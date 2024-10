Tisíce věcí z britských vraků jdou do prodeje

Obavy, že historická sbírka mnoha tisíc položek námořních památek z Charlestown Shipwreck Treasure Museum v Cornwallu měla být rozprodána, budou realizovány začátkem příštího měsíce, protože v Penzance půjdou pod kladivo.

Divernet hlášeno v srpnu na možné uzavření muzea v St Austell a rozptýlení jejího obsahu, pokud by nemovitost nemohla být prodána jako fungující podnik.

Prodej obsahu muzea představuje velkou příležitost pro sběratele artefaktů – tím spíše, že je kombinován s „The Shipwreck Archive of Richard Larn OBE“.

Larn, kterému je nyní 93 let, patří mezi přední britské potápěče a autory vraků 20. století a jako spoluzakladatel a ředitel muzea byl v 1960. a 70. letech zodpovědný za sestavení jeho původní sbírky.

Britský úřad pro vraky lodí Richard Larn

Prodej Larna zahrnuje jeho osobní archiv 1,630 10 knih, rozsáhlé výzkumné soubory z jeho monumentálního XNUMXletého projektu Index ztroskotání na Britských ostrovech, grafy a stovky fotografií použitých v jeho knihách. Součástí je také výběr artefaktů vraku zachráněných samotným Larnem.

Lay's Auctioneers of Penzance popisují události jako „možná dva z nejvíce vzrušujících prodejů, o jaké jsme kdy byli požádáni“, a budou je provozovat čtyři po sobě jdoucí dny, přičemž zhlédnutí začínají 1. listopadu.

Jednodenní výprodej Larnu 5. listopadu následuje výprodej Charlestown Shipwreck Treasure Museum 6., 7. a 8. listopadu.

Vzácné a cenné

Muzeum obsahuje asi 7,000 XNUMX položek z vraků lodí včetně Mary Rose, Titanic, Lusitania a královská Chartaa všechny byly nabídnuty jako součást požadované ceny 1.95 milionu GBP, když byla celá nemovitost uvedena na trh – cena, která, jak se zdá, nebyla splněna.

Současný majitel Sir Tim Smit, spoluzakladatel Eden Project a majitel Lost Gardens of Heligan, vytvořil pohotovostní plány na dražbu exponátů pro případ, že by se ukázalo nemožné prodat muzeum a obsah jako fungující společnost.

Dřevěná záďová část z HMS Eagle, ztroskotaná u Isles of Scilly v roce 1707 (Lay's Auctioneers)

Lay popisuje artefakty jako „jednu z nejvíce fenomenálních sbírek mořské archeologie na světě“ a říká, že některé jsou „obrovsky vzácné a cenné“.

Katalogizace rozsáhlé muzejní sbírky, která je v současné době rozdělena do 1,200 položek „a přibývající“, se ukázala jako podmanivá a náročná, uvedla aukční síň. "Neustále jsme zjišťovali, že jakmile jsme se začali podrobně dívat a poznávali historické pozadí, uchvátila nás mince nebo zbraň nebo cokoli jiného, ​​co to bylo, zapouzdřené v mořské konkreci, kterou jsme drželi v rukou."

„Učili jsme se o historii každé lodi, o tom, jak ztroskotala, o životech, které byly ztraceny, a o zkušenostech těchto lidí v posledních děsivých několika minutách. Byla to stejně vzdělávací a pokořující zkušenost.“

Mosazné artefakty z nákladu z roku 1667 „Mullion Pin Wreck“, Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Klíčový zdroj

Richard Larn se v roce 1947 naučil potápět v Temži pomocí německé ponorkové soupravy Draeger. Po službě v obchodním námořnictvu v roce 1950 vstoupil do Royal Navy, kde zůstal 22 let.

Byl součástí prvního týmu potápěčů, kteří operovali z helikoptér Dragonfly a zachraňovali drony pro dělostřelecké cíle u Malty. V roce 1957 se připojil k British Sub-Aqua Club a vedl Royal Navy Sub-Aqua Club vedením četných mezinárodních potápěčských expedic.

Lodní mosazný zvon od ss Grip, potopený v roce 1897 v Church Cove, Cornwall (Lay's Auctioneers)

Po prozkoumání námořní katastrofy Scilly z roku 1707 objevil a prozkoumal několik historických vraků u ostrovů, včetně HMS Sdružení. Založil komerčního potápěče výcvik centrum Prodive a také tehdejší Charlestown Shipwreck & Heritage Centre, které spolu s manželkou Bridget provozovali až do roku 1998.

Mezi nimi pár napsal více než 65 knih a jejich šestisvazek Index ztroskotání na Britských ostrovech zůstává klíčovým zdrojem pro vrakové potápěče, námořní historiky a archeology. Larnovo ocenění OBE v roce 2009 a další ocenění uznaly jeho zásluhy o mořské dědictví.

Kožená bota a dřevěná kopyta od HMS Association, potápěná a objevená Richardem Larnem v roce 1967 (Lay's Auctioneers)

Časy prohlídek v Penzance pro prodej Larn jsou: 1. a 4. listopadu od 9:5 do 2:9, 1. listopadu od 2:3 do 4:5 a pro prodej v Charlestown Shipwreck Treasure Museum v muzeu 9., 4., XNUMX. a XNUMX. listopadu od XNUMX:XNUMX do XNUMX:XNUMX.

Oba prodeje, prováděné v Penzance a on-line, začátek v 10 hodin. Nalézt všechny podrobnosti množství a uspořádání na webu Lay's Auctioneers.

