Stačí si přibalit šnorchl na tyto výlety na palubě

Cestovní kancelář Dive Worldwide je spojena s výlety na palubě a do letoviska pro potápěče, ale někdy je šnorchlování vše, co je vyžadováno – potápěči, kteří chtějí mít blízko k setkání s velkými zvířaty, ale nemají s nimi dovoleno komunikovat například na potápění, nebo prostě nemají potápěči, kteří touží po dlouhodobějších zážitcích na moři.

Potápění po celém světě, která nabízí více než 200 destinací po celém světě, hlásí „rostoucí trend mezi svými zákazníky“ pro itineráře specifické pro šnorchlování, protože zavádí dvě takové dovolené pro rok 2025, v Indonésii a na Maledivách.

„Od ikonických zvířat, jako jsou velrybí žraloci a manty, až po živé korálové útesy, velká část magie v našich oceánech se odehrává na mělčině a tyto úžasné zážitky jsou nyní dostupné jak pro šnorchlaře, tak pro potápěče,“ říká manažer značky provozovatele Phil North.

Jedno Dobrodružné šnorchlování v korálovém trojúhelníku je týdenní pobyt v Korálovém moři Indonésie na 27m Bugis – která spí pouze osm hostů a má osm členů posádky.

Dřevěná loď postavená v roce 2022 byla navržena tak, aby měla minimální dopad na životní prostředí, na palubě nebyly použity jednorázové plasty a byla poháněna syntetickým palivem vyrobeným z plastového odpadu.

Od května do září navštěvuje Komodo a od listopadu do konce března přechází do epicentra biologické rozmanitosti Raja Ampat. Výlety za šnorchlováním začínají v březnu a stojí od 3,495 XNUMX liber na osobu za ubytování na sedm nocí a jednu noc v Jakartě (všechny dvě společné), transfery a zpáteční lety z Velké Británie.

Podívanou na manty si můžete užít při šnorchlování

Maledivy, šnorchlování, plavby na ochranu přírody se věnují setkání s rejnoky nebo žraloky velrybími a jsou provozovány ve spolupráci s Manta Trust a Maledivským programem pro žraloky velryb, s příležitostmi zapojit se do projektů občanské vědy a zažít přitom místní kulturu.

Sedm nocí na palubě (dvě sdílejí kajutu) včetně aktivit a průvodce, transferů a zpátečních letů z Velké Británie stojí od 2,545 2 GBP za osobu. Odjezdy jsou 2. února, 23. března, 18. března, 4. srpna, 21. října a XNUMX. prosince.

