kolegové a já zmapoval globální riziko střetu lodí pro čtyři druhy největších velryb na Zemi: modré, ploutve, keporkaky a spermie. V rámci dosahu každého druhu jsme zjistili, že plavidla každý rok urazila ekvivalent tisícinásobku vzdálenosti na Měsíc a zpět.

Naše mapy odhalují rozsáhlé riziko kolizí plavidel v oblastech včetně západního pobřeží USA, Středozemního moře a severní části Indického oceánu. Tyto zóny již zdokumentovali vysoké úrovně stávek lodí.

Našli jsme také mnoho dalších regionů s podobnou úrovní rizika, které jsou méně prozkoumány a uznávány. Zahrnují několik úseků podél pobřeží Jižní Ameriky a jižní Afriky a oblast kolem Azor u pobřeží Portugalska.

Předpokládané vzorce srážky velrybích lodí. Oblasti ve fialové barvě jsou místa s vyšším rizikem střetu lodí, s vysokou úrovní lodní dopravy a vysokou vhodností stanovišť pro každý druh. Riziko střetu lodí bylo předpovězeno pro každý druh napříč jeho mapou areálu – jak je definováno IUCN – což pro velryby nezahrnuje tropy (Anna Nisi, CC BY-ND)

Většina vysoce rizikových oblastí je nechráněná

Velryby jsou z velké části nechráněné před srážkami plavidel po celém světě. Identifikovali jsme hot-spoty s rizikem kolize – oblasti v horním 1 % předpokládaného rizika na celém světě, které představují nejrizikovější místa pro každý druh.

Zjistili jsme, že méně než 7 % hotspotů s rizikem kolize zavedlo opatření ke snížení kolize, jako je omezení rychlosti plavidel nebo požadavek, aby se lodě vyhýbaly určitým oblastem. Výjimky zahrnují západní a východní pobřeží Severní Ameriky a také Středozemní moře, které má vyšší úroveň řízení stávek lodí.

Tam, kde taková opatření existují, jsou často dobrovolná. Povinná omezení rychlosti pokrývají pouze 0.54 % rizikových bodů srážky pro modré velryby, 0.27 % pro keporkaky a žádné z horkých míst pro ploutve nebo vorvaně.

U každého druhu jsme zjistili, že riziko útoku lodí bylo uvnitř vyšší exkluzivní ekonomické zóny (EEZ) – oblasti do 200 námořních mil od pobřeží, ve kterých má každá země výhradní jurisdikci nad mořskými zdroji – než na volném moři. To může usnadnit provádění ochranných a managementových opatření v těchto oblastech.

V rámci výlučných hospodářských oblastí mohou jednotlivé země buď přijmout dobrovolná opatření týkající se plavidel, nebo prostřednictvím ní navrhnout povinné změny Mezinárodní námořní organizace, který upravuje mezinárodní lodní dopravu. Země mají mnoho příležitostí k ochraně velryb ve svých národních vodách.

Protože však politické hranice pro velryby nic neznamenají, nejúčinnějším přístupem by bylo, kdyby sousední země koordinovaly úsilí o snížení rizika střetu lodí. přes velrybí migrační trasy. Video níže ukazuje, jak velryby využívají prostor v oceánu, ve stínu od modré (oblasti s nižším využitím) po bílou (oblasti s vysokým využitím), na kterém je překryta globální lodní doprava, obarvená rychlostí plavidla.

Zjistili jsme také vysokou úroveň rizika střetu lodí v rámci stávajících chráněné mořské oblasti (MPAs) – zóny, kde země přijaly různá opatření k zachování a řízení mořského života.

Většina z těchto MPA byla vytvořena k ochraně mořského života před rybolovem, ale jen velmi málo z nich klade na lodní dopravu nějaká omezení nebo předpisy. Pokud MPA obsahují vysoké úrovně rizika střetu lodí, vlády by mohly taková opatření přidat k misím chráněných oblastí.

Výhody ochrany velryb

Ochrana velryb před loděmi by prospěla i dalším druhům. Plavidla mohou udeřit mnoho mořských druhůvčetně tuleňů, mořských želv, žraloků, ryb, tučňáků a delfínů.

Námořní doprava je hlavním zdrojem podvodní hluk, Který je velkou hrozbou pro mořský život. Hluk pod vodou může narušit krmení, narušit komunikaci a způsobit stres mnoha druhům. Plavidla běžet tišeji při nižších rychlostech, takže opatření na snížení rychlosti mohou snížit znečištění hluku a také riziko kolize.

Lidé mohou také těžit ze zpomalení a přesměrování lodí. Když plavidla cestují pomaleji, jejich palivová účinnost se zvyšuje, což snižuje jejich spotřebu Emise skleníkových plynů. Odvětví námořní dopravy v současnosti produkuje uhlíkové emise srovnatelné s těmi z letectví.

Zpomalení plavidel také snižuje emise škodlivé látky znečišťující ovzduší které ohrožují lidské zdraví v pobřežních oblastech a odhaduje se, že k nim přispívají statisíce předčasných úmrtí každoročně.

V roce 2023 například plavidla spolupracující s a dobrovolné zpomalení v Kalifornii snížily 45,000 1,250 tun emisí skleníkových plynů a XNUMX XNUMX tun oxidů dusíku a snížily riziko pro velryby o více než polovinu.

Změna tras plavidel může učinit vody bezpečnějšími pro místní rybáře. Například na Srí Lance hustá lodní doprava objímá pobřeží, překrývá se s místními rybáři i s hledáním potravy modrých velryb. Srážky s nákladními loděmi mají zabil několik rybářů tam v posledních letech.

V reakci na to některé přepravní společnosti dobrovolně mění jízdní pruhy dále od pobřeží, aby se snížilo riziko srážky s lidmi a velrybami.

V našem propojeném světě 90 % spotřebního zboží cestovat lodí než se dostanou na trh. Většina položek, které spotřebitelé v bohatých zemích nakupují ve svém každodenním životě, v určitém okamžiku cestovala přes oceán.

Naše studie ukazuje, že riziko střetu lodí je rozšířené – ale podle našeho názoru je ochrana velryb před těmito kolizemi řešitelný problém. A ochranou velryb se lidé mohou chránit i sami sebe.

ANNA NISI je postdoktorandským výzkumným pracovníkem v oboru biologie Univerzita Washingtonu. Tento článek je znovu publikován z Konverzace pod licencí Creative Commons. Číst Originální článek.

Také na Divernetu: ZÁSAH LODI NA KOŠÍCÍCH ŽRALOCÍCH ZAJIŠTĚN POD VODOU, JAK JSME OBJEVILI, CO ZABÍJÍ TOLIK ŽRALOKŮ VELRYBÝCH, 2020: DOBRÝ ROK PRO MODRÉ VELRYBY