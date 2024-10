Ustica: Sicílský potápěčský klenot

PENELOPE GRANYCOME znala Sicílii, ale nikdy neochutnala její potápění – výlet na malý ostrov u jeho severního pobřeží jí dal příležitost zjistit, proč byl tak vysoce hodnocen.

Ostrov Ustica možná není britským potápěčům příliš známý, ale nedávné potápění v jeho vodách bylo jako objevování neobjeveného drahokamu, mořské krajiny třpytivě modrého topazu doprovázené dramatickou topografií, jeskyněmi, plavbami a množstvím ryb – výsledek Vulkanické dědictví Usticy a její status první italské chráněné mořské rezervace od roku 1986.

Příjezd do přístavu (Penelope Granycome)

Jako milovník Sicílie jsem si ostrov často všiml při sestupu do Palerma a byl jsem potěšen, když jsem četl o jeho biologické rozmanitosti a možnostech potápění, které nabízí. Sicílie nabízí náročné vraky, jeskyně a podvodní ruiny a Ustica se svým kouzlem, lehkostí a vřelou pohostinností se zdála být ideálním místem, kde začít objevovat její podmořský svět.

Doba letu z Londýna do Palerma je necelé tři hodiny, následuje 90minutový přelet křídlovým křídlem z jeho přístavu s Liberty Lines, přičemž za velký ponor je účtováno pouze 5 eur navíc.pytel.

Na malebném místě vylodění mě potkala Claire, jedna z majitelek Orca Diving Ustica, 5* PADI potápěčského centra, a Salvo, majitel hotelu Sogni Nel Blu, kde jsem měl bydlet.

Mírné kroky ve městě… (Penelope Granycome)

…vedoucí k potápěčskému centru (Penelope Granycome)

Po rychlém odbavení to byla krátká procházka po jednom z mnoha krásných schodů do potápěčského centra na úvod a přípravu vybavení. Spolumajitel Davide mi řekl o mořské chráněné oblasti (MPA), která pokrývá asi 15 km pobřeží a je rozdělena do tří zón.

Relativně malá zóna A o rozloze 60 hektarů je zónou zákazu odběru, zatímco zóny B a C, z nichž každá pokrývá asi 8,000 XNUMX hektarů, jsou obecnou rezervací a částečnou rezervní oblastí.

Popisovat jedinečné malé město jako okouzlující je slabé slovo. Většina restaurací ležela pár minut od hotelu a byly vytyčeny stezky pro objevování celého ostrova.

Seskupeny k potápění

Druhý den ráno, po probuzení s nádherným výhledem na přístav a lahodnou kávou a croissantem v kavárně Salvo, jsem se setkal s průvodci a dalšími potápěči v Orca. Všichni se seskupili na ponory v 8:11 a XNUMX:XNUMX se svými průvodci, přičemž jazyky, na které se vztahuje, byla angličtina, francouzština, němčina a italština.

Příprava na potápění (Penelope Granycome)

Organizace byla bezproblémová, včetně vlastního šálku na základně s vodou před ponory a mezi ponory a vynikajícího občerstvení. Naše vybavení a neopreny byly sneseny do RIB, kousek odtud, takže jediným úkolem bylo propojit BC a reg do 15litrové ocelové nádrže (k dispozici jsou i 12litrové jednotky).

Valili jsme se do 29°C vody a krystalické viditelnosti a první ponor v Punta Galera nezklamal.

Ustica byla vytvořena před milionem let z nepřetržitých podvodních erupcí a pokračující série procesů (včetně poslední velké erupce před 130,000 XNUMX lety a také ponoření z polární taveniny), které utvářely topografii.

Čedičová uniformní skála vytvořená rychle chladnoucí lávou je rysem a plavali jsme tam a zpět podél pásu skály, abychom byli požehnáni pohledem na barakudu, jantar, murénu a pozoruhodný Aplysiida mořský zajíc, obří mořský slimák, který elegantně poletuje vodou a své jméno dostal podle svých roztomilých nosorožců podobných králičím uším.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Fascinující jsou také zvyky při páření mořských zajíců – jako hermafrodité se páří v jedné dlouhé linii nebo skupině. Davide zmínil starou pověru středomořských rybářů, že náhodný dotyk mořského zajíce vede k plešatosti. Latinský název Aplysia depilans odrůda znamená depilační mořský zajíc.

Po rychlé výměně nádrží a přestávce na hladině se spoustou vody, ledovým čajem a občerstvením jsme zamířili na sever ostrova a na místo Secca della Colombara, což by se dalo ze sicilštiny přeložit jako „mělká holubice“, kde vlny narážejí nad mělčinou Dove Rock.

Pod majákem v Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Spadnutí na vrchol a po šikmé stěně do výšky 30 metrů vedlo k vraku Ustica, dramatickému výhledu na komerční loď, která se potopila v roce 2005 poté, co narazila na mělčinu. Leželo na boku a poskytovalo kulisu obrovským rybám, mezi nimiž byl jak kanic tmavý, tak kanic v lahvích. Davide tam také zahlédl slimáka deštníka a štíra.

okázalý Astroides oranžové korály vynikly proti modré a celá lokalita se ukázala být útočištěm pro pozorovatele druhů.

Po tak nádherném ránu a dvou poměrně hlubokých ponorech byl čas na zdřímnutí, pak kávu a sicilské sladkosti na náměstí a později jsem se přidal ke všem ostatním potápěčům a průvodcům na aperitiv při západu slunce.

Červené gorgonie

Nový den přinesl brzký ponor v Punta dell'Arpa na jihu ostrova. Bylo to krásné místo, které nabízelo možnost zachytit nějakou hloubku a vidět gorgonie ve výšce asi 34 metrů.

Červené gorgonie pokrývající balvany a průplavy kamenitých korálových madrepor byly potěšením. Orca sem bere studenty AOWD a Deep Specialty pro chráněnou hloubku a nádhernou scenérii.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Jako další byla Sutta a Za Lisa, hřiště plné tunelů a těsných proplaveb, jeden z nich ve výšce 27 metrů. Být pohodlný je zásadní, protože jakmile jeden neopustíte, je tu další, do kterého vstoupíte.

Náš průvodce Alex nás provedl několika průplavy, než jsme vystoupili do kaňonu. Celá lokalita je bohatá na biologickou rozmanitost, s jeskyní obsahující madrepores a a petrosia houba, která při vystavení slunci ztmavne. Dali se tam najít humři střevíční a murény a viděli jsme ještě dalšího obrovského kanice.

Rocky podvodní topografie (Fanny Floirat-Lohyer)

Poslední den

Poslední den byl stejně výjimečný a kilo shozené, abych doladil můj vztlak, bylo pro božský brzký ponor v Grotta della Pastizza, jeho název se odvozuje od skály ve tvaru pečiva na povrchu.

Tento ponor byl zpočátku přes tři ze čtyř mělkých jeskyní, z nichž jedna se vynořila, do které stékalo kropenaté světlo. Klid komnaty, vyzdobený sochou patrona ostrova San Bartolicchio, nás držel v němé úctě.

Pak jsme spadli po stěně bohaté na život a ještě jeden velký kanic hnědý do výšky asi 25m. Tato lokalita se také používá k nočním ponorům, abyste viděli její úhoře a korýše, stejně jako mořské zajíce, sépie, chobotnice a nudisy.

Felimida krohno nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

V neposlední řadě to byla vzrušující jízda RIB na nejslavnější místo Usticy, Scoglio del Medico, neboli Skála doktora.

K pokrytí toho všeho by bylo potřeba několik ponorů. Sestoupili jsme do jeskyně známé jako Grotta della Balena, protože jeden otvor připomíná tlamu velryby, a jakmile jsme byli uvnitř, vstoupili jsme do menší jeskyně, abychom viděli čtyři kanice seřazené jako přijímací komise.

Řada tmavých kanic (Fanny Floirat-Lohyer)

Bylo to další útočiště pro mořský život, včetně krabů, štírů a nudibranchů, kde se dalo najít spoustu, pokud budete mít čas.

Po proražení tunelu do výšky asi 30 m to bylo nahoru do modré na kouzelnou rybí show na vrcholu, oslnivé barakudami, amberjackem, kanicemi pruhovanými a mořskými zajíci.

Penelope s posádkou Orca Diving Ustica

Těchto šest ponorů, které za svou velkolepost vděčí ochraně, kterou poskytuje rezervace a vulkanickému dědictví Usticy, ve mně vždy zůstane. Po rozloučení to bylo zpět do Palerma, s tou radostí po potápění, kterou není třeba vysvětlovat ostatním potápěčům.

FactFile Ceny na Orca Diving Ustica začínají na 50 eurech za ponor, snižte se na balíčky ponorů. PADI kurzy od DSD do divemaster a půjčovna vybavení je k dispozici. Jedno Sogni Nel Blu hotel nabízí pokoje od 2 do 30 nocí – pobyt na dvě noci stojí od 160 eur za pokoj (dvě sdílení) včetně transferů do az přístavu. Lety do Palerma jsou dostupné z většiny londýnských letišť a trvají méně než tři hodiny, od 56 GBP zpáteční (Ryanair). Liberty Lines provozuje křídlové letadlo z přístavu Palermo do Usticy od 24 do 37 eur za přejezd.

