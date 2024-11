Detektivové vraku odhalují torpédovaný ozbrojený parník z 1. světové války

Vědci našli to, o čem věří, že je vrak HMS Stephen Furness, WW1 ozbrojený palubní parník potopený v roce 1917 v Irském moři.

Objev je součástí projektu „Towards a National Collection“ od UKRI Arts & Humanities Research Council (AHRC), iniciativy, jejímž cílem je propojit samostatné sbírky v britských muzeích, galeriích, knihovnách a archivech do trvalé sítě.

Sledování dolů Stephen Furness vystupoval v jednom z pěti dílčích projektů: tříletý, 2.9 milionu liber Unpath'd Waters spolupráce 25 britských organizací vedených Historic England (HE).

Foto pohlednice od Gibsona ukazující Stephena Furnesse

88m parník byl postaven ve West Hartlepool jako osobní loď pro Tyne Tees Steam Shipping Co, pojmenovaná po jejím předsedovi a spuštěná v roce 1910 k přepravě až 370 cestujících mezi Newcastlem a Londýnem.

Jedno Stephen Furness se stal po vypuknutí 1. světové války ozbrojeným palubním parníkem Royal Navy, který sloužil na trase do Murmansku v Rusku. Úkolem takových lodí bylo vynucovat blokády zachycováním a nastupováním na cizí plavidla.

Dne 13. prosince 1917 mířila z Lerwicku do Liverpoolu na opravu, když ji spatřila německá ponorka. UB-64 v Severním průlivu, 16 km východně od vstupu do Strangford Loch a západně od Isle of Man.

Jediné torpédo ji zachytilo mezi mostem a trychtýřem, což vedlo k explozi kotle. Plavidlo se potopilo za pouhé tři minuty, než mohly být její záchranné čluny spuštěny, což způsobilo smrt 95 členů posádky a šesti důstojníků. Přežilo pouze 12 mužů.

90m hluboký

Data vícepaprskového sonaru shromážděná výzkumným plavidlem Bangorské univerzity Princ Madog byla použita k analýze rozměrů řady míst vraků v regionu a tyto informace byly kombinovány s archivními zdroji, jako jsou válečné deníky německých ponorek.

35m výzkumné plavidlo Prince Madog (Bangorská univerzita)

Tým také studoval simulace větru a přílivových podmínek v době potopení, aby vysledoval poslední okamžiky lodi na základě rozptýlení čtyř těl, která byla nalezena daleko podél pobřeží severního Walesu.

Výsledky naznačují, že meteorologické záznamy a zadní modely by mohly být používány častěji, aby pomohly určit chybějící plavidla, když byly jiné informace o poloze omezené.

Vrak leží 90 metrů hluboko a dříve se předpokládalo, že jde o vrak švédské nákladní lodi Maja, torpédováno se ztrátou devíti životů měsíc před koncem války. Vědci nyní věří, že je našli Maja's zůstává o několik mil dále na jih.

"Pravděpodobná identifikace HMS." Stephen Furness je brilantním a dojemným příkladem potenciálu údajů o námořním dědictví Spojeného království a svědectvím o spolupráci a vynikající detektivní práci týmu Unpath'd Waters,“ komentoval Barney Sloane z HE, hlavní vyšetřovatel Unpath'd Waters.

„Námořní dědictví Spojeného království je neuvěřitelně bohaté a náš projekt si kladl za cíl prozkoumat, jak k tomuto dědictví můžeme přistupovat, propojovat a vyhledávat novými způsoby, abychom mohli vytvářet nové znalosti a příběhy. Tento výsledek je pozoruhodným příkladem toho, jak důležité se takové úsilí ukáže jako důležité.“

Mapa zobrazující polohu vraku, zaznamenanou polohu ponorky v době útoku a místo, kde byli vyzvednuti přeživší námořníci (Bangorská univerzita)

Rozpuštěné bariéry

„Tento pozoruhodný objev ukazuje, čeho lze dosáhnout, když se organizace kulturního dědictví spojí, aby posouvaly vývoj inkluzivní, jednotné, přístupné, interoperabilní a udržitelné britské digitální sbírky,“ řekl Směrem k národní sbírceProgramová ředitelka Rebecca Baileyová.

„Towards a National Collection je o propojení a otevření přístupu k britskému dědictví – pro každého, nejen pro akademické výzkumníky. Chceme odstranit bariéry mezi lidmi, sbírkami a výzkumem – velkým a malým, vědeckým a kulturním, národním a regionálním.

„Čtyři námořníci, kteří se vyplavili na pobřeží severního Walesu, poskytli příležitost využít inovativní vědecké analýzy k informování naší teorie o vraku. Zde je však důležité podívat se na větší obrázek; bez ohledu na to, kde je vrak HMS Stephen Furness Nakonec to byli čtyři muži z více než sta, kteří přišli o život, když se loď potopila.

"Je snadné nechat se zabalit do vzrušení z hledání ztraceného vraku, ale je také důležité pamatovat na lidskou tragédii, která je nerozlučně spjata."

Další modelovaný pohled na vrak (Bangorská univerzita)

