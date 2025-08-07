Rekordní pády v krytu tvrdých korálů ve Velké Británii

Potápěči mohou na australském Velkém bariérovém útesu stále najít spoustu atraktivních tvrdých korálů ve srovnání s mnoha částmi světa, ale vědce znepokojují základní trendy.
Podle nejnovější výroční zprávy z průzkumu, kterou vypracoval Australský institut mořských věd (AIMS), se pokrytí tvrdými korály v celé Velké Británii podstatně snížilo z vysokých úrovní posledních let a vrátilo se k téměř dlouhodobým průměrným úrovním – což zdůrazňuje, jak nestabilní se situace stala.
Velká Británie zaznamenala největší roční pokles korálového pokryvu ve dvou ze svých tří regionů (severní, střední a jižní) od roku 2014. AIMS začal s monitorováním před 39 lety.
To bylo způsobeno převážně tepelným stresem vyvolaným změnou klimatu, který vedl k úmrtnosti korálů v důsledku masového bělení v roce 2024, ale také dopadem cyklonů a epidemií hvězdic druhu Trnová koruna.
V severní oblasti se korálový pokryv meziročně snížil o téměř 25 % až 30 %; v centrální oblasti došlo k menšímu poklesu o 13.9 % na 28.6 % a v jižní oblasti o 31 % na 26.9 %.
Z vysoké základny
„Letošní rekordní ztráty v korálovém porostu vycházejí z vysokého základu díky rekordním hodnotám z posledních let,“ říká Dr. Mike Emslie, vedoucí dlouhodobého monitorovacího programu AIMS. „Nyní pozorujeme zvýšenou volatilitu v úrovni korálového porostu.“
„Tento jev se objevil v posledních 15 letech a poukazuje na ekosystém pod tlakem. Byli jsme svědky toho, jak korálový pokryv osciluje mezi rekordně nízkými a rekordně vysokými hodnotami v relativně krátkém čase, zatímco dříve byly takové výkyvy mírné.“
„Korálový pokryv se nyní v každém regionu pohybuje blízko dlouhodobého průměru. I když je Velký bariérový útes po globálním masovém blednutí korálů v relativně lepším stavu než mnoho jiných korálových útesů na světě, dopady byly vážné.“
Ze 124 zkoumaných korálových útesů jich 77 zaznamenalo 10–30% pokrytí tvrdými korály, 33 útesů 30–50% a pouze dva měly pokrytí více než 75%. Dva útesy měly pokrytí méně než 10%.
Korálové útesy, kterým dominuje Acropora druhy patřily k těm, které byly nejvíce zasaženy masovým bělením korálů a dvěma cyklóny, říká Emslie.
„V minulosti jsme říkali, že tyto korály rostou nejrychleji a mizí jako první, protože jsou náchylné k tepelnému stresu, cyklónům a jsou oblíbenou potravou hvězdic druhu Trnová koruna, a letošní výsledky to ilustrují.“
„Je to také poprvé, co jsme v jižním regionu zaznamenali značné dopady bělení, což vedlo k největšímu ročnímu poklesu od začátku monitorování.“
Dosud největší stopa
Loňské masové bělení, součást globální události, která začala na severní polokouli v roce 2023, bylo pátým případem na Velké Británii od roku 2016 a mělo dosud největší dopad, s vysokým až extrémním bělením ve všech třech regionech.
„Letos útesy západní Austrálie také zažily nejhorší tepelný stres v historii,“ komentovala generální ředitelka AIMS profesorka Selina Steadová. „Je to poprvé, co jsme byli svědky jediného bělení, které postihlo téměř všechny korálové útesy v Austrálii.“
Takové události se stávají intenzivnějšími a častějšími, uvedla, o čemž svědčí i ty z let 2024 a 2025, což je podruhé za deset let, kdy útes zažil masové bělení ve dvou po sobě jdoucích letech.
„Tyto výsledky poskytují silný důkaz, že oteplování oceánů způsobené změnou klimatu má i nadále značné a rychlé dopady na společenstva korálových útesů.“
„Budoucnost světových korálových útesů závisí na výrazném snižování emisí skleníkových plynů, řízení místních a regionálních tlaků a vývoji přístupů, které pomohou útesům přizpůsobit se dopadům změny klimatu a dalších tlaků a zotavit se z nich.“
AIMS 2025 Dlouhodobý monitorovací program kvantifikuje trendy ve stavu korálových společenstev v oblasti GBR a nejnovější roční shrnutí uvádí výsledky průzkumů útesů od srpna 2024 do května 2025 a hodnotí dopad masového bělení v roce 2024.