Proč mě Maledivy nikdy neomrzí

RICHARD ASPINALL s připraveným fotoaparátem odpočívá na atolu Severní Male, kde zářivé barvy pod čarou ponoru zaručeně zanechají trvalý dojem. A co je vlastně špatného na tom si hrát s rybami?

Jen málo věcí je v životě krásnějších než probuzení s výhledem na oceán, který jemně omývá bílou písečnou pláž jen pár metrů odtud a azurovou oblohu táhne až k obzoru. Bujná tropická vegetace a palmy nad hlavou vrhají příjemný stín, když se pohupují v jemném vánku.

Jaké je to naprosté potěšení sledovat východ slunce s vědomím, že práce je ještě daleko a vy si už jen musíte vychutnat skvělou snídani a najít potápěčské centrum. Vítejte na Maledivách.

Tato zázračná země ostrovů na vrcholu hřebene v Indickém oceánu si již dlouho definuje pojem „tropický luxus“. Vzhledem k tomu, že se zde nachází jedny z nejlepších potápěčských lokalit na světě, je nádherný úsek atolů lemujících rovník destinací, kterou můžete navštěvovat znovu a znovu, zvláště když máte pocit, že si zasloužíte pohodové ponory a trochu hýčkání.

Když se naskytla příležitost ubytovat se v resortu OBLU NATURE na ostrově Helengeli, s nadšením jsem se jí chopil. Asi před rokem jsem byl na maledivské lodi a i když jsem...

vždycky nadšený z energických a často velmi proudných ponorů v rámci jedné z tras „Best Of“,

Představa luxusní vily na ostrově zněla dokonale.

Znamenalo to také, že se s námi mohl přidat i můj partner, který se nepotápí. Šance být spolu a užít si potápění: to nejlepší z obou světů.

Barevná útesová scéna

Cesta nás vedla z Newcastlu přes Dubaj do Male, hlavního města Malediv. Abychom se z cesty vyspali, strávili jsme noc v hotelu poblíž letiště a pak se vydali na rychlou plavbu motorovým člunem na sever do Helengeli. Ostrov je tenký pás korálového písku a tropické zeleně, který tvoří malou část severovýchodního okraje atolu Severní Male (Kaafu).

Jak se blížíte k OBLU NATURE, spatříte nejprve vily nad vodou a malé molo, kde jsou k vidění tradiční dřevěné pracovní koně z Indického oceánu, dhonies, odpočiňte si mezi ponory a výlety lodí při západu slunce.

Rychlé uvítání od personálu a návrh nainstalovat si resortní aplikaci do telefonů byly rychle vyřízeny a byli jsme dopraveni k našemu ubytování. Požádala jsem o plážovou vilu, abych si mohla užívat stínu palem. Jako zrzka žijící ve Skotsku se musím vyhýbat slunci.

Vily nad vodou si mohou užívat východ nebo západ slunce, v závislosti na směru, kterým jsou otočeny, a nacházejí se o něco dále od centrální restaurace, baru, concierge a potápěčského centra resortu, ačkoli pohyb pěšky je velmi snadný a v provozu je kyvadlová doprava typu golfového vozíku.

Dhonis jsou tažní koně Malediv (OBLU NATURE Helengeli od SENTIDO)

Středisko (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Potápěčské centrum

Poté, co jsem si rychle zkontroloval vybavení fotoaparátu a provedl vakuový tlakový test na pouzdře (jak já miluju to „blikající zelené světlo štěstí“), jsem se procházel po palmami lemované centrální cestě a našel TGI Helengeli.

Centrum je dobře zastíněné – ideální pro vyzkoušení potápěčské výstroje – a je jen kousek pěšky od mola a dhoniesPersonál na mě čekal patnáctilitrový válec naplněný na 15 %.

Po obvyklém papírování mi byla vydána výbava – standardní cena od známých dodavatelů z potápěčského centra – a byl jsem na cestě na svůj první ponor na výletě.

Potápěčské centrum TGI Maledivy (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

TGI provozuje poměrně standardní systém dvou ranních ponorů, odpoledního ponoru a nočního ponoru na vyžádání. Přibližně 30 pravidelně navštěvovaných lokalit je součástí vnějšího řetězce malých ostrovů a útesů, které vymezují severovýchodní část atolu Severní Malé.

Tyto lokality mají úžasné názvy, jako například Kagi Kuda Kangu a Boda Gaa Faru. Pokud si stále zaznamenáváte své ponory, je radost tohle slova psát.

Mladá želva obrovská pozoruje Richarda Aspinalla

Odpolední ponory se často konají blíže k resortu, v chráněnějších oblastech. Proudy mohou být odpoledne silnější, i když roční období a příliv a odliv velmi ztěžují předpověď. Před každým ponorem průvodce zkontroluje proud, který určí, jak se k lokalitě přiblíží. Naštěstí je normou plovat s proudem.

Náš první ponor byl u zdi, která tvořila jednu stranu kanálu nebo kandúKanály mohou být skvělou zábavou s rychlými proudy, ale pro fotografy, kteří jsou odvedeni daleko od fotografovaných objektů, jsou často špatné!

Naštěstí byl ten den proud slabý a během několika minut jsem zahlédl svou první želvu a nechal se unést šťastným rytmem potápění.

Než jsem se ponořil do mělčiny, vystřelil jsem na pár korálových trysek, abych si během poslední půlhodiny 60minutového ponoru užil hejna fusiliérů, kaniců modrých a motýlků obojkových.

Pro mě jsou mělčiny místem, kde maledivské útesy skutečně září. Písčité dno klesající do hlubin je málo zajímavé, i když se vždycky vyplatí dávat si pozor, protože pod námi můžeme vidět několik žraloků černocípých a bělocípých.

Kandus patří k typickým potápěčským lokalitám na Maledivách. I za mírného proudu mohou být velmi relaxační: držte se útesu na jedné straně od sebe, sledujte průvodce a zůstaňte se svým parťákem.

Ano, musíte dodržovat všechna běžná pravidla, ale je to pohodové potápění. Napadlo mě, že pokud se jedná o váš první potápěčský výlet po kvalifikaci, nebo výlet za účelem rozšíření znalostí a dovedností, byl tento ponor víceméně perfektní.

Motýlí rybka s límcem

I v plném tropickém slunci umělé světlo (zde zajištěné Richardovými zábleskovými světly) zvýrazňuje nádherné barvy útesu.

Tu noc jsem se dobře vyspal, k čemuž mi pomohlo i pár mojitov baru a moje žena mi o lázních říkala výborné věci.

Mahá Tila

Vrcholem následujícího dne bude Maha Thila, ponor s vynikajícím množstvím klaunů místního druhu černonohých a rozšířenějším Clarkovým klaunem. Ti druzí jsou mnohem temperamentnější a snadno se dají cvaknout, když se choulí do bublinovité sasanky – v tomto případě nádherného červeného exempláře.

Klaun černonohý

Jak proud trochu zesílí, zvedne sukně této sasanky

thilajsou typem útesu, který lze nejlépe popsat jako podvodní vrcholy a liší se od giri tím, že nenarušují hladinu. Oba jsou ideální pro skvělé ponory, přičemž menší jsou ideální pro prohlídku okolí před provedením bezpečnostní zastávky v mělké vodě, kde lze často vidět odpočívat želvy.

Mezi kanály, rohy a stěnami kandus, dychtivě jsem si přál vytáhnout makroobjektiv. První ponor za účelem „pozorování tvorů“ na rohu domácího útesu skončil jako drift ve středním proudu uprostřed hejn kanic – krásné, ale ne to, co jsem chtěl.

Musel jsem počkat do dalšího dne, než jsem mohl prozkoumat místní lokalitu zvanou Trix Caves. Nejde o jeskyně, ale spíše o hluboké převisy, kde korály vrhají trvalý stín na něco, co vypadá jako velké důlky vytesané z boku útesu.

Tyto stinné „jeskyně“ byly pokryté životem a uprostřed korálů se rozkládaly hydrozoany a gorgonie. Skvěle jsem se bavil lovem drobných hlaváčů a nahožábrých ryb.

Velmi dobrá viditelnost umožňuje Richardovi pokusit se zachytit širší útesovou krajinu

Pochodně jsou pro taková místa nezbytné; jinak jsou to nudná, nezajímavá místa ztracená v šeru svých stínů. I malá pochodeň odhalí bohatství červených, růžových a fialových odstínů a úžasnou úroveň detailů u druhů rostlin milujících stín, které skálu pokrývají.

Hlaváč bičíkovitý

Vánoční červi

Stejně jako u všech maledivských ponorů se může stát cokoli a kolem 20 metrů, tedy v polovině ponoru, jsme našli pár žraloků sester, jak odpočívají společně. Tyto tolerantní ryby mohou být přístupné, ale po jediném fotografie Nechal jsem je o samotě, aby si zdřímli.

Žralok zdravotní sestra

Doris Caves

Podobný ponor v Doris Caves jedno odpoledne odhalil více makro života, i když jsem proklínal svůj stále horší zrak. Uspokojil jsem se s portréty ryb a pustil se do výzvy vyfotit velmi plaché červené ohnivé hlaváče, kteří žijí v norách v korálovém písku.

Dvojice červenohnědých ohnivých hlaváčů

Jestřábi, stejně jako hlaváčci, jsou dobrými portrétními objekty.

Než jsem se nadála, byla jsem v polovině cesty a návštěva lázní byla na řadě. Nejsem

přirozený návštěvník lázní, ale začínám si vážit synergie mezi lázněmi a potápěním a jak mě bolí záda

byla mlácena a strkána drobnou ženou s nadlidskou silou, přemýšlel jsem o

co nabízely resorty jako OBLU NATURE na tomto nádherném ostrově Helengeli.

K dispozici jsou různé procedury, včetně masáže lávovými kameny a balijské masáže. Na ráno v den odletu jsem si přes aplikaci rezervoval další proceduru, abych si usnadnilo let domů. Bylo to skvělé!

Lázně (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Bylo to uvolněné, jemné potápění bez stresu a ideální pro zkušené potápěče, kteří hledají trochu pohodového luxusu, ale i pro nováčky, kteří touží po nácviku a získání sebevědomí, třeba pobývají u rodinných příslušníků nebo blízkých (říkal jsem, že je tu vila pro novomanžele?) a absolvují přitom spoustu ponorů a zároveň tráví společně kvalitní čas.

Když už o tom mluvíme, musím zmínit restaurace. The Grill, jak se mu říká, se nachází hned vedle pláže, chytá to nejlepší z večerního vánku a uspokojí všechny diety. Pokud máte rádi ryby, je to pro vás ideální místo.

Moje nejoblíbenější z těch tří restaurací se jmenuje Raga Route. V jistém smyslu je trochu jako Maledivy jako celek – ovlivněná indickou kulturou a jídlem, ale s vlastním nádechem. Jídlo bylo luxusní, jemně kořeněné a bohaté. Naprostá nutnost.

Větší bufetová restaurace v resortu byla také vynikající a různé „stanice“ nabízely světovou kuchyni. Naštěstí vám posilovna v resortu do jisté míry pomůže s nově nabytými kaloriemi!

Domácí útes

Pro mnoho hostů může být domácí útes jejich prvním seznámením s podmořským světem. Hosté si mohou zdarma zapůjčit sadu na šnorchlování a pokud se zdrží ve vyznačených oblastech, mohou strávit celý den pozorováním podmořského světa.

Samotný útes je v podstatě pokračováním podvodní části ostrova, dlouhý a úzký a nachází se mezi dvěma většími útesovými strukturami. Předpokládám, že mnoho hostů si před potápěním s TGI vyzkouší šnorchlování. Získání základní certifikace zde by pro mnohé jistě překonalo studený britský lom, i když vím, že někteří lidé by s tím nesouhlasili.

Moray úhoře

Humr ostnatý

Domácí útes je ideální pro noční ponory a pozorování dalších živočichů a já bych tam rád strávil mnohem déle než standardních 45 minut nočního ponoru.

Také se mi dařilo s benzínem a mohl jsem se vzdát patnáctilitrové lahve, o kterou jsem si požádal, ale je dobré vědět, že jsou k dispozici. Profily ponorů v tomto týdnu znamenaly, že hodinové ponory s tlakem na hladině přes 15 barů byly normou.

Při nočním ponoru jsem nečekal krátké, ale úžasné setkání se žralokem bělocípým. Tato ryba, která lovila ve tmě, byla normálně plachá a připlavala ke mně, krátce se podívala na můj fotoaparát a pak rychle zmizela.

Žraloci bělocípí útesoví jsou na Maledivách běžní, ale jen zřídka se k nim dostanete takhle blízko.

Potápění u domácího útesu ve dne je také potěšením a v silném tropickém světle a vynikající viditelnosti jsem strávil několik šťastných ponorů mezi hejny kaniců, kteří se kolem mě rozestupovali a znovu shlukovali, aniž bych tomuto neohrabanému vetřelci zcela důvěřoval.

Charakteristický hejno kaniců modrých

Orientální sladké rty

Barvy Malediv

Kanic se často zdržuje v hloubce, takže setkání v mělké vodě je velmi příjemné, protože jich může být v řádu tisíců. Ony a orientální sloni jsou typickými rybami Indického oceánu, jejichž zářivě žluté barvy na modré jsou z hladiny stejně silnou kombinací, jako je tyrkysový oceán na bílém korálovém písku.

Sasanka

Kromě přátelského personálu, vynikajícího jídla, skvělých lázní a dokonce i kaloňů, kteří létají mezi ostrovy a hledají dobré občerstvení, si myslím, že Maledivy disponují hojností barev.

Barvy oceánu, písku, zelené stromy na pozadí oblohy, to vše je výjimečné, ale ponořte se pod hladinu a prozkoumejte útesy. Barvy jsou všude.

Klaunská ostrouha

Chirurg

Od žlutých a stříbrných odstínů ryb přes červené houby až po růžové odstíny korálů, uprostřed té hluboké oceánské modři – barvy jsou všude.

Téměř před dvěma desetiletími jsem řekl jednomu chlapíkovi v potápěčském klubu, že jedu na Maledivy. On, jakožto ostřílený troska... aficionado, to odmítl jako „jen hraní si s rybičkami“.

Věc se má tak, že měl pravdu, je to hraní si s rybami. Tisíce jich jsou všech velikostí, barev a tvarů a na palubě se pyšní nádherným tropickým luxusem. Pokud jste ještě nebyli na Maledivách, udělejte to. Je to úžasné!

Plážová vila Deluxe s bazénem (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FactFile DOSTÁVAT SE TAM: Richard letěl se společností Emirates z Newcastlu do Male přes Dubaj. Bezplatná kyvadlová doprava motorovým člunem do Helengeli trvá přibližně 50 minut. UBYTOVÁNÍ: OBLU NATURE Helengeli od SENTIDO (All-inclusive resorty na Maledivách). POTÁPĚNÍ: TGI MaledivyJednotlivé ponory začínají na ceně 114 USD (85 GBP). K dispozici je zapůjčení vybavení, 15litrových lahví a nitroxu. K dispozici jsou také vodní skútry, kajaky a další vodní sporty. ELEKTŘINA: Všude se používají zástrčky britského typu. MĚNA: Bankovky malé nominální hodnoty v maledivských rufijách nebo amerických dolarech by mohly být užitečné, ačkoli většina návštěvníků používá pro všechny nákupy platby kartou. CENY: Všichni hosté mají ubytování v rámci ostrovního programu OBLU, který zahrnuje ubytování, vybavení, stravování a neomezené nápoje, aktivity a výlety. Richard bydlel ve vile Sunrise Water Villa s bazénem, ​​jejíž ceny v současnosti začínají na 630 dolarech (470 liber) za noc. Počítejte s cenou od 525 dolarů (390 liber) za luxusní plážovou vilu do 1,335 1,000 dolarů (XNUMX XNUMX liber) za plážový apartmán s bazénem (všechny dva pokoje sdílejí). Vodní vily při západu slunce (OBLU NATURE Helengeli od SENTIDO)

