Lovci vraků řeší další záhadu Velkých jezer

Od 1980. let XNUMX. století se mnoho potápěčů chopilo úkolu najít vrak lodi John Evenson v jezeře Michigan jeden potápěčský klub dokonce vypsal odměnu 500 dolarů – ale teprve nyní byl objeven parní remorkér ztracený v roce 1895 – v pouhých 13 metrech vody.

Námořní historici Brendon Baillod a Robert Jaeck, kteří již v posledních dvou letech našli dva historické vraky Velkých jezer, úzce spolupracovali s Wisconsin Historical Society a zúžili oblast prohledávání pomocí současných novin a kapitánových vlastních účtů, než na tento úkol použili svůj sidecan sonar s vysokým rozlišením.

Na lov si vyhradili tři dny od 13. září, ale jejich výzkum byl tak přesný, že nalezení značky trvalo pouhých pět minut, čtyři míle severovýchodně od Algomy poblíž Green Bay.

Lovci vraků Baillod a Jaeck vedle první lodi (Brendon Baillod)

Auto John Evenson kotel na skenu vynikl (Brendon Baillod)

To, co se ukázalo na obrazovce sonaru DeepVision Little Eye, byl velký kotel, a když dvojice nasadila své ROV, odhalila také korbu trupu s obří vrtulí, parním strojem a různými dalšími částmi strojů.

Masivní parní kotel (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

Podvodní archeoložka Tamara Thomsen ze státu Wisconsin přijela další den s potápěčem Zachem Whitrockem, aby prozkoumala, zdokumentovala a potvrdila identitu vraku, který Baillod a Jaeck nahlásili. Z více než 2,000 3 snímků ve vysokém rozlišení pořízených potápěči vytvořil Whitrock XNUMXD fotogrammetrický model.

Statický snímek fotogrammetrického modelu John Evenson (Zach Whitrock)

Pojmenováno po staviteli

16m parní remorkér na dřevo byl postaven John Evenson v Milwaukee v roce 1884 a pojmenován po něm. Používaný hlavně k tažení lodí do a přes kanál Sturgeon Bay Ship Canal, stejně jako k vyprošťování vraků lodí, v pozdějších letech tahal čluny kamene z lomu bratří Laurieů v Sturgeon Bay do jezerních přístavů ve Wisconsinu.

Auto John Evenson kolem roku 1890 (Brendon Baillod s laskavým svolením rodiny Harold J Benash)

Dne 5. června 1895 se John Evenson právě prošel opravou kotle, když se jeho kapitán John Laurie rozhodl odpovědět na žádost a protáhnout kanálem podstatně větší plavidlo, parní člun Já Watson Stephenson a její dvě dceřiné škunerové čluny. Jezero bylo pod silným větrem rozbouřené.

Auto Já Watson Stephenson, který se převrátil John Evenson (kolekce C Patrick Labadie)

Při pokusu zaujmout linii John Evenson překročil příď rychle se pohybující bárky, která ji zachytila ​​na zádi. The John Evenson byl přehozen přes příď druhého plavidla a převrhl se a potopil se během tří minut.

Kapitán Laurie a čtyři členové posádky byli vrženi do vody a později zachráněni, ale hasič Martin 'Baldy' Boswell, který spal v podpalubí, se zachránit nepodařilo.

Rozmysli si to lépe

V roce 1897 se bratři Laurieové rozhodli zachránit remorkér a najali si na tento úkol člun, ale protože již obdrželi pojistné plnění, čelili vyhlídce na škodlivý spor s pojistitelem a nakonec nechali vrak na místě, kde ležel. jeho strojní zařízení nepoškozené.

Vrtule (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

Potopení bylo v té době široce hlášeno, ale zdá se, že podrobnosti o hloubce vody se značně lišily, od 15 m do 90 m, což v průběhu let zmátlo hledače.

Nyní je v plánu, aby byl vrak nominován do USA Národní registr historických míst a zpřístupněny k návštěvě sportovních potápěčů.

Baillod a Jaeck jsou členy Wisconsin Underwater Archeology Association, která podporuje sdílení objevů vraků s veřejností.

Za to byli zodpovědní lovci vraků nález neporušených pozůstatků škuneru Trinidad v jezeře Michigan v červnu 2023, jak bylo uvedeno Divernet, stejně jako škuner Margaret A Muirová o rok později.

Prozkoumejte fotogrammetrický model z John Evenson.

Také na Divernetu: TRINIDAD ZÁŘÍ I MEZI VELKÝMI VRAKAMI JEZER, 108M HLUBOKÝ VRAK PARNÍKU MAL „NOVÝ VZHLED“, EARLY SCHOONER NALEZEN V JEZEŘE MICHIGAN, OBJEV VRAKU LAKE NEMŮŽE VYSVĚTLIT DIVNÉ CHOVÁNÍ KAPITÁNA