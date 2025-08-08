Předplatné časopisů
Odstraňte reklamy za 3 £ měsíčně
Přihlásit se

Ponoření do skrytého světa jeskyní v Biaku

Sledujte nás ve Zprávách Google
Přihlaste se k odběru našeho týdenního zpravodaje
Simpson s japonskými plynovými maskami, jeskyně Ruar
„Bigman“ Simpson s japonskými plynovými maskami z 2. světové války, jeskyně Ruar

Daleko mimo vyšlapané cesty, jak to často bývá, vyhledává potápěč a průzkumník PIERRE CONSTANT jeskynní lokality na ostrově Západní Papua, kde se japonské jednotky během druhé světové války zahrabávaly do podzemních sítí.

Hlavní ostrov souostroví Biak leží v zálivu Cenderawasih, poblíž severního pobřeží indonéské provincie Západní Papua. Zatímco 90 % pevninské Papuy je křesťanských, 50 % obyvatel Biaku je muslimských, ačkoli původně byli animističtí, protože kultura Biak Numfor je melanéská.

Ostrov poprvé spatřil portugalský mořeplavec Jorge de Meneses v roce 1526 a o dva roky později se kolem něj plavil španělský mořeplavec Álvaro de Saavedra. 

Během druhé světové války byl Biak baštou Japonské císařské armády. Ke konci války se v jeho džunglových jeskyních ukrývalo 11,000 95 vojáků IJN s dostatkem munice a devíti lehkými tanky typu XNUMX HaGo, kteří čekali na americké síly generála McArthura. 

Gua Jepang (Japonská jeskyně), 5 km od města Biak, byla součástí systému, který se táhl 3 km směrem k pláži Parai a poskytoval útočiště 3,000 XNUMX japonským vojákům. Poté, co však americké letadlo sestřelila raketa odpálená odtud, začali Američané místo bombardovat a masakrovat ty, kteří se uvnitř nacházeli. 

Do konce bitvy u Biaku, která trvala od vylodění USA 27. května do 17. srpna 1944, utrpěly USA 3,000 474 obětí a 6,100 mrtvých, zatímco japonské síly měly 450 XNUMX mrtvých a XNUMX zajatých. Jejich velitel plukovník Kizume Naoyuki se dopustil hara kiri.

Obsah
Obsah

Japonský záliv

Po dvoudenní cestě z Francie přes Jakartu přistává mé letadlo v Biaku v 5.30:XNUMX ráno. Jsem unavený z jet lagu a bude mi trvat dva dny, než se zotavím. 

Jedu do Gua Jepang (Japonského zálivu) na motorce patřící Jakeovi, Hotel Asana Biakrecepční. Vybetonovaná cesta, pokrytá zeleným mechem, vede ke schodišti, které klikatě mizí v podzemí. 

Propadlina, Gua Jepang
Propadlina v Gua Jepang
Gua Jepang (japonská jeskyně)
Vchod do jeskyně klenutým průchodem

Vchod s klenutým obloukem je poněkud vlhký a připomíná katedrálu, ze stropu kape voda. Obrovská místnost odhaluje východ napravo a další gigantický nalevo. Všude leží rozbité lahve. 

Objevuji zlatohnědou kost zapuštěnou do podlahy jeskyně. Po levé stěně, která ústí do velké propadliny, se táhne impozantní opona z lián a kořenů. Místo je atmosférické.

Uprostřed propadliny vzpřímeně stojí štíhlé pandany s korunami dlouhých ostnatých listů a dodávají tomuto tajemnému prostředí nádech Jurského parku. Na úpatí visutých lián najdete staré rezavé japonské sudy.

Stezka se vine vnitřkem díry a pomalu stoupá k vyvýšenině s výhledem na jádro díry. Najednou Jake ukáže na měděně hnědého hada, dlouhého asi metr, který nehybně odpočívá přímo přede mnou.Mangabasio!„varuje a ustupuje. „Jedovaté!“ 

Jedovatý had 'Wekanampo', Sauri džungle
Jedovatý had Wekanampo

Udělám pár snímků, než se had s úžasnou hbitostí odváží vylézt na útes. Skanzen vystavuje kulomety, minomety, granáty, bomby, rakety, sbírku japonských polních čutor, přileb, lahví a dokonce i staré terénní vozy a vrtuli.

Japonské minomety a rakety z 2. světové války
Japonské minomety a rakety z 2. světové války

V Bosniku, místě amerického obojživelného vylodění 27. května, je tržní den. Stánky prodávají typické papuánské jídlo, jako jsou arekové ořechy, maniok, sladké brambory a ságové koláčky, a také uzené... chobotnice a korálky uzených mušlí, čerstvých ryb, listů papáji, fazolí a banánů. 

Všichni celý den žvýkají arekové ořechy a když mě procházím kolem jako cizinec v cizí zemi, zdraví mě s výrazným úsměvem na tváři: „Dobrý den, pane!“ Bosnek je výchozím bodem pro veřejné lodě na nedaleké ostrovy Padaido, které jsou známé svými atraktivními lokalitami pro potápění. 

Kánoe s výložníkem, Bosnik
Výložníkové kánoe v Bosniku

Džunglí pokrytý vápencový hřeben vysoký 40 metrů se táhne jako páteř podél jižního pobřeží až k Tanjung Barari, východnímu mysu Biaku. Je to starý okrajový útes, který se vyvinul v krasové prostředí s jeskyněmi a podzemními řekami. Plánuji ho prozkoumat během příštích několika dnů. 

Jeskyně Opiaref

Stále unavený z časové studie vstávám ve 3 ráno. Divemaster Yulius se později objeví na motorce a mračí se při pohledu na mou hromadu... taškyMíříme do vesnice Opiaref, za Bosnikem. Slyšel jsem o velké jeskyni s vodními bazény, hřištěm pro školáky a očekávám nějaké potápění v jeskyních, i když Julius není jeskynní potápěč. 

Potápěčský mistr Yulius, lahve a vybavení
Divemaster Yulius přináší lahve a vybavení

Abychom byli politicky korektní, navštívíme „velkého muže“, který proti mé návštěvě nemá žádné námitky. Je zvědavý, jestli něco objevím. 

Za základní školou vede cesta k obrovskému otvoru ve vápencovém útesu, dostatečně velkému pro tunel metra. Gua Serumi (jeskyně Opiaref) vypadá jako podzemní řeka. Za hromadou kamení u vchodu jsou vodní tůně úžasně čisté. Toto je zásobárna sladké vody ve vesnici. 

Vstup do jeskyně Opiaref za účelem ponoru
Vstup do jeskyně Opiaref za účelem ponoru

Na kluzké skále pokryté netopýřím guanem si nasadím vybavení a skočím dovnitř. 

První tůňka je hluboká 2–3 m, ale nacházím průchod vpravo pod skálou, který se noří do úzkého tunelu. Vstříc mi přicházejí ryby – břidlicově šedé s dvojitým hřbetem. ploutev, neprůhledné kobaltově modré oči a vyčnívající spodní čelist. Paprsek baterky přitahuje velké, zvědavé krevety s dlouhými modrými kleštěmi.

Hlavní tunel, Gua Serumi (jeskyně Opiaref)
Hlavní tunel v jeskyni Opiaref
Eleotridae, sladkovodní ryby, nad bahnitým dnem, Opiaref
Sladkovodní člen čeledi Eleotridae plave nad bahnitým dnem v Opiarefu
Krevety z řeky Monkey River v Opiarefu
Kreveta opičí (Macrobrachium lar)

Dostávám se k druhému jeskyni. Hlavní tunel, vysoký snad 10 metrů, končí skalní stěnou asi 60 metrů od vchodu. Když přelézám skály uprostřed jeskyně, všimnu si, že hloubka se na druhé straně zvětšuje. Vpravo se otevírá další chodba, užší a klikatější. 

Skalní stěna stále přede mnou, všímám si ostrého kontrastu mezi bílým vápencem a nápadně tmavě hnědou sedimentární horninou. Po mé levici se otevírá svislá oválná úzká chodba, která vede do boční komory, podlouhlé a rovnoběžné s hlavním tunelem. 

Chodba vedoucí do boční komory
Chodba vedoucí do boční komory

Dno je pokryto vysoce těkavým, jemným bahnem, které... ploutev-kop může vyrušit během vteřiny. Vynikající viditelnost je výhodou. Gua Serumi je malá a má maximální hloubku necelých 9 metrů.

Potápěč Chris se vynořuje z úzkého tunelu do druhého bazénu v Opiarefu
Potápěč Chris se vynořuje z úzkého tunelu do druhého bazénu v Opiarefu

Julius mě seznamuje se Salmonem, vousatým, veselým papuánským farmářem. Také se potápí a ví o sladkovodním jezeře poblíž pláže Samares na severním pobřeží: „Pojďme!“ 

Cesta se chvíli klikatí a pak se změní v prašnou cestu vyhloubenou roklemi od dešťů. Je to hornatá oblast husté džungle s velkými stromy. 

Necháváme auto za sebou a pokračujeme pěšky do kopce, poté dalších 45 minut strmě z kopce. Hrozivý zvuk motorových pil potvrzuje, že v oblasti probíhá těžba dřeva, a umlčuje radostné křičení kakaduů chocholatých, papoušků druhu Eclectus a loriů černohlavých. 

Pantai Samares je opuštěná pláž v Tichém oceánu. Stezka stoupá do džungle mezi velkými stromy s kořeny a palmami nipa. Na mýtině se objevuje jezero Opsnundi (Skákající muž), magická tyrkysová tůňka s vodou. Do ní spadly velké klády, ale voda je průzračně čistá a je to vizuální okouzlující místo. 

Tyrkysově modré jezero Opsnundi v odpoledním slunci
Opsnundi, tyrkysové jezero v odpoledním slunci

Moje hmatové vnímání mi říká, že uprostřed je díra, ale jistý to nebudu, dokud se neodvážím ponořit pod povrch.

Jeskyně Air Biru

Vstup do jeskyně Air Biru, Anggraidi
Vstup do jeskyně Air Biru, Anggraidi

Ve vesnici Anggraidi kontrolujeme jeskyni Air Biru. Velký otvor vypadá jako obrovská tlama s tesáky – vypouklými, zaoblenými stalaktity. Je to jezírko s čistou vodou. Během mého 15minutového ponoru si mě prohlíží velká ryba, ale nepodařilo se mi najít žádné vodítko. 

Velké krápníky, při pohledu zpod vody, povzbuzují ke kreativitě fotografováníNajdu tmavě šedou rybu se žlutým okrajem ploutve v rohu – je to stejný druh jako v Opiarefu, i když tento je 25 cm dlouhý. Z temnoty na světlo se vynoří úhoř, jen aby v mžiku zmizel.

Jezera Snermus a Snermas

Asfaltová silnice spojuje město Biak s Koremem na severním pobřeží. Tři sladkovodní jezera vytvářejí iluzi propadlin, ale jejich jablkově zelená barva bere veškerou naději. 

Jezera Snermus a Snermas poskytují místním dětem slušné bazény s plovoucími rafty a kládami, ale pod vodou je viditelnost sotva 50 cm a maximální hloubka ponoru je 12 m. Zklamání. 

Pláž Korem, zasazená do zátoky ve tvaru písmene U, byla místem ničivé katastrofy. tsunami v roce 1996. Tanjung Saruri na severním pobřeží je mys s vyvýšenými korálovými terasami. Je to velmi fotogenický šelf s vodními tůněmi při odlivu. 

Vyvýšené korálové terasy, severní pobřeží, Tanjung Saruri
Vyvýšené korálové terasy v Tanjung Saruri

Dále na západ se nachází vesnice Warsa a za ní leží most, který vede na ostrov Supiori, jenž je hornatější než Biak. Tam se silnice rozděluje na sever a jih a vede až do Korida.

Asi 45 minut jižně od mostu se nachází zajímavá jeskyně Mankruro, kterou využívali i japonští vojáci. 

Jeskyně Mankruro, ostrov Supiori
Jeskyně Mankruro, ostrov Supiori

Jezero Opsnundi

S návalem odvahy se vracím do Opsnundi se vším svým vybavením. Losos se dobrovolně hlásí, že ponese nádrž: „Žádný problém, Papuánci jsou silní chlapi!“. Mám toho dost na to, abych jich unesl s sebou. batoh, ozubené kolo v záběru pytel a fotoaparát na délku paže. 

Losos před ponorem u jezera Opsnundi
Losos před ponorem u jezera Opsnundi
Podvodní protokoly u jezera Opsnundi
Podvodní protokoly v Opsnundi
Podvodní pohled na jezero Opsnundi
Ryby v Opsnundi
Eleotris se zelenýma očima v jezeře Opsnundi
Eleotris neboli spáč ostnatý se zelenýma očima

Navzdory nedostatku slunečního svitu se ponor ukázal být vzrušujícím zážitkem. V modré vodě žasnu nad změtí klád obalených mechy a visícími řasami a rybami, které potápěče nikdy předtím neviděly.

S maximální hloubkou 13 metrů nacházím i malou vápencovou jeskyni, ale než dokončím 52minutový ponor, třesu se celým mrazem. 

Simpsonova jeskyně

Zajímavé místo leží ve vesnici Ruar, kde z jeskyně na útesu vytéká potok. Strčím dovnitř nos a po deseti metrech postupu podzemním tunelem zjišťuji, že voda vyvěrá do hluboké svislé jámy obklopené ostrým vápencem. 

Potápím se s baterkou a silným vlascem připevněným ke skále nad dírou. V hloubce 3.5 m je chodba rovná, ale čelím slepé uličce, kterou se nemám kam protáhnout. 

Simpson, ten „velký pán“, si myslí, že budu rád vidět nějaké japonské jeskyně v džungli za vesnicí Ruar. Pochybovačně se podívá na mé žabky, ale uklidňujícím tónem řekne: „Je to jen 200 metrů!“

Ukazuje se, že je to strmý trek do kopce, kluzký průjezd džunglí a hodina tam i zpět. Dostáváme se k zející ústí jeskyně, na úpatí strmého shluku balvanů, ale v žabkách se tam nedostaneme.

Následující nedělní ráno, oblečený v bílé košili a černé kravatě, je Simpsonovi připraven do kostela. „Za hodinu jsem zpátky,“ říká. Když se vrací – o pět a půl hodiny později – tvrdě spím na židli na jeho balkonu. 

Zpátky na místě. Simpson rychle pokácí pár štíhlých, rovných stromů a promění je v žebřík, který nám umožní překonat vchod do jeskyně. 

Vstup do „Simpsonovy jeskyně“, džungle Ruar
Simpson vstupuje do jeskyně v džungli Ruar pomocí rychle postaveného žebříku
Nádherné stalaktity a stalagmity v Simpsonově jeskyni
Nádherné stalaktity a stalagmity v Simpsonově jeskyni

Jeskyně je obrovská, se skrytými komorami, stalaktity, šály (kalcitové krystalické útvary), obrovskými sloupy a tenkými pilíři. 

Podlaha je poházená rozbitými lahvemi, rezavými plechovkami a hranatými dózami od sušenek. Jen stěží si dokážu představit ty hrozné podmínky, v nichž tito japonští vojáci žili ve tmě jako krysy. Muselo to být mizerné a psychicky skličující. 

Masivní sloupy
Masivní sloupy

Některé zbytky plynu maskaKulaté brýle leží na zemi před vchodem. Místo pojmenuji Simpsonova jeskyně.

Lima Kamar

Na levé straně silnice, skrytý z kopce, se nachází skromný japonský památník se starým dřevěným sloupem s vytesanými nápisy kandži. Nedaleko se nachází Lima Kamar, podzemní jeskyně s pěti komorami. „Během války to bývala japonská nemocnice,“ vysvětluje Simpson. 

Japonské pozůstatky v jeskyni Lima Kamar, Ruar
Japonské pozůstatky v jeskyni Lima Kamar, Ruar

Je to shluk malých komor propojených úzkými chodbami, s lékovkami a prázdnými lahvičkami rozházenými v rohu. Tato krysí díra dodává hrůzám minulé minulosti mrazivý rozměr.

Ostrov Owi

Jednoho večera se setkávám s bupatským kmenem Yusufem Melianusem Maryenem, který byl více než 10 let politickým vůdcem regentství Biak. Je to vřelý a přátelský muž, který mě srdečně vítá s tradičním keramickým talířem s vyobrazením rajky Cenderawasih. 

Vysvětluji podstatu své práce a Bupati mi nabídne, že mě svou lodí vezme na ostrov Owi. Salmon tam odhalil existenci jeskyní s „modrou vodou“. 

BIA 4529 Vylodění na ostrově Owi
Potápění do skrytého světa jeskyní v Biaku 32

Přeplavba po klidném moři trvá půl hodiny. Bílou písečnou pláž ostrova Owi lemují kymácející se kokosové palmy; dítě pádluje na své vykopané kánoi s výložníkem. 

Dítě v kánoi s výložníkem, ostrov Owi
Dítě v kánoi s výložníkem, ostrov Owi

Katolický kostel má ceduli s nápisem Rarama baby: „Není zač.“ Rituálně navštívíme „velkého muže“ Peta Demarase, bělovousého chlapíka s červeným kruhem šťávy z arekových ořechů kolem brady. 

„Velký muž“ Pete Demaras s prstencem šťávy z arekových ořechů na vousech, ostrov Owi
Pete Demaras, „velký muž“ z ostrova Owi

Vyšplháme se na vrchol hřebene a na kluzkém svahu se otevírá nová jeskyně. „Toto je Funfundei, což znamená ‚Dobrý pocit‘… Během války sem chodili američtí vojáci pro vodu.“ Na ostrově bývalo americké letiště. 

Rozsvítím čelovku a vplížím se dovnitř. Musím být akrobatický v úzkých chodbách se stalaktity nad hlavou. Narazím na jezírko s čistou vodou a pomyslím si: Na tohle se podívám! Brzy žasnu nad dvěma nádhernými podvodními komorami se stalaktity, stalagmity, šálami a brčky (trubkovými stalaktity). 

OWI 4 stalaktity v hlavní komoře jeskyně Feelgood Cave Owi Is
Stalaktity v hlavní komoře jeskyně Feelgood Cave
Stalaktity a stalagmity v hloubce Jeskyně Feelgood Owi Is
Stalaktity a stalagmity v hloubce jeskyně Feelgood
Fosilie skořápky Trochuse v jeskyni Feelgood
Fosilie skořápky Trochuse

Také jsem našel pár fosilií. Je tam hřebenovka s pěti prsty, několik lastur turbanů Trochus a škeblí. Maximální hloubka je 5.5 m a ponor trvá pouze 20 minut, což neumožňuje prozkoumání žádných dalších chodeb. Jeskyně Feelgood Cave, která vznikla nad vodou, byla později zaplavena dešťovou vodou prosakující střechou.

Než Salmon opustí ostrov, myslí si, že by mě mohly zajímat nějaké vraky letadel. „Není to daleko!“ slibuje. Pětadvacetiminutová procházka kokosovým hájem do křoví ostrova Owi vede k zarostlé asfaltové dálnici – americkému letišti. 

Hřbetem ruky si otřu pot z čela. „A co vraky?“ ptám se, stále toužím po tom pravém. 

„Letadla? Ach… už jsou pryč!“

Pierre Constant www.calaolifestyle.com děkuje divemasterům Yuliusovi Kapitarauovi z Kota Biak (nedaleko Pisar Ikan) (0852) 44 960 506, biakdivers.ulis@yahoo.co.id a Salmonovi (0823) 99 857 137 za veškerou jejich pomoc v Biaku.
Pierre Constant děkuje divemasterům Yuliusovi Kapitarauovi z Kota Biak poblíž Pisar Ikan (0852 44 960 506, biakdivers.ulis@yahoo.co.id) a Salmonovi (0823 99 857 137) za veškerou jejich pomoc v Biaku.

Také od Pierra na Divernetu: POTÁPĚJÍCÍ SE NA OSTROVY VITU, POTÁPĚNÍ NA DÁLKÝ ZÁPAD KUBYNORONHA: ATLANTICKÝ HOKTSPOT POTÁPĚNÍ,  POTÁPĚNÍ LIFOU, FOSILNÍ ATOLFLORES, BRÁNA DO KOMODAPEKELNÉ ZVONY A DALŠÍ SPECIÁLY JESKYNÍ YUCATAN si VANUATU ZA COOLIDGE

Latest Epizoda podcastu od Scuba Diver Mag

ZŮSTAŇME V KONTAKTU!

Získejte týdenní přehled všech novinek a článků Divernet Potápěčská maska
Nespamujeme! Přečtěte si naše zásadami ochrany osobních údajů pro více informací.
Předplatné
Upozornit na
host

0 Komentáře
Většina hlasovala
Nejnovější nejstarší
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Nedávné Komentáře
Lori L. Mattozzi: Hrdinství zraněného potápěčského průvodce vedlo k odvolání
LPC: Aplikační servery Deepblu přecházejí do režimu offline
Eddie: Před a po roce 2000: Jak se změnila bezpečnost potápění
Tim: RECENZE: Diving In The Darkness nastavuje nové standardy pro potápěčské dokumenty
Tim: Nejlepší regulátory pro potápění v roce 2025
Poslední zprávy
Potápěči objevili mezi čtyřmi vraky lodí španělského korzára ze 1700. století Potápěči objevili mezi čtyřmi vraky lodí španělského korzára ze 1700. století
Lovci vraků hledají jeden parník, nacházejí druhý Lovci vraků hledají jeden parník, nacházejí druhý
Hrdinství zraněného potápěčského průvodce vedlo k odvolání Hrdinství zraněného potápěčského průvodce vedlo k odvolání
Vrakový potápěč Mazraani zemřel na atlantické expedici Vrakový potápěč Mazraani zemřel na atlantické expedici 
35. britská rada schválila návrh zákona o oceánu 35. britská rada schválila návrh zákona o oceánu
Vrak chráněný v Kentu, „chybějící článek“ Vrak chráněný v Kentu, „chybějící článek“
Spojte se s námi
facebook X-twitter instagramu Youtube Vlákna Tik tak
Dárkové předplatné
Předplatné za 3 £/měsíc