Získání velkého obrazu ve Wakatobi

at

at 11: 59 pm

Zachycení skutečného rozsahu útesů Wakatobi prostřednictvím širokoúhlých snímků

Nelze popřít přitažlivost fotografování nepolapitelného mořského života, který se skrývá v zákoutích útesu. Přesto až příliš často fotografové, kteří přijedou do Wakatobi, riskují, že se natolik zapletou do dokumentování malých detailů, že nám nakonec unikne velký obraz. Právě tyto panoramatické útesové scény ukazují skutečný rozsah a kvalitu destinace a nejlepší způsob, jak je vytvořit, je přidáním širokoúhlých a superširokých technik panoramatického snímání do obrazového mixu.

Pár potápěčů křižuje podél výpadovky ve Wakatobi. Abych zachytil obraz, zůstal jsem nad nimi v hloubce 3.6 m/12 stop. Nastavení fotoaparátu: ISO 200, rychlost závěrky 1/125 s, objektiv Tokina 10-17 mm nastavený na 10 mm, clona F/5.6, duální nastavení Sea & Sea YS-250 mezi polovičním a čtvrtinovým výkonem.

Po několika cestách do Indonésie Wakatobi Dive ResortMohu potvrdit, že fotograf zde mohl strávit týdny naplňováním paměťové karty za paměťovou kartou velkolepými portréty mořského života a makrosnímky, aniž by mu jednou došel jedinečný předmět. Ale to je jen polovina příběhu. Chcete-li zachytit celou krásu této destinace, budete se muset zaměřit na celkový obraz.

Nastavení dokonalého obrazu

Wakatobi Resort je obklopen některými z nejvíce nedotčených korálových útesů na světě, a to není náhoda. Významný program ochrany moří v resortu financuje soukromou mořskou rezervaci, která chrání asi 20 kilometrů útesu. Důkaz jejich proaktivního úsilí o ochranu je snadno patrný ve vitalitě útesů.

Záběry, jako je tento potápěč projíždějící přes obrovský korál na stole (ve výšce 9.1 m/30 stop), říkají, jak skvělé je být v publiku. Chcete-li zachytit nastavení fotoaparátu, zahrnovalo: ISO 200, rychlost závěrky 1/160 s, s mým objektivem Tokina 10-17mm rybí oko nastaveným na 12mm, clona F/7.1 Aby osvětlení vypadalo přirozeně, byly blesky Sea a Sea YS-250 nastavit na poloviční výkon.

Kromě toho, že podmořský terén Wakatobi zůstává v téměř nedotčeném stavu, zahrnuje i dramatickou topografii. Jsou zde strmé útesové svahy a kolmé stěny, které se zvedají do několika stop od povrchu, ponořené hřebeny a podmořské hory, které se klenou z hlubin s vrcholy tyčícími se na mělčinách posetých sluncem. Přidejte k tomu vynikající čistotu vody a množství okolního světla a máte ideální podmínky pro širokoúhlé fotografování, abyste tyto výhledy předvedli v živých detailech.

Rozsvícení růže

Na potápěčské lokalitě Wakatobi Roma je zde obří svitkový korálový útvar přezdívaný „růže“ pro svůj zřejmý tvar při pohledu shora. Cítil jsem, že nejlepší možností je vybrat si objektiv typu rybí oko a fotografovat pouze s použitím okolního světla, protože jich bylo k dispozici mnoho. Použití stroboskopů by posloužilo pouze k rozsvícení malého množství částic ve vodním sloupci mezi korálem a mnou.

Obří svitkový korálový útvar přezdívaný „růže“ v potápěčské lokalitě Wakatobi v Římě leží v hloubce 18.3 m/60 stop. Pro získání expozice bylo nastavení fotoaparátu nastaveno následovně: ISO 200, rychlost závěrky 1/125 sec. Objektiv, Tokina 10-17mm rybí oko nastavené na 10mm, světelnost F/5.6, spoléhá se pouze na dostupné světlo, žádné stroboskopy.

Vzhledem k tomu, že na útesu nejsou žádné rovné čáry, sudovité zkreslení vytvořené optikou rybího oka je zřídkakdy problémem. Ve skutečnosti je opak pravdou, protože zkreslení může předmětu dodat trochu dramatičnosti. Abych vyjádřil pocit měřítka, nechal jsem svůj model viset tři stopy nad korálem.

Vnést do pozadí

Téměř každý, koho znám, používá nastavení duálního stroboskopu. I když je to nezbytné pro rovnoměrné nasvícení objektu v popředí, při širokoúhlém fotografování mnozí zapomínají myslet na pozadí. Pokud jde o tropy, nic nevypovídá lépe než vyvážení okolního světla vlastním osvětlením, které mu dodá ten lákavý krásný modrý půvab.

Pevně ​​věřím v ruční střelbu, a to včetně stroboskopů. U Wakatobi byl můj stroboskopický výstup zřídka nastaven nad 3/4 výkonu, častěji se nastavení pohybovalo mezi čtvrtinovým a polovičním výkonem.

V hloubce 12.2 m/40 stop. pro zachycení této barevné kolekce houbiček a měkkých korálů volím následující nastavení fotoaparátu: ISO 200, rychlost závěrky 1/160 s, Tokina 10-17mm objektiv nastavený na 12mm, clona F/6.3, duální sada Sea & Sea YS-250's těsně nad polovičním výkonem.

Před nastavením jakéhokoli záběru moje strategie vždy začíná tím, že vím, kde je slunce, pozoruji, kde přirozené světlo přechází z jasného do tmavého, a měřím okolní světlo přes objektiv v každém bodě. To mi umožňuje stanovit základní linii pro hodnoty clony. Poté mohu začít pracovat, abych co nejlépe zachytil modrou vodu v pozadí.

Například na místě zvaném Lorenzo's Delight jsem našel velmi velký, krásný vějíř červeného moře po stěně ve výšce 110 stop. V této hloubce bylo okolní světlo stále docela dobré, což mi umožnilo zůstat na 200 ISO s měřením v rozmezí od f4.5 do f5.6. Zvyšte ISO až na 400 a je to skoro f/8 a buďte u toho. Jakmile jsem měl nastavené správné hodnoty clony pro zachycení ideální modři vody, obrátil jsem svou pozornost zpět k útesu.

V hloubce 33.5 m/110 stop, nastavení fotoaparátu: ISO 200, rychlost závěrky 1/80 s, objektiv Tokina 10-17 mm nastavený na 10 mm, clona F/7.1, duální nastavení Sea & Sea YS-250 ručně s pravým stroboskopem mezi poloviční a čtvrtinový výkon, levý stroboskop na poloviční výkon.

V této hloubce se vějíř jevil spíše tmavě kaštanově hnědý než červený, což jsem chtěl zvýraznit, plus přidat do scény potápěče, abych dodal nějaké měřítko jeho velikosti. Pro zachování okolního světla jsem mírně snížil rychlost závěrky na 1/80 sec na hodnotu clony f7.1 (plus mínus půl zastávky), abych zachoval dostatečnou hloubku ostrosti pro fanouška i potápěče.

Dalším příkladem fotografování v hloubce je tento snímek (vlevo) potápěče za velmi velkým měkkým korálem ve výšce 36.6 m/120 stop. po straně zdi. Nastavení fotoaparátu: ISO 200, rychlost závěrky 1/80 s, objektiv Tokina 10-17 mm nastavený na 10 mm, clona F/7.1, duální Sea & Sea YS-250 ručně nastavitelné mezi polovičním a plným výkonem. Na obrázku vedle (potápěč procházející kolem velké sudové houby v hloubce 16.8 m/55 stop.) jsem byl schopen dosáhnout podobných výsledků se stejným ISO 200, ale zvýšením rychlosti závěrky na 1/125 s, zatímco snížením clony na F/6.3 je výstupní výkon mých Sea & Sea YS-250 na poloviční výkon.

Celý tento proces může znít trochu příliš metodicky, ale pamatujte, že na rozdíl od ryby útes nikam nevede. Máte dostatek času na zkontrolování výsledků a provedení jemných úprav potřebných k nastavení osvětlení a kompozice. Protože LCD obrazovky ne vždy vyprávějí celý příběh, vždy prohlížím přehrávaný obraz proti histogramu fotoaparátu.

Přidání předmětu

Zahrnutí předmětu mořského života dodává širokoúhlým snímkům měřítko i působivost. Klíčem je najít téma, které je zajímavé a zároveň přístupné. Zjistil jsem, že sépie Broadclub na útesech ve Wakatobi může být velmi tolerantní k potápěčům. Za předpokladu, že budete udržovat své pohyby pomalé a rozvážné; mohou vám umožnit dostat se docela blízko pro obrázky.

Našli jsme tuto kooperativní sépii z Broadclubu během ponoru do stěny v hloubce 12.2 m/40 stop. Nastavení fotoaparátu: ISO 200, rychlost závěrky 1/125 s, Tokina 10-17mm objektiv nastavený na 13mm, clona F/8.0, duální Sea & Sea YS-250 ručně nastavitelné mezi polovičním a plným výkonem.

Zahrnutí lidského objektu do širokoúhlého záběru nejen zvyšuje zájem – protože lidé považují ostatní lidi za zajímavé – také přidává větší příležitost k vyprávění příběhu. Spíše než jen proplouvat rámem nechte svůj model zapojit se do nějakého prvku scény.

Pokud spolupracujete s jiným fotografem, jednoduchým trikem je vyfotit ho, jak fotografuje. A pokud fotografují také se širokoúhlým nastavením, pravděpodobně dělají totéž jako vy. Při použití objektivů typu rybí oko na lidech může být zkreslení pole objektivu v rozsahu 10-11 mm někdy příliš nadměrné. To považuji zejména za pravdivé, když objekty v rámečku zahrnují také mořského živočicha. V takových chvílích se často trochu stáhnu a upřednostním rozsah zoomu 13–17 mm.

Chcete-li ještě trochu zvýšit ante, za předpokladu, že váš subjekt stále spolupracuje, můžete změnit pozice a nechat dalšího potápěče, aby se pomalu přesunul na místo, které jste právě uvolnili, abyste vytvořili portrét námořní interakce. Budete-li se pohybovat pomalu a rozvážně, abyste se vyhnuli poplachu u fotografovaného objektu, získáte více času a příležitostí k fotografování, než když se budete snažit to uspěchat. Cvičit trochu disciplíny se vyplácí.

Hloubka 7.62 m/25 stop. Nastavení fotoaparátu: ISO 200, rychlost závěrky 1/125 s, objektiv Tokina 10-17 mm nastavený na 17 mm, clona F/8. Vezmeme-li v úvahu, že povrch na rybě v popředí by byl vysoce reflexní, výkon blesku byl u Sea a Sea YS-250 snížen na přibližně čtvrtinový výkon.

Hejno ryb dodá vašemu širokoúhlému záběru spoustu života, ale mohou to být také nestálé objekty, které vyžadují, abyste záběr předvídali dříve, než k němu dojde. Zde znovu navrhuji použít stejnou strategii, jakou používám pro běžné záběry z mořské krajiny; proveďte odečty měřidel, jakmile jste v hloubce. To vám umožní stanovit základní linii pro hodnoty clony na základě okolních úrovní okolního světla a pak být připraveni, když na scénu vstoupí hejno velkookých trevally, hrbolatých papoušků, barakud nebo netopýrů a dostanou se do dosahu.

Zaměřte se na mořský život

Po zachycení některých úžasných panoramat útesů můžete obrátit svou pozornost na mořský život. Během potápění v Roma jsem narazil na pár velkých chobotnic během toho, co vypadalo jako probíhající spor o území, protože obě zaujímaly vzpřímenou pozici dvě stopy od sebe.

Dvoudenní chobotnice spolu. Pro tento den Chobotnice v hloubce 9 m/30 stop, nastavení fotoaparátu: ISO 200, rychlost závěrky 1/125 s, objektiv Tokina 10-17 mm nastavený na 17 mm, clona F/8.0, duální nastavení Sea & Sea YS-250 ručně čtvrtinový výkon.

K dispozici byla čistá voda a dostatek okolního světla, které předvedlo jak živost chobotnice v popředí, tak výhled za ní. Bylo potřeba pouze jemné množství stroboskopického osvětlení, protože pracovní vzdálenost mezi objektivem a objektem byla menší než stopa.

Wakatobi's House Reef je skvělým místem nejen pro širokoúhlé scenérie, ale také pro širokou škálu velkých i malých mořských živočichů. V hloubce 24.3 m/80 stop. Měl jsem jednu z místních zelených želv křižujících po zdi. Pro fotografování nastavení fotoaparátu: ISO 200, rychlost závěrky 1/125 s, Nikonos R-UW 13 mm, clona F/6.7, duální Retra Primes nastavit ručně na poloviční výkon.

Kromě cateringu pro rekreační potápěče na nitroxu je Wakatobi dobře vybaveno pro manipulaci s potápěči pomocí rebreatherů, včetně skupin velkých až 20; něco, co stojí za zvážení s tak nepřeberným množstvím námětů k natáčení.

Kromě cateringu pro rekreační potápěče na nitroxu je Wakatobi Dive Resort dobře vybaven pro zvládnutí potápěčů používajících rebreathery, včetně skupin o velikosti až 20. To je něco, co stojí za zvážení s tak nepřeberným množstvím témat k fotografování.

Celkově vzato je Wakatobi mezi tak skvělou kombinací krásných útesů, útesů a jedinečných objektů pod mořským životem, stejně jako flexibilními potápěčskými službami a možnostmi, rájem pro fotografy, kteří dělají vše, od zdokonalování svých dovedností nebo přidávání nových a vzrušujících. snímky – ať už jde o širokoúhlý záběr, makro nebo obojí do vaší knihovny fotografií.

Chcete-li se dozvědět více o Wakatobi, navštivte Webové stránky Wakatobi nebo Wakatobi Dive Resort's blogový web, Wakatobi Tok.