Plány Malediv s dlouhými lovnými šňůrami ohrožují pověst pro žraloky 

Mezinárodní vědci, včetně vědců ze Spojeného království, vyzývají maledivskou vládu, aby přehodnotila své plány na obnovení destruktivního rybolovu na dlouhé lovné šňůry – a doufají, že budou počítat s podporou dotčených potápěčů, kteří navštíví ostrovy v Indickém oceánu při hledání zážitků s velkými zvířaty.

Lov pomocí dlouhých lovných šňůr ohrožuje cílené a vedlejší úlovky a zvyšuje tlak na již tak nadměrně lovené populace tuňáků, na kterých závisí místní drobní rybáři, říkají vědci.

Maledivský návrh nařízení umožní vykládku vedlejších úlovků žraloků, což ohrozí jejich status něčeho jako útočiště pro žraloky a rejnoky.

Dlouhé lovné šňůry by účinně obnovily lov žraloků v atolech a tím, že by také ohrožovaly klíčové populace ryb, by nepříznivě ovlivnily zdraví oceánů, živobytí rybářů, kteří provozují jeden po druhém, kteří provozují udržitelnou činnost, a také příjmy z cestovního ruchu, tvrdí aktivisté.

Manta rejnok (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

Příjmy rybářů by byly ovlivněny konkurencí ze strany zámořských rybolovů, zatímco vyčerpání rybích populací potřebných k krmení pobřežních komunit by se mohlo stát humanitárním problémem.

Dlouhé lovné šňůry jsou proslulé vysokou mírou vedlejších úlovků, včetně zranitelných druhů, které by mohly vážně ovlivnit mořskou biologickou rozmanitost. „Longlining představuje a de facto zrušení dlouhodobého zákazu lovu žraloků, který byl zásadní pro obnovu zdraví mořského života na Maledivách,“ říkají aktivisté.

Vedlejší úlovek postihuje ohrožené druhy žraloků, stejně jako manty, želvy a mořské ptáky, na rozdíl od tradičních metod rybolovu, jako je lov na udici, které minimalizují míru vedlejších úlovků.

Želvy by byly také ohroženy (David P Robinson / Ocean Image Bank)

Plavidla plující pod cizí vlajkou začala na Maledivách lovit pomocí dlouhých lovných šňůr v roce 1985. Tato praxe byla zakázána v roce 2010 kvůli problémům s řízením, ale byla znovu otevřena následující rok předtím, v reakci na další nesrovnalosti se vláda rozhodla v roce 2019 zastavit vydávání nových licencí.

Maledivská oceánská aliance (MOA) podniků a nevládních organizací se spojila s Unií rybářů žlutoploutvých, aby spustit petici prostřednictvím OnlyOne, vyzývající mezinárodní společenství, aby upozornilo vládu na ekologické, ekonomické a reputační důsledky lovu na dlouhou lovnou šňůru.

Kampaň #AgainstLonglining

Mezi britské vědce, kteří podporují kampaň #AgainstLonglining, patří Daniel Pauly, mořský biolog, o kterém se říká, že je jedním z nejcitovanějších rybářských vědců na světě, a profesor Callum Roberts, biolog ochrany moří z University of Exeter.

„Maledivy jsou světovým lídrem v ochraně oceánů a od roku 2009 chrání své vody před lovem žraloků, mant a želv,“ říká Roberts.

"Obnovení lovu pomocí dlouhých lovných šňůr by bylo vysoce účinným způsobem, jak zdecimovat ikonickou oceánskou divočinu a promarnit tuto těžce získanou pověst." Potápěči mohou podepsat petice zde.

Také na Divernetu: MALEDIVY PORUCHU PLÁNY NA OHROŽENÍ ŽRALOKŮ, NORMÁLNÍ ŽRALOCI, LAPOVACÍ ZÓNA: TAJEMNÁ JÍDELNA PRO ŽRALOKY MALEDIVY