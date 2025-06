Ztroskotání lodi potvrzeno jako „Úsilí kapitána Cooka“

Konečný verdikt o totožnosti vraku lodi v přístavu Newport Harbor na Rhode Islandu v USA oznámilo Australské národní námořní muzeum (...).ANMM) – potvrzuje na základě „převahy důkazů“, že se původně jednalo o slavnou expediční loď kapitána Jamese Cooka HM Bark Endeavour.

Toto potvrzení je vyvrcholením v konečném důsledku kontroverzního projektu, který trval přibližně 26 let, a přichází ve zprávě obsahující nové historické a archeologické důkazy k identifikaci místa dříve známého jako RI 2394. ANMM nyní chce zajistit, aby vrak byl plně chráněn.

„Dáno Usilovat'„Kvůli historickému a kulturnímu významu lokality RI 2394 pro Austrálii, Aotearoa, Nový Zéland, Anglii, USA a První národy v celém Tichém oceánu vyžaduje pozitivní identifikace místa vraku lodi zajištění nejvyšší možné úrovně legislativní a fyzické ochrany pro ni,“ uvádí muzeum.

Jak zpráva rovněž uvádí, HMB Endeavour nebyla všeobecně oslavovanou lodí. Zatímco britský námořní důstojník a objevitel Cook ji použil při své objevné plavbě za Pacifikem v letech 1768-71, pro obyvatele Prvních národů symbolizovala začátek kolonizace.

Poté, co se kůra vrátila do Anglie, byla prodána soukromým majitelům a přejmenována Lord Sandwich, používaná k přepravě vojsk do amerických kolonií na podporu britských tažení. Do roku 1778 byla loď ve špatném stavu a byla držena v přístavu Newport Harbor k ubytování válečných zajatců.

Když americké a francouzské síly obléhaly město ovládané Brity, Lord Sandwich byla jednou ze 13 lodí potopených za účelem vytvoření ponořené blokády a neexistují žádné záznamy o její záchraně nebo přesunu.

Kolaborativní studie

V roce 1998 australští historici Mike Connell a Des Liddy a americká námořní archeoložka Kathy Abbass z projektu Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) začal prozkoumávat místo vraku.

V následujícím roce byl federální soud potvrdil nárok státu Rhode Island na vlastnictví všech potopených plavidel, čímž byla za ochranu a licencování veškerých archeologických prací na vrakech odpovědná Komise pro ochranu historického dědictví a památky Rhode Islandu (RIHPHC).

V té době a znovu v roce 2019 se RIMAP a ANMM dohodly na souboru kritérií, která by v případě splnění umožnila identifikaci RI 2394 jako Lord Sandwich – a ANMM nyní uvádí, že dostatek z těchto kritérií bylo splněno.

Tyto dvě organizace spolupracovaly na sérii pěti archeologických expedic až do roku 2004, během nichž prováděly podvodní potápěčské průzkumy, dálkový průzkum mořského dna a analýzu vzorků kamene, uhlí, dřeva a sedimentů, ale žádné z vraků nebylo možné identifikovat jako místo vraku. Lord Sandwich.

Potápěč Australského národního námořního muzea (ANMM)

Projekt RIMAP-ANMM byl obnoven v roce 2015 a v následujícím roce nový archivní výzkum provedený muzejním pracovníkem Nigelem Erskinem podstatně zúžil oblast studie na oblast severně od Kozího ostrova, o kterém je známo, že se zde nachází Lord Sandwich a čtyři menší vraky.

Tyto vraky byly vyšetřovány v letech 2017 až 2021, což zúžilo pátrání ještě více na dva největší vraky.

Kozí ostrov, přístav Newport

Lokalita RI 2394 byla podstatně větší než ta druhá, s viditelnými pozůstatky pokrývajícími plochu 18 x 7 m. Nacházela se na ní hromada kamenného štěrku, řada velkých odkrytých, kloubových dřevěných žeber, čtyři železné kanóny a olověný odtokový kanál.

Byly odebrány vzorky trupového dřeva, štěrku a artefaktů a analýza dřeva ukázala, že příď prošla v pozdějším stádiu životnosti lodi významnými opravami s použitím evropského dřeva – jak tomu bylo v roce 1776.

Vyzbrojen povoleními k vykopávkám od RIHPHC provedl tým v letech 2019 až 2021 podrobnější průzkum, při kterém odhalil trup a jeho prvky, jako je šachta útorového čerpadla, kýl s kýlovým kýlem a příďová sestava.

Poslední slovo? Závěrečná zpráva muzea

Rozměry řady konstrukčních trámů se velmi podobaly měřením provedeným během průzkumu Královského námořnictva Endeavour v roce 1768. Dochovaný trup, od útorového čerpadla po příď, přesně odpovídal rozměrům lodi, zatímco umístění spárovaných a ztrojených podlahových trámů přesně odpovídalo umístění Endeavourhlavní a přední stěžně.

Neobvyklý kloub spojující příďový sloupek a přední konec kýlu také odpovídal dochovaným popisům.

HMB Endeavour od Francise Josepha Bayldona

Spad

Spolupráce mezi RIMAP a ANMM se na začátku roku 2022 změnila, když muzeum poprvé oznámilo, že Endeavour byl identifikován.

Abbass ostře reagoval tvrzením, že RIMAP byl hlavní organizací pro studii, že oznámení muzea bylo předčasné a představovalo porušení smlouvy a že před definitivním závěrem je třeba zodpovědět několik otázek.

„Až bude studie hotová, RIMAP zveřejní legitimní zprávu.“ na své internetové stránce„,“ řekla – ačkoliv tam o tom nic nebylo zveřejněno Endeavour nedávno. Divernet požádal o komentář společnost RIMAP.

Závěrečná zpráva muzea lze stáhnout zde.

