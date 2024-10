Misheardův hlas vrhal HMS Trooper na lovce vraků ponorek po dobu 25 let

Britská ponorka, která zmizela v říjnu 1943 se ztrátou 64 mužů po tajné misi v Egejském moři, byla nalezena v hloubce 253 metrů podmořským výzkumným týmem vedeným řeckým lovcem vraků Kostasem Thoctaridesem. HMS tankista je osmým vrakem ponorky, který jeho tým objevil.

K nálezu došlo na jejich 15. výpravě při hledání vraku – a teprve poté, co byl konečně opuštěn dlouhodobý předpoklad obsažený ve staré knize.

Když se Itálie v září 1943 vzdala, Němci se snažili upřít spojencům kontrolu nad Dodekanéskými ostrovy. To bylo v té době, že Britové poslali tankista, které velel poručík John S Wraith, z Bejrútu do Egejského moře na své osmé válečné hlídce.

84m ponorka třídy T byla vyzbrojena 4palcovým a .303 dělem, jedenácti 21palcovými torpédomety a 17 torpédy.

HMS Trooper

Jejím počátečním úkolem a poslední známou akcí bylo vylodit tři tajné agenty v Kalamos of Evia. V časných hodinách 1. října je shodila na břeh se 400 kg zásob. Jeden z nich, major Georgios 'Toby' Diamantopoulos z řecké zpravodajské služby, později vstoupil do okupovaných Athén, aby provedl misi nazvanou Operace Eruption.

Důstojníci a posádka HMS Trooper (RN Submarine Museum Gosport)

října, na základě zpravodajských informací, že Germand by mohl přistát na ostrově Leros, tankista dostal rozkaz hlídkovat mezi Naxosem a Ikarií. Z ponorky nebylo slyšet nic dalšího.

Hlasitý hlas

Za svítání 14. října britský caique s posádkou LS8, z Levant Schooner Flotilla, ohlásil setkání s britskou ponorkou třídy T, která se vynořila vedle ní v Alinda Bay, Leros.

Kapitán caique Lt-Cdr Adrian Seligman věřil, že slyšel výrazně hlasitý hlas poručíka Wraitha, takže to považoval za ponorku tankista, jak později vysvětlil ve své knize Válka Na Ostrovech.

Kniha Adriana Seligmana

Jeho předpoklad byl přijat jako správný, protože se shodoval s rozkazem velitele 1. ponorkové perutě na tankista pokračovat do oblasti, kde bylo později zjištěno pokládání min. Ale poté, co se ponorka do 17. října nevrátila do Bejrútu, byla prohlášena za ztracenou.

Námořní signál hlásící ztrátu HMS Trooper (Κostas Thoctarides / Národní archiv)

Řečtí výzkumníci vraků hledali důkazy poručíka Seligmana tankista od roku 1998, říká Thoctarides, prohledává britské archivy a provádí podmořské pátrání. Čtrnáct neúspěšných expedic do Dodecanese se zaměřilo na 10 minových polí kolem Lerosu a později Kalymnos a Kos.

Během posledního vyšetřování si Thoctarides a jeho kolega Spyros Vougidis uvědomili, že se Lt-Cdr Seligman mýlil. Při studiu záznamů a zpráv z jiných britských ponorek zjistili, že jeden velitel zaznamenal setkání s caique přesně tak, jak to popsal Seligman – ale byla to HMS. Torbay viděl, ne HMS tankista.

Výzkumníci byli léta uváděni v omyl a v důsledku nových informací byla oblast pátrání v roce 2023 změněna z Dodekanés na minová pole v Egejském moři.

15. výprava

Německá minonoska Drak dokončil položení 287 min na pěti polích severně od Donoussa dne 26. září, přesně v den tankista vyplul z Bejrútu. Toto byla oblast, kterou měla nařízeno hlídkovat mezi 6. a 9. říjnem, než se přesunula do Lerosu.

15. expedice týmu se nyní soustředila na místa v Ikarském moři, což je oblast obtížně prohledatelná kvůli silným větrům a proudům. Vrak byl objeven v mezinárodních teritoriálních vodách severně od Donoussa na jednom z Drakpět minových polí pomocí sonarové technologie CHIRP. Poté byl odeslán Super Achille ROV, aby shromáždil snímky.

Kostas Thoctarides

V okamžiku, kdy byl vrak lokalizován (Kostas Thoctarides)

tankista je nyní známo, že se tam potopil brzy 7. října a leží rozlomený na tři kusy. Na tom, co je válečný hrob, nedošlo k žádnému zásahu ani narušení, říká Thoctarides, a srovnání s původními plány ponorky stačilo k pozitivní identifikaci vraku.

"To potvrzuje velmi prudké potopení v důsledku katastrofického výbuchu miny," říká lovec vraků. „Německá mina typu EMF obsahovala 350 kg hexanové trhaviny. Výsledkem exploze bylo okamžité a rychlé potopení, přičemž ponorka se rozlomila na tři samostatné kusy.

Torpédový poklop na přední palubě. Nakládací jeřáb s ovládáním ve tvaru kola a žebřík na palubě jsou v montážní poloze (Kostas Thoctarides)

„Nejprve klesla příď, pak záď a nakonec střední část lodi, která zůstala na povrchu několik minut. Příď a záď leží na mořském dně v těsné blízkosti, zatímco velitelská věž ponorky se odlomila a nachází se o něco dále. Scéna je docela děsivá."

Příď leží pod úhlem 5° vpřed, přičemž zlom nastal v místě, kde se nacházel obytný prostor posádky.

Tlaková vlna se prohnala prostorem pro posádku (Kostas Thoctarides)

„Přední roviny jsou složené, což naznačuje, že v kombinaci se spuštěnými periskopy je telegraf strojovny na můstku v poloze ‚napůl vpřed‘ a otevřený poklop ve velitelské věži vede k závěru, že ponorka v době výbuchu plula na hladině,“ říká Thoctarides.

Střední část lodi má 7° pravobok a periskopové standardy a radarová anténa jsou sníženy. "Poklop velitelské věže je otevřený a telegrafy na horní palubě jsou v poloze napůl vpřed." Vnitřní dveře vedoucí do strojovny jsou otevřené. V místě, kde jsou vodotěsné dveře strojovny, se odlomila střední část lodi.

Velitelská věž (Kostas Thoctarides)

Vnitřní dveře vedoucí do strojovny jsou otevřené. Středová část lodi se odlomila v místě, kde jsou umístěny vodotěsné dveře strojovny (Kostas Thoctarides)

„Pohled na ubytovací oddíl, který výbuch zcela smetl, je šokující. Poklopy vedoucí ke zbrani jsou zavřené a na palubě chybí celé dělo."

Nejmenší poškození utrpěla záďová část, říká Thoctarides, a ukazuje těžký pravobok 43°. „Anténa zaměřovače je vidět na palubě, ve výborném stavu. Posouvací hydroplány jsou v normální poloze."

Zaměřovač (Kostas Thoctarides)

Záď se zadními hydroplány a kormidly řízení ve střední poloze. Viditelná je také přístavní vrtule (Kostas Thoctarides)

Namáhavé úsilí

Thoctarides začal jako komerční potápěč v roce 1987 a řídí společnosti Služby ROV a Modrá planeta potápěčské centrum v Lavrio poblíž Atén.

Syn tankistaVelitel, kapitán Richard S Wraith CBE, šel v jeho stopách, aby se stal důstojníkem Royal Navy. „Už mnoho let jsem si vědom namáhavého úsilí řeckého výzkumného týmu najít vrak ponorky a nyní jsem velmi potěšen a nadšen, že jejich úsilí bylo odměněno,“ poznamenal.

"Doufám, že všichni rodinní příslušníci těch, kteří se ztratili s mým otcem, budou moci využít definitivní umístění." tankista jako ústřední bod, který jim pomůže uložit všechny vzpomínky na jejich milované.“

Také na Divernetu: OBROVSKÝ VRAK BRITSKÉ LINER NACHÁZEJÍCÍ SE V AEGEANU, ŘECKÝ PODHUNTER NAJDE CHYBĚJÍCÍ LUK, TRAGICKÝ VRAK 2. světové války NACHÁZET 153 M OFF HYDRA, NEVZTAHUJE SE: NALEZENÍ 2. světové války SUB HMS TRIUMPH