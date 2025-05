Potápěči našli další vzácné kormidlo – označuje vrak zakopaného pokladu?

at 9: 37 am

Po objevení a kormidlo s kovovým potahem z válečné lodi z 18. století, která ztroskotala u Sicílie v roce 1718, o čemž informovalo Divernet Minulý měsíc se s námi spojil irský potápěčský tým ohledně vlastního nálezu kormidla spojeného s Itálií, k němuž došlo loni v létě.

Vzácné kormidlo s měděným pláštěm, které našli potápěči, bylo spojováno s britskou obchodní lodí s názvem ObnovaTřicet metrů dlouhá loď byla údajně naložena cennými italskými sochami a dalšími poklady, když byla v roce 30 snesena z kurzu a potopena bouří u Carnsore Point ve Wexfordu na jihovýchodním pobřeží Irska.

Při potopení zahynulo šest členů posádky, včetně dvou kapitánových synů.

Kormidlo je dlouhé téměř 7 metrů (tým Endeavour)

Potápěči našli kormidlo v hloubce asi 20 metrů v relativně nevýrazné oblasti mořského dna. Leželo asi 200 metrů od místa, kde je dřívější magnetometrické průzkumy vedly k domněnce, že ObnovaDřevěný trup lodi leží pohřben v 2–3 metrech písku. Předpokládá se, že na palubě zůstala řada mramorových, dalších kamenných a bronzových artefaktů.

Poloha neidentifikovaného plavidla byla potvrzena sérií vícepaprskových sonarových průzkumů provedených z výzkumného plavidla. Keary jako součást INFOMAR dlouhodobé mapování irského mořského dna, které provádí Geologická služba Irska a její partneři.

Kormidlo s bronzovým držákem (tým Endeavour)

Kormidlo dlouhé 6.8 m bylo nalezeno kompletní s bronzovými čepy (upevňovacími šrouby) a částí záďového sloupku, která byla stále připevněna – což naznačuje, že loď potkala náhlý a násilný konec.

Předpokládá se, že se dochovalo jen velmi málo exemplářů takových kormidel a potápěčský tým kontaktuje námořní muzea po celém světě v naději, že zjistí, jak vzácný jejich nález je.

Před érou železných a ocelových lodí byly dřevěné obchodní lodě někdy potahovány mědí, aby chránily své trupy. Královské námořnictvo tuto praxi přijalo, aby zrychlilo své válečné lodě – i když až v 1850. letech XNUMX. století.

Obnova byla postavena v Chesteru v roce 1773 a přibližně v té době, jak se potápěčský tým dozvěděl, bylo z 200 10,000 lodí britské obchodní flotily pouze asi XNUMX potažených mědí.

Nepojištěný náklad

Loď mířila z Londýna do Dublinu a vezla umělecká díla, včetně mramoru a dalších kamenných soch, které v Itálii koupil hrabě z Charlemontu během devítileté cesty po Evropě. Sochy získal k ozdobení budovy celnice, která se v té době stavěla v irském hlavním městě, ale jeho cenný náklad pravděpodobně nebyl pojištěn.

Obnova Také se říkalo, že převážel „množství bohatých a vzácných uměleckých a přírodních kuriozit“, které v Evropě shromáždil irský bankéř John La Touche, jenž byl stejně jako hrabě z Charlemontu považován za jednoho z nejbohatších mužů v Evropě.

Ačkoli nebyl nalezen žádný oficiální manifest, mezi další poklady, o nichž se předpokládá, že se na lodi nacházely, patřil veškerý obsah domácnosti Daniela Corneilla, vracejícího se guvernéra Svaté Heleny.

Pětičlenný potápěčský tým vede místní námořní výzkumník Edmond O'Byrne, který také provozuje drysuit opravárenská a prodejní firma. Strávil asi 40 let hledáním Obnova, už od chvíle, kdy příběhy o lodi poprvé uchvátily jeho představivost.

„Byli jsme mezi prvními potápěči s akvalungem v tomto koutě Irska,“ řekl O'Byrne Divernet„Našli jsme hlavně vraky ze světových válek, ale pak jsem se doslechl o Obnova v roce 1985. Dlouho se předpokládalo, že se loď potopila v mělčině, ale našli jsme novinovou zprávu z té doby, která naznačovala, že se ztratila v hlubších vodách.

„Samozřejmě jsme neměli GPS a to nejlepší, co jsme v té době mohli udělat, bylo použít magnetometry.“

Kotvy a konvice na čaj

Nyní se předpokládá, že pohřbená loď se oddělila od kotev, což by signály magnetometru v nejlepším případě zeslabilo. Tým nalezl to, co považuje za jednu z... Obnovakotvy a řetěz v okolí loni.

Předpokládá se také, že tato kotva pochází z týmu Recovery (Endeavour Team).

Kotvící řetěz (tým Endeavour)

Kolenní a palubní prkno lodi (tým Endeavour)

Až v roce 2021 tým narazil na místo, kde z písčitého mořského dna vyčnívaly trámy. Jeden kus dřeva vylovili k analýze, o svém objevu informovali a v oblasti dále objevili předměty, jako je zdobená měděná konvice na čaj, kalamář a kusy litinových kamen.

Nahoře a vpravo: Měděná konvice na čaj (tým Endeavour)

Kalamář nalezený na místě vraku (tým Endeavour)

„Významný objev“

„Jsem si na 99 % jistý, že je to Obnova„řekl O'Byrne irskému deníku Národní památková služba, ale NMS zatím zůstává k vyhlídce na vykopávky na místě neovlivněna. Uvedla, že nemá v plánu se pokusit o identifikaci vraku, dokud bude přirozeně chráněn pískem, a nezavázala se k ničemu jinému, než že bude „situaci průběžně sledovat“.

Potápěči, kteří pracují na základě licence k nerušivému provozu, by přirozeně uvítali možnost spolupracovat s námořními archeology na vykopávkách vraku – takže nalezení kormidla loni v létě dodalo jejich úsilí nový impuls. „Bylo to velmi vzrušující – to jsme nikdy nečekali,“ říká O'Byrne.

Kromě diskusí o muzeích doufá, že Divernet Čtenáři by mohli mít informace, které by pomohly zasadit objev do kontextu. Pokud se ukáže, že mědí potažené kormidlo z 18. století je tak vzácný nález, jak se tým domnívá, mohlo by to úřady povzbudit k přehodnocení potenciálních výhod povolení vykopávek vraku.

Irský námořní institut Prezident Joe Varley vzdal hold potápěčskému týmu a označil jejich objev kormidla za „velmi významný“ a potápěči doufají, že by tento předmět mohl být jednoho dne vyzdvižen k konzervaci a vystavení.

Každý, kdo má informace o vzácnosti či neznámosti nálezu potápěčského týmu, může kontaktovat Edmonda O'Byrna na adrese edmondobyrne@gmail.com nebo telefonicky na čísle 0868 173477.

Také na Divernetu: SICILSKÝ POTÁPĚČ NALEZL BYDLÉ KORMIDLO A HLUBOKOU ZBRANĚ, Únos zbraní z doby tudorovské potápěčské armády způsobil britsko-irský rozkol, ŠOK Z LUSITANIE, MALIN HEAD, IRSKÝ MAGNET PRO VRAKOVÉ POTÁPĚNÍ