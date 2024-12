Freediver: Hlouběji do Molchanova světa

Filmy o freedivingu, ať už dokumentární nebo hrané, jsou v posledních letech u divácké veřejnosti překvapivě oblíbené. Netflix si užil několik odměňujících čísel sledovanosti – nemluvě o soudním sporu.

Mívají nenápaditá jména – Nejhlubší nádech, jeden nádech, bez omezení, zadržte dech – tak se může snadno zmást v paměti. Zdá se však, že lidé jsou fascinováni cílevědomými snahami vodních sportovců rozšířit hranice lidského těla, přičemž si uvědomují, že na konci každé spodní linie číhá potenciální tragédie.

Nejnovější přírůstek má být vydán na jedné z méně předplacených digitálních platforem Paramount+, ale byl hodně očekávaný, protože se zabývá nesporným současným králem tohoto sportu, ruským potápěčem Alexejem Molchanovem.

Tam, kde se filmy o freedivingu obvykle točí kolem pokusu o překonání světového rekordu – a nepředpokládám, že by typického diváka příliš zajímalo, zda jde o bi-ploutve s proměnlivou hmotností nebo volné ponoření nebo jakoukoli jinou disciplínu – zvrat v tomto filmu spočívá v tom, že Molchanov se snaží udržet každý světový hloubkový rekord během jednoho roku.

Freediveři a vyznavači tohoto sportu budou dobře vědět, zda se mu to podařilo, nebo ne, ale většina diváků ne, takže je to pěkná, úhledná sestava.

Možná si ani neuvědomují, že Molchanov zůstává naživu a zdráv, ale tragický prvek je v každém případě zapečen a žádná cena za to, že se dohaduje, že to spočívá v Alexejově vztahu s jeho fenomenální matkou. Natalya Molchanova vládla ženskému freedivingu až do své smrti v roce 2015, kdy pro ni měl být zábavný ponor na 40 metrů.

Freediving má tendenci kolísat mezi praktickým a duchovním a scéna z prostředí mě přivedla k obavám, že by tato inscenace mohla být zasazena do zkoumání záhad hlubin, které se odrážejí v lidské psychice atd.

Nic nemůže být dále od pravdy – jde o veselý faktografický dokument, který má poskytnout vhled do života elitního sportovce. Molčanov čelí nejen fyzickým a duševním výzvám, které tento sport přináší, ale také takovým praktickým záležitostem, jako je blokování vystupovat na světové scéně jako Rus kvůli nezákonné invazi země na Ukrajinu.

Freediver se daří svou hvězdu zpřístupnit. Setkáváme se s ním loni, ve věku 36 let, s hlavou v nádrži, zatímco ho fyziolog sleduje. Ona je opatrná a chce, aby si odpočinul, zatímco on je odhodlaný udělat víc a ví, že může použít kouzlo a odhodlání, aby zvítězil. Je to den před pokusem o rekord v Bonaire.

Setkáváme se s jeho ženou Elenou: „Vždycky se bojím,“ říká o jeho práci. Dozvídáme se, že od svých čtyř let byl plaveckým zázračným dítětem. Matka Natalia, která ve své době překonala 41 světových rekordů, byla jeho trenérkou od začátku a jejich pouto sahalo tak hluboko, jak jen to šlo.

Ona a jeho otec se rozešli už dávno – to bylo trauma, které ji přivedlo k freedivingu. Otec Oleg je přítomen, aby nabídl své názory.

Alexey, který vyjadřuje svou touhu zachovat odkaz své matky, oslavuje své triumfy dortem a zmrzlinou, když cestuje po světě a znovu a znovu předvádí své nadlidské schopnosti.

Na soutěži Vertical Blue Williama Trubridge na Bahamách jde o vlastní dlouho chráněný rekord na 102 m bez ploutví, který má Molchanov v hledáčku.

Ruští účastníci nebyli v předchozím roce vítáni, což, jak se předpokládá, osobně vyhovovalo Trubridgeovi, ale nyní se Molčanov může zúčastnit pod neutrální vlajkou – rád bych věděl více o tom, co to znamenalo. Je naznačeno, že se chce pomstít.

Dramatický moment s tím související později ve filmu naznačuje, že i na vrcholu jeho sil by požáry, které řídily jeho rekord, mohly ustoupit jiným prioritám v životě.

Jak říká režisér a spisovatel Michael John Warren: „Rovnováha mezi myslí, tělem a pozemskými prvky je podstatou freedivingu. Nikdo tomuto spojení nerozumí lépe než zkušený freediver. Ale někdy zapomenou. "

Jedná se o vysoce zdařilý dokument obsahující podvodní záběry, které jsou krásně natočené, ale nemohou převzít lidské pozorování. Se spoustou fascinujících historických záběrů přivádí Molchanova do ostřejšího záběru, přičemž stále zanechává dojem člověka izolovaného svými výjimečnými schopnostmi.

Jsem si jistý, že to nevypráví celý příběh a není to film, který by otřásl vaším světem až do morku kostí, ale pokud máte přístup k Paramount + najdete to eminentně koukatelné. Vychází 7. prosince.

