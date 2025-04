7 DŮVODŮ, PROČ JE WAKATOBI OBLÍBENÝM FANOUŠKEM

Wakatobi Resort je jednou z nejslavnějších světových destinací pro potápění a šnorchlování. Hosté z celého světa plánují návštěvu tohoto vzdáleného ostrovního ráje a personál resortu je nyní připraven na jejich příjezd.

V průběhu let mnoho návštěvníků nazývalo Wakatobi „vysněnou destinací“, ale co přesně je to, co udržuje toto letovisko na vrcholu seznamu oblíbených tolika potápěčů? Zde jsou jen některé z důvodů.

DÁLKOVÉ, ALE DOSTUPNÉ

7 DŮVODŮ, PROČ JE WAKATOBI OBLÍBENÝM FANOUŠKEM 9

Wakatobi leží na malém ostrově v odlehlém koutě Indonésie na jihovýchodě Sulawesi. Ale na rozdíl od mnoha vzdálených destinací nebude cesta do letoviska vyžadovat řadu skokanů do louže, trajekty mezi ostrovy a jízdy taxíkem. Místo toho se na přijíždějící hosty na letišti Bali setká personál concierge, který se od té chvíle postará o vše, od zvedání těžkých břemen až po koordinaci přesunů a plánování přenocování. Hosté si tak mohou odpočinout a osvěžit se před nástupem na přímý ranní charterový let na soukromou přistávací dráhu Wakatobi. Po příjezdu si můžete odpočinout u oběda a naplánovat si odpolední ponor s vědomím, že vaše tašky byly doručeny do vašeho bungalovu nebo vily a vaše potápěčské vybavení se přesunulo do potápěčského centra a bylo připraveno k použití.

BŘEH S VÍCE

Wakatobi's House Reef získal pověst jednoho z nejlepších pobřežních ponorů na světě. Potápěči a šnorchlaři mohou toto rozsáhlé a rozmanité místo prozkoumávat celé dny a při každém ponoření objevovat nové. Rozsáhlá oblast travnatých záhonů a korálových hlav ukrývá na pláži četné malé poklady čekající na objevy. Osmdesát metrů od břehu přechází mělký, korály posetý šelf ve strmý svah a stěnu, která klesala za hranice potápění. Stěna útesu House Reef podél severu a jihu letoviska je pokryta hustou vrstvou tvrdých a měkkých korálů, mořských vějířů, hub a pláštěnců s převisy, které vytvářejí místa odpočinku pro domácí želvy, humry a další korýše, zatímco mnoho druhů hejna ryb plavou poblíž a ven směrem k modré.

Potápěči bránící zeď pod koncem resortního mola.

Vstup na útes House Reef je snadný, protože potápěči a šnorchlaři si mohou udělat krátké plavání ze břehu nebo sestoupit po schodech u mola. Hromady mola přitahují hejna ryb a poblíž jsou desítky sasanek obydlených ikonickými klauny. Kromě toho je tato lokalita k dispozici potápěčům a šnorchlům ve dne i v noci a na požádání „taxi lodě“ Wakatobi dopraví hosty do vzdálenějších částí House Reef, aby se mohli v klidu vrátit k molu.

PODVODNÍ ZOO

Pufferfish Giant Star (Arothron Stellatus) může dorůst až do délky 1 m. Wakatobi, SE Sulawesi, Indonésie

Soukromá mořská rezervace vytvořená a podporovaná Wakatobi Resortem je domovem některých z nejvíce nedotčených a biologicky rozmanitých korálových útesů na Zemi. Každá z více než 40 lokalit navštěvovaných potápěčskými čluny resortu je svým způsobem velkolepá, ale některá si zvláště užijí zaměstnanci i potápěči. Mezi ně patří Zoo. Jen rychlá jízda lodí z letoviska je toto místo jedním z nejrybnějších míst ve střední Indonésii. Útesový útes v zátoce s písečným dnem v blízkosti pobřeží poskytuje úkryt pro množství zajímavého mořského života. Poklidný pohled mezi korály odhalí žabí rybky, ghost pipefish a listové štíry skrývající se na očích. Bližší prozkoumání může odhalit menší ceny, jako je humr chlupatý, zatímco průzkum dna přinese bizarní norníky, jako je hvězdář a kreveta kudlanka podobná mimozemšťanům. Kolem se potulují velká hejna koz, lipnic a chlupáčů. Houbové sasanky v Zoo jsou domovem jejich jmenovce houbového, což je malá bílá rybka s trojúhelníkovou hlavou, která jí dodává vzhled malé podvodní krajty. Zoologická zahrada je především místem s tvrdými korály, ale z útesu se ve výšce asi 20 metrů táhne malý hřeben s některými úžasnými velkými růžovými korály, barevnými měkkými korály a strmým spádem do hluboké vody.

Perutýn dvoubodový vyleze ze svého úkrytu na lov potravy, když slunce zapadne.

Zoologická zahrada je také oblíbeným místem pro noční potápění. Za soumraku se z korálů staghorn a sutin vynořuje mnoho druhů barevných ryb. Pod rouškou úplné tmy se po útesu řítí nová řada nočních zvířat, jako jsou lovící sépie, pestrobarevní ploštěnci a mnoho druhů perutýnů, včetně nepolapitelného perutýna Twinspot. Vyskytují se zde chobotnice bobtailové a chobotnice a potápěčská světla odhalí tisíce zářících očí různých krevet a krabů, kteří visí téměř v každé trhlině a štěrbině.

VÝLET NA HRANU

Potápěč plave vedle korálového útesu ve tvaru Ridgeline na místě zvaném Blade, Wakatobi, Indonésie.

Jedinečné místo známé jako Blade je tvořeno řadou tenkých, paralelních podmořských hor, které se zvedají z hlubšího hřebene až do dvou metrů od povrchu. Při pohledu z profilu celý útvar připomíná zoubkované zuby obřího nože zasazeného na ostří, odtud jeho název. Jednotlivé vrcholy jsou dlouhé, ale dosti úzké. Potápěči, kteří se unášejí blízko hladiny, mohou ve skutečnosti shora pozorovat obě strany útvarů současně. Blade je asi tak malebný, jak jen to jde, doplněný barevnými řadami obřích hub a mořských vějířů, které mohou občas dorůst až 2-3 m v průměru.

Červené bičovité korály rostou na strmých stranách každého vrcholu a poskytují fantastické příležitosti k fotografování. Mnohobarevné krinoidy lze často vidět usazené na špičkách gorgonií, jak roztahují svá chapadla, aby zachytili procházející sousta potravy. Mírné proudy umožňují potápěčům unášet se z vrcholu na vrchol, což vyvolává pocit beztížného letu. Celkově vzato je Blade zážitek, na který se hned tak nezapomene.

ROZMANITOST PĚKNÁ PRO DAVY

Wakatobi nabízí něco pro každého. Potápěči mohou trávit hodiny odpočinku na mělkých útesech a prozkoumávat chráněné zátoky nebo se vrhnout na vrcholky pokryté korály, které přitahují velká hejna ryb. Útesy, které začínají velmi blízko povrchu, klesají do hloubek více než 100 metrů, což vytváří příležitosti pro dlouhé víceúrovňové profily a poskytuje potápěčům s rozšířeným dosahem nové příležitosti.

Rejnok modroskvrnný

Náruživí potápěči s potěšením zjistí, že Wakatobi je stejně příjemné pro nepotápěčské partnery a děti doma, protože resort je vhodný pro rodiny a nabízí řadu vodních, plážových a suchozemských aktivit. Bungalovy mohou být uspořádány tak, aby mohly ubytovat rodiny, a mnohem více prostoru nabízejí vily s jednou a dvěma ložnicemi na nábřeží. Program chůvy osvobodí nové rodiče a programy Bubblemaker a juniorské potápěčské programy umožňují dětem bezpečně zažít podvodní svět. Stejné prvotřídní útesy, na které potápěči wow, stejně zvou šnorchlaře, kterým je věnována stejná úcta jako potápěčům a jsou vítáni na palubě lodí mířících do mnoha míst s mělkým prvkem. To vytváří jedinečné příležitosti pro nepotápěčské členy rodiny, aby se zapojili do zábavy.

POTÁPĚNÍ A DĚLEJTE ROZDÍL

7 DŮVODŮ, PROČ JE WAKATOBI OBLÍBENÝM FANOUŠKEM 10

V éře, kdy je ekologie správná věc, zůstává Wakatobi regionálním lídrem v ochraně a ochraně životního prostředí. Oceněný společný program ochrany útesů v resortu byl jedním z prvních svého druhu a vytvořil nové paradigma pro udržitelný cestovní ruch. Středisko provozuje recyklační stanice a stanice na snižování odpadních vod, sponzoruje týdenní úklidy, které zahrnují až 100 místních lidí, a úzce spolupracuje s místními komunitami a vládami v otázkách nakládání s odpady. Majitelé resortu přispěli k tomu, že do regionu přivedli čistou solární energii.

HŘELÉ VÍTÁNÍ A VÝHODNÉ POVRCHOVÉ INTERVALY

Pozorování západu slunce z Wakatobi's Jetty.

Tým Wakatobi je hrdý na poskytování speciální směsi pohostinnosti, která kombinuje etiku pětihvězdičkových služeb s vřelostí rodinného přítele. Úsměvy jsou všude a žádná žádost není triviální nebo zapomenutá. Zvláštním vrcholem zážitku z Wakatobi je doba jídla. Dobré jídlo a odlehlá místa nejdou vždy dohromady, ale Wakatobi poskytuje velkolepou a lahodnou výjimku z tohoto pravidla. Přímé charterové lety, které urychlují hosty do Wakatobi, také poskytují kuchyním resortu stálý přísun nejčerstvějších potravin a produktů z Bali a z celého světa.

Vynikající poloha hotelové restaurace u pláže vytváří prvotřídní kulinářský zážitek v uvolněném, ale elegantním prostředí s nabídkou, která zahrnuje širokou škálu mezinárodních jídel spolu se zajímavým výběrem indonéských kuchyní, vše připravené čerstvě odborným kulinářským týmem. Šéfkuchaři rádi připraví oblíbená jídla pro hosty na vyžádání a mohou také vyhovět řadě speciálních dietních požadavků.

Chcete se dozvědět více o Wakatobi Resort, nebo si možná naplánovat vlastní návštěvu jejich malého kousku ráje? Návštěva wakatobi.com kde můžete vyplnit a rychlý dotaz na cestu nebo pošlete e-mail svému týmu na adresu office@wakatobi.com.