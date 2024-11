Flores, brána do Komodo

Draci, rejnoci, vzácná zvířátka a ostatky hobitů čekají na potápěče, který navštíví národní park Komodo, kouzelnou rezervaci, která však také musí překonat své problémy. PIERRE CONSTANT poskytuje svůj přehled slovem i obrazem

Indonéské souostroví leží na křižovatce tří hlavních tektonických desek: indoaustralské, euroasijské a tichomořské. Ostrovy Malé Sundy jsou součástí západního oblouku Banda, mezi Jávou a ostrovy Banda, jehož původ je třetihorní vulkanický.

Ostrov Flores je součástí tohoto vnitřního oblouku mladých vulkanických ostrovů, zahrnujících od západu na východ Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo a Rinca, dále pak Solor, Pantar, Alor, Kambing a Wetar.

Počáteční vulkanismus, který vytvořil Flores, byl podmořský. Během období středního miocénu se pískovec a vápenec ukládaly pod vodou v pánvích, které obklopují sopečnou páteř Flores.

Na ostrově bylo objeveno šestnáct fosilních nalezišť, na kterých jsou vystaveny obří želvy a 900,000 XNUMX let starý trpasličí slon. Stegodon sondaari. Mezi fosilie obratlovců patří varan komodský (Varanus komodoensis), krokodýl a slon Stegodon floresensis. Tato vysoce endemická fauna byla vymýcena velkou erupcí.

V roce 2003 Theodore Verhoeven objevil kamenné artefakty a kosti Flo, 25leté ženy vysoké něco přes 1 m z doby před 18,000 XNUMX lety. Představovala nový druh, Homo floresensis, známý jako Hobit Man, její druh si myslel, že obýval jeskyni, kde byla nalezena, po dobu 100,000 XNUMX let.

Skull of Flo, původní "Hobití žena"

Na místě byly také nalezeny zkameněliny 47 jednotlivých stegodonů. Mláďata tohoto druhu by byla primárním zdrojem potravy Homo floresensis.

V roce 2014 byly na Flores objeveny další, mnohem starší lidské pozůstatky, blíže ostatkům našeho předka Homo erectus a přišli z Afriky asi před milionem let. Postupem času evoluční proces vedl k ostrovnímu nanismu.

The Red Boat

Elektronická inženýrka italského původu Cinzia Mariolini se stala oddanou potápěčkou v roce 1990. Jako instruktorka potápění v Austrálii a na Maledivách nakonec začala řídit potápěčské operace a koupila 75 % Potápěčské centrum Flores v 2015.

Cinzia provozuje jednodenní výlety z Labuan Bajo, západního cípu Flores, na ostrovy národního parku Komodo na tradičním indonéském dřevěném kapal kayu.

Jmenováno Mutiara Permata or Zářící perla „Red Boat“, jak je také známo, je 21 m dlouhý, 3.6 m široký a má šestiválcový vznětový motor Mitsubishi o výkonu 180 k. Má sedmičlennou posádku a kapacitu 13 potápěčů.

Příď červeného člunu

Přístav Labuan Bajo při východu slunce

Národní park Komodo se rozkládá na ploše 2,200 26 kmXNUMX a zahrnuje pobřežní část západního Flores, tři větší ostrovy Komodo, Rinca a Padar a také XNUMX menších ostrovů a okolní vody úžiny Sape.

Byl vytvořen v roce 1980 původně na ochranu největšího ještěra na světě, varana komodského (Varanus komodoensis), a byl prohlášen organizací UNESCO za místo světového dědictví, poté za rezervaci člověka a biosféry.

Tato část korálového trojúhelníku obsahuje jedny z nejbohatších moří na Zemi s 1,000 druhy ryb, 385 tvrdými korály, 70 houbami, 10 delfíny, sedmi velrybami a také mantami, želvami a dugongy.

V parku byla identifikována populace 1,200 rezidentních mant útesových. Lov manty byl v Indonésii oficiálně zakázán v roce 2014.

Cestování rezidentní manta v kotli

Potápěčský den začíná brzy. Potápěči se setkávají v potápěčském centru Flores v 7 hodin ráno. Pět minut chůze po rušné hlavní ulici Labuan Bajo vede do Pelabuhanu, městského přístavu, který má vzhled velmi aktivního přístavu rybářských a turistických lodí. V období sucha je Labuan Bajo prašné, hlučné místo, kde teploty během dne rychle stoupají.

Mořský vánek přináší příjemnou úlevu během 90minutové plavby na ostrovy, které jsou většinou neúrodné, žluté a šedé, s travnatou savanou spálenou a vybělenou pod spalujícím sluncem. Těžko se divit, kde teploty přes den dosahují v průměru 40°C.

Darmin, 30letý indonéský potápěčský průvodce, poskytuje na palubě velmi podrobnou instruktáž o našem prvním místě, Siaba Besar, v severní části parku nad Rincou a Komodem.

Darmin, divemaster ve Flores Diving Center

Ostrov Siaba Besar

Ve vodě jsou částečky, ale korálová zahrada je působivá a plná ryb. Vidíme hejna pruhovaných střelců, velkooké v červené nebo stříbrné barvě podle nálady, diagonální sladké pysky (Plectothinchus lineatus), žlutá maskovaná skalár (Pomacanthus xanthometopon), šestipásí andělé a oblaka anthias.

Škola velkookých a potápěčů

Ochočte zelené želvy

S potěšením si všimnu bonanzy ochočených zelených želv, které líně odpočívají na vrcholu stolních korálů. Jeden z nich nezvykle nic nenamítal proti mému přiblížení pro detailní záběr a portrét. Další velký jedinec dřímající na mořském dně měřil až 1.5 m na délku.

Od přírody plachá, škola hrbatých jednorožců (Naso bachycentron) pro příjemné setkání. pyskoun, který přenáší skály (Novacullichthys taeniourous) pracoval na korálové suti.

Vynikající indický potápěčský průvodce Navneet, instruktor na Andamanských ostrovech, poskytl instruktáž pro lokalitu Mawan. Bylo to propagováno jako čistící stanice pro manty, takže jsme byli nedočkaví, ale žádné paprsky nebyly vidět. "Minulou sobotu jsme měli setkání se žralokem velrybím!" rozzářil se německý host. Máš štěstí.

Proud šel otravně tam a zpět. Moc se toho nedělo kromě krásné rajské sasanky (Amphiprion frenatus) vznášející se nad svou sasankou.

Rajčatová sasanka

Krabice s obědem na terase pod stínem plátna byla normou. Na odpolední ponor jsme zamířili do Loh Buaya na severozápadním pobřeží Rinca, kde se nachází stanice strážců národního parku Komodo. To by nabídlo šanci na blízké setkání s varanem komodským.

Vystoupili jsme na dřevěný ponton a vybetonovaný chodník vedl k nádraží v parku, kde nás čekal ranger, který nás provedl. Odpoledne bylo velké vedro. Šest velkých varanů komodských klidně podřimovalo ve stínu kasáren a pasivně čekalo na své návštěvníky s chladným pohledem.

Průvodce, vyzbrojený dlouhou dřevěnou tyčí, dával pozor, abychom se k ještěrkám nedostali příliš blízko. Následoval výšlap na vrchol kopce s panoramatickým výhledem na záliv a okolní kopce a 45minutová zpáteční procházka, na které jsme nepotkali žádné draky. Perfektní nástražný prostředek pro turisty.

Drak se blíží k napajedlu v Loh Liang, ostrov Komodo

V roce 2005 jsem si užil autentické setkání na jihu Rinca. Loď zakotvila u opuštěné pláže v Horseshoe Bay a zlaté podvečerní světlo bylo báječné. Bylo to perfektní načasování pro fotky jachty, takže jsem požádal kapitána o povolení vstoupit na pevninu.

"Ne bez člena posádky, kvůli bezpečnosti," varoval. Žádný problém. Nebyl jsem na pláži pět minut, když se z křoví ve vzdálenosti asi 2.5 metrů vynořil 40metrový varan komodský.

Skloněná hlava, pohybovala se kočičí chůzí, bifidní jazyk trčel z čenichu a vytahoval mě, aby mě slušně navoněl, přiblížil se a mával svými silnými pažemi vpřed zleva doprava. Byl to fascinující a zároveň děsivý pohled.

Najednou se zastavil 20 m ode mě, když jsem to rámoval svým teleobjektivem, jedním kolenem na zemi. S červeným ďábelským okem na mě chvíli zíralo, hlavu na stranu. Svět se zastavil. Potom, jako by byla ukojena jeho zvědavost, se vrátil do křoví.

Severní Komodo lokality

Mnoho potápěčských lokalit je nejvhodnějších pro začátečníky, s klidnými vodami a malou akcí ryb. Potápění v Komodu rozlišuje mezi „klesajícím přílivem“, kdy vody Tichého oceánu tečou na jih do Indického oceánu, a „rostoucím přílivem“, kdy vody Indického oceánu tečou na sever do Pacifiku.

Při stoupající jízdě dochází k výraznému poklesu teploty vody o 2-3° z obvyklých 28°C, a to v důsledku vzdouvání jižního příkopu. Dalo by se to zvládnout i bez neoprenu, ale většina lidí stejně nosí 3mm a někteří dokonce chtějí 5mm!

Protože jsou těmto teplotám denně vystaveni, divemastři vždy nosí neopren s kapucí. Pro potápění na jižních březích Komodo a Rinca je povinný 5mm neopren.

Manty, ikonický vrchol Komoda, jsou k vidění v Mawan, Manta Point a Cauldron na východě a severu ostrova Komodo. Třetí den bylo v plánu potápět se v severních lokalitách Komodo: „Je to nejlepší, co v Komodu je, pokud jde o akci ryb,“ potvrdila Cinzia. Nebyl bych zklamaný.

Na ostrově Mawan

Obří sladkosti, Mawan

Žraloci bělocítí se schovávají pod korály, Pengah Kecil

Castle Rock, ponořený při padajícím přílivu, je skalnatý výběžek vyčnívající z moře. Proud se táhne od západu k východu a my jsme viděli hejna žlutoploutvých chirurgů (Acanthurus xanthopterus), obří a velkooký, bělocípý a šedý útesový žraloci, netopýří Teira do školy, kanic červený a velmi krotký pyskoun napoleonský. Na konci ponoru postoupil velký paprsek orla skvrnitého.

Výchova netopýrů Teira, Castle Rock

Březí žralok bělocípý v Castle Rock

Hejno žlutoploutvých chirurgů

Modrý tečkovaný paprsek na korálové suti, Crystal Rock

Cauldron je průzračný kanál mezi Gili Lawa Laut a Gili Lawa Darat s pouze mírným proudem. Hostující Katrina z Anglie, pracující na výzkumném projektu pro The Nadace mořské megafauny, přišel na palubu, aby před ponorem promluvil o mantách.

Organizace, která začala v roce 2008 v Mosambiku s dr. Simonem Piercem a Andreou Marshallovou, otevřela základnu v Nusa Lebongan na Bali v roce 2011 a později se zřídila v Labuan Bajo, kde Katrina každý týden přednášela o nejnovějším výzkumu.

Katrinina instruktáž o mantách

Během ponoru se ukázalo, že kooperativní modelka nás několikrát obkroužila nad bílým písčitým dnem, mládě, černobílá útesová manta, zvědavá na potápěče.

Rezidentní manta čelí potápěčům, Cauldron

Škola chňapalu červeného (Lutjanus bohar) s velkookým jackem nahoře, kotel

Kotel se zužuje do trychtýře a kanálu zvaného Brokovnice, kde se zvedl proud. U vchodu se shromažďují školy červenočerných kanic a velkookých. Bezpečnostní zastávka byla provedena na druhé straně brokovnice, kde písečné dno pokrývala kolonie zahradních úhořů.

Manty jsou staré 5 milionů let, ale mají předchůdce elasmobranch, který sahá 415 milionů let zpět. Tyto spodní podavače jsou také filtrační podavače s pěti žábrami a kosočtvercový tvar je uzpůsoben pro rychlost.

Identifikační značky a remora pod útesovou mantou v Cauldronu

Boxfish modroskvrnný s potápěči, Manta Point

Už není Manta rod nyní – byl nahrazen Mobulaa jsou uznávány dva odlišné druhy: pelagická manta obrovská (Mobula birostris) a rezidentní manta útesová (Mobula alfredi). Melanistické manty nejsou samostatným druhem, ale v Karibiku existuje možný třetí druh.

V období páření se vždy objevují samice následované menšími samci, kteří je pronásledují. Samec se svými zuby přidržuje prsní ploutve samice. Tváří v tvář ventrálně, kopulace trvá od 30 sekund do dvou minut.

Po 12měsíční březosti se mládě manty před narozením zabalí dovnitř samice jako kukuřičný klas. Po narození se rozvine a odhalí rozpětí křídel 2 m.

Manty mají největší mozek ze všech ryb a dožívají se 40–70 let. Jedí plankton, možná plasty, válečky a mohou se potápět do hloubek 1,400 m, aby se nakrmili. Migrace manty byla pozorována z Komodo na Bali.

Manty jsou na Červeném seznamu IUCN jako zranitelné vyhynutím a jejich světová populace klesá, ale nyní jsou chráněny v Indonésii, kde se odhaduje, že ročně přinesou 15 milionů turistických dolarů.

Díra ve skále

Batu Bolong, „Díra ve skále“

Dalším užitečným místem pro potápění je Batu Bolong neboli „Díra ve skále“. Tato izolovaná skála, která se nachází severně od bodu Manta na severozápadě ostrova Komodo, se vynořuje sotva a vodorovně, s nápadným obloukem na vrcholu.

Pod vodou je to naprostý odpad. Při padajícím přílivu se proud divoce žene od severu k jihu po obou stranách skály a potápěči musí v chráněném území kličkovat ze strany na stranu.

Napoleon a modroploutvý jack, Batu Bolong

Stolní a staghorn korály v Batu Bolong

Shromažďuje se tam spousta rybího života, od elegantních jednorožců, jednorožců Vlamincků a modroploutvých až po obří sladkolipky (Plectorhinchus albovittatus), s želvami, které se živí korály. Velké stolní korály v mělčinách hostí oblaka anthií, slečen, papoušků a pyskounů.

Napoleon pyskoun je častým pozorováním a občas vás překvapí velký mořský had pruhovaný na lovu. Při stoupajícím přílivu, kdy se tok proudu obrátí, teploty klesnou z 28 °C na 25 °C.

Páskovaný mořský had na lovu nad oranžovými korály, Batu Bolong

Severní Tatawa byla vítanou změnou. Ostrov byl suchý, kopcovitý a nahnědlý s bílými sopečnými útesy a opuštěnými plážemi s bílým pískem.

Podmořská scenérie se podobala barevnému svahu a korálové zahradě s kameny a trámy pokrytými oranžovými a bílými měkkými korály, Dendronephthya fialová a Tubastrea zelené korály a velké hnědé trubkové houby.

Měkké korály, skaláry se šesti pruhy a diagonální sladké rty na ostrově Severní Tatawa

Netopýr oranžově lemovaný (Platax pinnatus) na čistící stanici Tatawa

Oranžové a bílé měkké korály a modrá seastar, Severní Tatawa

Se spoustou útesových ryb, zvláštním jestřábem pasoucím se na útesu a příležitostmi pro širokoúhlé fotografie proti slunci bylo stimulující prostředí okouzlující.

Úžas a magie

Stejně jako Galapágy má Komodo jméno zahalené do aury úžasu a magie. Národní park Komodo (KNP) se však může stát obětí slávy, která by nakonec mohla vést k jeho pádu.

Čistší krevety na bublinkovém korálu

Při mých posledních ponorech v Castle Rock a Crystal Rock na severu jsem byl šokován přítomností 15 potápěčských člunů na místě, což se proměnilo v dav potápěčů pod vodou. Ne to, co byste definovali jako autentický nedotčený zážitek.

Koncem 1990. let navštívilo národní park Komodo 30,000 36,000 lidí. To vzrostlo na 2009 2015 v roce 95,410, v roce 2018 to bylo 176,000 XNUMX a v roce XNUMX XNUMX XNUMX, s obrovskými projekcemi pro následující roky.

Tradiční vesnice Manggarai, Belaraghi

Děti z vesnice Gelakoko

Situace se vymykala kontrole a několik provozovatelů potápění v Labuan Bajo, včetně Flores Diving Centre, zvyšovalo svůj nesouhlas. Vzhledem k vysokým poplatkům, které jsou vybírány od návštěvníků a potápěčů, bylo vedení KNP poněkud nezodpovědné?

Posouzení výhledu ochrany světového dědictví IUCN 2017 pro KNP odsoudilo nekalé a nezákonné rybolovné praktiky a neregulovaný nárůst počtu turistů. Závažné hrozby také pocházely z lidské populace, pokud jde o znečištění a odpadky, a zápis na seznam světového dědictví KNP se stal „významným problémem“.

Goby na hydroidním stonku

Potápěči relaxující na hladině na konci ponoru

Rybáři nerespektovali zóny zákazu lovu a úlovky žraloků stoupaly; Strážci parku účinně nevynucovali ani nepostihovali provinilce, exponenciálně rostly výlety potápěčskými čluny – to vše si vyžádalo regulaci přístupu lodí k potápěčským lokalitám.

Bylo třeba zavést kotvicí zařízení, aby se zabránilo poškození korálových útesů. Bylo požadováno zónování, ve kterém byly konkrétní činnosti povoleny nebo zakázány.

Pak přišla pandemie Covid a do roku 2022 cestovní ruch klesl zpět na zhruba 50,000 2023 ročně. V roce 300,488 park přivítal 2019 2024 návštěvníků, což je podstatný nárůst oproti předchozímu roku. Zatímco návštěvníci Labuan Bajo se mezi lety XNUMX-XNUMX zčtyřnásobili, letos se předpokládá, že dosáhnou milionu.

Ostrovy Labuan Bajo

Předchozí studie naznačila, že počet návštěvníků Komodo ročně by měl být omezen na maximálně 219,000 XNUMX kvůli dopadu velkých davů na chování varanů komodských. Úřady dlouho hledaly způsoby, jak omezit počty zvýšením poplatků za park.

V důsledku toho správa parku, BTNK, nyní plánuje jeho uzavření v určité dny v týdnu, aby se obnovil ekosystém a přesměrovali turisty na další atrakce v regionu. Očekává se, že tato politika bude zavedena od roku 2025. Obyvatelé ostrova Komodo jsou proti plánu, protože jejich příjem a živobytí závisí na cestovním ruchu.

Denní vstupné na ostrov Padar je v současné době 150,000 7.40 rupií (250,000 GBP) ve všední dny a 12.40 2024 rupií (400,000 GBP) o víkendech. Pro lidi jedoucí na plavbu byl vstupní poplatek do KNP v dubnu 700,000 aktualizován na 34.70 XNUMX rupií pro státní příslušníky a XNUMX XNUMX rupií (XNUMX GBP) pro cizince.

Panoramatický výhled, ostrov Padar

Muck-potápění

Žádný výlet na Flores by nebyl úplný bez potápění v Maumere na východní straně ostrova. Maumere bylo dramaticky zničeno v roce 1992 zemětřesením o síle 6.8 s epicentrem ve Floreském moři, po kterém následovala ničivá vlna tsunami, která zabila 2500 lidí.

Vyrážíme se potápět do Maumere

Signální gobies, Signigobius biocellatus

Kráterová jezera Kelimutu, Moni, centrální Flores

Korálové útesy utrpěly následné škody a přestože od té doby došlo k určité regeneraci, tato oblast se nemůže rovnat potápění v národním parku Komodo.

Přesto je třeba zvážit velmi dobrou nabídku potápění. Mísí se v něm jak korálové sutiny, tak skvrny sopečného písku, jemného bahna a dokonce i lůžka z mořské trávy, která mimo jiné hostí mořského koníka Flores.

Setkání nudibranch byla nádherná a zahrnovala druhy jako: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui s modrými cerata a oranžovými špičkami, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum a několik Phyllodesmium druhů včetně P magnum.

Phyllodesmium magnum nudibranch

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris nudibranch

Ohromující vrchol z nich pro mě byl gigantický Niamira alleni ex-Ceratosma sp nudibranch, velmi vzácné pozorování a moje vůbec první! Perleťově bílá, je pokryta knoflíky a na zádech má úžasný kříž s přívěsky s perleťově stříbřitými žábrami jako květina uprostřed.

Ještě nápadnější bylo prodloužení nástavce podobné sondě, které se tyčilo vysoko z temene jeho hlavy, rovněž pokryté knoflíky. Úchvatné stvoření, které mě nechalo dýchat, jako bych měl halucinogenní vidění…

Velmi vzácný Niamira alleni obří nudibranch

Proč jsou varani komodští tak velcí? Komodo draci Gigantická velikost varana komodského se vysvětluje tím, že jde o „reliktní populaci“ velkých varanidů, kteří kdysi žili v Indonésii a Austrálii v období pleistocénu. Fosilie nalezené v Austrálii byly staré 3.8 milionu let. Před 900,000 XNUMX lety na ostrově Flores se varani komodští živili trpasličími slony (Stegodon sondaari). Dnes jsou jejich potravou převážně timorští jeleni, i když jedí také mršinu, bezobratlé, ptáky a dokonce i ryby. Kdysi se předpokládalo, že jejich jedovaté kousnutí bylo způsobeno silnými bakteriemi v ústech, ale nyní se ukazuje, že v dolní čelisti jsou jedové žlázy, které mimo jiné vylučují několik toxických proteinů a antikoagulant. To vyvolává snížení krevního tlaku, svalovou paralýzu a ztrátu vědomí. Draci zabíjejí pomocí svého chrupu, aby způsobili šok a trauma. Kupodivu mají dobrou ústní hygienu. Po krmení stráví až 15 minut olizováním rtů a třením hlavy do listů. K páření dochází mezi květnem a srpnem a vejce jsou snesena v září. Samci bojují o samice. Draci mohou být monogamní a tvoří „párová pouta“, což je pro ještěrky vzácné chování. Šedesát procent vajíček je uloženo v hnízdě megapoda oranžovonohého, 20 % při zemi a 20 % v kopcovitých oblastech. Snášejí snůšky v průměru až 20 vajec s inkubační dobou 7-8 měsíců. Nově vylíhnutí draci rozbijí vejce vaječným zubem. Při narození jsou zranitelní, měří 46 cm a prvních pár let života hledají útočiště na stromech, aby se vyhnuli predaci kanibalskými dospělými. Drakovi trvá 8-9 let, než dospěje, a může se dožít až 30 let. Timorští jeleni jsou primární kořistí draků Jeden úžasný jev byl pozorován v Chester Zoo v Anglii v roce 2005. Samice Flora chovaná v zajetí, která nepřišla do kontaktu se samcem déle než dva roky, měla snůšku 11 vajec. Vylíhlo se sedm a všichni byli samci. Vědci nejprve předpokládali, že Flora mohla mít uložené spermie z předchozího setkání se samcem, ale to se ukázalo jako nesprávné. Byl to první příklad partenogeneze u varanů komodských. Druhý případ byl pozorován v Sedgwick County Zoo v Kansasu v roce 2008, kdy se ze dvou neoplozených vajec také vylíhla mláďata samců. Tato reprodukční adaptace umožňuje samici v izolaci – to jest ostrovní výklenek – produkovat samčí potomky partenogenezí a pářit se s nimi, aby se zajistila sexuálně se rozmnožující populace samčích i samičích potomků. V letech 1974 až 2012 bylo hlášeno 2008 útoků na lidi. V roce XNUMX byla skupina pěti potápěčů, kteří uvízli na pláži ostrova Rinca, napadena varany komodskými. O dva dny později je vyzvedl indonéský záchranný člun. Západ slunce v národním parku Komodo, při pohledu z Labuan Bajo V roce 2009 byl průvodce národním parkem umístěný na Rince přepaden a poničen drakem, který se ukryl pod jeho stolem. V květnu 2017 50letý singapurský turista, který navzdory všem radám šel sám po ostrově Komodo, přežil útok, ale pro vážně zraněnou nohu. V roce 2015 byla klesající populace draků vyhodnocena na 3,014 jedinců. Varan komodský vyhynul na ostrově Padar v roce 1975. Varan komodský, zranitelný druh na seznamu IUCN, je oficiálně chráněn od roku 1980.

Také na Divernetu: KOMODO NA TĚNU BOTY, ALOR SAMO SOBĚ, RYBÍ POLÉVKA ALOR – JE TO DOBRÝ RECEPT!, ALOR AQUAMEN