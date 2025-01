Muck-potápění v Pemuteran

ARNE HODALIC je velmi zkušený potápěč, ale makro požitek z potápění se zvířátky na severozápadě Bali v Indonésii pro něj bylo něco úplně nového. Je to všechno o radosti ze sbírání, říká tento nový konvertita, který pořídil fotografie

Začalo to jako většina špatných nápadů: u kávy a neformálního rozhovoru. Po letech zkoumání korálových útesů po celém světě jsem si myslel, že už jsem to všechno viděl.

„Nejde o oslnivé barvy nebo rozlehlé útesy; je to vlastně docela znepokojivé,“ říkali moji noví známí. Zaujalo mě to.

Pemuteran na severozápadě Bali

Rychle vpřed o měsíc a já jsem byl na cestě na severozápad Bali s přebaleným kufrem fotoaparátů, připravený zjistit, co všechno se kolem toho děje.

Na první pohled se zdá, že muck-diving zbavuje kouzlo tradičních potápěčských lokalit a nahrazuje je jevištěm pro zvláštní. Představte si mořské dno tmavého sopečného písku, bahnitého bahna a, ano, občasné zrezivělé plechovky nebo dvě. Ne tak úplně jako pohlednice. Přesto je toto nenápadné pozadí domovem některých z nejvíce fascinujících tvorů oceánu.

Z dálky: nejprve si musíte vybrat slibné místo

Termín „muck-diving“ byl vytvořen v 1980. letech XNUMX. století potápěčem Bobem Halsteadem a jihovýchodní Asie se od té doby stala jeho srdcem. Pro fotografy je to jako prozkoumávat trh se starožitnostmi – každý ponor slibuje vzácné, neobvyklé nálezy.

Tato degradovaná prostředí usnadňují odhalování tvorů, kteří buď nežijí na korálových útesech, nebo je tam mnohem těžší najít. Bez rozlehlých korálových struktur pro krytí jsou viditelnější a jejich každodenní život je snazší pozorovat a fotografovat.

Vyhozené vozidlo stojí za prozkoumání, abyste zjistili, co na něm žije

I když se muck-diving na první pohled nemusí líbit každému, má oddané fanoušky mezi potápěči a podvodními fotografy, kteří si chtějí odpočinout od obvyklých podezřelých. Toto je šance ponořit se do světa, který je úplně jiný – a plný opravdu speciálních zvířátek.

Když se okamžik mého prvního potápění přiblížil, potápění v tom, co znělo jako něčí zapomenutý dvorek, začalo připadat jako hrozný nápad. Když jsem poprvé sestoupil na kalné dno, nebyl jsem ohromen. Mořské dno vypadalo pustě – jen bahno, písek a sem tam plastový kelímek.

Toto opravdu není širokoúhlé území – musíte se přiblížit

Ale pak, jak jsem se vznášel a čekal, se scéna začala měnit. Sem nepatrný pohyb, tam záblesk barev a ,vrakoviště‘ bylo najednou živé.

S pomocí mého průvodce Rafiho, který, jak se zdálo, měl šestý smysl pro rozpoznání neviditelného, ​​to bylo: žabí ryba zmrzlá jako nevrlý soused splývající s pozadím, přízračná dýmka napodobující unášený list, chobotnice mizející v bahně s podivnou lehkostí.

Frogfish

To je jejich doména a být v ní hostem je pokořující i radostné. Není to okázalé, ale je to svým způsobem napínavé.

A protože se muck-diving obvykle provádí v mělkých, teplých vodách, nezávodíte proti dekompresním limitům nebo spotřebě vzduchu. Tyto ponory mají volnost, která vám umožňuje plně se soustředit na pozorování a fotografování.

Trpělivost je vaším největším bohatstvím. Čím déle se zdržíte, tím více mořské dno ožívá. Nahé větve se plíží jako drobné barevné drahokamy. Krabi a krevety se pilně potápějí, staví si domy a shánějí potravu.

A pak jsou tu hlavní akty: bobbití červi s čelistmi podobnými mimozemšťanům a chobotnice s modrými kroužky, jejichž krása skrývá smrtelné tajemství.

Síťovaný goniobranchus nudibranch

Porcelánový krab

Korálově pruhované krevety

Sezónní návštěvníci zvyšují vzrušení. Dračí mořští můry se unášejí pískem jako stvoření z folklóru. Mimické chobotnice předvádějí představení a proměňují se v jiná zvířata s téměř komediálním načasováním. A létající strážníci s jejich křídlo-Jako ploutve elegantně klouzat, jako by se vás odvažoval nedívat. To nejsou jen tak fotografie-příležitosti; jsou to příběhy, které si s sebou nesete dlouho po ponoru.

Klaun sasanka

Krab dekoratér, který se opravdu vydal do města

Kráva dlouhorohá

Je to druh potápění, který vás změní. Přesouvá vaši pozornost na malé, jemné a podivné. Je to nácvik trpělivosti, kdy odměny přicházejí k těm, kteří si najdou čas a pozorně se podívají. Vracíte se a přemýšlíte, kolikrát jste přehlédli něco zvláštního, protože to nebylo hlasité nebo zřejmé.

Tady dole jsou to tiché věci, které zanechají největší dojem – pokud jste ochotni věnovat pozornost a možná trochu přimhouřit oči.

5 NEJLEPŠÍCH STRÁNEK MUCK-DIVE NA SEVERNÍM BALI

1. MUCK BAY

Kdo by nemiloval pořádný muck-dive? Muck Bay nabízí jiný pohled než obvyklé korálové útesy, ale nenechte se zmást. Hemží se to životem – a jaký je to skutečně mimozemský život!

HLOUBKA: 2-12m

BĚŽNÉ OBÝVAJÍCÍ: Nahé větve, létající strážci, krevety, krabi, úhoři, mořští koníci, sépie

SPECIÁLNÍ HOSTÉ: Frogfish, napodobující chobotnice, zdobené ghost pipefish

Ozdobený duch pipefish

2. SECRET BAY

Průzkum Secret Bay v Gilimanuku je jedinečný zážitek. Mělká zátoka nabízí to nejlepší potápění, což je živý kontrast k útesům Menjagan nebo Pemuteran Reefs. Velmi oblíbené místo pro potápění za soumraku pro podvodní fotografy a milovníky maker, známé pro malá mimozemská zvířátka a červa bobbita.

HLOUBKA: 2-12m

BĚŽNÍ OBÝVATELÉ: Hadí úhoři, olivoví mořští hadi, žabí rybky, nudibranchs, krevety, ďáblové, ghost pipefish

SPECIÁLNÍ HOSTÉ: Bobbit červi, pruhovaní mořští hadi, draci, mimické chobotnice, létající strážci

Halgerda batangas nudibranch

3. PURI JATI

Další vynikající lokalita pro potápění v bahně s bohatou škálou mořských živočichů a různých druhů chobotnice, skvělé pro makro snímky. Dno se skládá z černého vulkanického písku, což z něj dělá perfektní pozadí pro vysoce kontrastní záběry zblízka. Protože se jedná o mělkou potápěčskou lokalitu, obvykle ji využíváme co nejlépe a potápíme se déle.

HLOUBKA: 2-18m

BĚŽNÍ OBYVATELÉ: Napodobující chobotnice, krevety harlekýny, hadí úhoři, štírovník Ambon, dračíci, pozorovatelé hvězd

SPECIÁLNÍ HOSTÉ: žabinec chlupatý, chobotnice modroprsté, chobotnice kokosové, nahé větve ovce Shaun

Útesová ještěrka

4. MATAHARI

Matahari je nově objevená makro potápěčská lokalita v Pemuteran Bay. To, co jej odlišuje, je to, že je to jediná potápěčská lokalita nedaleko pobřeží Pemuteran, která hostí nádherné mimikry chobotnice. Pokud budete mít zvláštní štěstí, můžete dokonce zahlédnout dugong nebo dva!

HLOUBKA: 4-20m

BĚŽNÉ OBYVATELÉ: Napodobují chobotnice, zahradní úhoři, růžové kostlivce

ZVLÁŠTNÍ HOSTÉ: Dugongové, modře skvrnití rejnoci

Pár sasankových krevet

5. NUDI PLÁŽ

Nudi Beach je skvělým místem pro makro potápění. Jeho bílý písčitý svah s roztroušenými korálovými skvrnami je domovem spousty nahých větví, včetně některých vzácných nálezů, které se objevují téměř při každém ponoru.

HLOUBKA: 5-25m

BĚŽNÉ OBYVATELE: Spousta nahých větví!

SPECIÁLNÍ HOSTÉ: Mořští muši, ghost pipefish, tančící krevety, mořští koníci, rejnoci modroskvrnní

Krokodýl ploskohlavý

Easy Divers Bali Easy Divers Bali je základním kamenem potápění na severozápadě Bali od roku 1998. Jako PADI 5* Eco Dive-Centre a Gold Green Ploutve členem, kombinuje udržitelnost se špičkovými službami. Potápěčské skupiny jsou malé, takže se vždy budete cítit dobře. Tým zná svůj byznys, vybavení je ve výborném stavu a jde jim především o bezpečnost. Můžete prozkoumat skvělá místa s bahnem nebo se vydat na ostrov Menjangan za vertikálními korálovými stěnami v jediném národním parku na Bali. Ať už jste v potápění nováčci nebo máte za sebou spoustu ponorů, tým říká, že zajistí, že čas strávený v Pemuteranu využijete co nejlépe.

