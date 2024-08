Rezervace nyní: 6 způsobů potápění

Mafiánská nabídka

Potápěčům se nabízí úspora 200 liber na hlavu za týden v letovisku na Mafii, tanzanském ostrově, který je známý svými možnostmi potápění. Pole Pole Lodge je „boutique“ nemovitost s 10 vlastní koupelna bungalovy postavené na kůlech nad pláží, spolu s jídelním barem a lázněmi.

Potápění probíhá v sesterském hotelu Mafia Island Lodge, 5* potápěčském centru PADI, které nabízí každodenní potápění na lodi od tradičních dhows, potápění na pobřeží a řada kurzů.

Auto dhow-Potápění údajně zasahuje od chráněné a mělké zátoky Chloe Bay s korálovými útesy až po stěny Dindini a Juani s plavícími se žraloky a želvami.

Pole Pole Lodge na Mafii

Ložnice v Pole Pole Lodge (Dive Worldwide)

Akční cena 2,275 2,474 GBP za osobu, snížená z 10 16 GBP, zahrnuje mezinárodní a vnitrostátní lety, nocleh se snídaní na sedm nocí, letištní transfery, 19 ponorů lodí, místní daně a bezplatný denní výlet. Platí po celé září a od XNUMX. listopadu do XNUMX. prosince letošního roku a je k dispozici přes Potápění po celém světě.

Jeden ostrov – jedno letovisko na Zanzibaru

Ne příliš daleko v Indickém oceánu a také v Tanzanii The Cocoon Collection nedávno otevřela nemovitost „jeden ostrov-jeden resort“, která je označována za „nejvyšší zanzibarský luxus“.

Ostrov Bawe je vzdálený 15 minut jízdy motorovým člunem od Stonetownu (nebo pokud máte náladu, můžete vždy vzít helikoptéru) a skládá se ze 70 vil, z nichž každá má soukromý bazén a služby komorníka.

Potápění na ostrově Bawe (The Cocoon Collection)

Existuje nejméně pět restaurací, které uspokojí „gurmánskou filozofii“ a lázně, ale Bawe se také může pochlubit „nejkompletněji a nejkompletněji vybaveným potápěním a vodními sporty na celém Zanzibaru“, přičemž potápěčské provozy provozuje centrum Dive Mission SSI.

„Bawe's Reef je považován za jeden z nejúchvatnějších na Zanzibaru a nabízí jedinečné místo pro potápění: jeho vody jsou domovem mimořádného množství tropických ryb a mořského života, které lze snadno prozkoumat i pro začínající potápěče,“ říká centrum, aniž by dávat příliš mnoho na to, co by potápěči mohli očekávat.

Ceny pokojů ve vile Sunrise pro hosty s polopenzí začínají od 1,700 XNUMX USD za noc (sdílení pro dva) – podrobnosti z Kolekce Cocoon.

Rezervujte si předem manty komodské

Manta Expeditions se těší na 22. července 2026 a 10-ti noční plavbu na palubě do národního parku Komodo v Indonésii, kdy plánuje potápění na místech, včetně vyhlášených stanic na čištění mant, jako je Karang Makassar a Manta Alley, kde se paprsky často shlukují. velké množství k socializaci a páření.

Společnost spolupracuje s britskou charitativní organizací Manta Trust při pořádání výletů s vědeckým účelem a park má jednu z největších celoročních populací rejnoků útesových na světě, včetně odrůdy black morph. Vědci budou sbírat fotografie na průkaz totožnosti a hosté se vyzývají, aby se podíleli na hledání nových mant a jejich pojmenovávání.

Reef manta žábry (Guy Stevens / Manta Trust)

Očekává se, že další lokality, jako je Batu Bolong, Crystal Rock a Shotgun, nabídnou potápěčské atrakce, jako jsou velká hejna trevally, útesové žraloky bělocípé a barakudy a korálové zahrady, s hojnými tvory, jako jsou frogfish, ghost pipefish, napodobující chobotnice a nudibranchs. z Pink Beach, Wainilu a Tiga Dara.

Loď je Mistr Indo který je velký 47 m a pojme až 18 hostů v devíti klimatizovaných, vlastní koupelna kabiny.

Zatímco itinerář se bude točit kolem setkání s mantou, varani komodští se musí podívat na přiloženou stejnojmennou prohlídku ostrova.

Ceny začínají od 5,150 3,925 USD na osobu (asi XNUMX XNUMX GBP) za kajutu (dvě sdílené) s transferem na letiště nebo do hotelu, až čtyři ponory denně a prohlídku Komodo. Návštěva Manta Expedice nebo e-mail Manta Trust průvodce Niv Froman na info@mantaexpeditions.com.

Nejmenší Maledivy?

Malé letovisko, ale potápěčské centrum vypadá dostatečně velké (Boutique Beach)

Pokud je „boutique“ jiný způsob, jak říci „na menší straně“, společnost Dive Worldwide se domnívá, že Boutique Beach by mohla být nejmenším letoviskem Malediv. Cestovní kancelář jej popisuje jako dokonale umístěnou pro zhodnocení příležitostí k potápění, které nabízí atol South Ari, přičemž jeho přitažlivost je nyní dále posílena o 30% dostupné úspory.

Šestipokojový resort se nachází na ostrově Dhigurah na jihovýchodě atolu a byl navržen a postaven pro potápěče potápěči, říká. K dispozici je restaurace a salonek, ale všimněte si, že se jedná o „suché“ letovisko (bez alkoholu).

Potápěčská dhoni (boutique pláž)

Z potápěčského centra mohou hosté s čistou hlavou provést až tři ponory denně s více než 50 místy, ze kterých si mohou vybrat, včetně nedalekého Kuda Rah Thila a Manta Point, který vyžaduje celodenní safari.

Mořský život sahá od nudibranchů přes hejna chňapalů po šedé útesové žraloky a obří trevally, se žraloky velrybími „všudypřítomnými“ v atolu.

Pokud cestujete do 31. října a rezervujete si více než sedm dní dopředu Potápění po celém světě, můžete ušetřit oněch 30 % na ubytování all inclusive. Sedm nocí v pokoji Deluxe je tak sníženo na 2,495 XNUMX GBP, včetně letů z Velké Británie, transferů motorovým člunem a až dvou ponorů denně.

Pro milovníky ryb

Nahoře a dole: Vzácné Trimma cavicapum goby (Blue Safari Seychelles)

Vzácný trpasličí goby s modrým pruhem je nově identifikovaná ryba, která se zdá být typická pro skupinu Alphonse na vnějších ostrovech Seychel. Byl nalezen na atolu St François.

Seychely jsou domovem 880 druhů ryb a tato byla původně považována za další goby, Trimma dalerocheila, až dva exempláře odlišně zbarvené a označené Trimma cavicapum byl nalezen a prozkoumán.

Místní potápěčská operace Blue Safari Seychelles počítá s tím, že „nového“ gobyho lze nalézt pouze na Alphonse a dále na jih v Astove, kde byl jeden nedávno vyfotografován. Návštěvníci potápění jsou zváni, aby „zažili mimořádnou biologickou rozmanitost a byli mezi prvními, kdo budou svědky nového druhu trpasličího v jeho přirozeném prostředí“.

Teplé vody atolu bohaté na živiny podle centra znamenají, že Alphonse nabízí jedno z nejlepších potápění v Indickém oceánu.

Na ostrově je 5* potápěčské centrum PADI s 24 místy, kam se během půl hodiny plavby lodí dostanete, a ta se prý hemží exotickými a barevnými rybami, stejně jako želvami, pyskouni a mantami. Navštívíte také hluboké srázy a mělké náhorní plošiny u St François.

Modré safari Seychely říká, že hraje aktivní roli ve výzkumu a ochraně oceánů v této části světa. Potápěči jsou zváni, aby se připojili na Alphonse s potápěčským balíčkem na sedm nocí se všemi jídly, který stojí 9,710 7,350 USD za osobu (kolem XNUMX XNUMX GBP), včetně pěti dvou nádrží a jednoho ponoru s jednou nádrží a letištních transferů.

Orca a Breakers v Somabay

Potápění v Rudém moři ze Somabay

Pro možná lépe zvládnutelné ceny dovolené, se spolehlivým počasím a lety z Velké Británie ne delšími než pět hodin je spolehlivou sázkou letovisko s pěti nemovitostmi v Rudém moři. Somabay poblíž Hurghady.

Má domovní útes přístupný z jeho 420 m dlouhého mola a také snadný přístup k přibližně 20 místům pro potápění na lodích, jako je např. Salem Express vrak a velkolepé korálové sloupy Tubya Arbaa, to vše přes Orca Dive Club.

Na útesech domu jsou korálové zahrady, želvy, barakudy, rejnoci a příležitostně i žralok velrybí Wally a Orca zvládne vše od objevných ponorů až po trénink rebreatheru.

Roh komplexu Somabay (Steve Weinman)

Pět hotelů, umístěných na izolovaném poloostrově o rozloze 1,000 hektarů, pokrývá širokou škálu cen a stylů, ačkoli mnoho potápěčů volí klidnou nemovitost nejblíže Orce, Breakers Diving & Surfing Lodge, který byl v loňském roce kompletně zrekonstruován.

Ceny za dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře začínají na 73 GBP za osobu za noc a za denní potápění u útesu zaplatíte od 41 GBP a za jednodenní potápění na lodi můžete tuto částku zdvojnásobit.

Také na Divernetu: REZERVACE HNED: 8 NÁPADŮ NA DOVOLENÉ POTÁPĚNÍ, REZERVACE HNED: 6 NÁPADŮ NA POTÁPĚNÍ NA DIVOČINU, REZERVACE HNED: ATLANTIS POUKÁŽE RODINNÉ POTÁPĚČE, POTÁPĚJTE SE JAKO PROFESIONÁL: BALENÍ VÝSTROJE NA VÝLET S POTÁPĚNÍM