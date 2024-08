Maltský delfíní park: je to zoologická zahrada nebo cirkus? 

Mezera v maltské 10 let staré legislativě týkající se dobrých životních podmínek zvířat vysvětluje, proč jediné delfinárium v ​​oblíbené středomořské destinaci pro potápění má stále povoleno účtovat si od návštěvníků poplatky za to, že jim delfíni v zajetí vystupují.

Právě skutečnost, že Mediterraneo Marine Park je registrována jako zoologická zahrada, mu umožnila pokračovat ve své činnosti tváří v tvář pokračujícím protestům aktivistů za dobré životní podmínky zvířat – a možná vysvětluje, proč jsou úřady zdrženlivé, když se na ně tito aktivisté obracejí s žádostí o vyjádření. a Divernet.

Delfíni skákaví v Mediterraneo, obchodní název společnosti Marineland Ltd na severovýchodním pobřeží Malty, jsou zde již více než 20 let, aby vystupovali a komunikovali s veřejností.

Vystoupení delfínů v maltském mořském parku (Marine Connection)

Před dvěma lety vynesla na světlo smrt tří delfíních samic parku spolupracující organizace Marine Connection, Osvobození zvířat Malta a Projekt Dolphin.

Mediterraneo obvinil z smrtelných nehod dodavatele potápění, který nechal v bazénu delfínů zátěžový váček naplněný olovem, což mělo za následek během měsíce úmrtí na otravu, jak bylo uvedeno Divernet.

Pět samců delfínů v parku přežilo po asi tříměsíční léčbě. Nejstarší, Sol, byl dopaden na Kubě v roce 2000 a ostatní se narodili v parku – Solovi dva synové Rohan (5) a Luqa (4) a Ninu (14) a Cha (13).

"Přesunuto do Španělska"

Tehdejší aktivisté uvedli, že delfinárium neinformovalo veřejnost o úmrtích a poskytlo vysvětlení ohledně olověných závaží až o rok později poté, co zaměstnanci řekli tázajícímu se návštěvníkovi, že samice byly přemístěny do Španělska – a tvrzení odhaleno jako nepravdivé.

Letos v létě britská organizace Marine Connection, znepokojená tím, že zbývajících pět delfínských samců by mohlo trpět životem v bazénech, se po zaplavení řasami „vážně zhoršilo“, kontaktovala maltskou komisařku pro dobré životní podmínky zvířat Alison Bezzinu.

Námořní spojení byla založena Liz Sandeman a Margaux Dodds před více než 30 lety po jejich úspěchu v kampani za uzavření posledních zbývajících delfinárií ve Spojeném království. Vyzvali Bezzinu, aby urychleně inicioval pravidelné nezávislé testování vody v bazénech ze strany Maltského odboru veterinární regulace (VRD).

Životní podmínky v bazénech s delfíny se zhoršily (nad a pod), říkají aktivisté (Marine Connection)

"Máme také pocit, že Mediterraneo v současné době funguje na základě licence zoo, měla by být přezkoumána a za daných okolností zrušena," řekl Bezzina Dodds.

„Tito delfíni jsou používáni při představeních a veřejných interakcích; tato skutečnost je sama o sobě v rozporu s účelem zoologické zahrady, nejsou využívány k žádnému ochranářskému úsilí a platnost licence je jako taková sporná.“

Definice cirkusu

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the výcvik thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Tato legislativa definuje cirkus jako „každou výstavu pořádanou vystavovateli za účelem zisku a prohlíženou veřejností pro zábavu, která nabízí zábavu a předvádění a kde jsou zvířata nucena předvádět triky nebo manévry, které neodrážejí jejich přirozené chování nebo neodpovídají nabídnout jakoukoli vzdělávací hodnotu“.

Ve výjimce (31E) se však uvádí, že výrazy „se nevztahují na zoologické zahrady s licencí podle tohoto zákona, a to z důvodu, že výjimka neohrožuje cíle ustanovení tohoto zákona“.

V červnu Bezzina řekla Marine Connection, že je ve spojení s VRD, aby objasnila podrobnosti jeho inspekcí v Mediterraneo, ale organizace říká, že navzdory neustálým prosbám o zpětnou vazbu, komisař od té doby neposkytl žádné další podrobnosti.

Divernet se také obrátila na Bezzinu, aby objasnila situaci, ale odpověděla pouze, že licencování a regulace subjektů, jako je Mediterraneo, je odpovědností VRD, a postoupila dotaz veterinárnímu úředníkovi ředitelství Dr Duncanu Chetcuti Ganado. Na dotazy nereagoval.

'Analýza, pokud je potřeba'

Marine Park Mediterraneo, byl však vstřícnější. "Naše nádrže jsou denně analyzovány na fyzikální a chemické parametry," řekl manažer Pietro Pecchioni Divernet.

„Jednou měsíčně se provádí mikrobiologický rozbor z externí (třetí) laboratoře. Všechny parametry jsou v souladu s normami a směrnicemi. Vláda je s námi v kontaktu kvůli jakékoli další kontrole a analýze, pokud to bude potřeba.

Na dotaz ohledně dodržování zákonů o dobrých životních podmínkách zvířat Pecchioni odpověděl: „Pozvu vás, abyste si pozorně přečetli stejný zákon. Naše instituce je akreditovaná zoologická zahrada.“

Park již dříve uvedl, že k čištění bazénů a řízení růstu řas se používá tým potápěčů, a přestože se růst může zdát nevzhledný, delfínům prý neškodí.

Delfíni ve svém bazénu v Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

"Vodní testy byly zjevně provedeny, ale toto si park reguluje sám, jak to tam dělají zaměstnanci," říká Sandeman. "Proč nezveřejní výsledky těchto testů nebo neumožní nezávislou kontrolu zařízení a jejich delfínů?"

„Naším posláním je bojovat za ochranu mořského života a předávat veřejnosti cenné znalosti o zásadním významu ochrany našich oceánů a nádherných tvorů, kteří je obývají,“ tvrdí Mediterraneo Marine Park.

Marine Connection zase na svých webových stránkách uvádí: „Skutečnost, že Mediterraneo Marine Park nadále funguje, naznačuje, že úřady zavírají oči před těmito problémy týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat, které nemůžeme tolerovat.“

