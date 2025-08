Vrakový potápěč Mazraani zemřel na atlantické expedici

Známý americký technický potápěč Joe Mazraani zemřel po ponoru k vraku lodi v Atlantiku více než 300 km od severovýchodního pobřeží USA.

Osmačtyřicetiletý Mazraani, který žije v New Jersey, se potápěl se skupinou lidí ze své lodi. Houževnatý 29. července, kdy údajně podstoupil lékařskou pohotovost. Další potápěči mu pomohli zpět na loď a pokusili se o záchranná opatření, ale nedokázali ho oživit.

Loď dorazila do New Bedfordu v Massachusetts brzy následujícího rána a státní a místní policie a pobřežní stráž USA prováděly vyšetřování.

„I když jsme se rozhodli zachovat podrobnosti v tajnosti, v současné době nemáme důvod se domnívat, že jde o chybu potápěče nebo selhání vybavení,“ uvedla Mazraaniho partnerka Jennifer Sellitti jménem jejich společnosti Atlantic Wreck Salvage se sídlem v New Jersey. Houževnatý„Všechno nasvědčuje lékařské pohotovosti.“

Skupina se potápěla na východním okraji Georges Bank, známého mezi americkými technickými potápěči, a prozkoumávala neidentifikovaný vrak lodi, kterému říkali „Parník s velkým motorem“.

Expedice k vrakům

Mazraani byl známý jako námořní historik a také jako technický potápěč. Narodil se v Libanonu, v patnácti letech emigroval do USA a později se stal obhájcem v trestních věcech. Od poloviny 15. let se také věnoval potápění a při každé příležitosti se potápěl k vrakům u pobřeží New Yorku, New Jersey a Massachusetts.

Potápěč s otevřeným trimixovým okruhem a rebreatherem, byl také licencovaným kapitánem lodi a vybavil 14metrový ponor. Houževnatý pro hluboký průzkum vraků.

Vedl potápěčské expedice U-550, poslední vrak německé ponorky v severním Atlantiku, u kterého se dalo potopit, a Andrea Doria a také se účastní dalších výletů k tak ikonickým hlubinným vrakům, jako je Lusitania a britský, na kterém mu byla v roce 2019 připsána zásluha za nalezení zvonu.

Jen několik týdnů před Mazraaniho smrtí Houževnatý tým učinil významný objev v hloubce 70 metrů Andrea Doria, italská parníková loď, která se potopila v roce 1956 a následně z oblasti můstku vytáhla 1.5 m vysoký opakovač gyroskopického kompasu.

Mazraani objevil zaklíněný předmět při prvním ponoru expedice z 11. na 14. července a jemu a jeho kolegovi Chrisovi Ogdenovi trvalo čtyři ponory v uzavřeném prostoru, než ho vyprostili a vyzdvihli.

„Dostat tento artefakt na povrch by bylo nemožné bez týmové práce a houževnatosti Maze a Chrise,“ uvedl Záchrana vraku AtlantikuPotápěči během cesty také našli okénko, světlo a dobře zachovalou keramiku.

„Větší než život“

Houževnatý Expedice k vrakům byly zaznamenány v knihách Kam se potápěči odváží: Hon na poslední ponorku od Randalla Peffera a Nebezpečné mělčiny, při hledání lodí duchů z Cape Cod od Peffera a Erica Takakjiana.

Joe Mazraani s Jennifer Sellitti (Úřad veřejného ochránce práv v New Jersey)

„Joe Mazraani byl víc než život,“ řekl Sellitti. „Byl laskavý, soucitný a štědrý. Mentor i student, přítel, bratr, syn a partner.“

„Ať už jde o jízdu na palubě obytného vozu…“ Houževnatýať už se potápěl do hluboké a nebezpečné vody nebo obhajoval své klienty u soudu, Joe vyžadoval od všech kolem sebe to nejlepší. Někdy to vyžadoval nevrle – ale vždycky to vyžadoval příkladem.“

„Prožíval každý okamžik naplno, bez kompromisů. Nechtěl zemřít tím, co miloval – nikdo z nás to nemiluje. Chtěl to přežít, zestárnout při tom. Ale když žijete na hraně, někdy vás ta hrana zatlačí zpět.“