Vrakoví potápěči ctí letce z 2. světové války na každé straně Kanady

Potápěčské týmy si připomněly dva vraky bombardérů z druhé světové války v Kanadě. Oba letouny havarovaly a potopily se v roce 1943, byly znovu objeveny v roce 2022 – a v každém případě bylo nalezeno pouze jedno tělo z jejich čtyřčlenné posádky.

Na západním pobřeží Kanady, potápěči z Podvodní archeologická společnost Britské Kolumbie (UASBC) položila 90. listopadu 9kg betonovou desku k označení 26 metrů hlubokého umístění cvičného letadla RAF, které se zřítilo do Pacifiku poblíž ostrova Vancouver. Pro konzervaci také získali navigátorův kompas, který ležel na mořském dně.

Navigátorův kompas (UASBC)

Střední bombardér Handley Page Hampden P5433 z RAF Operational Training Unit 32 vzlétl z letiště RCAF v Patricia Bay (což je nyní Victoria International Airport) v pozdním odpoledni 14. března 1943.

Posádku letadla tvořili dva Australané, pilot P/O Allan Hunt a navigátor P/O Reginald Manttan, a kanadští rádioví operátoři/střelci P/O Grant Hall a Sgt Howard Piercy.

Bombardér Handley Page Hampden (RAF)

Jejich rutinní cvičný let měl umožnit nácvik létání nízko nad Pacifikem a později létání v noci, ale kolem 5.30:450 bylo vidět, jak se letoun ve výšce XNUMX m dostal do vývrtky a vertikálně se ponořil do Saanich Inlet. Všichni čtyři letci byli zabiti, i když bylo nalezeno pouze P/O Huntovo tělo.

Široce roztroušené pozůstatky objevil v roce 2022 potápěč Lyle Berzins, když natáčel chobotnice. Když potápěči UASBC dále zkoumali, našli vrtule, motor, podvozek, kompas a podrážky bot.

Přistávací kolo (UASBC)

Vrtule (UASBC)

Tým si vyžádal značný výzkum, aby zúžil konkrétní Handley-Page Hampden ze 104, které byly umístěny v zátoce Patricia během 2. světové války, protože ne méně než 26 z nich havarovalo.

Potápěčský tým UASBC (UASBC)

Hampdenský dvoumotorový střední bombardér prý získal pověst kvůli poruchám motorů. Sloužil v raných fázích války v Evropě, operoval hlavně v noci, ale byl vyřazen velitelstvím bombardérů RAF na konci roku 1942, protože pro nálety začaly být preferovány čtyřmotorové těžké bombardéry. Viz a Model 3D části vraku.

Bombardérova krabice

Vrak letadla na východní straně země, Royal Canadian Air Force B-24 Liberator, leží 40 metrů hluboko v 56 km dlouhém jezeře Gander Lake v centru ostrova Newfoundland. „Bombardierova bedna“ byla nedávno vyzvednuta, aby byla vystavena v leteckém muzeu ve městě Gander.

Shodně označený bombardér B-24 (Library & Archives Canada)

Bombardér, označený 589 D, havaroval krátce po startu dne 4. září 1943, rovněž v důsledku poruchy motoru, a zabil všechny čtyři členy posádky: pilot Wing Commander JM Young, velitel letky John Grant MacKenzie, létající důstojník Victor Bill a vedoucí Letec Gordon Ward. Z převráceného vraku mohli potápěči s bezpečnostními přilbami v době havárie získat pouze MacKenzieho tělo.

Letadlo bylo lokalizováno pomocí sonarového skenování a ROV v roce 2022, po kterém následoval průzkum na potápění Shipwreck Preservation Society of Newfoundland & Labrador (SPSNL) potápěči v doprovodu dokumentárního filmu. Umístěna mohla být pouze křídla, přední trup a podvozek a později jedna vrtule.

Neil Burgess, prezident společnosti, se zúčastnil počátečních i nedávných ponorů, které pro CBC popsal jako „nejstrašidelnější potápění, jaké jsem kdy udělal“, kvůli velikosti letadla a ultra nízké viditelnosti.

Ovládací skříňka intervalu uvolňování bomby, která se nachází v otevřeném přídi (Maxwel Hohn / SPSNL)

Bombardérská skříň, jinak známá jako ovládací skříňka intervalu vypouštění bomb, byla připevněna k přídi letadla pouze pomocí drátů. Odpadl, když ho Burgess uvolnil, což ještě více snížilo viditelnost, když byl nucen tápat v bahně, aby ho našel – což se mu nakonec podařilo.

Zdůraznil však, že s vrakem bylo zacházeno s „maximálním respektem“, aniž by došlo k dalšímu pokusu jej narušit.

Archeologické oddělení Memorial University of Newfoundland čistilo a konzervovalo krabici pro vystavení v Gander's Muzeum letectví v severním Atlantiku.

