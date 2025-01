Marshallovy ostrovy 'Time-Machine' dostávají první MPA

První nová chráněná mořská oblast (MPA) z roku 2025 byla vyhlášena v Tichomořské republice na Marshallových ostrovech, aby chránila údajně obrovskou populaci žraloků a největší národní kolonii pro hnízdění zelených želv.

MPA neboli národní mořská rezervace bude pokrývat dva vzdálené atoly o rozloze 48,000 XNUMX kmXNUMX obklopující nejsevernější ostrovy země, Bikar a Bokak.

Vylíhlá želva zelená poprvé plave v laguně atolu Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Ostrovy jsou neobydlené a jsou popsány organizací National Geographic Pristine Seas, která se významně podílela na poskytování údajů, na nichž je založena MPA, jako „dva z nejzachovalejších ekosystémů v Tichém oceánu“. Atoly mají být plně chráněny před rybolovem.

Marshallovy ostrovy poskytují ochranu v rámci ochranářského přístupu zvaného „pohled do budoucnosti“, resp Reimaanlok, založené na kulturních poznatcích a tradičních znalostech. Myšlenkou je, že pobřežní komunity spolupracují na navrhování vlastních plánů řízení zdrojů pro udržitelné a spravedlivé využívání místních suchozemských a mořských zdrojů.

Příklad zdravého korálu: Přední útes atolu Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"Oceán, jak ho znali naši předkové, mizí," řekla prezidentka Marshallových ostrovů Dr. Hilda Heineová. „Bez udržitelných oceánských ekosystémů se naše ekonomika, stabilita a kulturní identita zhroutí.

„Jediný způsob, jak nadále těžit z pokladů oceánu, je chránit ho. Jsem hrdý na první mořskou rezervaci v naší zemi, která určitě nebude její poslední.“

Škola velkookých trevally na návětrné straně atolu Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Zakladatel Pristine Seas Enric Sala na ponoru (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

„Oceán je život,“ řekl Glen Joseph, ředitel Úřadu pro mořské zdroje Marshallových ostrovů (MIMRA). „Světový oceán se znehodnocuje, ale my jsme schopni jeho část vrátit zpět, když si uvědomíme, že ochrana a produkce potravin se vzájemně nevylučují.

„Ochrana oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí přináší výhody místním komunitám, které spoléhají na ryby a další aspekty zdravého životního prostředí. Naše budoucnost závisí na ochraně našeho oceánu.“

Během expedice do Bikaru a Bokaku v roce 2023 shromáždily Pristine Seas a MIMRA údaje o mořský život od povrchu až do hloubky 2,340 XNUMX m, od lagun a korálových útesů až po daleká pobřežní moře, jak bylo v té době hlášeno Divernet.

Škola Barracuda u atolu Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Tým vědců a filmařů použil vizuální potápěčské průzkumy korálových útesů a otevřeného vodního prostředí; upuštěné kamery na mořské dno; spočítali a identifikovali mořští ptáci; testovaný genetický materiál nalezený ve vodě; a prozkoumávali málo známé hlubší oblasti pomocí ponorky.

„Koralové útesy Bikar a Bokak jsou strojem času, jako před 1,000 lety potápění v oceánu,“ řekl Enric Sala, rezident National Geographic a zakladatel Pristine Seas. „V těchto odlehlých atolech jsme viděli nejzdravější populace korálů, obřích škeblí a útesových ryb ve středním a západním Pacifiku. Jsou to naše nejlepší základní linie pro to, jak by mohl oceán vypadat, kdybychom to skutečně nechali být.“

Parrotfish Steephead na atolu Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Ve spolupráci s místními výzkumníky a vládními úředníky provedl tým 452 ponorů kolem Bikaru a Bokaku a také atolů Bikini a Rangerik, přičemž sdílel svou vědeckou zprávu s těmi, kdo rozhodují, aby informoval Reimaanlok.

Všimli si, že Bikar a Bokak ukrývaly největší hnízdiště zelených želv a kolonie mořských ptáků na Marshallových ostrovech; měl nejvyšší korálovou pokrývku a hustotu obřích škeblí ve středním a západním Pacifiku; vykazoval vysokou odolnost korálů vůči globálnímu oteplování; a měl nejvyšší biomasu útesových ryb v tropickém Tichém oceánu.

Hojné obří škeble v laguně atolu Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



Oblast také představovala množství zranitelných druhů, jako je kanic velký, pyskoun napoleonský a papoušci hrbolatí; vzácné rybí seskupení a pářící se žraloci; a hlubokomořská společenství s potenciálně novými druhy ryb a bezobratlých a mnoha žraloky.

Napoleon pyskoun (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Velká hejna žraloků šedých útesů u Bokakova závětrného kanálu (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas říká, že Bikar a Bokak stojí na rozdíl od atolu Bikini, který byl po 2. světové válce používán jako jaderné testovací místo. Na žádost MIMRA společnost Pristine Seas prostudovala atol, aby pomohla Marshallovým ostrovům vytvořit jejich první dlouhodobá monitorovací místa pomocí standardních metod sběru dat s atolem Rangerik jako nebombardovaným referenčním místem.

Vzhledem k tomu, 2008, National Geographic Pristine Seas říká, že pomohla založit 29 největších světových MPA, které pokrývají celkem 6.8 milionů km čtverečních – více než dvojnásobek velikosti Indie.

