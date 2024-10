Rezervace nyní: 6 dalších potápěčských výletů ke zvážení

„Ultimátní“ sólo dámský útěk

Kandima Maldives je se svými 270 pokoji jedním z největších ostrovních letovisek na Maledivách, místem „aktivního životního stylu“, které nabízí širokou škálu atrakcí, včetně potápění, ale mezi jeho tvrzeními je, že jde o „konečný sólo ostrov“. útočiště pro ženy cestovatelky“.

Resort Kandima na Maledivách

Když se nepotápíte, Kandima slibuje relaxaci, holistické lázeňské procedury, lekce jógy, šnorchlování, parasailing, jízdu na vodním skútru, rybaření, ochranu korálů, umělecké kurzy a plavby při západu slunce, stejně jako energičtější zábavy, jako je windsurfing, jízda na kajaku, tenis a volejbal. zmínit „10 jedinečných možností stravování“.

„Pro sólo cestovatele, zejména pro ženy, je bezpečnost nejvyšší prioritou,“ říká. Na potápěčské frontě hosté najdou nejen potápěčské centrum Aquaholics, ale také specializovaného bezpečnostního potápěče a dekompresní komoru na místě.

Průzkum útesu

Sedm nocí v listopadu pro jednu osobu v plážové vile s výhledem na lagunu a přímým přístupem na pláž stojí od 575 USD (440 GBP) za noc s plnou penzí, včetně kreditu na resort ve výši 100 USD. Použití vybavení pro vodní sporty jednou denně, sleva 20 % na hotel a la carte Součástí nabídky jsou také restaurace, tříchodová večeře ve Flames Grill a 30minutové focení.

Existuje také několik nabídek na více ponorů: 6-11 má cenu 60 USD za kus a 12 nebo více USD 55, i když musíte přidat poplatek za pronájem člunu ve výši 15 USD za jeden a 25 USD za dva – všechny ceny Aquaholics najdete zde.

Kandima Maledivy má také nabídka rezervace na poslední chvíli se slevou až 40 % na pobyty do 23. prosince, pokud je rezervace provedena do konce října.

Jezděte, potápějte se a ušetřete 400 £ na Bonaire

Francouzský skalár

Pokud máte chuť na pobyt ve známém Buddy Dive Resort na Bonaire letos v listopadu, Potápění po celém světě nabízí úsporu 400 liber za pár za týden.

Balíček obsahuje ustanovení pro styl potápění „drive-and-dive“, který proslavil Bonaire, s půjčovnou aut a dodanými nádržemi, které umožňují neomezené potápění na pobřeží a dolů po západním pobřeží ostrova, s výběrem až 60 označených potápěčské lokality. Součástí je také šest ponorů lodí.

Celé pobřeží je vyhlášeným mořským parkem a bylo zde zaznamenáno více než 470 druhů ryb, spolu s želvami jestřábími, obřími žabími rybami, rejnoky skvrnitými a mořskými koníky.

Okrajový útes je jen 10 m od břehu, teplota vody se pohybuje v průměru kolem 29 °C, viditelnost často přesahuje 30 m a poblíž jihoamerické pevniny je Bonaire jižně od hurikánového pásu.

Potápění na pobřeží v Bonaire

Resort, který nabízí neformální a uvolněné ubytování v apartmánovém stylu, má také svůj vlastní útes. Kromě místního PADI 5* Buddy Dive Center je zde bazén, dětský klub Buddy Rangers a výběr restaurací.

Speciální nabídka od 2,595 XNUMX GBP za osobu zahrnuje zpáteční lety z Velké Británie, transfery, ubytování na sedm nocí (dvě sdílení), pronájem auta, šest ponorů na lodi a příspěvek do fondu ochrany přírody.

Větší jízda pro Mexico Liveaboards

Mexico Liveaboards dostává nové plavidlo, Quino Del Mar, který nahradí Quino Del Guardian až se spustí v červenci příštího roku. Operátor již přijímá rezervace na výlety do Socorra a Cortezského moře.

Ocelový trup Quino Del Mar je větší než jeho předchůdce, má 36 m s paprskem 8 m, a také větší než ostatní loď ve flotile, Rocio del Mar, přičemž provozovatel slibuje více prostoru, stability a pohodlí na dlouhých pacifických přechodech.

Stále se staví: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Má 10 dvojitých vlastní koupelna kajuty, dvě na spodní a osm na úrovni horní paluby. Hlavní paluba má velký salon, počítačovou stanici, jídelnu a kuchyň, zatímco potápěčská paluba obsahuje plně vybavený kamerový stůl; je zde také zastíněná sluneční terasa. V celém objektu je klimatizace a potápění je ze dvou 8m nafukovacích Achilles Pangas.

10denní výlet do Socorro stojí od 4,195 3,200 USD (3,095 2,360 GBP); osm dní na ostrovy Midriff v Cortezově moři od 13 4,895 USD (3,730 2,500 GBP); 1,900 dní prozkoumávání Baja California od XNUMX XNUMX $ (XNUMX XNUMX GBP) a osmidenní jižní safari v Cortézově moři od XNUMX XNUMX $ (XNUMX XNUMX GBP).

Léto ve Španělsku pokračuje

Potápěčský člun Les Illes

Léto v Evropě ještě nevzdávejte – až do konce listopadu je teplota vody ideální pro objevování mořského dna Costa del Montgrí, přírodního parku Medských ostrovů, říká Hotel & potápění Les Illes v L'Estartit na španělském pobřeží Středozemního moře.

Potápěčské centrum Les Illes bylo založeno v roce 1985 a jeho potápěčské lodi trvá pouhých 10 minut, než se dostane do chráněné mořské rezervace, kde se můžete potápět na loukách posidonia a vidět mnoho působivých druhů ryb, přisedlých druhů a korýšů.

Osmidenní pobyt na sedm nocí s plnou penzí s 12 ponory na lodi stojí od 774 eur (650 liber) a do Girony jsou dostupné levné lety z Velké Británie.

Liveaboard Infiniti se spojil s Atlantis Filipíny

Společnost Atlantis Philippines, která provozuje resorty v Dumaguete a Puerto Galera a dlouhodobě provozuje vlastní liveaboard, 32m Atlantis Azory, nyní vytvořila partnerství s tím, co popisuje jako další „skutečnou modrovodní jachtu“, the Infiniti liveboard.

Říká to po letech zvažování Infiniti ukázalo se, že je jedním z mála plavidel, které splňují náročné standardy kvality služeb a hodnoty pro hosty. „Není to typické záchranné plavidlo nebo dřevěné pobřežní plavidlo běžně prodávané jako potápěčské čluny na Filipínách,“ zní krutý verdikt.

Infiniti byla postavena „potápěči pro potápěče“ v Thajsku v roce 2013 a jedná se o 39m celoocelovou loď se čtyřmi palubami a 11 kajutami. Má také dvě 5m RIB. Přesun více než zdvojnásobil kapacitu Atlantis, hlásí operace, a možná se budete muset rychle dostat, protože hlásí, že je již solidně rezervován až do roku 2026.

Atlantis také opět nabízí potápěčským rodinám své týdny „Kids Dive Free“, kde se mohou dospělí potápět se svými potomky mladšími 18 let bez příplatku – to znamená: jeden platí, jeden jde zdarma, takže děti mohou zůstat, jíst a potápět se. zdarma během těchto speciálních týdnů.

Jde ještě dále, se staršími členy rodiny ve věku 18–30 let se kvalifikují pro potápěčské nebo nepotápěčské ceny za poloviční cenu a tito posledně jmenovaní nabízeli zdarma Try Scuba. Rodiny s více než dvěma dětmi mají navíc 50% slevu na potápění. Upozorňujeme, že Atlantis neposkytuje služby hlídání dětí.

Další týdny KDF v Puerto Galera jsou od 21. prosince do 11. ledna a v Dumaguete od 30. listopadu do 8. prosince a od 14. prosince do 11. ledna. V příštím roce poběží oba areály speciální týdny od 1. do 12. července a od 23. srpna do 6. září.

Mezi obří manty

Manta Expedice přijímá rezervace na pozemní potápěčský výlet do Ekvádoru na příští rok. Tato jihoamerická země má největší zaznamenanou oceánskou mantu na světě (Mobula birostris) populace a je na migrační trase keporkaků, přičemž 400–2,000 XNUMX velryb přilétá porodit a pářit se v době expedice.

Základnou je Isla de la Plata u Manabi, součást národního parku Machalilla, a devítinoční výlet poběží od 15. do 24. srpna 2025. V této době navštíví manty oceánské v takovém počtu, že lze zaznamenat 30 až 40 jedinců během jednoho denní potápění. Velká nejsou jen čísla, ale i jednotlivé paprsky.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ekvádor)

Potápěčské lokality také hostí velkou populaci zelených želv, útesových ryb, murén, neobvykle velkých rejnoků a příležitostně i měsíčníků.

Hostům je přislíbena příležitost zažít a zúčastnit se špičkového konzervačního výzkumu na ochranu paprsků ve spolupráci s britskou charitativní organizací. Manta Trust a přidružení vědci Projecto Mantas Ekvádor. Budou rozmisťovat značky, sbírat vzorky biopsie a fotografovat identifikační snímky.

Ubytování je v hotelu Victor Hugo a potápění s potápěčským centrem Exploramar 5* PADI. Cena 2,750 2,100 USD (XNUMX XNUMX GBP) zahrnuje ubytování v B&B (dvě sdílení), transfery mezi letištěm Guayaquil a Puerto Lopez, šest celodenních soukromých výletů lodí na Isla de la Plata s obědem, dva ponory s průvodcem denně, obecní daň, prohlídka ostrova s ​​průvodcem a prohlídka džungle s průvodcem. Maximální počet hostů je osm. E-mail Niv na info@mantaexpeditions.com

