Nejnovější ponory při objevování vraků vyvolávají otázky

at

at 9: 06 am

Námořní archeologové objevili dva vraky železných lodí z 19. století poblíž El Jadida v Maroku, podle zprávy tamního Národního centra pro studia a výzkum podvodního dědictví.

Jedno z plavidel leží poblíž městské pláže a druhé poblíž vjezdu do jeho starého přístavu. To byl jeden z nejdůležitějších marockých obchodních přístavů ve druhé polovině 19. století, navzdory jeho notoricky složitému vstupu, postrádajícímu vlnolamy ke zklidnění rozbouřených vod Atlantiku.

Lodě zdokumentované jako potopené při pokusu vyjednat vstup zahrnují l'Alcyne, l'Amazone, Le Maroc, La Marne si Le Papin, a nyní probíhá úkol identifikovat vraky.

Potápěč na jednom z vraků

Výzkumné centrum je součástí ministerstva pro mládež, kulturu a komunikaci, které se vydalo prozkoumat a zdokumentovat podmořské dědictví Maroka.

Osmanská zásobovací pomlčka

Mezitím bylo u tureckého černomořského města Akcakoca, které leží v provincii Duzce východně od Istanbulu, objeveno to, co se považuje za vrak osmanské lodi z 1. světové války.

Spearfisher hlásil, že narazil na toto místo na jaře 2024. Snímky pořízené pomocí své kamery nasazené na oštěpu ukázal odborníkům na Univerzita Duzce, který později na místě zorganizoval sérii ponorů.

Nyní oznámili, že konstrukce 50-60m lodi a „munice podobná torpédu“ nalezená na palubě naznačují, že šlo o válečnou loď z dob první světové války.

Tři osmanské lodě, Bezm-i Alem, Mithat Pasha si Bahr-i Ahmer, zmizela během mise na dodání urgentních zásob vojákům zapojeným do bitvy u Sarikamishe v listopadu 1914 a výzkumníci zkoumají možnost, že vrak byl jedním z těchto plavidel.

Vojska v bitvě u Sarikamishe

Loď utrpěla značné škody, i když dosud nebylo zjištěno, zda to bylo způsobeno explozí nebo rozbouřeným mořem.

Tým potřebuje povolení od Turkiye's Ministerstvo kultury a cestovního ruchu vykopat vrak, ale doufá, že provede komplexní průzkumný projekt, zatímco vojenští historici analyzují munici a další položky nalezené na místě vraku.

Východní obchodní cesta

V souostroví Lakshadweep západně od Indie v Arabském moři našli potápěči z klubu zvaného Brannadives to, co by podle nich mohlo být vrakem evropské ozbrojené lodi ze 17. nebo 18. století.

Když 5. ledna narazili na trosky, potápěči prozkoumávali mělké (4 m) vody laguny za mořským životem poblíž ostrova Kalpeni.

Kalpeni v Lakshadweep (Shagil Kannur)

Plavidlo s dělem a kotvou leželo na západě ostrova. Potápěči se spojili s odborníky z Department of Science & Technology, kteří na základě velikosti vraku opět odhadované na 50-60 m a železné nebo železné/dřevěné konstrukce spekulují, že by se mohlo jednat o portugalskou, holandskou nebo britskou válečnou loď. Šlo by o první takový objev v regionu.

V 17. a 18. století evropské národy soupeřily o kontrolu nad obchodními cestami mezi Blízkým východem a indickým subkontinentem. Potápěčská skupina plánuje toto místo chránit, dokud nebudou námořní archeologové schopni provést důkladný průzkum.

Mazarron II se konečně zvedl

Replika Mazarron II (Nanosanchez)

Konečně byla dokončena práce na přemístění starověkého fénického vraku na břeh u jihovýchodního pobřeží Španělska. Projekt byla poprvé oznámena před téměř čtyřmi lety, jak bylo uvedeno Divernet.

8m dlouhá loď byla nazvána Mazarron II, protože se před 2,600 lety potopila poblíž dnešního města Mazarron. Po celá staletí byla loď, která převážela náklad olověných ingotů, uchována pod vrstvou písku.

Od svého objevu ve 2 m hluboké vodě poblíž pláže Playa de la Isla v roce 1994 byl uměle uzavřen pod vodou, aby byl chráněn, a rozsáhle studován a replikován.

Nicméně, vzhledem k riziku bouří a pobřežního rozvoje, bylo nakonec rozhodnuto, že by bylo nejbezpečnější vynést pozůstatky na břeh pro ochranu a analýzu. Projekt vedli archeologičtí potápěči z hl Univerzita ve Valencii.

Také na Divernetu: STAROVĚKÝ VRAK LODĚ, KTERÝ MUSÍ BÝT PŘESUNUT NA BŘEH, KYPR ZALOŽENÝ OTOMANSKÝ VRAK NAJDETE, STAROVĚKÝ ZUB NAJDENÝ NA 110M HLOUBCE VRAKU