20 minut s největším světovým freediverem

Dlouho se těší tomuto postavení, ale teprve nyní se ALEXEY MOLCHANOV dostává k širšímu celosvětovému publiku prostřednictvím nového 90minutového dokumentu Freediver. Jeho projekt překonat všech pět hloubkových rekordů tohoto sportu v roce 2023 poskytl přesvědčivý zápletkový háček – ale se všemi svými povinnostmi začíná hrát bezpečněji? Diskutuje o tom se Stevem Weinmanem – stejně jako o možnosti přidat k těmto světovým rekordům dalších 10 metrů

Líbilo se vám sledovat Freediver?

"Ten film se mi moc líbil. Myslím, že to ukazuje atmosféru velmi, velmi dobře, ukazuje krásu sportu, některá nebezpečí tohoto sportu, aby lidé pochopili, co mohou dělat, když se stanou freediverem – mohou zažít dobrodružství, mohou se naučit, jak zůstat v klidu a lépe relaxovat, ale také to ukazuje, že existují určitá nebezpečí a proč je to týmový sport – vždy by tu měl být někdo, kdo vám poskytne bezpečí, když jste pod vodou.

"Myslím, že je to opravdu dobře udělaný film - miloval jsem ho."

Je to přesný odraz vašeho života?

„Řekl bych, že ano, je to přesný odraz mého života. Samozřejmě je to jen část mého života, v jednom filmu není dost času na to, abych reflektoval celý život, ale soutěže jsou velkou součástí mého života. Nezasahuje hluboko do mé oblasti práce – do všeho, co dělám pro rozvoj komunity freedivingu, což je něco, co dělám mimo sport.

„Sport je velkou součástí mého života, cestuji a soutěžím, ale zároveň se na základě odkazu mé maminky [Natalie Molchanové], jejího vzdělávacího systému, jejích vzdělávacích metod, hodně zaměřuji na růst komunity freedivingu, hnutí.

„Je to trochu mimo film, ale je to moje zaměření, moje vášeň. Rád se ujišťuji, že po celém světě existuje stále více profesionálních škol, které jsou schopny naučit lidi bezpečně freedive.“

Sledovali jste už film se svou rodinou [manželkou Elenou a synem Maxem]?

"Ještě ne." Sledoval jsem to v Los Angeles a byla to skupina freedivingu – měli jsme 200 lidí, kteří se přišli podívat na uzavřené promítání filmu a byli to jen freediveři a přátelé z celých USA. Někteří lidé přišli z New Yorku, někteří lidé přišli z Miami a moje sestra, která je nyní v Londýně. Jo, je to dobře rozšířené po celém světě a já pořád cestuji – teď jsem v Dubaji, kde máme místní komunitu freediverů, kteří to viděli.

"Také protože je nyní propuštěn ve Státech a práva nejsou po celém světě, mnoho členů komunity stále čeká na uvedení tohoto filmu v některých částech Evropy nebo Asie atd."

Zajímalo by mě, co by si o tom myslel váš syn?

Molchanov a jeho syn Max (Paramount Pictures)

„Maxi, můj syn, miluje vodu a za měsíc mu budou čtyři roky. Společně plaveme a potápíme se. Občas se dívá na záznamy soutěže a říká: ‚Potápím se s tátou, mám taky masku‘ – má masku a ploutve a já čekám, až bude trochu starší, abychom se mohli potápět dále spolu a jsem si jistý, že se mu to bude líbit.“

Chtěli byste, aby měl stejnou kariéru jako vy?

"Ne, nemyslím si, že bych ho nutil, aby měl stejnou kariéru jako já, to vůbec ne." Jediné, co mohu udělat, je ukázat mu tento sport a naučit ho, aby měl dovednosti. To je něco, co mohu opravdu dobře sdílet a ujistit se, že se z toho jen poučí a může to být lekce, kterou může v budoucnu použít pro jakoukoli jinou oblast svého života.

„Maminka ke mně přistupovala tak, že mi ukazovala spoustu různých aktivit, které jsem si mohla vyzkoušet, a dovolila mi vybrat si, co bych chtěl.

„V určitém okamžiku, když mi bylo 11 nebo 12 let, jsem od tří let plaval a od čtyř jsem hrál na housle a obojí mi šlo opravdu dobře. Takže moje máma řekla, podívej, v čem chceš pokračovat? Nyní je čas vybrat si, zda to bude vodní sport nebo hudba.

„Pak jsem si vybral vodní sport, že jo, ale mám příklad pro svou mámu, že mě vedla na všechny tyto hodiny – a byly to také hodiny šachů a stolního tenisu a tenisu atd. a některá bojová umění. Takže můžete svým dětem dovolit dělat všechny tyto věci a rozhodnout se najít jejich vášeň.

„Takže jsem našel svou vášeň ve freedivingu, ale nevím, co bude dělat můj syn. Ukážu mu spoustu věcí a nechám na něm, aby se rozhodl.“

Přiměl vás film o sobě nějak jinak přemýšlet?

"Ano, myslím, že pohled na sebe ze strany je vždy prozíravý." Pro mě je velmi přirozené posouvat limity a riskovat a ve své snaze překonat další světové rekordy zasouvám někdy až příliš daleko.

„A mít možnost to vidět ze strany a poslouchat příběh podle pohledu režiséra a toho, jak to vysvětluje, myslím, že je to vždy prozíravé. Jako bych viděl, jak to vypadá, když se to dramaticky poskládá dohromady, tenhle obrázek a pak záběry z mých výpadků. Jako jednoduchý záznam ze soutěže to není tak dramatické, jako kdyby to bylo provedeno alespoň v komentáři, což to dělá mnohem dramatičtější.

„Nutí mě to znovu přemýšlet, chci tolik tlačit? Možná se pokusím být trochu v bezpečí a nestresovat své přátele a rodinu těmito neúspěšnými ponory! Takže mě to nutí o tom přemýšlet, ale nevím, jestli mě to opravdu změní. Abych dosáhl světových rekordů, které musím posouvat, musím prozkoumat své limity, poučit se z nich a podle toho se přizpůsobit hledáním těchto nedostatků.

"Takže ano, je to zajímavé a myslím, že mě to nutí přemýšlet o těchto věcech."

Z filmu jsem určitě dostal zprávu, že začínáte uvažovat o změkčení svého přístupu s ohledem na rodinu, pokud jde o to, že budete možná více dbát na bezpečnost než v minulosti. Je to spravedlivé?

Alexey Molchanov ve svém výrazném zlatém obleku (Paramount Pictures)

"To je fér, ano." I kvůli synovi. Když jsem se předtím potápěl, nemyslel jsem tolik na bezpečnostní část. Vždy jsem byl samozřejmě opatrný a riskoval bych pouze v případě, že bych měl skvělý podpůrný tým – zdravotníky, bezpečnostní potápěče atd. – ale když máte děti, je to další myšlenka: OK, chci tlačit tak silně, nebo jsem si jistý, že ano? přežije tento ponor a bezpečně se vrátí?

„Takže jsem v posledních několika letech začal o ponorech přemýšlet jinak a je to těžké. Mám pár přátel, kteří přestali soutěžit a nebyli schopni pracovat s myšlenkou, že když mají děti, jak dál riskují své životy?

„A ve freedivingu platí, že pokud se nepotápíte na hranici limitu, je to bezpečné, je to bezpečný sport se správným bezpečnostním týmem kolem vás, ale když se snažíte o světové rekordy, je to trochu riskantnější. Obecně bych tedy řekl, že ano, jsem teď opatrnější, ale neřekl bych, že mě to děsí tlačit na světové rekordy – pořád ve mně cítím touhu to udělat.“

Je to pořád ten rekord CNF [Constant Weight No Fins], který opravdu bije – potřebujete překonat rekord Williama Trubridge na 102 m?

„Samozřejmě, záznam CNF je venku a od doby, kdy jsme dokončili dokument, jsem vždy pracoval na technice. Jsem si jistý, že tuhle desku zvládnu během příštího, řekněme, šesti měsíců. Jsem připraven a jakmile příští rok, příští rok v březnu/dubnu, začne nová sezóna, půjdu po tomto rekordu.“

Takže stále byste doufal, že v určitém okamžiku budete držet všech pět hloubkových rekordů najednou?

„Myslím, že hlavním bodem filmu, držet všech pět rekordů v jednom roce, bylo hlavně to, že mi nebylo dovoleno soutěžit v roce 2022 [jako ruskému státnímu příslušníkovi kvůli invazi země na Ukrajinu] a pak jsem se vrátil soutěže v roce 2023 a cílem bylo získat zpět světové rekordy, o které jsem přišel, protože jsem nezávodil. Proto byl nápad získat všechny záznamy najednou

„Obecně si myslím, že v příštích sezónách mě tolik nezajímá všech pět desek najednou – bylo by to hezké a pokusím se o to, ale myslím si, že i když získám jednotlivé desky, jako dostat to Ne Ploutvový rekord v jedné sezóně a možná další rekord v jiné disciplíně – jeden nebo dva světové rekordy za sezónu je dost. Pět světových rekordů za rok, to bylo super intenzivní.

„Tento dokument, bylo to tolik cestování, tolik soutěží. Myslím, že abych měl pocit, že balancuji své úsilí mezi sportem, ale také růstem v komunitě, baví mě dělat méně světových rekordů. Těchto pět rekordů bylo docela hodně úsilí a myslím, že v příští sezóně k tomu přistoupím vyrovnaněji a pokusím se udělat jen pár.

Ale pro účely filmu to byl velmi úhledný úhel. Když už mluvím o tom, že v roce 2022 nebudu moci soutěžit, zajímalo by mě, jaké to bylo, když jsem v roce 2023 musel soutěžit pod neutrální vlajkou? Vadilo vám to nějak?

„Freeliving je velmi individuální sport, je méně o týmu a více o jednotlivcích, takže to bylo fajn, protože jsme všichni soutěžili jako jednotlivci a komunita je skvělá a podporuje nás. Nebylo to něco, co by bylo opravdu těžké nebo příliš negativní, takže si myslím, že s podporou komunity to bylo v pořádku.“

Někomu, kdo sleduje Freediver, kdo tento sport možná nezná, se může zdát, že i když jste obklopeni lidmi, může to být docela osamělý nebo izolovaný život. Myslíte si, že je to fér?

"Řekl bych, že když sledujete ty záznamy, je to malá komunita." Existuje obrovská komunita freediverů, kteří si to užívají jako sport, jako životní styl pro dobrodružství, aby si užili vodu, ale ačkoli je tu jen velmi malá skupina lidí, kteří chtějí rekordy, je to stále velmi přátelská komunita a já cítím, že hodně podpory.

"Neřekl bych, že se cítím sám nebo osamělý - řekl bych, že v soutěžích se všemi mými kolegy freedivery se cítím jako rodina."

Vycházeli jste dobře s Michaelem Johnem Warrenem, režisérem Freediver?

„Ano, měl jsem s ním skvělé rozhovory a myslím, že od samého začátku to byla dobrá chemie a byli jsme schopni otevřeně diskutovat o čemkoli o filmu. Mohl jsem přispět svými nápady a myslím, že to byl velmi pěkný proces založený na spolupráci. Takže během filmu jsme měli dobrý vztah a teď po filmu jsme v kontaktu, takže jo!“

Jaký je váš osobní oblíbený film o freedivingu – nebo možná je to tento?

„Hlavním filmem o freedivingu je až dosud Velká modrá od Luca Bessona, a je to z roku 1988, ale je to udělané velmi dobře, je to krásné, kinematografie je úžasná. Dokonce i teď, když to sledujete, je to něco, co vám dává tento náhled na freediving.

Freediver (Paramount Pictures)

„Myslím, že jeden z nejlepších momentů ve filmu je, když hlavní hrdina Jacques Mayol [hraje Jean-Marc Barr] kráčí, aby se ponořil, a kamera natáčí pohyb vzad. Můžete vidět, jak se tento freediver blíží k plošině, kde se bude potápět, a jak se již nachází v této meditační zóně. Tento záběr je tedy unikátní, myslím, že nikdo jiný nedokázal ukázat vnitřní stav freedivera blížícího se k ponoru.

„Byla to prostě úžasná trefa. Sledoval jsem to nedávno před několika měsíci - Velká modrá je určitě ten pravý a myslím, že je čas natočit další celovečerní film brzy!“

Chtěli byste se do toho zapojit?

"Určitě bych se rád podílel na dalším celovečerním filmu, ano."

Jak vidíte svou vlastní budoucnost mimo konkurenci – jako instruktora?

„Už teď dělám několik věcí souběžně. Soutěžní freediving je teď velkou součástí mého zaměření, ale také se pracovně zaměřuji na rozšiřování komunity se svou společností Molchanovs, na základě metodologie a filozofie mé maminky a tréninkových nástrojů pro výcvik freediverů. Školíme profesionály, aby bylo více instruktorů a více škol po celém světě.

„Rozšiřování komunity je pro mě velmi smysluplné a chci se ujistit, že po celém světě existuje více míst, kde se můžete bezpečně naučit freediving. To je moje současné zaměření. Jsem si jistý, že to budeme dělat mnoho a mnoho let a přispívat ke sportu na různých úrovních a také organizovat akce, takže si myslím, že produkce obsahu, možná vstup do komentářů a dělání nějakých projektů v této oblasti freedivingu je něco, co mě zajímá.

„Budoucí dokumentární filmy mohou být o soutěžním sportu, ale mohou také pokrýt environmentální stránku tohoto sportu – jak mohou freedivers přispět k řešení problémů životního prostředí, pomoci s úklidem, pozorováním zvířat atd. Ve freedivingu je toho hodně a myslím, že být v roli producenta v budoucnu, to je něco, co mě zajímá.

A konečně, myslíte si, že existuje možnost fyziologického průlomu, který umožní freediverům jít v budoucnu výrazně hlouběji?

„Vidím, že bych byl schopen provádět hlubší ponory – řekněme, že rozumím tomu, jak provádět ponory hlouběji o 10 metrů. Potřeboval bych se připravit, dokonce jako strávit pár měsíců přípravami na desky a možná jen zůstat někde, kde je hloubka lépe dostupná. Není to jednoduché, bude mi to trvat pár let, možná pár let, možná pět let, ale těch 10m vidím.

„A pak pokaždé, když posouváme limit, mám takový pocit: Mohu zatlačit o něco víc, nebo ne? Tento rekord No Fins byl na světě sedm nebo osm let a nebyl vylepšen, takže ukazuje, že OK, bez ploutví je to opravdu těžké – mohli bychom se zlepšit o 2 m, o 3 m, ale 10 m zní šíleně.

"Ale s monoploutvemi, s bi-ploutvemi to vidím - a vím, že půjdeme hlouběji."

Aktuální světové hloubkové rekordy Alexey Molchanova AIDA: Variabilní hmotnost (VWT) 156 m (28. března 2024) Konstantní hmotnost (CWT) 136 m (29. září 2023) Bi-ploutve s konstantní hmotností (CWTB) 125 m (10. září 2024) Zesnulá Natalia Molchanova je držitelkou světového rekordu statické apnoe v délce 9 minut a 2 sekund za posledních 11 let. Alexey Molchanov vytvořil 33 AIDA a CMAS a 1 Guinnessův světový rekord a získal 34 kombinovaných zlatých, stříbrných a bronzových individuálních a týmových medailí na akcích mistrovství světa.

Také na Divernetu: Freediver: Deeper Into Molchanov's world (recenze filmu). Freediver je nyní k dispozici na Prime Video nebo jej lze zakoupit či pronajmout v digitální podobě.