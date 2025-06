Čelisti pomohly podnítit rybářské šílenství: jak si žraloci vedli od vydání v roce 1975?

DAVIDA SIMSE z University of Southampton film povzbudil k tomu, aby se stal vědcem zabývajícím se žraloky, ale jaký byl celkový efekt tohoto zobrazení žraloků jako sériových vrahů 50 let po jeho uvedení?

Stevena Spielberga Čelisti otevřen v celé Severní Americe 20. června 1975 a okamžitě narazil na prvotní lidský strach z toho, že je pronásleduje obrovský a chytrý predátor.

Film, odehrávající se na fiktivním ostrově u pobřeží Nové Anglie, zobrazuje epickou bitvu mezi třemi muži na lodi a obrovským bílým žralokem. Čelisti byl nesmírně populární a za prvních 100 dní vydělal rekordních 59 milionů amerických dolarů.

Mladý a už tak šílený do žraloků jsem film opustil s touhou dozvědět se více o jejich chování a ekologii. Filmy ale ovlivňují lidi různými způsoby a od té doby zrodil to, co sociální vědci nazývají dále jen " Čelisti účinek".

Toto tvrdilo, že žraloci se stali široce démonizovanými v důsledku toho, že film je zobrazoval jako neúprosné zabijáky posedlé útoky na lidi.

Inspirativní využití letmých záblesků žraloka režisérem Spielbergem ploutev Prořezávání vody nožem, doprovázené zlověstnou a nezapomenutelnou hudbou filmu, tyto pocity ještě umocnilo. Takhle Čelisti ovlivnilo nás. Ale jak se populace žraloků vyvíjela po 50 letech?

Vnímání veřejnosti

Oba Spielberg si Petr Benchley, Čelisti autor a přispěvatel scénáře litoval vlivu filmu na vnímání žraloků veřejností.

Benchley se skutečně stal zastáncem ochrany žraloků a rád spolupracoval s vědci (byl jsem pozván do jeho rozhlasového pořadu, abych diskutoval o mém výzkum žraloků obrovských sledovaných satelity).

V letech následujících po uvedení filmu se lovil stále větší počet žraloků – včetně žraloka bílého z filmu. údajně zabitých při turnajích v lovu žraloků, které měly stoupala v popularitě.

Žraloci rostou pomalu, trvá jim dlouho, než dosáhnou pohlavní dospělosti, a mají relativně málo potomků. Díky tomu je mnoho druhů zranitelnými vůči nadměrnému rybolovu.

Rybolov na této úrovni odstraňuje z populace příliš mnoho žraloků příliš rychle, takže zbývající žraloci je nemohou dostatečně rychle nahradit a populace klesá. Zaznamenaný pokles může být relativně velký, pokud je počáteční velikost populace již malá, jako je tomu u hlavních predátorů, jako je žralok bílý.

Několik zdroje dat, včetně rybolovu pomocí prutů a navijáků a lovu na dlouhé vlasce, naznačují významný pokles počtu žraloků bílých v 1970. a 1980. letech XNUMX. století podél východního pobřeží USA, kde se film odehrává. Čelisti účinek v akci?

Žralok bílý v Guadalupe (Pterantula)

Ve skutečnosti se rychlý pokles neomezoval pouze na vody USA. Žralok bílý úlovky v sítích na ochranu koupajících se U jihovýchodního pobřeží Austrálie byl v polovině 1970. let zaznamenán podobně velký pokles. A tento konkrétní zdroj naznačuje, že populace žraloků bílých začala klesat od poloviny 1950. let, tedy 20 let předtím. Čelisti.

Zjevně sehrály roli i další faktory, jako například komerční nadměrný rybolov. Vliv filmu pravděpodobně zhoršil pokles počtu žraloků bílých, který byl již se děje.

Známky zotavení

Celosvětově byl bílý žralok posouzeno jako zranitelné ochránci přírody s klesajícím trendem populace. Naštěstí se objevují známky zotavení.

Národní ochranná opatření pro žraloky bílé byla zavedena v 1990. letech XNUMX. století tam, kde se tato zvířata dříve hojně vyskytovala, například v USA, Jižní Africe a Austrálii, a celosvětová ochrana přišla o několik let později.

Od 1990. let XNUMX. století existuje zjevný nárůst hojnosti u východního pobřeží USA (když jsou populace tak malé a data tak vzácná, krátkodobý nárůst nemusí být trvalým trendem). Vítáme signály, že opatření, jako je zákaz úlovků v roce 1997, mají po desetiletích nadměrného využívání pozitivní účinek.

Tento druh je však stále zranitelný vůči náhodnému odchytu, takže je nutné zachovat a prosazovat ochranná opatření, aby se udržela jakákoli obnova populace.

Jedno Čelisti Účinek se neomezoval pouze na žraloky bílé. Mnoho dalších velkých žraloků bylo chyceno a zabito na turnajích v lovu žraloků, které se po filmu staly běžnějšími. Zabíjení bohužel pokračuje na zbývajících amerických turnajích dodnes.

Ale v posledních několika desetiletích byla drtivou příčinou celosvětového úbytku velkých žraloků, zejména na otevřeném oceánu daleko od pobřeží, rozšiřování... komerční rybolov v průmyslovém měřítku cílí na žraloky kvůli jejich ploutve a maso.

V roce 2024 se odhadovalo, že rybářské lodě zabíjejí přibližně 100 milionů žraloků ročně – číslo, které v posledním desetiletí vzrostlo. Téměř třetina druhů žraloků je nyní ohrožena zánik.

Žralok bělocípý – hlavní oběť (Johan Lantz)

To bylo odhadnuto v 2021 že celosvětová početnost druhů žraloků a rejnoků, které se hemží na otevřeném oceánu (jako je oceánský bělocípý žralok nebo žralok krátkoploutvý), se od roku 71 snížila v průměru o 1970 % v důsledku prudce rostoucího tlaku na rybolov na volném moři (v oblastech mimo jurisdikci jednotlivých států).

Můj vlastní výzkum analýza satelitních stop žraloků ve spolupráci s více než 150 vědci zabývajícími se žraloky ukázal že 24 % prostoru, který tito žraloci měsíčně využívají, spadá pod oblast rybolovu na dlouhých lovných šňůrách u hladiny.

Patří mezi ně plavidla, která dokáží nasadit vlasce dlouhé 100 km a nést 1,000 24 háčků s návnadou po dobu až 75 hodin. Zjistili jsme, že překrývání bylo ještě větší, přibližně XNUMX %, u komerčně cenných druhů, jako je žralok modrý.

Více žraloků umírá v těchto překrývajících se hotspotech než v sousedních oblastech, jak ukazuje novější výzkum.

Oběť oblasti překrývání dlouhých lovných šňůr – žralok modrý

Demystifikace Čelistí

Existují nějaké známky obnovy těchto druhů za stávajících opatření k řízení? U mnoha oceánských žraloků je odpověď stále ne.

V současné době nejsou opatření zavedená (pokud nějaká existují) na volném moři dostatečná k ochraně populací. Existuje velmi malá nebo žádná ochrana míst s vysokou aktivitou žraloků. A některá z opatření, jako například zákazy odstraňování žraločích ploutví, ukázaly se být neúčinný.

Moji kolegové a já odhalil že úlovky mezinárodně chráněných druhů jsou někdy 90krát větší než oficiální zprávy. K obnově globálních populací žraloků je tedy ještě velmi dlouhá cesta.

Čelisti pomohlo propagovat negativní obraz žraloků, který nemá žádný základ ve skutečnosti. Chování žraloků se spíše jeví jako jako komplexní v některých případech jako u ptáků a savců.

Sledování žraloků odhalilo, že mohou migrovat tisíce kilometrů aby se živili ve specifických odlehlých stanovištích, než se vrátí na stejné místo, které opustili před měsíci.

Někteří raději tráví čas s známé osobya dokonce se tvoří i žraloci přetrvávající sociální sítěObří žraloci obrovskí se účastní chování podobné speed datingu když na konci léta tvoří plavecké kruhy pro námluvy.

Obrázek sériového vraha pravděpodobně ztížil přesvědčování lidí, aby soucítili s těžkým údělem žraloků. Čelisti přišlo v době, kdy se o žralocích vědělo jen velmi málo, takže prázdnotu zaplnila fikce.

Ale nyní je více vědců zabývajících se žraloky, a to díky... ČelistiDemystifikace těchto tvorů byla prvním krokem k jejich možnému zotavení.

David Sims je profesorem mořské ekologie University of Southampton. Tento článek je znovu publikován z Konverzace pod licencí Creative Commons. Číst Originální článek.

