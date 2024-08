Loď pokladů: Kolumbie mluví o hřebících, ne o zlatě

Kolumbijská vláda vydala nové prohlášení o svém dlouho očekávaném průzkumu více než 600 m hloubky. San Joséšpanělská loď s poklady, o které se myslelo, že vezla nejcennější náklad, jaký kdy byl odeslán z Nového světa do starého.

Píše se v něm, že nedávná expedice „odhalila mapu archeologických důkazů nikdy předtím neviděných, významně rozšířila to, co bylo dosud známo“, ačkoli se zdá, že její oznámení dláždí cestu k tomu, co by mohlo být zdlouhavou operací.

Bez zmínky o ztraceném zlatě a smaragdech, které způsobily, že se vrak stal předmětem staletí spekulací, se prohlášení soustředí na archeologické výzvy, jak zjistit, jak se loď potopila.

Projekt San José byla vlajkovou lodí španělské flotily Tierra Firme, která se 8. června 1708 střetla s anglickou eskadrou u kolumbijského karibského pobřeží v bitvě u Barú. V té době se počítalo, že veze asi 11 milionů zlatých mincí, 116 stříbrných truhel plných smaragdů, sedm milionů pesos a šperky.

Britská soukromá expedice se zabývá San José, maloval Samuel Scott (Národní námořní muzeum)

Potopení lodi zmařilo naděje komodora Charlese Wagera na dobytí galeony a jejího bohatství. Doma byli angličtí velitelé postaveni před soud za to, že umožnili jeho ztrátu, zatímco Španělé, kteří bitvu přežili, byli stejně důkladně vyslýcháni, jak se tak cenný náklad ztratil.

V dokumentech archivovaných v Británii a Španělsku Angličané trvali na tom, že San José potopil po vnitřní explozi, což by je zbavilo viny za jeho ztrátu, zatímco méně jasná španělská svědectví naznačovala, že anglická dělostřelecká palba pravděpodobně potopila vlajkovou loď.

Po let mezinárodních právních tahanic nad vlastnictvím, dříve hlášeno Diverneta dokonce i zvěsti o tom, že kolumbijská vláda shodila souřadnice vraku, vědecká expedice nazvaná „Směrem k srdci San José Galleon“ se nyní údajně rozběhl během týdne na konci května.

Průzkum vedl Ministerstvo kultury (Minculturas), Kolumbijský institut antropologie a historie (ICANH), kolumbijské námořnictvo a Generální námořní ředitelství (DIMAR).

Rozkládalo se na ploše 461,300 40 mXNUMX kolem hlavní části trupu galeony, což odpovídá více než XNUMX profesionálním fotbalovým hřištím. Nebyly uvedeny žádné podrobnosti o typu použitých podvodních vozidel.

„Zatímco koncentrace archeologických pozůstatků byla v oblasti vraku lodi zjištěna v roce 2022, nedávný průzkum umožnil tyto nahromadění podrobněji charakterizovat a objevit nové izolované prvky,“ uvedl generální ředitel námořních záležitostí viceadmirál John. Fabio Giraldo Gallo.

Mezi nálezy, které zmiňuje, patří kotva, konstrukční součásti lodi včetně prstenů a případného hřebíku a také předměty každodenní potřeby, jako jsou džbány, skleněné láhve a umyvadlo.

Zlaté mince na místě vraku San José, z předchozí expedice (Minculturas)

„Objev nových koncentrací archeologického materiálu ve vraku lodi San José galeon odhaluje složitost analýzy této historické události od jejího potopení,“ řekl Gallo. "Všechny prvky lodi jsou studovány, od zádi až po nejmenší detaily."

"Každý nový objev otevírá scénáře výzkumu, které umožňují formulovat přesnější hypotézy o jeho potopení."

Život na palubě

"Věříme, že existuje možnost najít nové pozůstatky, které rozšíří informace, které jsme dosud získali v roce 2022," řekla ředitelka ICANH Alhena Caicedo.

„To by bylo velmi důležité pro identifikaci důležitých aspektů toho, co bylo uvnitř galeony, a odhalilo by to základní aspekty života na palubě, způsobu uspořádání posádky, typu artefaktů používaných na lodi a způsobu odvozu zboží z jednoho místa. k jinému.

"Informace mohou být velmi různorodé a jakékoli z těchto zjištění nám poskytne neocenitelné znalosti, pokud jde o techniku, architekturu a využití objektů, které se v současnosti nacházejí na dně moře."

Kromě archeologického pokroku prý expedice také odhalila „dynamický ekosystém“ vytvořený kolem vraku, který přitahoval druhy včetně žraloka bez hřbetní ploutve a hlubinného mečouna.

„Na základě nových pozorování v tomto roce se rozhodneme, jak pokračovat v misi v letech 2025 a 2026,“ řekl ministr kultury Juan David Correa. „V říjnu oznámíme další kroky v roce 2025 na této cestě do srdce San José galéra."

