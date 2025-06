Potápěčův slib: Jak to jde, po milionu dolarů?

„Je to skutečně potápěčský příběh desetiletí,“ říká s hrdostí Chris Goldblatt, zakladatel a generální ředitel projektu Fish Reef. „Kamkoli jdu, lidé se ptají: ‚Proč jsem o tom ještě neslyšel?‘ No, snažím se, jak můžu!“

„Útesy jsou trochu odlehlé, trochu těžko se k nalezení chovají, ale pokud to na vlastní oči uvidí stále více potápěčů, myslím, že se to změní.“

Chris je doma v Santa Barbaře před záběrem na Zoomu s obřími řasami kelpovými a rybami garibaldi. Právě se vrátil z cesty do San Clemente na kalifornských Normanských ostrovech, kde měl změřit populaci ušků obecných: „Sledoval jsem je posledních 40 let a docela dobře se tam zotavují,“ říká.

Projekt Rybí útes začíná vypadat spíš jako zábava! (FRP)

Projekt Rybí útes má takový název, že by mohl naznačovat další malý projekt zaměřený na ochranu mořských životů.

Pak zjistíte rozsah jeho ambicí – včetně zvrácení drastické ztráty kdysi bujných lesů řas ve východním Pacifiku a skutečnosti, že Chris již investoval podle svého odhadu milion dolarů ze svých vlastních peněz do dosažení současné impozantní úrovně projektu.

Všechno je to založeno na betonovém magnetu pro mořské živočichy ve tvaru želvy, který se nazývá Mořská jeskyně, a na slibu, který v extremis.

„V roce 2003 jsem měl hroznou nehodu na lodi,“ vysvětluje Chris. „S pěti přáteli nás srazila cisterna s palivem a potopili jsme se uprostřed kanálu La Manche.“

„Když tam venku krvácím k smrti, šlapu vodu 20 mil uprostřed noci v boxerkách – no, v takové situaci uzavřete se svým stvořitelem spoustu dohod.“

„Můj cíl byl, že pokud přežiju, strávím zbytek života tím, že do oceánu dám více života, než z něj vyndám – a vyndal jsem ho hodně. V životě jsem hodně rybařil a nestydím se za to, ať už jako harpunář, nebo když jsem v 90. letech jako obchodník s mořskými plody byl průkopníkem hnutí za udržitelné mořské plody.“

Letní potápěčský tábor

Tento pytlák, který se stal hajným, vyrůstal v Malibu: „V té době to byla skromná komunita a pokud jste chtěli něco dobrého k jídlu, museli jste to jít chytit.“

Freedivingu se věnoval v osmi letech a když mu bylo 13, poslala ho matka do letního potápěčského tábora na Catalině, což mohlo certifikovat někoho v jeho věku.

Přibližně ve stejnou dobu si koupil svou první loď „a začal se potápět jako šílenec na jediném místě, kam jsem měl přístup, a to v zátoce Santa Monica – samé bahno a písek, prokládané několika kameny a umělými stavbami.“

„Opravdu mi to vrylo do hlavy, co se stane, když se vám podaří vylepšit toto omezené prostředí – z pouště se stane oáza.“

Mořská jeskyně (FRP)

A přesně to nyní dělá Chrisův projekt Fish Reef. Má sílu proměnit pustiny na mořském dně v prosperující biogenní mořské ekosystémy schopné podporovat řasy, korály, mořské savce, ryby, korýše a mořské ptáky, čímž se snižuje tlak rybolovu na stávající přírodní útesy a vytváří se vítaná místa pro potápěče.

Tyto útesy nejen přitahují mořský život, ale také... růst „vytváří tolik, že to přetéká do okolních oblastí,“ říká Chris – „stejně jako nám bylo slíbeno, že se to může stát v chráněných mořských oblastech (MPA), když se to skutečně vymáhá.“

Anatomie mořské jeskyně

„Cítil jsem potřebu vytvořit organizaci, která by vytvářela nejen umělé útesy, ale něco, co bychom mohli nazvat biogenním útesem, který by plnil funkci přírodního útesu, ale když by zarostl, vypadal by lidskému oku přirozeně,“ říká Chris. Žádné sešrotované lodě ani staré pneumatiky pro něj.

Když v roce 2010 projekt zahájil, zpočátku se obrátil ke známému designu „útesových koulí“, ale kromě toho, že „z důvodů duševního vlastnictví“ upřednostnil nový přístup, se ukázalo, že útesové koule se mnohem lépe hodí pro množení korálů než pro řasy.

Řešením byl vývoj Mořských jeskyní. Ty jsou vyrobeny z mořského betonu s použitím směsi cementu, která má odpovídající pH jako mořská voda a neuvolňuje žádné plyny. Předpokládá se, že mořský život kolonizující tyto jednotky odstraňuje více uhlíku, než se uvolňuje během procesu výroby betonu.

Míchání mořské jeskyně (FRP)

Bass rozptyl z nedávno potopených mořských jeskyní (FRP)

„Jednotky s hmotností 1,280 8 kg a povrchovou plochou XNUMX metrů čtverečních jsou tvarovány tak, aby odolávaly boření do písku a nepohnuly se ani za silných hurikánů,“ říká Chris. Jejich ploché plochy povzbuzují velké řasy k uchycení, zatímco dutiny lákají rozmnožující se ryby a další tvory, aby se do nich nastěhovali.

Umístění každé jednotky pro maximální užitek se stalo uměním, ale mořské jeskyně se obvykle instalují v rozmezí 6-20 m, kde je moře čisté a neznečištěné.

Nová mořská jeskyně je zalita do (FRP)

Jejich konstrukce vytváří efekt vztlaku, který odvádí chladnější, na živiny bohatou vodu z mořského dna nahoru do vodního sloupce. Lze je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly specifickým cílovým druhům, které preferují určité hloubky a prostředí, a jejichž udávaná životnost je 500 let.

Říká se, že mořské jeskyně produkují hustší řasy, které jsou odolné vůči bouřkovým vlnám. Důležité je, že je lze také hromadně vyrábět bez snížení kvality, říká Chris. Zatímco výroba konkurenčních systémů by mohla trvat dvě hodiny až dva týdny, „my jsme vynalezli systém, který zvládnete vyrobit za minutu!“

„Když řasu vyrábíte, musíte ji vyrábět v takové velikosti a rozsahu, aby se řasa dokázala bránit,“ říká. „Musí to být tedy velký řasový les a pokud chcete exportovat mořský život a nebýt atraktivním útesem, znamená to velký rozsah. Potřebujete vysoce účinnou jednotku, kterou můžete vyhubit.“

Řasa vzlétá (FRP)

Kalifornie: Velká výzva

Chris měl vzdělání v oboru rybářství a obchodu a vedl tři úspěšné firmy, včetně obchodu s mořskými plody a firmy vyrábějící organické doplňky stravy, když se pustil do řešení problému mizejících řas v Kalifornii. Ale sotva si mohl vybrat větší výzvu než založit neziskovou organizaci ve svém domovském státě.

„Ani v Kalifornii, ani v Baja California neexistuje žádný státem sponzorovaný program na lov útesů, jako je tomu ve zbytku země a zbytku Mexika,“ vysvětluje. „Vzhledem k nejdelšímu pobřeží v unii a kvantifikovatelným a známým výhodám je to docela zvláštní, ale existují pro to politické důvody. Peníze na to sice jsou, ale nejdou na lov útesů.“

Brzy zjistil, že k získání potřebných povolení bude muset projít nejméně 11 státními a federálními úřady a tento proces, jak se ukázalo, mu zabere 10 let. Přirovnává tento úkol ke kandidatuře na guvernéra, kde bojuje o podporu všech, od akademické obce přes politické strany, ekologické skupiny až po zájmové skupiny zaměřené na rybolov.

„Na Floridě existuje pouze povolení k umělému útesu, ale v Kalifornii musíte v podstatě projít stejným procesem, jako kdybyste byli Exxon a stavěli ropnou plošinu. Není zde žádná záchranná milost, protože obnovujete les řas!“

První Mořské jeskyně se ve skutečnosti objevily na východním pobřeží Jižní Karolíny, když je jednorázově zakoupilo Ministerstvo přírodních zdrojů: „Teď v nich žijí obří kanice, kanice, humři a jantarové jeskyně,“ říká Chris.

Laguna se pohybuje (FRP)

Trvalo šest let, než vznikl jeho první velký útes, a to v daleké Papui-Nové Guineji (PNG). První instalace ve východním Pacifiku se nacházela v Mexiku a pokrývala 26 hektarů mořského dna u San Quintinu, kde se stávajících 730 jednotek brzy rozšíří na 1,000 XNUMX. Chris má v hledáčku další tři lokality v Baja California.

Kalifornie byla kampaní na dlouhou trať. Pilotní projekt v Goletě u Santa Barbary, kde byl historický obrovský les řas kelpů odplaven v roce 1983 během jevu El Niño, zahrnoval 16 mořských jeskyní a úspěšně demonstroval různým licenčním úřadům, jak efektivní mohou být.

„Výsledky jsou prostě ohromující,“ říká Chris. „Na hladině jsou řasy, malé okapy, mušle, humři a všechno, co si jen můžete přát.“

Vytvoření útesu Sea Cave o rozloze dvou hektarů obvykle stojí 10 milionů dolarů a projekt Fish Reef Project stále hledá finanční prostředky na dokončení tří lokalit, které tvoří páteř jeho kalifornského systému biogenních útesů: v Goletě, na lokalitě u Malibu a na další u San Diega. Chris má také zájem o Point Conception v Santa Barbaře.

Inspekce rybího útesu (FRP)

Peníze a rybaření

Přibližně polovina finančních prostředků na projekt Fish Reef pochází z celoživotních úspor Chrise Goldblatta – „a to nejsem zrovna bohatý člověk“ – a zbytek z darů.

„I když jsme v jedné z nejbohatších částí světa, stále jsme neměli milionový dárce,“ říká s lítostí. „Musel jsem zvolit klášterní přístup, 15 let žít velmi asketickým životním stylem a vzdát se všech výsad, na které jsem byl jako podnikatel zvyklý.“

Vzdává emotivní hold tvůrci Spongeboba v kalhotách Stephenu Hillenburgovi, absolventovi kalifornské Humboldtovy univerzity, který poskytl počáteční kapitál.

„Steve byl naším úplně prvním dárcem v roce 2010 a poslal nám šek na 10,000 XNUMX dolarů. V té době umíral, měl rakovinu a byla to jedna z posledních věcí, které na tomto světě udělal. To nás dalo do pohybu.“

Nápověda je v názvu Ryba Projekt Reef, ale v jeho jádru je Chrisovo základní přesvědčení o spolupráci s rybářskou komunitou a nikdy ne proti ní – postoj, který se ochráncům přírody ne vždy líbí.

„Drobní rybáři jsou vašimi nejlepšími spojenci,“ trvá na svém. „Například v Mexiku jsme spolupracovali s družstvy, která jsou známá svou vysokou udržitelností. Posílení jejich schopnosti se uživit nám dává přístup k celému poloostrově Baja.“

„Totéž platí pro Afriku a Papuu-Novou Guineu, kde jsme vytvořili úplně první útesy.“ Organizace Fish Reef Project podepsala s kmenovými staršími v Papui-Nové Guineji dohodu, podle níž měla vytvořit útes výměnou za dobrovolné ukončení lovu dynamitem.

„O šest let později se na útesu neprovádí žádný rybolov dynamitem – protože jsme jim dali tento útes do vlastnictví.“ V Mexiku byla uzavřena podobná dohoda ohledně ničivého lovu ryb pomocí tenatových sítí.

Nasazení mořských jeskyní (FRP)

„Teď máme skupiny, které nás lobbují, abychom přišli a postavili útes, a jsme schopni získat více peněz od lidí v Senegalu, Keni nebo Papuě-Nové Guineji na to než od lidí přímo tady v Santa Barbaře a Malibu.“

„To je docela ironické, ale tyto komunity chápou výhody rybolovu a také ekoturistiky a potápění. Takže teď jsou všichni na palubě a máme…“ carte blanche fungovat způsobem, jakým to jiné organizace nedělají.“

Tvrdé jádro

Jako potápěč si Chris užívá fakt, že každá mořská jeskyně je „samotným útesem“ s vlastním charakteristickým obsazením, což znásobuje možnosti potápění. Kolik času tráví sám návštěvou lokalit?

„Freeddivingu jsem se opravdu věnoval před 25 lety a teď jsem se vrátil k potápění s přístrojem, a to nejen kvůli vědecké složce toho, co děláme, ale i kvůli podvodnímu...“fotografování komponent. Ale když stavíme útesy, jsem tam dole jako mistr a říkám: ‚Posuňte to trochu doleva!‘“

Potápěč při práci s použitím pupečníkové šňůry (FRP)

Chris se spoléhá na skalní dobrovolníky, kteří při něm v průběhu let stáli – pět členů představenstva, včetně jeho oddaného zastánce od samého začátku, jeho tajemníka Lonnieho Nelsona. Některé pozdější problematické zkušenosti s lidmi, o kterých měl pocit, že chtějí unést tento vysoce rizikový projekt, ho trochu vystrašily z pistole vůči těm, které dobře nezná.

U každého projektu musí být zřízeno polopermanentní zařízení z prefabrikovaných betonových dílů a projektový ředitel musí mít na starosti místní provoz, včetně organizace potřebných remorkérů a člunů, přičemž Chris a představenstvo se střídají, aby pomohli s řízením místní placené pracovní síly.

Dobrovolníci projektu Fish Reef – Chris Goldblatt uprostřed (FRP)

Projekt Fish Reef má status stálého pozorovatele u Mezinárodního úřadu OSN pro mořské dno (ISA), který je v poslední době nejvíce spojován s tlakem na zahájení hlubinné těžby. „Dává vám to stejná privilegia a přístup jako národnímu delegátovi,“ říká Chris, „takže si můžeme požádat o schůzky s prezidenty, premiéry a ministry financí po celém světě.“

„Tuto výsadu si velmi vážíme. Chtěl jsem se spojit s nejvyššími ministerstvy v různých zemích, které by nás přivítaly, a byla to dobrá strategie.“

Projekt Rybí útes byl vřele přijat Papuou Novou Guineou, Keňou a Senegalem, ačkoli v zemích, jako je Ghana a Bangladéš, utrpěl neúspěchy.

„Když vás nějaká země pozývá, abyste se se všemi setkali, může to mít dvě podoby,“ vysvětluje Chris. „Někdy si to lidé špatně vyloží a myslí si, že se objevujeme s…“ pytel peněz a pak se to může zvrtnout.

„Nebo chápou, že mají na projektu podíl a musí se podílet na získávání finančních prostředků.“ Poté je třeba prozkoumat mechanismy financování, od bilaterálních vztahů až po modré uhlíkové bankovnictví, což může nějakou dobu trvat.

„Naše megaprojekty se nacházejí v Senegalu a Keni v rámci tzv. Velkého afrického potravinového útesu, protože je to způsob, jak nakrmit velkou část Afriky – přeměňujeme rybolov s vysokým dopadem na životní prostředí a vysokými vedlejšími úlovky na rybolov s nízkým dopadem, jako je lov humrů potápěním, lov vysoce hodnotných kanic, kanic nebo humrů pomocí ručních háčků a posilujeme odvětví potápěčské turistiky.“

„Maledivy také oslovily ostatní, takže úspěch plodí úspěch, ale každý projekt je několikaletou záležitostí.“

Vzdělané odhady

Místo Mořské jeskyně (FRP)

„V počátcích bylo tolik neznámých,“ vzpomíná Chris. „Všechno se opíralo o fundované odhady, včetně samotného konstrukčního řešení Mořské jeskyně.“

„Objevovali jsme se na těchto místech a všichni si mysleli, že musíme mít všechny peníze světa, protože to vypadalo jako velmi drahá operace – ale doslova to byl veškerý náš kapitál na tuto jednu operaci, bez platů pro americký personál nebo čehokoli podobného.“

„Byl jsem v situaci, kdy jsme zaplatili zálohu za naše čluny, celý tým byl připraven a já se díval na nejisté počasí, s vědomím, že místo na útesu je 90 mil od místa nakládky – zemřou všichni, když řeknu, ať jdou?“

„Dělat tato rozhodnutí a pak se vznášet na zádech a křičet na partu chlapů, kteří neumí anglicky, kam se nasadit – dovedete si představit tu úroveň stresu. Ale teď, když vím, co přesně můžeme dělat, se posouváme do – troufám si to říct? – říše potěšení!“ Zjistěte více o Projekt rybího útesu.

