Shipwreck ID: Jediná vojenská ztráta Brazílie za 2. světové války

Jediná brazilská vojenská loď, kterou během druhé světové války potopily nepřátelské síly, byla jednoznačně identifikována námořnictvem země – 14 let poté, co potápěči poprvé narazili na vrak.

82m pomocné plavidlo Vital de Oliveira byla torpédována německou ponorkou U-861 v roce 1944, se smrtí asi 100 mužů v důsledku akce.

Brazílie, jediná jihoamerická země, která během 2. světové války vyslala vojáky do zámoří, také ztratila až 34 obchodních plavidel kvůli útokům ponorek u svého pobřeží během bitvy o Atlantik.

Brazilské námořnictvo získalo batymetrické údaje o Vital de Oliveira dne 16. ledna při námořních zkouškách a uvedení do provozu hydrooceánografického výzkumného plavidla shodou okolností také jmen. Vital de Oliveira.

Obě lodě byly pojmenovány na počest „otce brazilské hydrografie“ fregatní kapitán Manoel Antonio Vital de Oliveira, který byl zabit během paraguayské války v roce 1867, když velel bitevní lodi..

Sonarové snímky Vital de Oliveira (brazilské námořnictvo)

Vrak lodi Vital de Oliveira byla objevena v roce 2011 asi 65 km od pobřeží v Macae ve státě Rio de Janeiro potápěči bratři José Luiz a Everaldo Pompermayer Meriguete. Dva sběrači ryb odpovídali na žádost o pomoc rybáře, kterému se síť zamotala do neznámé překážky.

Vrak ležel asi 55 metrů hluboko, takže bratři povolali technického potápěče Domingose ​​Afonsa Joria. Nahlásil námořnictvu, že našel síť zachycenou na lodním dělu. The Vital de Oliveira nesl dva 47mm kanóny.

Z jakýchkoli důvodů nebylo námořnictvo až dosud schopno potvrdit identitu vraku – jak loni informovalo brazilská média, když vyvstaly otázky k 80. výročí potopení.

Uvedla, že „v současné době neprovádí výzkum s cílem lokalizovat archeologická naleziště vraků lodí“, ačkoli se zdá, že tento postoj byl nyní obrácen.

Původní Vital de Oliveira, torpédovaný v roce 1944 (brazilské námořnictvo)

Jedno Vital de Oliveira byl postaven v roce 1910, původně jako Itaubaa v roce 1931 byla začleněna do brazilského námořnictva. 19. července 1944 vezla zásoby a vojenský personál podél pobřeží a měla být doprovázena lovcem ponorek. Javari, ačkoli z neznámých důvodů plavidla ztratila vizuální kontakt.

Když Vital de Oliveira bylo torpédováno na zádi těsně před půlnocí, nepancéřované plavidlo se rychle potopilo, se ztrátou asi 100 z 270 mužů na palubě.

Nejnovější námořnictvo Vital de Oliveira byl navržen tak, aby prováděl hydro-oceanografické průzkumy, shromažďoval údaje o životním prostředí a podporoval vědecký výzkum v zájmových námořních oblastech.

Nová výzkumná loď Vital de Oliveira, pojmenovaná po hydrografovi z 19. století (brazilské námořnictvo)

Podle Lt-Cdr Caio Cezar Pereira Demilio plavidlo používá data získaná prostřednictvím vícepaprskového echo-sonaru a sidecan sonaru k provádění komplexních průzkumů. oddělení podvodní archeologie ředitelství pro historické dědictví a dokumentaci námořnictva.

Další technické ponory a ponory ROV by mohly být provedeny za účelem zachycení fotografií a videí, shromáždění dalších dat o plavidle a zaznamenání nebo získání artefaktů, řekl. Byly by vytvořeny 3D modely, které by „umožnily podrobné posouzení zbývajících strukturálních podmínek a vztahu plavidla k životnímu prostředí“.

Studie by byla součástí probíhajícího digitálního projektu s názvem Atlas Vraků Historicky Zajímavých Na Brazilském Pobřeží, což umožňuje provádět korelace mezi různými místy vraků, aby se rozšířilo porozumění námořní historii země.

