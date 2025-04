Kožešinové těsnění? Nic takového neexistuje!

PIERRE CONSTANT je odposloucháván lidmi, kteří přetrvávají v přesvědčení, že tuleni jsou v každém smyslu tuleni. Nechte ho, prosím, uvést záznam na pravou míru pomocí jeho fotografií

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s výcvik in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

Po akademickém kurzu s hodinami vedenými vědeckými autoritami a hodinami samostudia ve vědecké knihovně následovala čtyřhodinová závěrečná zkouška, která prověřila naše nabyté znalosti.

Absolvování znamenalo získání průkazu vyhledávaného přírodovědeckého průvodce, který nám umožnil oficiálně pracovat na výletních a plachetnicích v parku, který je od roku 1978 na seznamu světového dědictví.

V závislosti na tom, kam jste v souostroví šli a které ostrovy a místa jste navštívili, bylo vždy okouzlující vidět kolonie endemických lachtanů galapážských (Zalophus wollebaeki) líně se vyhřívat na slunci na bílých, zelených, červených nebo černých písečných plážích.

Galapágští lachtani (Zalophus wollebaeki) na pláži, Espanola Is

Galapágští lachtani zblízka, Isabela Is

Na některých místech, západně od Santiaga nebo ostrova Isabela a vystavených vývěru studeného Cromwellova proudu, byste se také setkali s jiným druhem: galapážským lachtanem kožešinovým (Arctocephalus galapagoensis). Jeho předek Arctocephalus australis migroval z Antarktidy podél pobřeží Chile a Peru známým Humboldtovým proudem.

Galapágský lachtan kožešinový (Arctocephalus galapagoensis), Santiago Is

Galapágské štěně lachtana kožešinového, Santiago Is

Pokaždé, když jsem slyšel lidi označovat tyto savce jako „tuleň“ nebo dokonce „tuleň kožešinový“, cítil jsem se přinejlepším rozrušený a přinejhorším podrážděný. Dal jsem si záležet, abych návštěvníkům systematicky vysvětlil rozdíly mezi tuleňem a lachtanem.

Někteří tvrdohlaví turisté, přesvědčení, že vědí lépe, to odmítli získat, nebo se rozhodli, že zvířata musí být tuleni, protože „se jim tak vždycky říkalo“.

Rodina ploutvonožců

Tuleni a lachtani jsou ploutvonožci, různorodá skupina polovodních mořských savců, kdysi běžně známých jako bezuší (nebo praví) tuleni a tuleni kožešinové.

Pravé pečeti patří k Phocidae rodina, zatímco lachtani patří do Otariidae rodina, která má dvě odlišné podrodiny: Arctocephalinae, se svými dvěma rody a Otarinae, která má pět. Mroži z Arktidy stále patří do jiné čeledi Odobenidae.

Mrož (Odobenus rosmarus), Svalbard

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the Kalifornie sea-lion (Zalophus californianus), předchůdce lachtana galapážského a lachtana Stellerova (Eumetopias jubatus) Arktidy.

Na druhou stranu tuleni jsou většinou ze severní polokoule – kromě tuleňů jižních (mirounga leonina), tuleň krabeater (Lobodon carcinophaga), Weddellova pečeť (Leptonychotes weddellii) a tuleň leopardí (Hydrurga leptony), známý v Antarktidě a zuřivý predátor tučňáků.

Dva novozélandští lachtani (Phocarctos hookeri), poloostrov Otago

Hlavní rozdíly mezi tuleni a lachtany? Tuleni mají kulaté oči a špičatý nos, nemají viditelné uši a plíží se po břiše kvůli pohybu.

Lachtani mají oči mandlového tvaru, hranatou tlamu, vnější (trubkovité) uši a mohou se pohybovat dopředu na předních ploutvích. Tyto ploutve jim také pomáhají stát vzpřímeně od břicha nahoru, jako by používali berle.

To, co lidé běžně nazývají tuleň kožešinový, je proto chybné, protože ve skutečnosti jde o „kožešinové lachtany“. Mají takzvanou hustou dvojitou srst, ale také všechny vlastnosti lachtanů, i když jsou menší a mají nápadně špičatější nos.

Kožešinové lachtany

Jedno Otariidae lachtani Arctocephalinae podčeleď zahrnuje dva rody: Arctocephalus, nebo lachtan jižní (existuje osm druhů) a Callorhinus, severní kožešinový lachtan. posledně jmenovaný jediný druh, Callorhinus ursinus, se nachází v Severním ledovém oceánu.

Všech osm Arctocephalus druhy vznikly v Antarktidě, kdy byly životní podmínky méně extrémní a polární než nyní.

To spustilo speciace o tom, kdy různé skupiny původních jihoamerických lachtanů kožešinových (Arctocephalus australis) se stěhovali na sever při hledání lepšího prostředí.

Používali severně tekoucí mořské proudy: Humboldt pro Juan Fernandez (Arctocephalus philippi) a galapágští lachtani nebo Benguela pro lachtany kapské (Arctocephalus pusillus).

Lachtan kapský (Arctocephalus pusillus), kolonie Cape Cross v Namibii

Lachtany kapské na namibijské pláži.

Australan (Arctocephalus pusillus doriferus) a novozélandští lachtani kožešinoví (Arctocephalus forsteri) sledovali podobné trasy, aby dosáhli konečných destinací označených jejich názvy.

Kolonie lachtanů na Novém Zélandu, Kaikoura, Jižní Is

Takže až příště uslyšíte někoho mluvit o tuleních, nezapomeňte je informovat o správné nominální hodnotě, protože ta stará je zastaralá a zavádějící. Zlepšíš mi den!

Pierre Constant napsal tři referenční knihy o Galapágách: Galapágy – Přírodovědný průvodce (2010, 9. vydání, Airphoto International, Hong Kong) Mořský život na Galapágách – Potápěčský průvodce po rybách, velrybách, delfínech a mořských bezobratlých (2007, 3. vydání, Calao Life, Paříž) L'Archipel Des Galapagos (1994, 3. vydání, Paříž) ve francouzštině. Navštivte jeho stránky nebo si objednejte e-mailem z calaolife@yahoo.com nebo .

Také od Pierre Constant na Divernet: POTÁPĚNÍ NA DÁLKÝ ZÁPAD KUBY, NORONHA: ATLANTICKÝ HOKTSPOT POTÁPĚNÍ, POTÁPĚNÍ LIFOU, FOSILNÍ ATOL, FLORES, BRÁNA DO KOMODA, PEKELNÉ ZVONY A DALŠÍ SPECIÁLY JESKYNÍ YUCATAN, VANUATU ZA COOLIDGE si VÝLET: Z MUSANDAMU DO MUSKATU