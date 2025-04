Platit rybářům za vypouštění žraloků – je tu háček

at 8: 21 am

Motivace rybářských komunit k vypouštění žraloků a rejnoků náhodně zachycených v jejich sítích může být pozitivním krokem pro ochranu přírody, ale tento přístup může mít nezamýšlené důsledky, vysvětluje HOLLIE BOOTHOVÁ z Oxfordské univerzity.

Žraloci a rejnoci patří mezi světově nejohroženější druhy, a to především kvůli nadměrný. Někdy jsou cílem jejich ploutví a masa, ale častěji jsou chyceni jako vedlejší úlovek do sítí zaměřených na lov jiných ryb. Pokles těchto oceánských predátorů může narušit potravní sítě, poškodit příjmy z cestovního ruchu a zhoršit klimatické změny podkopáním odolnosti oceánských ekosystémů.

Zastavení nadměrného rybolovu žraloků a rejnoků je však obtížné, protože sociální dynamika kolem toho je komplexní. Mnoho ohrožených druhů je loveno v maloobjemových smíšených rybolovných oblastech v tropických pobřežních oblastech, kde jsou domácnosti závislé na ulovených rybách – včetně ohrožených žraloků a rejnoků – jako potrava a příjem.

Posledních pět let jsem zkoumal, jak podpořit mořský život i lidi, kteří se spoléhají na chytání ryb. Jsem součástí globálního týmu interdisciplinárních výzkumníků zaměřujících se na ochranu žraloků a rejnoků v drobném rybolovu v Indonésii.

Spolupráce mezi výzkumníky a rybáři je klíčovou součástí každého úspěšného programu ochrany přírody (© Francesca Page)

Náš Nová studie, právě zveřejněno v Věda Zálohy, naznačuje, že placení rybářům za vypouštění ohrožených druhů může podněcovat k ochranářskému chování a podporovat dobré životní podmínky rybářů.

Takové platby však mohou mít také nezamýšlené důsledky, které mohou podkopat cíle ochrany, takže je opravdu důležité navrhovat pobídky pečlivě a důsledně vyhodnocovat iniciativy, jak postupují.

Dar od Boha

Ačkoli žraloci a rejnoci nejsou nutně cílem drobných rybářů, často jsou odchytávány ohrožené druhy, jako jsou klínovci a žraloci kladivouni.

Miliony kriticky ohrožených žraloků, jako je tento klínovec, jsou každoročně zabity tím, že se zapletou do neselektivních rybářských sítí (© Francesca Page)

V naší 2020 studie, nám rybáři často říkali, že klínovci a kladivouni jsou „jen vedlejší úlovek“. Další vyšetřování však odhalilo, že rybáři se nadále zdráhají snížit úlovky těchto druhů, protože by to udělali přijít o jídlo a příjem.

„Přináší to více peněz, i když to není cíl,“ řekl nám jeden rybář. "To je rezeki“ (dar od Boha). „Pokud to vrátím do oceánu, je to tak mubazir“ (plýtvání a Bůh bude nespokojen).

S vědomím toho jsme prozkoumali různé pozitivní a negativní pobídky, které by mohly motivovat rybáři, aby změnili své chování. Zjistili jsme, že podmíněné hotovostní platby, které odměňují rybáře za bezpečné vypouštění klínovců a kladivounů zpět do moře, by mohly být nákladově efektivním způsobem zachovat tyto druhy bez poškození živobytí rybářů.

Inspirován našimi výsledky jsem spolupracoval se studenty a spolupracovníky na založení malé místní charitativní organizace, která by naše poznatky uvedla do praxe – Kebersamaan Untuk Lautan (indonéská fráze znamená „společnost pro oceán“).

Souhlasili jsme s tím, že budeme rybářům kompenzovat platby v hotovosti – obvykle 2–7 USD (1.50–5 GBP) za rybu – pokud předloží videa klínovitých a kladivounů bezpečně vypuštěných.

Testování pobídky

Pobídky však mohou změnit chování rybolovu nepředvídatelným způsobem. Rybáři mohou například zvýšit své úlovky, aby získali více plateb na úkor cílů ochrany. Platby by také mohly skončit k lidem, kteří by stejně snížili úlovky, nebo by mohla uvolnit rozpočtová omezení, která rybářům umožní zakoupit více sítí.

Abychom viděli, zda a jak ochranářské platby fungovaly v praxi, provedli jsme a řízený experiment, náhodně rozdělující 87 plavidel z Acehu a Západní Nusa Tenggara v Indonésii do dvou skupin.

Drobná rybářská plavidla v přístavu, Aceh, Indonésie (© Francesca Page)

Jedné skupině byla nabídnuta kompenzace za živá vystoupení, zatímco druhé ne. Shromáždili jsme údaje o hlášených živých vypuštěních a ulovených úlovcích klínovců a kladivounů ao úrovni spokojenosti rybářů s programem a životem obecně. Poté jsme obě skupiny porovnali.

Od chvíle, kdy jsme v květnu 2022 spustili program pay-to-release, bylo bezpečně vypuštěno více než 1,200 klínovitých a kladivounů. Všichni zúčastnění rybáři a jejich rodiny se cítili spokojeni.

"Peníze na kompenzaci používáme k pokrytí našich každodenních potřeb. Doufáme, že program bude pokračovat i v budoucnu," řekla manželka jednoho zúčastněného rybáře.

Projekt KUL spojuje ochranu a blaho komunity tím, že povzbuzuje rybáře, aby vypouštěli kriticky ohrožené žraloky a rejnoky (© Francesca Page)

Plot twist

Nicméně, naše experimentální data z prvních 16 měsíců programu (květen 2022 – červenec 2023) odhalil dějový zvrat. Přestože kompenzace motivovala k vypouštění živých zvířat, výsledky naznačovaly, že někteří rybáři záměrně zvýšili své úlovky, aby získali více plateb.

Můj tým a já jsme byli zpočátku zoufalí z výsledku. Bez přísného kontrolovaného experimentu bychom však tyto nezamýšlené důsledky nikdy nezjistili.

Na základě našich výsledků jsme revidovali kompenzační ceny a omezili, kolik kompenzovaných propuštění může každé plavidlo za týden požadovat. Zavádíme také nový systém výměny zařízení, kde rybáři vyměňují své sítě za pasti na ryby, které mají mnohem nižší míru vedlejších úlovků. Předběžné údaje naznačují, že tyto změny zvýšily účinnost programu.

Rusdi, místní rybář KUL, se potápí, aby zkontroloval jednu z nových rybích pastí (© Francesca Page)

Náš tým v Oxfordu úzce spolupracuje s dalšími místními výzkumníky a ochranářskými organizacemi, aby jim pomohl navrhnout a posoudit jejich vlastní místně vhodné pobídkové programy.

Další nedávná studie od ochranářské charity Thresher Shark Indonésie ukazuje, že jeho alternativní program obživy snížil úlovky ohrožených žraloků mlátiček více než 90%.

Spolupráce Hollie Booth s rybáři v Indonésii na snížení vedlejších úlovků žraloků – film Liama ​​Webba

Pozitivní pobídky jsou důležitým nástrojem pro řešení krize biologické rozmanitosti spravedlivým způsobem. Je nespravedlivé a nespravedlivé očekávat, že většinu nákladů na zachování zdrojů ponesou malí uživatelé zdrojů v rozvojových zemích, zvláště když bohatší a mocnější uživatelé oceánů – jako jsou komerční společnosti s mořskými plody – způsobí velké škody. negativní dopady nadměrného rybolovu a přitom získávat obrovské zisky.

Ochranné pobídky však musí být dobře navrženy a důkladně vyhodnoceny, aby bylo zajištěno, že podněcují správná opatření a přinášejí zamýšlené výsledky.

Acehský rybář (© Francesca Page)

Nemáte čas číst o změně klimatu tolik, kolik byste chtěli?

Získejte místo toho týdenní shrnutí do vaší doručené pošty. Každou středu napíše editor prostředí The Conversation Imagine, krátký e-mail, který jde trochu hlouběji do jednoho klimatického problému. Připojte se k více než 45,000 XNUMX čtenářům, kteří se dosud přihlásili k odběru.

Hollie Booth je Research Associate, Conservation Science at the University of Oxford. Tento článek je znovu publikován z Konverzace pod licencí Creative Commons. Číst Originální článek.

Také na Divernetu: ZÁHADNÉ PAPRSKY VE VYŠETŘOVÁNÍ, VĚTŠINA OPATŘENÍ NA OCHRANU MOŘE NEFUNGUJE, JAK VYDĚLÁVAT MILIARDY – OCHRANOU HOTSPOTÁČENÍ