Ponoření do skrytého světa jeskyní v Biaku

Daleko mimo vyšlapané cesty, jak to často bývá, vyhledává potápěč a průzkumník PIERRE CONSTANT jeskynní lokality na ostrově Západní Papua, kde se japonské jednotky během druhé světové války zahrabávaly do podzemních sítí.
Hlavní ostrov souostroví Biak leží v zálivu Cenderawasih, poblíž severního pobřeží indonéské provincie Západní Papua. Zatímco 90 % pevninské Papuy je křesťanských, 50 % obyvatel Biaku je muslimských, ačkoli původně byli animističtí, protože kultura Biak Numfor je melanéská.
Ostrov poprvé spatřil portugalský mořeplavec Jorge de Meneses v roce 1526 a o dva roky později se kolem něj plavil španělský mořeplavec Álvaro de Saavedra.
Během druhé světové války byl Biak baštou Japonské císařské armády. Ke konci války se v jeho džunglových jeskyních ukrývalo 11,000 95 vojáků IJN s dostatkem munice a devíti lehkými tanky typu XNUMX HaGo, kteří čekali na americké síly generála McArthura.
Gua Jepang (Japonská jeskyně), 5 km od města Biak, byla součástí systému, který se táhl 3 km směrem k pláži Parai a poskytoval útočiště 3,000 XNUMX japonským vojákům. Poté, co však americké letadlo sestřelila raketa odpálená odtud, začali Američané místo bombardovat a masakrovat ty, kteří se uvnitř nacházeli.
Do konce bitvy u Biaku, která trvala od vylodění USA 27. května do 17. srpna 1944, utrpěly USA 3,000 474 obětí a 6,100 mrtvých, zatímco japonské síly měly 450 XNUMX mrtvých a XNUMX zajatých. Jejich velitel plukovník Kizume Naoyuki se dopustil hara kiri.
Japonský záliv
Po dvoudenní cestě z Francie přes Jakartu přistává mé letadlo v Biaku v 5.30:XNUMX ráno. Jsem unavený z jet lagu a bude mi trvat dva dny, než se zotavím.
Jedu do Gua Jepang (Japonského zálivu) na motorce patřící Jakeovi, Hotel Asana Biakrecepční. Vybetonovaná cesta, pokrytá zeleným mechem, vede ke schodišti, které klikatě mizí v podzemí.
Vchod s klenutým obloukem je poněkud vlhký a připomíná katedrálu, ze stropu kape voda. Obrovská místnost odhaluje východ napravo a další gigantický nalevo. Všude leží rozbité lahve.
Objevuji zlatohnědou kost zapuštěnou do podlahy jeskyně. Po levé stěně, která ústí do velké propadliny, se táhne impozantní opona z lián a kořenů. Místo je atmosférické.
Uprostřed propadliny vzpřímeně stojí štíhlé pandany s korunami dlouhých ostnatých listů a dodávají tomuto tajemnému prostředí nádech Jurského parku. Na úpatí visutých lián najdete staré rezavé japonské sudy.
Stezka se vine vnitřkem díry a pomalu stoupá k vyvýšenině s výhledem na jádro díry. Najednou Jake ukáže na měděně hnědého hada, dlouhého asi metr, který nehybně odpočívá přímo přede mnou.Mangabasio!„varuje a ustupuje. „Jedovaté!“
Udělám pár snímků, než se had s úžasnou hbitostí odváží vylézt na útes. Skanzen vystavuje kulomety, minomety, granáty, bomby, rakety, sbírku japonských polních čutor, přileb, lahví a dokonce i staré terénní vozy a vrtuli.
V Bosniku, místě amerického obojživelného vylodění 27. května, je tržní den. Stánky prodávají typické papuánské jídlo, jako jsou arekové ořechy, maniok, sladké brambory a ságové koláčky, a také uzené... chobotnice a korálky uzených mušlí, čerstvých ryb, listů papáji, fazolí a banánů.
Všichni celý den žvýkají arekové ořechy a když mě procházím kolem jako cizinec v cizí zemi, zdraví mě s výrazným úsměvem na tváři: „Dobrý den, pane!“ Bosnek je výchozím bodem pro veřejné lodě na nedaleké ostrovy Padaido, které jsou známé svými atraktivními lokalitami pro potápění.
Džunglí pokrytý vápencový hřeben vysoký 40 metrů se táhne jako páteř podél jižního pobřeží až k Tanjung Barari, východnímu mysu Biaku. Je to starý okrajový útes, který se vyvinul v krasové prostředí s jeskyněmi a podzemními řekami. Plánuji ho prozkoumat během příštích několika dnů.
Jeskyně Opiaref
Stále unavený z časové studie vstávám ve 3 ráno. Divemaster Yulius se později objeví na motorce a mračí se při pohledu na mou hromadu... taškyMíříme do vesnice Opiaref, za Bosnikem. Slyšel jsem o velké jeskyni s vodními bazény, hřištěm pro školáky a očekávám nějaké potápění v jeskyních, i když Julius není jeskynní potápěč.
Abychom byli politicky korektní, navštívíme „velkého muže“, který proti mé návštěvě nemá žádné námitky. Je zvědavý, jestli něco objevím.
Za základní školou vede cesta k obrovskému otvoru ve vápencovém útesu, dostatečně velkému pro tunel metra. Gua Serumi (jeskyně Opiaref) vypadá jako podzemní řeka. Za hromadou kamení u vchodu jsou vodní tůně úžasně čisté. Toto je zásobárna sladké vody ve vesnici.
Na kluzké skále pokryté netopýřím guanem si nasadím vybavení a skočím dovnitř.
První tůňka je hluboká 2–3 m, ale nacházím průchod vpravo pod skálou, který se noří do úzkého tunelu. Vstříc mi přicházejí ryby – břidlicově šedé s dvojitým hřbetem. ploutev, neprůhledné kobaltově modré oči a vyčnívající spodní čelist. Paprsek baterky přitahuje velké, zvědavé krevety s dlouhými modrými kleštěmi.
Dostávám se k druhému jeskyni. Hlavní tunel, vysoký snad 10 metrů, končí skalní stěnou asi 60 metrů od vchodu. Když přelézám skály uprostřed jeskyně, všimnu si, že hloubka se na druhé straně zvětšuje. Vpravo se otevírá další chodba, užší a klikatější.
Skalní stěna stále přede mnou, všímám si ostrého kontrastu mezi bílým vápencem a nápadně tmavě hnědou sedimentární horninou. Po mé levici se otevírá svislá oválná úzká chodba, která vede do boční komory, podlouhlé a rovnoběžné s hlavním tunelem.
Dno je pokryto vysoce těkavým, jemným bahnem, které... ploutev-kop může vyrušit během vteřiny. Vynikající viditelnost je výhodou. Gua Serumi je malá a má maximální hloubku necelých 9 metrů.
Julius mě seznamuje se Salmonem, vousatým, veselým papuánským farmářem. Také se potápí a ví o sladkovodním jezeře poblíž pláže Samares na severním pobřeží: „Pojďme!“
Cesta se chvíli klikatí a pak se změní v prašnou cestu vyhloubenou roklemi od dešťů. Je to hornatá oblast husté džungle s velkými stromy.
Necháváme auto za sebou a pokračujeme pěšky do kopce, poté dalších 45 minut strmě z kopce. Hrozivý zvuk motorových pil potvrzuje, že v oblasti probíhá těžba dřeva, a umlčuje radostné křičení kakaduů chocholatých, papoušků druhu Eclectus a loriů černohlavých.
Pantai Samares je opuštěná pláž v Tichém oceánu. Stezka stoupá do džungle mezi velkými stromy s kořeny a palmami nipa. Na mýtině se objevuje jezero Opsnundi (Skákající muž), magická tyrkysová tůňka s vodou. Do ní spadly velké klády, ale voda je průzračně čistá a je to vizuální okouzlující místo.
Moje hmatové vnímání mi říká, že uprostřed je díra, ale jistý to nebudu, dokud se neodvážím ponořit pod povrch.
Jeskyně Air Biru
Ve vesnici Anggraidi kontrolujeme jeskyni Air Biru. Velký otvor vypadá jako obrovská tlama s tesáky – vypouklými, zaoblenými stalaktity. Je to jezírko s čistou vodou. Během mého 15minutového ponoru si mě prohlíží velká ryba, ale nepodařilo se mi najít žádné vodítko.
Velké krápníky, při pohledu zpod vody, povzbuzují ke kreativitě fotografováníNajdu tmavě šedou rybu se žlutým okrajem ploutve v rohu – je to stejný druh jako v Opiarefu, i když tento je 25 cm dlouhý. Z temnoty na světlo se vynoří úhoř, jen aby v mžiku zmizel.
Jezera Snermus a Snermas
Asfaltová silnice spojuje město Biak s Koremem na severním pobřeží. Tři sladkovodní jezera vytvářejí iluzi propadlin, ale jejich jablkově zelená barva bere veškerou naději.
Jezera Snermus a Snermas poskytují místním dětem slušné bazény s plovoucími rafty a kládami, ale pod vodou je viditelnost sotva 50 cm a maximální hloubka ponoru je 12 m. Zklamání.
Pláž Korem, zasazená do zátoky ve tvaru písmene U, byla místem ničivé katastrofy. tsunami v roce 1996. Tanjung Saruri na severním pobřeží je mys s vyvýšenými korálovými terasami. Je to velmi fotogenický šelf s vodními tůněmi při odlivu.
Dále na západ se nachází vesnice Warsa a za ní leží most, který vede na ostrov Supiori, jenž je hornatější než Biak. Tam se silnice rozděluje na sever a jih a vede až do Korida.
Asi 45 minut jižně od mostu se nachází zajímavá jeskyně Mankruro, kterou využívali i japonští vojáci.
Jezero Opsnundi
S návalem odvahy se vracím do Opsnundi se vším svým vybavením. Losos se dobrovolně hlásí, že ponese nádrž: „Žádný problém, Papuánci jsou silní chlapi!“. Mám toho dost na to, abych jich unesl s sebou. batoh, ozubené kolo v záběru pytel a fotoaparát na délku paže.
Navzdory nedostatku slunečního svitu se ponor ukázal být vzrušujícím zážitkem. V modré vodě žasnu nad změtí klád obalených mechy a visícími řasami a rybami, které potápěče nikdy předtím neviděly.
S maximální hloubkou 13 metrů nacházím i malou vápencovou jeskyni, ale než dokončím 52minutový ponor, třesu se celým mrazem.
Simpsonova jeskyně
Zajímavé místo leží ve vesnici Ruar, kde z jeskyně na útesu vytéká potok. Strčím dovnitř nos a po deseti metrech postupu podzemním tunelem zjišťuji, že voda vyvěrá do hluboké svislé jámy obklopené ostrým vápencem.
Potápím se s baterkou a silným vlascem připevněným ke skále nad dírou. V hloubce 3.5 m je chodba rovná, ale čelím slepé uličce, kterou se nemám kam protáhnout.
Simpson, ten „velký pán“, si myslí, že budu rád vidět nějaké japonské jeskyně v džungli za vesnicí Ruar. Pochybovačně se podívá na mé žabky, ale uklidňujícím tónem řekne: „Je to jen 200 metrů!“
Ukazuje se, že je to strmý trek do kopce, kluzký průjezd džunglí a hodina tam i zpět. Dostáváme se k zející ústí jeskyně, na úpatí strmého shluku balvanů, ale v žabkách se tam nedostaneme.
Následující nedělní ráno, oblečený v bílé košili a černé kravatě, je Simpsonovi připraven do kostela. „Za hodinu jsem zpátky,“ říká. Když se vrací – o pět a půl hodiny později – tvrdě spím na židli na jeho balkonu.
Zpátky na místě. Simpson rychle pokácí pár štíhlých, rovných stromů a promění je v žebřík, který nám umožní překonat vchod do jeskyně.
Jeskyně je obrovská, se skrytými komorami, stalaktity, šály (kalcitové krystalické útvary), obrovskými sloupy a tenkými pilíři.
Podlaha je poházená rozbitými lahvemi, rezavými plechovkami a hranatými dózami od sušenek. Jen stěží si dokážu představit ty hrozné podmínky, v nichž tito japonští vojáci žili ve tmě jako krysy. Muselo to být mizerné a psychicky skličující.
Některé zbytky plynu maskaKulaté brýle leží na zemi před vchodem. Místo pojmenuji Simpsonova jeskyně.
Lima Kamar
Na levé straně silnice, skrytý z kopce, se nachází skromný japonský památník se starým dřevěným sloupem s vytesanými nápisy kandži. Nedaleko se nachází Lima Kamar, podzemní jeskyně s pěti komorami. „Během války to bývala japonská nemocnice,“ vysvětluje Simpson.
Je to shluk malých komor propojených úzkými chodbami, s lékovkami a prázdnými lahvičkami rozházenými v rohu. Tato krysí díra dodává hrůzám minulé minulosti mrazivý rozměr.
Ostrov Owi
Jednoho večera se setkávám s bupatským kmenem Yusufem Melianusem Maryenem, který byl více než 10 let politickým vůdcem regentství Biak. Je to vřelý a přátelský muž, který mě srdečně vítá s tradičním keramickým talířem s vyobrazením rajky Cenderawasih.
Vysvětluji podstatu své práce a Bupati mi nabídne, že mě svou lodí vezme na ostrov Owi. Salmon tam odhalil existenci jeskyní s „modrou vodou“.
Přeplavba po klidném moři trvá půl hodiny. Bílou písečnou pláž ostrova Owi lemují kymácející se kokosové palmy; dítě pádluje na své vykopané kánoi s výložníkem.
Katolický kostel má ceduli s nápisem Rarama baby: „Není zač.“ Rituálně navštívíme „velkého muže“ Peta Demarase, bělovousého chlapíka s červeným kruhem šťávy z arekových ořechů kolem brady.
Vyšplháme se na vrchol hřebene a na kluzkém svahu se otevírá nová jeskyně. „Toto je Funfundei, což znamená ‚Dobrý pocit‘… Během války sem chodili američtí vojáci pro vodu.“ Na ostrově bývalo americké letiště.
Rozsvítím čelovku a vplížím se dovnitř. Musím být akrobatický v úzkých chodbách se stalaktity nad hlavou. Narazím na jezírko s čistou vodou a pomyslím si: Na tohle se podívám! Brzy žasnu nad dvěma nádhernými podvodními komorami se stalaktity, stalagmity, šálami a brčky (trubkovými stalaktity).
Také jsem našel pár fosilií. Je tam hřebenovka s pěti prsty, několik lastur turbanů Trochus a škeblí. Maximální hloubka je 5.5 m a ponor trvá pouze 20 minut, což neumožňuje prozkoumání žádných dalších chodeb. Jeskyně Feelgood Cave, která vznikla nad vodou, byla později zaplavena dešťovou vodou prosakující střechou.
Než Salmon opustí ostrov, myslí si, že by mě mohly zajímat nějaké vraky letadel. „Není to daleko!“ slibuje. Pětadvacetiminutová procházka kokosovým hájem do křoví ostrova Owi vede k zarostlé asfaltové dálnici – americkému letišti.
Hřbetem ruky si otřu pot z čela. „A co vraky?“ ptám se, stále toužím po tom pravém.
„Letadla? Ach… už jsou pryč!“